律政強人大結局｜27-28集劇情 廖啟智方中信庭上對決！劉丹出獄謀反撲
文：東方新地 圖：tvb.com
《律政強人》大結局第27集劇情 廖啟智促成合併計劃
曹永廉把收購股份的文件交給委員，指他們簽署後與事務所再沒有任何關係，眾委員非常不滿，怒罵廖啟智出爾反爾。廖啟智追問簽署的進度時，委員責罵廖啟智欺騙他們，更拒絕出售手上股份。 廖啟智笑言現在事務所由他掌權，如果他們不肯賣股份，以後都不會再派分紅。廖啟智更指眾委員昔日只需拿出少量資本就能入股，現在他用一百倍將股份買回來，絕對是仁至義盡。
黃智雯不滿突被解僱
劉丹偷偷見方中信。方中信提起其他委員準備把手上的股份賣給廖啟智。劉丹自稱早已知道這事，更知道廖啟智已承諾合併，方中信即問劉丹會何時重返事務所，劉丹自稱即使回去也壓不住廖啟智，因為他收到律師公會通知，自己的律師牌吊銷在即。方中信因不能保住李佳芯的主席位而內疚，劉丹認為只要方中信肯坐上主席之位，就能與廖啟智相鬥。 廖啟智對曹永廉說，必須要把事務所的生意推向另一個高峰，所以決定與Tom & Baker合併，把業務推向全世界。廖啟智又稱劉丹已出獄，但竟然沒有返回事務所，背後一定有陰謀。 廖啟智專誠等候方中信，提出收購他手上的所有股份，但方中信拒絕。廖啟智指如果他不肯賣股，便會叫李璧琦解僱黃智雯。Tom & Baker正式與Law & Cheung 合併，李璧琦指事務所需要重組，黃智雯對自己被即時解僱，感到非常愕然，蔣志光追問原因，李璧琦稱這是公司決定。
劉丹要求方中信擔任主席
劉丹回到事務所，眾同事都非常高興，劉丹更立即召開會議。黃智雯私下見李璧琦，想知道被解僱的原因，但李璧琦只說是總公司安排，黃智雯決定從民事討回公道。 劉丹在會議上感謝廖啟智為他管理事務所，並宣佈只要處理好股份事宜後便立即退休。廖啟智笑言李佳芯得到劉丹的股份後，她便成為事務所的大股東，以後一定會好好照顧她。豈料劉丹稱李佳芯未夠成熟，不能接收他的股份，而得到股份的原來是方中信。劉丹又希望以股東身分提出最後一個動議，就是重選主席。
劉丹氣昏入院廖啟智大喜
廖啟智聽罷隨即發難，指現在事務所已不再屬於劉丹，劉丹直稱廖啟智想賣了事務所，所以一定要阻止這次合併，還要求所有員工投票表態，豈料他說得太過激動，當場暈倒。 醫院內，李佳芯只是看着父親，腦海一片空白。方中信問她下一步行動如何，李佳芯坦言甚麼也想不到。廖啟智以高價收購方中信的股份，並要他立即離開事務所。方中信竟然答應，李佳芯更不知如何是好。方中信與郭少芸執拾好所有私人物件，正離開事務所時，在樓下見到黃智雯，她要委託方中信，控告Tom & Baker無理解僱。
《律政強人》大結局第28集劇情 方中信、廖啟智對簿公堂
黃智雯的訴訟案引起了全球關注，因為只要黃智雯勝訴，Tom & Baker便會受到全球多宗同類指控。廖啟智與方中信在開庭先會面，廖啟智表示對今次官司非常期待，因為除了可以與方中信做對手外，更可以在個人履歷上，增添一宗重要勝訴。 官司正式開堂，李璧琦成為第一位證人，廖啟智問她解僱黃智雯的原因，李璧琦解釋是為了精簡公司架構，並且已根據勞工法例，賠償給黃智雯。輪到方中信提問，他質疑Tom & Baker聲稱精簡人手，但最後只解僱黃智雯一人，理據可疑。
蔣志光拒絕協助廖啟智
方中信找到黃智雯的直屬上司做證，指黃智雯是唯一反對公司合併的人，可是廖啟智手上的文件卻顯示，所有職員一致同意合併，廖啟智更指這份文件有八位委員簽名，而且每一位委員都可以出庭作供，因此廖啟智斷定李璧琦解僱黃智雯並非報復。 曹永廉深夜約見蔣志光，直指公司合併後，大中華區將會有五位委員，廖啟智想邀請蔣志光出任其中一席。蔣志光心知廖啟智的計算，好意婉拒，曹永廉不停勸蔣志光，希望他能回心轉意。這時蔣志光拿出一封辭職信，自稱已決定上庭後辭職。
李佳芯被指偏幫黃智雯
蔣志光在庭上透露，事務所曾主動與黃智雯加簽兩年合約，證明她對公司貢獻良多。然而，廖啟智隨後揭穿蔣志光曾患腦癌，卻沒有在公司的健康保險申報，藉此貶低蔣志光口供的可信性。蔣志光即時反駁，自稱簽了保險文件後，才發現有腦癌，那時根本沒有心情修改。可是廖啟智不聽解釋，只是不停大造文章。 李佳芯在庭上作證，稱讚黃智雯是位很出色的律師，即使在不同的公司工作，都是有口皆碑。可是廖啟智卻指李佳芯與黃智雯不但是好同事，也是好姊妹，二人更同住一室。所以李佳芯的口供有偏私之嫌，並不可信。
完成合拼 廖啟智輸得一敗塗地
聆訊完畢，黃智雯發現歐洲公會即將撤銷對Tom & Baker的指控，因為他們都對今次的官司打定輸數。李佳芯勸她要相信方中信，只要有方中信在官司就有勝算，但黃智雯覺得方中信不是有心為她打官司。郭少芸表示如果黃智雯現在放棄，則整宗官司都會敗訴。黃智雯坦言，希望自己決定去路。 Donald & Co.及Tom & Baker完成合併，以後事務所將以Tom & Baker命名，廖啟智指Donald & Co.已經完成歷史責任。這時郭少芸突然出現，指劉丹已把所有股份受權方中信託管⋯⋯
方中信突然離開香港
一切塵埃落定，李佳芯重掌主席一職，黃智雯這時才對李佳芯說，其實方中信早已安排好一切。李佳芯知道真相後，打算去找方中信，但郭少芸和何廣沛都指方中信已經離開香港……