《川內相親》40集劇情劇透｜原名《卿卿日常》白敬亭、田曦薇主演

《川內相親》原名《卿卿日常》，是2022年11月愛奇藝首播的劇集，據了解《川內相親》將接續《隱形戰隊》安排於無綫翡翠台2023年4月17日 – 5月26日8:30時段播放，《川內相親》主要講述以美食牽引愛情，以日常道盡人生的古裝喜劇。劇情改編自網絡作家「多木木多」小說《清穿日常》。 《卿卿日常》由29歲白敬亭(《開端》《八零九零》)、25歲田曦薇(《如此可愛的我們》)主演⋯⋯