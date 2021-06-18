寶寶大過天｜第6-10集劇情劇透 商天娥對吳岱融餘情未了、岑麗香離家出走
文：東方新地 圖：TVB.com
閱讀更多：《寶寶大過天》1-25集劇情及人物角色簡介：岑麗香產後復出之作 馬國明升呢演爸爸
《寶寶大過天》人物關係圖
《寶寶大過天》第六集劇情劇透 (06/21)岑麗香、陳自瑤受婆媳問題困擾
龔慈恩反對商天娥於馬國明家中暫住，提醒岑麗香小心婆媳問題。岑麗香害怕商天娥無日無之的傾訴，更不能接受其生活習慣，怕會危害到童童的安全。岑麗香向表姐陳自瑤傾訴，卻發現她同受婆媳問題困擾。陳自瑤托岑麗香介紹丈夫關張頴康到風山水產應徵，馬國明因吳業坤工作態度惡劣而聘請張頴康。馬國明得知岑麗香收買黃文意接走商天娥，決定讓商天娥長住，岑麗香難以接受，馬國明承諾糾正商天娥惡習。童童走失，岑麗香崩潰，卻從中領悟到龔慈恩昔日教誨，決意令商天娥融入家中！
《寶寶大過天》第七集劇情劇透 (06/22) 商天娥對吳岱融餘情未了
龔慈恩欲將商天娥趕離岑麗香家，卻見商天娥與岑麗香相處融洽。龔慈恩轉而力指商天娥仍未忘記吳岱融，會危害岑麗香一家。龔慈恩控訴馬國明及其家人，馬國明雖然內疚，仍堅拒趕走商天娥。岑麗香從李國麟口中得知吳岱融在港，設局試探商天娥，發現商天娥對吳岱融餘情未了。岑麗香嚴厲告誡商天娥，直言為了童童，拼了命也會捍衛家庭！馬國明不滿岑麗香如此對待商天娥，卻發現商天娥有所隱瞞，馬國明怒不可遏，商天娥卻揚言不會放棄吳岱融！馬國明與岑麗香對吳岱融有陰影，二人鼓起勇氣，找吳岱融對質……
《寶寶大過天》第八集劇情劇透 (06/23) 吳業坤令公司虧損被數落
吳岱融稱已洗心革面，盼馬國明給予機會。馬國明努力開源節流，更要岑麗香跟商天娥學習慳家，但商天娥極端的慳家行為，令岑麗香吃不消。大吳岱融當上保安，第一天上班始知上司是李國麟，吳岱融對李國麟的折磨逆來順受。馬國明的慳家行為越加離譜，甚至提出不讓童童讀學前班！岑麗香揭穿馬國明的反常行動，只為逃避吳岱融！張頴康揭露吳業坤令公司虧損，馬國明數落吳業坤；吳業坤為了鬥氣，決定接吳岱融同住！商天娥得悉馬國明隱瞞自己，又聞得吳岱融不願與自己相見，憤然離家出走……
《寶寶大過天》第九集劇情劇透 (06/24) 岑麗香欲重返職場
商天娥消氣回家，童童痴纏商天娥，岑麗香頓覺童童不再需要自己。龔慈恩私自聘請外傭，望助岑麗香重返職場。吳業坤不欲被馬國明看扁，注資黃文意的網購手袋生意，怎料錢貨兩失。吳岱融提出找馬國明解決，惹吳業坤不滿。吳岱融密謀藉機修補一家人的關係，但陰差陽錯，受害人到風山水產搗亂；馬國明怒罵吳業坤，吳岱融卻指斥馬國明落井下石；馬國明決定向銀行借錢幫吳業坤還債。馬國明不願岑麗香工作，也輕視她所做的零工，岑麗香憤然出走……龔慈恩突然帶着外傭Siti到馬國明家。
《寶寶大過天》第十集劇情劇透 (06/25) 馬國明發現家中失竊
馬國明、商天娥不滿龔慈恩自作主張，馬國明更氣岑麗香隱瞞自己，不願岑麗香重返職場。Siti的履歷與表現無可挑剔，商天娥想趕走她，馬國明也無計可施。馬國明發現家中失竊，向Siti大興問罪。商天娥卻因Siti同是有情人，更掩護自己私會吳岱融，隨即力保她；龔慈恩卻早已洞悉一切……龔慈恩坦言希望岑麗香能外出工作，是不想其生活只局限在家庭而受委屈，岑麗香深有感悟。岑麗香向馬國明提起二人相識的經過，馬國明終於讓步，岑麗香期許能重拾母親以外的身分。