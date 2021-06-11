寶寶大過天｜第1-5集劇情劇透 岑麗香情緒崩潰、馬國明不滿外母龔慈恩諸多意見
文：東方新地 圖：TVB.com
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《寶寶大過天》人物關係圖
《寶寶大過天》第一集劇情劇透(06/14) 商天娥育兒馬虎了事
全職媽媽康岑麗香與丈夫游馬國明育有兩歲女兒游日童，一家跟岑麗香父母李國麟與方龔慈恩同住。日童將要報考幼稚園，龔慈恩諸多意見，馬國明感不滿。岑麗香帶日童上「分離班」，卻失敗而回。日童事事對抗，岑麗香認定日童有分離焦慮。岑麗香目睹奶奶金商天娥育兒馬虎了事，但由她照顧的一歲侄兒游家耀，表現卻比日童好。岑麗香決心將日童交予龔慈恩照顧一日，卻惟恐龔慈恩體力不支，忍不住飛奔回家。岑麗香脾氣越加暴躁，馬國明終令她認清其分離焦慮從未止息……
《寶寶大過天》第二集劇情劇透(06/15) 龔慈恩催谷孫女入名校
龔慈恩為令日童考進貴族學校，逼馬國明進行特訓，更要他單獨照顧日童。日童正值「Trouble Two」，事事對抗，馬國明招架不來。岑麗香設局讓馬國明與育兒專家見面，席間馬國明受辱。馬國明後悔當初搬進龔慈恩家，令商天娥來家中作客，也要偷偷摸摸，受盡委屈。馬國明與弟弟游吳業坤及弟婦張黃文意吵架後，發現商天娥為增加日童的入學機會，在「龍校」擔任校工。龔慈恩欲對馬國明推行更嚴格的監督措施，馬國明深感屈辱，日童又再搗亂……
《寶寶大過天》第三集劇情劇透(06/16) 馬國明爆發導致女兒落榜
馬國明一反常態，對龔慈恩言聽計從。李國麟好言相勸岑麗香，提議搬離龔慈恩家，可助馬國明找回男人尊嚴。為擺脫龔慈恩魔掌，馬國明已儲了一筆積蓄搬家，但岑麗香想起自己從小忤逆龔慈恩，內心糾結。龔慈恩發現商天娥潛伏「龍校」，竟設局欲破壞商天娥的誠信。馬國明於日童面試時爆發，導致日童落榜。龔慈恩興師問罪，岑麗香忍無可忍，提出要搬走，母女鬧翻。二人回想當日岑麗香臨盆之時，龔慈恩大動脈撕裂，深感母女情可貴。龔慈恩終主動放手，答應讓岑麗香、馬國明搬家。
《寶寶大過天》第四集劇情劇透(06/17) 岑麗香情緒崩潰
商天娥為「龍校」面試整理出「必勝秘笈」，要馬國明夫婦與日童進行海量的親子活動。加上搬家的瑣碎事，岑麗香難以應付，可是馬國明專注賺錢，二人為親職分工而齟齬。岑麗香迫不得已向商天娥求助，但眼見商天娥異常亢奮，隱約感到不妥……面試當日，有老師暗示岑麗香藉商天娥攀關係，商天娥更做出不智行為，令日童面試泡湯。岑麗香情緒崩潰，認定自己是個失敗的母親。馬國明為安撫岑麗香，扛起擔子，佈置新居……
《寶寶大過天》第五集劇情劇透(06/18) 馬國明、岑麗香正式搬家
馬國明和岑麗香正式搬家，各人對新開始有所期望。惟龔慈恩仍處處掣肘，眾人未能如願。商天娥因未能助日童入學，耿耿於懷，馬國明為安撫商天娥，邀她到家中過夜，卻被龔慈恩捷足先登。日童亦鬧情緒嫌棄商天娥，商天娥敗走，馬國明慨嘆搬家後情況更差。商天娥與黃文意爭執後離家出走，馬國明發現商天娥因寂寞，偷偷聯絡馬國明的父親游吳岱融。馬國明憶起與商天娥相依為命的日子，終忍不住將她接回家中暫住。岑麗香百般不願，卻因日童而學會讓步。吳岱融出現，主動聯絡商天娥。