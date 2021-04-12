《律政強人》劇情劇透：第15-21集分集劇情 方中信被指「 教唆自殺」廖啟智推內鬼落樓梯！
文：東方新地 圖：TVB.com
第15集廖啟智老婆李璧琦心灰輕生
廖啟智拿出一本雜誌，指自己召妓時被記者偷拍到，同時向老婆李璧琦道歉，求她原諒。李璧琦激動地表示報道是假的，是廖啟智找妓女做戲，更指如事件屬實，要利用通姦罪為由離婚。 可是，曹永廉解釋「通姦罪」是要求夫妻其中一方長期有婚外情為前題，一次召妓並不算是通姦。廖啟智又稱很快會有記者找該名妓女做專訪，描述妓女與他發生過的事。 方中信明知這場官司輸多贏少，但仍堅持要上法庭審訊。事務所眾同事感好奇，究竟廖啟智最終會選擇分居還是離婚。
廖啟智誓言不能離婚
廖啟智勸曹永廉放下娛樂公司的上市工作，專心為他打離婚官司，而目標是要阻止李璧琦即時離婚。曹永廉指對方理據不足，估計分居兩年才離婚應是定局，但廖啟智仍然不放心。 鍾景輝叮囑廖啟智多抽時間休息和照顧家人，又稱他是事務所的頂樑柱，絕不能有三長兩短。李佳芯與何廣沛在街上見到蔣志光，怎料蔣志光突然不適跪倒，李佳芯想叫救護車，但蔣志光拒絕。 李佳芯與楊卓娜討論國立的案件，楊卓娜指她要國立把一半的獎金交給她的當事人高志培，並且要道歉，但李佳芯覺得不合理。李佳芯問何廣沛意見，何廣沛希望多等一會。 黃智雯把廖啟智的部分股票交給李璧琦，表示這是廖啟智的私人禮物，只要她願意不離婚，這些股票便垂手可得。可是李璧琦的心意已決，不論廖啟智給予甚麼禮物，開出甚麼條件游說她，她都堅決劃清界線。
方中信要求妓女說出真相
方中信會見當日服侍廖啟智的妓女Jessica，可惜她拒絕透露關於廖啟智的性交易事宜，方中信直指她的故事是虛構的，當日根本沒有與廖啟智性交。這時廖啟智出現，打斷方中信與妓女交談。 方中信以同事身分，勸告廖啟智與李璧琦即時離婚，但廖啟智卻堅持不肯，更說即使要等兩年也在所不惜。方中信指如果他再堅持，便會安排記者為李璧琦做專訪，叫她強調廖啟智的身體問題。這時李璧琦與廖啟智通電話，李璧琦竟聲言不會說廖啟智的半點壞話，方中信聽到後甚為愕然。
李璧琦忍無可忍決意自殺
廖啟智發覺李璧琦的說話有古怪，即回家看個究竟，但當他趕到李璧琦家樓下時，已見到救護車停泊。廖啟智心知不妙，即衝上前看傷者……廖啟智終於願意簽下離婚協議書，而當他知道李璧琦想瓜分他一半身家後，露出了一副不敢相信的樣子。 鍾景輝想知道為何廖啟智會願意離婚，廖啟智的秘書康兒指是與李璧琦昨晚所發生的事有關。鍾景輝坦言李璧琦非常堅強，因為昨晚的事只是一場戲。鍾景輝叫秘書康兒向記者爆料，指李璧琦所遭遇的事一切由方中信教唆，而他相信方中信與廖啟智鬥得愈激烈愈好。
第16集廖啟智偽造錄音陷害方中信「 教唆自殺」
郭少芸見到雜誌上刊登了方中信的報道，指他教唆李璧琦自殺。她即致電何廣沛，問方中信的反應。這時國立突然出現親自多謝她，並送上一張巨額支票。郭少芸問起原因，國立指她之前代自己還錢，現在希望補償。 股市大跌，蔣志光非常擔心，連楊卓娜說起婚事，他都只顧着看財經新聞。鍾景輝就雜誌的報道詢問方中信、廖啟智等人的意見，又自稱本來不欲干涉同事的私事，但由於事務所形象有損，所以無法坐視不理。 鍾景輝提出若然二人想控告雜誌，事務所會全力配合。可是，廖啟智和方中信同稱不欲追究，鍾景輝對兩人的反應感到愕然，但李佳芯聽出廖啟智的說話中充滿火藥味。郭少芸等人見方中信回辦公室，得知廖啟智的回應後，覺得難以置信，認為他會設好陷阱對付方中信。
