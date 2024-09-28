廉政行動2024｜ 全新一輯5集劇情及演出陣容 張曦雯陳山聰加入ICAC

由廉署真實案件改編嘅電視劇又返嚟喇，《廉政行動2024》今年初在TVB開鏡，上輯找來林超賢導演做監製，有袁偉豪、譚俊彥、蔡思貝及陳敏之領銜主演，今次《廉政行動2024》改由陳山聰首與女神張曦雯合作；新一輯劇集由曾勵珍、羅香蘭監製，高子彬、麥浩邦、吳品儒導演執導，再加埋一班演技精湛嘅藝員演出，播放時間已經落實在2024年10月21-25日(星期一至五) 晚上 9:30-10:30。

