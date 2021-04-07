《律政強人》劇情劇透：第8-14集分集劇情 廖啟智暗撐鍾景輝、方中信氣極向李佳芯辭職！
文：東方新地 圖：TVB.com
第8集 廖啟智暗撐鍾景輝取代李佳芯
郭少芸找不到酒吧門外的影片，但方中信卻在會議上謊稱已經找到影片。郭少芸與李佳芯知道真相後，一直指責方中信，方中信不停在思考下一步計劃，可是郭少芸二人一直在吵，令他非常煩惱。方中信對李佳芯坦言廖啟智正在找機會踢走她，於是叫李佳芯及郭少芸幫他打兩個電話，但其餘的事，卻叫她們不要過問。
另一方面，廖啟智正在看黃智雯為簡淑兒所拍的影片，黃智雯指這是簡淑兒自願拍下的，但她只是用來寫文件，不會用作呈堂證供。 曹永廉踢爆廖啟智說謊 廖啟智問曹永廉意見，曹永廉直指如果影片沒有問題的話就要當作證供，但廖啟智指昨晚與娛樂公司的高層吃飯，知道很多有關簡淑兒的內幕資料，所以得知這影片內容是假的。黃智雯詢問曹永廉，問他是否見過簡淑兒的資料，豈料曹永廉指根本沒有見過，更指廖啟智說謊。黃智雯問及廖啟智與娛樂公司的關係，曹永廉便把真相告訴她。
同性戀傷人案中，方中信深知明天委員會大會時，廖啟智會問他關於目擊者的資料，所以要盡快把這個目擊者找出來。方中信與下屬開會，把整件事重新檢視一次，而再次聽取雙方口供後，他發現貫星（梁証嘉 飾）的口供比較合理。同事周志康指曾在同志網找到相關的人，但線索最終還是斷了，方中信督促他要再追查下去。曹永廉把私家偵探拍到穎琳的照片交給廖啟智，並指穎琳一星期有三晚會見相中男人，廖啟智聽到後極度憤怒。 方中信計劃收買證人 廖啟智回家後，見到穎琳卻沒有發怒，反而對她特別好。穎琳自稱知道方中信沒有新證據交給律政司，廖啟智大喜，更打算在委員會上直接質問方中信。穎琳欲離開時，廖啟智突然阻止她，並警告她不要行差踏錯，否則便會招人話柄。 方中信要求李佳芯立即叫黃建東出來見面。李佳芯拒絕，因為他是控方證人，又指如果會議上方中信交代不到目擊者的資料，他將會被踢出委員會。方中信再度強調只要見到黃建東，便有方法令他說出真相。 廖啟智支持鍾景輝上位 李佳芯聽到方中信的方法後，感到不能接受，她指方中信正在犯罪。方中信怒火中燒，直指李佳芯的第一宗案件絕對不可以輸，但李佳芯斷然拒絕。 廖啟智去見鍾景輝，要求在會議上集中討論貫星的案件，更聲言方中信根本找不到證人。鍾景輝卻指這是李佳芯第一宗案件，如果輸了，事務所就會被其他同行取笑，所以希望廖啟智給李佳芯一些時間，不要把事務所的名聲搞壞。 然而，廖啟智推斷只要李佳芯輸了官司，傳媒一定大造文章，而委員會則有理由，推選一個新主席。廖啟智指到時他第一時間動議，讓鍾景輝接受新主席職位，鍾景輝聽到後暗笑。方中信再次要求約見黃建東，被李佳芯再次拒絕；但無意之中，方中信竟突然發現目擊案情的那位「第三者」是誰……
第9集 方中信為祥叔力拼地產商
所有實習生將要挑戰Donald & Co.的模擬試傳統，由廖啟智親自主理。何廣沛測驗前顯得非常緊張，又擔心如果測驗結果太差會無法畢業。何廣沛希望方中信能在場見證，但是郭少芸指方中信仍未回來，何廣沛更顯緊張。 張曦雯見他臉如死灰，即從旁安慰他；張曦雯完成後，輪到何廣沛測驗。何廣沛以為將由曹永廉做主考，豈料竟見廖啟智親自出手。 方中信與楊卓娜去見中年漢梁永祥，原來他正站在天台準備自殺，而且更因為情緒激動，用刀傷害了一名地產公司職員。 方中信願為祥叔辯護 方中信向警方指自己是叔祥朋友，由他嘗試說服祥叔。方中信不停游說，並應承祥叔會做他的代表律師，為他與地產商爭取到底，終令他放棄輕生念頭。
