律政強人大結局｜27-28集劇情 廖啟智方中信庭上對決！劉丹出獄謀反撲

律政強人大結局劇情：《律政強人》劇情後勁凌厲，首播時最後一周平均收視25.6 點，大結局更錄得平均29.3 點的收視成績，高達31 點（約200 萬觀眾收看），當年成績優異，皆因劇情出乎意料，久違的「法庭戲」終於出現：

文：東方新地 圖：tvb.com