廖啟智設陷阱害方中信
廖啟智把泰運集團的上市計劃交給黃智雯，並叫黃智雯找方中信共事。晚上，蔣志光一直等待方中信現身，自稱受人所託，想找方中信過檔。方中信坦言雖然在事務所不停被廖啟智針對，但自己一早向劉丹承諾，要等他出獄後才可以離開。 方中信與下屬討論上市部署時，黃智雯一直心神恍惚，更要求與方中信單獨對談。黃智雯坦言指這宗案件是廖啟智交給她的，並要她與方中信合作，所以她不知道廖啟智有甚麼詭計。方中信指既然不能逃避，只好小心面對。 突然停止方中信職務 黃智雯問曹永廉究竟廖啟智背後有何計劃，曹永廉坦言廖啟智與方中信相鬥，最好就是明哲保身，甚麼也不理。黃智雯對他的回應非常失望，更指自己不想再傷害方中信。 方中信準備與四行工業的股東開會時，事務所突然暫停他的職務。郭少芸覺得奇怪，邀請李佳芯電話直播會議過程。方中信發現之前與蔣志光的挖角對話，竟然被剪輯過，改成方中信會離開事務所，並以商業機密資料作交易。 廖啟智引用公司條例，提出立即解僱方中信，但李佳芯懷疑聲帶是偽造的，廖啟智立即提醒李佳芯說，身為主席一定要保護公司利益。
藉開會議清算方中信
鍾景輝最後決定把事件交由委員會處理。晚上，李佳芯仍未想到如何證明聲帶是假的，但黃智雯坦言即使聲帶是假，只要委員會上過半數投票贊成，就能踢走方中信。黃智雯反建議李佳芯利用主席之位，來與鍾景輝作交易，爭取票數。 翌日，鍾景輝知道李佳芯在等待他，刻意叫司機遲回公司，迴避與李佳芯在開會前對談。另一邊廂，開會時間愈來愈近，但方中信仍未出現，何廣沛指方中信可能已經認輸了。會議上，委員按時出席，廖啟智即時播放錄音，眾委員聽後都大為震驚。
第17集蔣志光誤闖女廁請方中信辯護廖啟智推秘書落樓梯
楊卓娜希望方中信擔任蔣志光的代表律師，為他誤闖女廁抗辯，方中信知道後大感愕然，自稱與蔣志光累積很多私人恩怨，着楊卓娜聘請其他律師幫忙。楊卓娜只好提起方中信四年前間接令女兒離世一事，說服他參與此案當作償還。 曹永廉約見李璧琦，坦言有同路人想剷除廖啟智，有意介紹給李璧琦認識，可是李璧琦卻拒絕。鍾景輝找了廖啟智秘書康兒做內應，曹永廉得悉後大感錯愕，直言康兒居心難料，絕不可用。鍾景輝自稱與康兒的關係是「利益夥伴」，與曹永廉的感情瓜葛不可相提並論，但曹永廉聽後仍心有不安。
蔣志光隱瞞實情
蔣志光前來討論案情，豈料方中信有意不露面，即使黃智雯多番邀請也不為所動。郭少芸告知方中信，蔣志光突然叫停了會議，要求方中信出席才肯繼續，但方中信繼續愛理不理，郭少芸火起出言責罵。會議上，李佳芯與何廣沛詢問蔣志光案發經過，然而方中信一直裝作置身事外。 蔣志光禁不住要求方中信認真聆聽案件，誰知方中信反指責蔣志光有意隱瞞真相，蔣志光立即否認。會議後，眾人對方中信的散漫態度十分好奇，但李佳芯相信方中信一定會想盡辦法幫助蔣志光。
廖啟智發現康兒偷拍、推佢落樓梯！