方中信接下祥叔案件後，叫何廣沛為他準備地產商的資料，但廖啟智突然調走何廣沛做曹永廉助手，令何廣沛不知所措。 方中信與楊卓娜對祥叔的案件非常關心，因為當年是他們替祥叔簽訂樓宇買賣契約的。方中信指祥叔是被元方發展公司強逼收樓，而他在被威嚇之下才會錯手傷人，楊卓娜希望可將找到祥叔被威嚇的證據。 李佳芯接到關於狗隻擁有權的案件，女主人鍾家美希望從前夫謝偉榮手上取回狗隻的擁有權。何廣沛向張曦雯指他想繼續幫方中信，但他的說話被曹永廉聽見，於是他直接問何廣沛原因。曹永廉坦言若不是何廣沛有實力，廖啟智根本不會叫他幫手，由此可證明廖啟智對何廣沛非常賞識。
阻止方中信幫助祥叔 廖啟智指祥叔的案件是因元方公司而起，但元方是事務所的大客之一，因此認為不應為祥叔一件小案而得罪一個大客，要求方中信不要幫祥叔。方中信聽到後非常不滿，他坦言當時劉丹答應過他，接受甚麼工作，全權由他自己決定，其他人不得干涉，二人為此事吵起來。 鍾景輝制止他們，並指方中信可以繼續處理祥叔案件，但不能使用何廣沛。方中信同意鍾景輝安排，但反提出要黃智雯幫助他。方中信問黃智雯關於祥叔一案的意見，黃智雯指如果要讓祥叔緩刑，一定要令法官同情他。這時黃智雯說了個故事，是她為祥叔所作的。 方中信要求黃智雯協助 方中信聽了這個故事後，覺得相當感人，決定把這個故事發放給傳媒，讓全香港人都同情祥叔。因方中信與黃智雯以前是兩師徒，但因某件事而決裂，方中信特意對黃智雯說要求她幫手，只因為她是最適合的人選，並沒有其他原因。 張曦雯與李佳芯對於方中信為何找黃智雯幫手，感到一頭霧水，但是連黃智雯自己也不知為何。為了讓祥叔的故事更吸引，黃智雯安排祥叔穿上寫有抗議字句的衣服，到元方公司樓下抗議；更找來一群網絡打手，讓祥叔的故事成為整個網絡世界的焦點。
第10集 方中信氣極向李佳芯辭職
集團主席張達倫突然來見方中信，要他放棄幫祥叔打官司；只要方中信答應，張達倫即把公司的上市計劃交給他處理。方中信坦言如果這件事發生在祥叔案件之前，他會毫不猶豫立即接受。 張達倫覺得方中信就此拒絕，白白錯失這次賺大錢的機會，甚為不智。方中信指不論張達倫開出甚麼條件，他都不會放棄。張達倫深知不能說服他，怒火中燒。廖啟智看見網上有大量流言，將祥叔塑造成悲情人物，他見到黃智雯後，即問她是否方中信所做的。 黃智雯謊稱全不知情，但廖啟智不信。曹永廉指可能是網民過分敏感，廖啟智即要黃智雯向他匯報關於方中信的每一個行動。廖啟智指他在事務所工作多年，從未見過局勢如此混亂，誓言要把方中信踢走。 廖啟智誓言踢走方中信 張達倫回公司時被大批記者圍着訪問，指他是無良商人。其集團代表律師陳嘉輝立即命令手下向網站發出禁制令，陳嘉輝要手下簡述方中信的背景，發現方中信絕不會接下少於過百萬營利的生意。
李佳芯與蔣志光討論狗隻案件時，希望蔣志光能勸服男主人偉榮，早日和解，了結此事。蔣志光亦希望盡快完結此案，但當事人不肯。這時李佳芯收到張曦雯來電，指有三個大客暫停與事務所合作，廖啟智得知後震怒，急召李佳芯開會。 李佳芯強迫方中信放棄 會議上，廖啟智希望方中信以大局為重，退出祥叔官司。廖啟智要求李佳芯表態，想她以事務所利益為主，沒想到李佳芯也希望方中信退出官司，令方中信非常意外。 廖啟智提出，如果方中信願意退出，他可以向律政司建議，用較輕的罪名控告祥叔。