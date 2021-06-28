寶寶大過天｜第11-15集劇情劇透 陳自瑤被診斷不育！馬國明拒絕做全職爸爸
文：東方新地 圖：TVB.com
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《寶寶大過天》人物關係圖
《寶寶大過天》第11集劇情劇透(06/28) 陳自瑤原來係單親媽媽
岑麗香將重返職場，急於向馬國明等人交代家中大小事務。陳自瑤受到張頴康之母劉玉蓮逼迫，疲於奔命地努力「造人」。陳自瑤心力交瘁，卻見張頴康對兩子無比疼愛，回想起當日成為單親媽媽後與張頴康相識的經過，重燃對張頴康的熱情。商天娥藉湊孫話題聯絡吳岱融，驚覺吳岱融變成住家男人。李國麟和吳岱融較勁而受傷，龔慈恩卻只顧談論是非。岑麗香面試屢屢碰壁，及後受Siti啟發，最終面試成功。馬國明害怕日後會變成依靠老婆賺錢的全職爸爸，遂與岑麗香約法三章。
《寶寶大過天》第12集劇情劇透(06/29) 商天娥收買工人姐姐
岑麗香首日上班，網媒上司高卓媛是個不近人情的女魔頭，岑麗香卻總記掛着日童。岑麗香公司位於李國麟工作的商廈，李國麟想討岑麗香歡心，卻弄巧成拙。馬國明因生意受影響而苦惱，決定接納張頴康建議。日童一反常態，岑麗香暗覺不妥。陳自瑤被診斷為不育，玉蓮怪責陳自瑤，張頴康為陳自瑤出頭。龔慈恩發現商天娥收買Siti，更為討好日童而縱容她……岑麗香責備馬國明只顧工作、不理家事，更指他不讓吳岱融見日童是專制，兩夫妻鬧得不可開交時，日童竟勸阻二人……
《寶寶大過天》第13集劇情劇透(06/30) 岑麗香因母親身分被同事歧視
馬國明等緊隨岑麗香的育兒方法，但過猶不及，令岑麗香不勝其煩。岑麗香工作表現欠佳，更因母親身分被同事歧視。碧姿暗中復出做私影模特兒，卻被拍下走光照，吳業坤大怒，夫妻大吵！吳岱融苦心規勸吳業坤，望他珍惜與家耀相處的時光。日童異常頑皮，商天娥向龔慈恩求助。岑麗香回家繼續加班，日童卻妨礙她工作。岑麗香失控罵日童，卻發現龔慈恩以非常手段討好日童。岑麗香痛斥龔慈恩不是，龔慈恩反指日童難以教化……吳岱融為挽回馬國明的信任，承諾不再連累馬國明一家。
《寶寶大過天》第14集劇情劇透(07/01) 商天娥找吳岱融問個明白
吳業坤修心養性賺錢養家，並着馬國明放假照顧日童、商天娥。岑麗香發現日童抗拒自己，內疚傷心，為挽回日童歡心，竟對她百般縱容。陳自瑤之子關子俊因生父爽約而不快，更歸咎於張頴康。陳自瑤不忿，張頴康卻只想盡力讓子俊開心。吳岱融告知李國麟一事，龔慈恩本想藉此打擊商天娥，但見商天娥真心待己，於心不忍。商天娥察覺不妥，找吳岱融問個明白……日童急病入院，岑麗香心焦，斥責眾人各懷鬼胎，沒人真正關心日童！岑麗香及後驚覺是自己引致日童生病，自責不已……
《寶寶大過天》第15集劇情劇透(07/02) 龔慈恩千方百計令商天娥清醒
岑麗香學習平衡家事與公事，跟日童建立規矩，而馬國明亦更投入親子事宜。商天娥離家出走，吳岱融擔心商天娥自尋短見，與馬國明、吳業坤四出尋找。岑麗香以為龔慈恩因趕走商天娥而高興，更斥龔慈恩一直以來控制自己。商天娥約龔慈恩見面，龔慈恩為令商天娥清醒，帶商天娥到吳岱融好友住處……馬國明絞盡腦汁與日童準備第一次親子表演，岑麗香亦答應請假前往觀看。表演當日，卓媛卻要求岑麗香一同見客，岑麗香指卓媛不解對子女守承諾的重要性，堅決離去，卓媛有所觸動……