廖啟智與陳嘉輝酒聚，鍾景輝突然現身，拿着一個迷你鏡頭，指責廖啟智不要搞小動作，又自稱行事光明正大，不會被他找到痛腳的。廖啟智起初一頭霧水，但當他在車上發現同款鏡頭後，即時茅塞頓開。 一大清早，廖啟智把車上裝有鏡頭一事告知曹永廉，並叫他找人搜查辦公室。這時曹永廉反稱方中信有機會已收買廖啟智的身邊人，言談間以方中信開支票給康兒還債一事，暗示康兒正是內鬼。廖啟智信以為真，趁康兒不在時搜她的電腦，竟然在電腦中，發現自己被偷拍的影片，不禁勃然大怒。
方中信斷言官司會輸
李佳芯與何廣沛到律政司署為蔣志光辯護，希望律政司能撤銷控罪。楊卓娜見不到方中信出現，即致電大罵方中信。 翌日康兒回到事務所時，發現她的電腦被換了新密碼。廖啟智承認是他做的，還稱立即解僱康兒。康兒向鍾景輝討公道，但鍾景輝反指她做事不小心，與他無關。 李佳芯拿了蔣志光案件的資料給方中信，但方中信坦言蔣志光有事隱瞞他們，所以這宗案必輸無疑。康兒為了金錢四出張羅，最後竟被發現身受重傷。
第18集康兒倖存令廖啟智提心吊膽
康兒受了重傷，搶救後仍然昏迷。眾人看到新聞報道後都很不愉快，而曹永廉指很快會有警察上來事務所落口供，希望大家合作。職員向警察分批落口供，講述康兒被解僱時的一切，更講出她與廖啟智之間的恩怨，並提起二人曾經在事務所吵架。 另一邊廂，鍾景輝向警方透露解僱康兒是廖啟智一人的決定，因為他是康兒的直屬上司；又稱康兒離開公司前曾致電求助，希望鍾景輝幫她出頭。鍾景輝指康兒當時情緒激動，自稱會去律師公會投訴，親自找廖啟智討回公道。
警察調查廖啟智秘書受傷
警方詢問廖啟智，事發當晚可有不在場證據，廖啟智對這問題顯得非常敏感，擔心自己因解僱了康兒而成為了可疑人物；他又解釋事發時沒有不在場證據，但正與曹永廉進行視像會議。 方中信要李佳芯以主席身份召開委員會議，勒令廖啟智停職，可是李佳芯不肯，解釋當日劉丹被起訴後才被踢出委員會，所以除非廖啟智被起訴，否則她不會濫用權力。廖啟智偷偷去探康兒，對昏迷中的康兒說，不希望她醒過來繼續騷擾自己。 誓助智才討回公道 編劇郭志才在街上派發劇本，冤訴自創故事被人抄襲，深深不忿，要把真相公告全港市民。李佳芯與張曦雯制止志才的行動，表示已經接受這單案件，志才這樣做只會影響案情。李佳芯想不通如何能幫志才取回公道，於是主動詢問方中信意見。 廖啟智接到地產商的案件，他們近日興建屏風樓影響了鄰近的住宅大廈，但最多只願賠償二十萬給大廈的眾業主。廖啟智把這案件交給曹永廉與黃智雯主理，要二人代表地產商說項。 晚上廖啟智搜查康兒遺留下的私人物件，發現了一件重要的東西。方中信下班時見到鍾景輝，鍾景輝指有朋友想託方中信辦一件事，指電影公司老闆嚴文達想與志才和解，但要條件是要志才公開道歉。
廖啟智主動探望秘書康兒
李佳芯與張曦雯去見文達，指控他抄襲，並強調志才方是原創者。可是文達的代表律師趙成武，竟反指是志才抄襲。這時成武拿出智才的評估報告，提出他有讀寫障礙，所以根本沒有可能寫出劇本。 一群受影響的業主往找曹永廉，曹永廉表示地產商願意賠償二十萬給各業主，但眾業主對數額顯得極度不滿，因為屏風樓落成後，他們物業樓價至少會跌一半。 廖啟智探望康兒時，發現她的手指微動，即通知醫生。醫生解釋可能只是神經反射，但廖啟智卻非常擔心。
第19集廖啟智動議罷免鍾景輝！
