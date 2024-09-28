廉政行動2024｜ 全新一輯5集劇情及演出陣容 張曦雯陳山聰加入ICAC
廉政行動2024｜劇情故事大綱及5集調查個案
首席調查主任江見秋（張曦雯飾）外表冷漠、不苟言笑，但在一宗上市公司貪污案中，她以準母親的身份接近案中關鍵人物，成功找到破案的突破口。
總調查主任司徒啓文（陳山聰飾）在廉署工作已超過二十年，對新入職的廉政人員十分關照。在調查維修招標案時，他帶著助理調查主任丁芯（陳星妤飾）假裝成父女一起買樓，並在槍隊成員阿南（容天佑飾）及同為助理調查主任的鍾巧玲（林凱恩飾）的幫助下，成功說服案中關鍵人物作為線人，蒐集有關涉事建築公司的罪證。
高級調查主任羅賓（鄭俊弘飾）精於以科學的角度分析問題，憑藉其沉著冷靜的性格，在懲教人員貪污案中，憑其IT專業知識找出囚犯與外界溝通的痕跡，成功在懲教署搜倉前偵破案件。
在中學工程貪污案中，鍾巧玲和丁芯雖然對涉案人物的判斷存在很大分歧，但她們依然堅持追求真相。即使在另一宗保險行賄案件中，因為認識其中一名涉案人物而被命令停止接觸案件，二人仍然沒有放棄，強烈的正義感與使命感驅使她們向著揭開真相的目標不懈努力。
廉政行動2024｜第1集劇情｜劇名：違 • 修
導演：高子彬 編劇：何亮瑜
廉政公署收到投訴，富祥大廈的業主懷疑維修的招標過程中存在貪污行為。經調查發現，競投富祥大廈工程的公司中，除了「林氏工程」外，其他多間公司因不同原因突然退標，並且似乎有黑社會背景的鵬少和大K牽涉其中。司徒啓文從各種蛛絲馬跡拼湊出整個貪污脈絡，最終發現背後的神秘操手正是每天隱藏在中醫館內指揮一切的「萬年建築」老闆霍萬聯。江見秋及全組調查員嚴陣以待，精心佈局，希望通過「林氏工程」的老闆林強來蒐集霍萬聯的罪證。然而，出乎意料的是，林強在臨場時卻因恐懼而膽怯，令整個計劃岌岌可危。
廉政行動2024｜第2集劇情｜劇名：獄中人
導演：麥浩邦 編劇：凌偉駿
廉政公署收到懲教署轉介的投訴，懷疑有懲教人員收受囚犯利益，偷運手提電話進入監獄。廉署派遣調查員前往懲教署展開調查，發現兩名懲教人員楊志麟和利季文，與一個名為豬豪的囚犯關係密切。
外表正直的楊志麟一直工作表現良好，似乎與事件無關。反之，廉署人員卻發現利季文私下向探訪者張小蘭索取利益。廉署認定利季文是害群之馬，可是卻沒有進一步的證據顯示他協助豬豪偷運電話。正當案件膠著之際，懲教署為了防止豬豪透過電話繼續操控外界犯罪，決定設下搜倉行動的最後期限。廉政人員要與時間競賽，在搜倉行動前找到足夠證據。這時，鍾巧玲與丁芯卻意外發現了楊志麟不為人知的一面……
廉政行動2024｜第3集劇情｜劇名：沉默者
導演：麥浩邦 編劇：凌偉駿
廉政公署收到一宗投訴，懷疑上市公司Bravo Fitness的老闆冼嘉宏以公司名義購買遊艇作私人用途，涉嫌挪用公款。調查發現冼嘉宏與「莊家」茶叔來往甚密，懷疑二人合謀操控公司股價，甚至透過「買殼」的手法獲取不義之財。
司徒啟文與阿南羅列出冼嘉宏身邊的所有人物關係，發現他的私人助理陳碩榮是冼嘉宏的中學同學，多年前因曾受到冼嘉宏的恩惠，自此便一直忠心耿耿地為他工作。廉署遂主動出擊尋求陳碩榮的協助。究竟陳碩榮會為公義發聲，還是因為對恩人的感激而選擇對冼嘉宏的罪行視而不見？
廉政行動2024｜第4集劇情｜劇名：一念間
導演：吳品儒 編劇：林曉嵐
廉政公署早前接獲匿名投訴，指德群中學的老師周文哲與學校承辦商「致旺工程」負責人龐文偉關係密切，懷疑他們涉及貪污勾當。廉署人員隨即展開調查，並跟蹤周文哲到一間茶餐廳，發現他與龐文偉會面。在會面期間，龐文偉將一袋載有現金的紙袋交給周文哲，意圖行賄，但卻遭到周文哲當面拒絕。不過，其後廉署卻發現周文哲以「悅天工程」的名義為自己開設的公司進行商業登記，懷疑他利用同名的影子戶口來盜取學校的工程費用。周文哲真正的目的是什麼？他究竟是否收受了賄款？這一切的真相仍待揭曉。
廉政行動2024｜第4集劇情｜劇名：偽謊者
導演：吳品儒 編劇：林曉嵐
廉政公署接獲匿名信，內容涉及一宗與保險有關的貪污投訴。投訴人指一班經紀有組織地以不當手法賺取公司佣金，而主腦正是樂琦。
經調查，廉署發現樂琦與一名女客人黃鳳瑛關係密切。黃鳳瑛的丈夫潘德成早前在外地行山時不幸墮山身亡，而意外發生前不久，他才為自己購買了一筆鉅額人壽保險，受益人正是黃鳳瑛。經深入調查後，廉署決定找樂琦和黃鳳瑛接受調查。在問話期間，樂琦堅持是黃鳳瑛主動給他30%的賠償金作為加速申請賠償的報酬。而另一邊廂，黃鳳瑛卻表示是對方向她索取30%的賠償金。正當調查陷入僵局之際，廉署竟發現潘德成在香港出現，讓整個案件變得更加撲朔迷離。
廉政行動2024｜播放時間
播放平台 : 無綫電視翡翠台(81台) 及 myTV SUPER
第一至五集劇集：2024年10月21-25日(星期一至五) 晚上 9:30-10:30
製作特輯 : 2024年10月19日(星期六) 晚上 9:00-10:00
監製：羅香蘭、曾勵珍|導演：高子彬、麥浩邦、吳品儒|編審：張飛帆、何亮瑜
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