他的刑期會由一年半，減至半年，但方中信認為祥叔不應該坐監。 這時李佳芯竟然說，如果方中信堅持參與官司，她會用主席身分解僱方中信。方中信聽後怒火中燒，指只要祥叔一案完結，他會立即辭職，再奪門而去。李佳芯立即追出，關心方中信與祥叔的關係，方中信怒氣漸消，娓娓道來與祥叔的淵源。 指出曹永廉只是棋子 康兒在丈夫的電腦中下載了娛樂公司的會計賬目，曹永廉一看之下極度震怒。原來廖啟智交給他的工作完全是一個陷阱。曹永廉立即返回事務所，叫何廣沛把所有由他簽名的文件抽起，並將它們銷毀，何廣沛不知發生何事，只能照辦，但他自己卻暗下做了一些手腳。 曹永廉質問廖啟智，氣稱今次是造假數，所有文件都是他簽名的，萬一事件被揭穿便會成為廖啟智的代罪羔羊。廖啟智反斥曹永廉是他救回來的人，所以他吩咐甚麼，曹永廉都不可以拒絕。
第11集 方中信高價接下張達倫兇案
律政署決定撤銷對祥叔的傷人案起訴，事務所眾人聽到消息後都非常高興。廖啟智見到新聞後，通知李佳芯與方中信開會。 方中信與楊卓娜吃飯時，希望她找舊同事協助祥叔，更指自己已經錯過了數百萬元的分紅，所以不會再幫下去。當方中信把贍養費給楊卓娜時，她提起考慮與男友結婚一事，方中信即臉色一沉。 黃智雯問方中信有否害怕事情被拆穿，方中信坦言只要黃智雯不說出來，根本沒有人會知道，黃智雯趁機指這次的事與之前曾出賣方中信之事打和，二人各不拖欠。 掌握廖啟智造假資料 鍾景輝探望劉丹，直指公司愈來愈亂，李佳芯鬥不過廖啟智，方中信又令公司失去生意。劉丹坦言問鍾景輝想怎樣，鍾景輝直指要他的股份。鍾景輝探完劉丹後，曹永廉即問結果，鍾景輝指劉丹只依靠方中信與李佳芯兩人，因此誓言要把他二人踢走。 方中信回到事務所後，眾同事相繼詢問案件的細節，但方中信拒絕回答，這時李佳芯立即把方中信拉入房中。
會議上，廖啟智直指事務所失去了三個大客，一定要向股東交代，方中信也非常同意，他指會請所有股東吃飯，親自向他們道歉，但廖啟智要求方中信兌現承諾離開事務所，方中信反稱只是應承削權，但沒有說過離開事務所。 廖啟智深知方中信會出爾反爾，故此拿出錄音筆出來，聲稱已把當日的會議對話錄起來。當他正想播放錄音時，突然接了一通電話……會議後，方中信認為廖啟智確實錄下了會議過程，但不知是何人暗中錄下。 闖出大禍急召廖啟智 廖啟智被張達倫急招到會所，見張達倫非常驚慌，廖啟智知道他已闖了禍。這時張達倫的電話突然響起，原來他手下正載着一名呼吸困難的女子，不知如何是好，他想把那女子送去醫院，但被張達倫阻止。突然間，張達倫聽到撞車的聲音。 曹永廉等黃智雯放工，說要載她去見一個人，黃智雯跟他去，原來那人正是鍾景輝。鍾景輝指現在事務所的話事人，其實是廖啟智，但很快便會易手。鍾景輝希望黃智雯支持他，當他登上主席之位，黃智雯就可坐上廖啟智的位置。
事務所正式接受張達倫的案件，而且會有兩位律師負責。一位是協助張達倫，另一位則協助司機劉子樂。 早知張達倫就是兇手 眾人都想知道廖啟智會否出手，因為他已經很多年沒有打刑事案。會議上，廖啟智指警方正搜集證據，但他已經決定好負責的律師人選，他想把子樂交給李佳芯處理，而張達倫要求方中信做代表律師，李佳芯聽到後覺得非常愕然。 方中信指自己對此案沒有興趣，所以拒絕，但廖啟智希望他以大局為重，接受這個委託。方中信坦言要五百萬才願意出手。方中信第一次約見張達倫，要求張達倫把事情說一次，但方中信知道張達倫在說謊，並指張達倫是間接殺死的鄧佩儀的兇手。
第12集 方中信教唆張達倫公然說謊
