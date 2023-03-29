《川內相親》40集劇情劇透｜原名《卿卿日常》白敬亭、田曦薇主演
《川內相親》故事大綱：
《川內相親》原名《卿卿日常》，劇情以美食牽引愛情，以日常道盡人生！因為一場聯姻擢選，來自天南海北的女孩們齊聚新川。韜光養晦的新川六少主尹崢（白敬亭 飾），與只想努力落選、在老家安逸度日的李薇（田曦薇 飾）意外結緣，共同開啟了一段狀況百出卻又相映成趣的新生活。隨著尹崢開府、上朝，二人逐漸口味相投、心意相通，攜手共度三餐四季，並與其他性格命運各異的兄弟姐妹們相伴成長，一起書寫著新川大家庭的溫韾日常。
故事背景：九川大地上，坐落著新、金、丹、黛、蒼、瑩、胭、 墨、霽，風土人情皆有不同。九川之間，素有互相聯姻的傳統。新川作為九川之首，每三年便會在各川擢選適齡女子，與新川主的兄弟子侄聯姻。新川恪守傳統、規矩森嚴，講究男尊女卑、嫡幼有序，率性樂 活的霽川秀女李薇（田曦薇飾）想盡辦法故意落選，最終卻與新川主的第六子尹崢（白敬亭飾）定下婚約。
李薇誤以為尹崢將不 久於世，出於善良的本性和早日回家的渴望，薇對崢悉心照顧， 因而治癒崢的胃疾。薇得知自己無法離開新川，於是想盡方法 避寵。崢看穿薇的心思，承諾不會強迫她，唯希望薇能當好女 眷的分內之事，在內苑學堂好好表現，為崢爭取開府和入朝的 機會。在相處期間，兩人暗生情愫……
《川內相親》劇情合集：白敬亭田曦薇 搞笑撞板初相見
《川內相親》｜一段因聯姻而起的愛情 笑料百出溫韾戀愛新生活
《川內相親》第10集重點：尹崢發現李薇化妝了
《川內相親》第20集重點：李薇說她被落下了
《川內相親》第30集重點：尹崢李薇一起哄孩子
《川內相親》第40集重點：李薇告訴尹崢她懷孕了
女主角李薇，秀女成為六少主側夫人，再成為六少主正夫人，結局變成元儲夫人，出身寒微的她最後成功爭取實現「一夫一妻、男女平等」的制度。
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