方中信知道兇案是張達倫所為，他想知道更多細節，但張達倫卻不想再面對。方中信坦言他是張達倫的代表律師，定會為張達倫脫罪。張達倫放心把當晚的事告訴方中信，但方中信知道他仍然有事隱瞞，何廣沛聽到張達倫所做的事後看不過眼。 張達倫想把所有罪名推在子樂身上，但方中信指子樂未必會聽張達倫的話。張達倫非常驚慌，現在才知道所犯的罪非常嚴重。這時他只能聽方中信的說話去做。方中信與何廣沛離開後，發現何廣沛心情極差。 子樂失蹤眾人擔心 何廣沛坦言不明白方中信為何會幫他，方中信指將來何廣沛成為律師後，可以走一條不同的路，但現在只能跟隨方中信的方向。張曦雯不停尋找子樂不果，李佳芯覺得他是有心逃避。這時，黃智雯把鄧佩儀的死因報告交到李佳芯手中，李佳芯看了報告後明白子樂為何不敢出現。 穎琳對廖啟智說娛樂公司的上市申請已獲批准，廖啟智非常高興，更要曹永廉立即通知對方。當曹永廉離開後，穎琳問廖啟智是否保證娛樂公司會平安上市，廖啟智坦言律師不會百份百保證，只會有所準備。
警方正式拘捕子樂，張達倫知道後非常驚慌，方中信要他立即去警署再補一份口供。陳嘉輝與李佳芯探子樂，李佳芯想子樂把細節都說出來，可是陳嘉輝竟要他保持沉默。李佳芯反對陳嘉輝的說法，更欲解僱他，但陳嘉輝指只有廖啟智才有此權力。 依照吩咐張達倫背稿 李佳芯要求解僱陳嘉輝，但廖啟智反對；李佳芯坦言陳嘉輝叫子樂承認所有罪名，根本不符合當事人的利益。突然電話響起，廖啟智聽完電話後，即叫李佳芯退出官司，原來子樂已經改了口供，指證張達倫，令事務所牽涉利益衝突，廖啟智只好放棄子樂的個案。 方中信知道子樂改了口供後，要求楊卓娜延遲提交口供給律政司，因他要在張達倫的記者招待會中，指出子樂的口供不可信。方中信要求張達倫把他準備的稿背熟，在記者會上隻字不漏地講出來，但張達倫不肯；方中信發怒指若不照他的稿去講，他的官司一定會輸。 記者會上公然說謊 張達倫在記者會上，依照方中信的吩咐，說出了他與鄧佩儀的關係，讓一眾記者非常驚訝。李佳芯去見鍾景輝，她希望鍾景輝會在會議上支持她繼續為子樂打官司，但鍾景輝坦言這樣做即對於與方中信反面，李佳芯坦言為了公義在所不惜。 郭少芸希望方中信不再接手這宗案件，方中信卻不同意，指自己既然已經收了錢，便要從當事人的利益出發，郭少芸聽後既心痛又失望。在委員會議開始前，方中信突然致電郭少芸，委託由她作為代表開會。在會議表決前，郭少芸講出方中信所交帶的說話，令會上所有人都很愕然。
第13集 廖啟智找出上市詭計告密者
方中信決定不幫張達倫打官司，但卻要收足五百萬，張達倫直指不能接受，即使張達倫再提高薪金，方中信也斷然拒絕。張達倫不肯支付人工，方中信立即指他在記者會上說謊，並向傳媒大爆張達倫與鄧佩儀之事。陳嘉輝指如果方中信這樣做會被釘牌。方中信坦言已經準備與張達倫玉石俱焚。張達倫邊聽邊感到心寒。 李佳芯等人正為子樂而煩惱，因為張達倫不肯再付律師費，所以子樂只可以由法援幫助。但張曦雯等人都覺得，在房中只有子樂、張達倫和鄧佩儀三人，而且法醫更找到鄧佩儀身上有子樂的皮膚，所以子樂被判罪的成數很高。黃智雯指如證明張達倫在記者會上說謊，子樂才有勝算。 郭少芸欲知退出原因 方中信回到事務所後，把張達倫的支票交給郭少芸處理，郭少芸坦言想問個明白。郭少芸想把張達倫的資料交給李佳芯，但方中信不肯。
廖啟智要方中信給他一個理由，為何要中途停止幫張達倫。方中信只說與張達倫合不來，而張達倫交了五百萬給方中信，沒有令事務所收少一毫子。廖啟智愈聽愈憤怒，坦言如方中信不聽事務所吩咐，他可以立即解僱方中信。 突然，廖啟智變收到一封電郵，是一個名叫Tony的人傳來的，而且電郵由附上一份娛樂公司的假數資料，廖啟智通知曹永廉，令曹永廉極度驚慌；廖啟智願意用任何方法，一定要找到這個人。 委員不欲爭話事權 鍾景輝秘密約見其他委員會成員，指現在事務所中廖啟智才是話事人，所以他想利用會議把廖啟智踢出公司，但其他委員覺得即使廖啟智走了，事務所的情況可能更亂。 鍾景輝眼見無法說服眾委員，便放出一條影片，自稱不想把廖啟智的事情告上廉政公署，所以希望把事情私了。但是各委員都只想安於現況，不想事務所變天。 黃智雯再去詢問子樂，她想知道更多細節。但子樂已經非常絕望，坦言即使知道更多細節，也難以降低被判坐監的機會。 廖啟智知道Tony是誰 穎琳猜想，Tony應是聯交所的高層，她指如果他把娛樂公司的財務報表給廉署，曹永廉好應將恩情還給廖啟智，直接認罪。曹永廉怒指自己對廖啟智的恩情已還清，因此不會認罪，他並說萬一自己出事，便會公開一切。 穎琳回家後，對廖啟智稱已經知道Tony是誰，指他要三百萬才肯收手，但廖啟智也自稱知道Tony是誰，而且與穎琳所猜想的人，完全不同。黃智雯發現子樂案件的一個重大突破，而且有一段影片，可以證明張達倫正在說謊。但李佳芯計劃把這段片呈堂之前，先放上網。
第14集 穎琳要求與廖啟智離婚
鄧佩儀的影片在網上瘋傳，引起全城嘩然。張達倫到每個地方都會被追問，只有交由陳嘉輝代他回答。廖啟智召見李佳芯，問她網上影片是否她發放。李佳芯自稱只是利用傳媒，為子樂取回公道。 豈料廖啟智指他已經與子樂達成協議，事務所正式退出張達倫的案件，所以叫李佳芯不要再插手。李佳芯非常不滿，她更用主席的身分，繼續接這宗案。但廖啟智卻指他不是詢問李佳芯的意見，而是來通知她，而她無權反對。 方中信遇見楊卓娜男友 廖啟智指張達倫背後，有很多千絲萬縷關係，涉及很多生意利益，所以一定不能得罪他。李佳芯卻認為維持公義比利益重要。方中信載郭少芸與何廣沛回家途中，突然見到蔣志光與楊卓娜在一起，見兩人態度親暱，方中信感到不是味兒。何廣沛想與方中信飲酒欲安慰他，但方中信指自己心裡早已放下楊卓娜了。 李佳芯探望劉丹時，坦言不想再做主席，只想好好地做律師為人爭取公義。劉丹聽到後非常憤怒，要她堅持下去不可離開。 啟智回到家中，穎琳突然提出離婚，謹晶聽到後臉色一沉，聲言不會答應。
穎琳直指她曾與很多男人發生關係，廖啟智坦言會原諒她，並希望她回心轉意。穎琳覺得忍無可忍，廖啟智卻指單方面提出離婚，要等兩年時間，在這段時間他會繼續勸她。 助穎琳打離婚官司 廖啟智見到李佳芯，即把法援的案件交給她，但只是些平常的小額財務案件；之後廖啟智變本加厲，要李佳芯擔任何廣沛的助手。 穎琳要求方中信做代表律師，負責她與廖啟智的離婚案。方中信問她有沒有想清楚，又指離婚是很簡易的事，只要雙方願意的話，上律師樓簽名就完成了。但穎琳指廖啟智不肯離婚，所以才要打官司，方中信再次婉拒。 穎琳知道方中信只看錢，她即指廖啟智有一億身家，她要分他一半，並拿當中五百萬用來打官司。而且，穎琳說她知道廖啟智的一個秘密，可以構成離婚的理由。 代表穎琳廖啟智盛怒 國立被控告偷竊罪，郭少芸把他介紹給李佳芯與何廣沛。但當國立案情告知二人後，他們都覺得案件非常棘手，因為沒有人證物證。李佳芯二人正在討論此案時，郭少芸出現。李佳芯好奇郭少芸為何會相信國立沒有說謊，郭少芸指自己全憑直覺。 廖啟智心想把方中信踢走，與陳嘉輝飲酒時建議把方中信介紹給其他行家，並要用金錢去吸引他。方中信去見廖啟智，正式宣佈自己成為了穎琳的代表律師，處理他們的離婚案。廖啟智叫他不要接，並願意賠償方中信任何損失，方中信拒絕……