廖啟智在開會時問起李佳芯的侵權案件，她指雙方已和解。廖啟智突然指責律政司方面沒有查清楚理據便落控，又提醒李佳芯是公司主席，不能亂接案件。李佳芯有口難言，方中信稱只要為當事人爭取到合理利益，無需要每次都上法庭。廖啟智揶揄方中信指事務所是大行，賺錢最重要，不像他以前的小型律師樓一樣。 廖啟智問曹永廉關於地產商一案的進展，黃智雯指業主仍不滿意賠償金額，所以要花一個月要商討。可是廖啟智指一個月太慢，只可以給一個星期，否則會轉交給方中信處理。曹永廉豪言只需要兩日，便能把事情處理好，黃智雯坦言即使把金額提高一倍，眾業主都不會應承。廖啟智指要處理這事必須從業主委員會主席埋手。
為康兒找腦科醫生
廖啟智問鍾景輝為何不開會，鍾景輝指正在等待腦科醫生來電，如康兒能快點醒來就能告訴警方，誰人推她下樓梯。鍾景輝笑問廖啟智誰人最可疑，再自稱心中早有人選，只是苦無證據。廖啟智離開鍾景輝辦公室時，剛巧電梯維修，他經樓梯下去時看到康兒受傷的位置，心有餘悸。 劉丹約見方中信，問他關於李佳芯做主席的情況，方中信指她有權但不懂得運用，無法控制大局。劉丹坦言想推舉方中信做主席，但方中信拒絕，並強調自己起初的承諾是保護李佳芯，如果現在取而代之，就等於毀約。 要求李佳芯少管閒事 劉丹深知只有方中信才能應付事務所的所有人，包括廖啟智，繼而提出可以把股分交給方中信處理，可是，方中信仍然不肯。 廖啟智知道康兒醒來後，立即趕到醫院，康兒的丈夫稱她醒來後沒有說過甚麼，但康兒見到門外的廖啟智，卻顯得非常害怕，更立即致電給方中信…… 李佳芯請求方中信幫黃智雯處理地產案，反而被方中信指責多管閒事。方中信指現在事務所內鬥激烈，分黨分派，因此提醒她稱除了自己的事外，其他事不要理。
威迫李佳芯投票支持
廖啟智單獨與康兒見面，康兒表示會向其他人謊稱自己失足跌落樓梯，但廖啟智卻要她將罪名嫁禍給鍾景輝。 方中信趕到醫院見康兒，卻在門外遇見廖啟智，廖啟智指康兒已向警方落了口供。方中信提及收到康兒的電話錄音，知道康兒有事需要幫忙，豈料康兒指她從沒有向方中信留言。方中信心想一定與廖啟智有關，他再三勸康兒，但康兒只是三緘其口。 鍾景輝被警方請去問話，懷疑他與康兒的受傷有關。廖啟智立即召開委員會，要把鍾景輝踢出事務所，李佳芯不贊成，但廖啟智稱劉丹入獄一事，正是鍾景輝告發的。
第20集黃智雯離開事務所
方中信突然支持鍾景輝離職，令鍾景輝感到非常錯愕；方中信更拿出鍾景輝給他的三百萬支票，舉報鍾景輝買票。廖啟智坦言要取得委員支持是正常的事，但用錢收買委員是犯法。正當廖啟智要宣布今次會議的結果時，鍾景輝即以副主席身分，暫緩今次會議結果。 豈料，李佳芯卻以主席身分反對，並要鍾景輝立即離開事務所。曹永廉把會議結果告知其他同事，並吩咐他們執拾鍾景輝辦公室的所有文件，以後所有關於事務所的事，毋需再告訴鍾景輝。曹永廉指最關鍵一票是由方中信投出，何廣沛知道後不知如何反應。
方中信不肯說出原因
鍾景輝見到方中信，即問他為何會投贊成票，但方中信卻不把真相告訴他。廖啟智約見所有委員，告知踢走鍾景輝的安排，其他委員都覺得廖啟智做法合理。廖啟智再向各委員提議，如有任何人覺得不能與他共事的，他願意買入對方的股份。廖啟智希望大家以後同舟共濟，進退一致。 廖啟智等待眾委員離開後，即嚴厲斥責曹永廉與黃智雯，指二人跟隨自己時日最久，但他至今尚未知道，究竟他們人心所向。廖啟智更指如果今日會議踢走的對象是他的話，曹永廉二人一樣會投贊成票。廖啟智直指現在是事務所內鬥的白熱化階段，他需要有人為自己衝鋒陷陣，只是曹永廉與黃智雯之間，他只能二選其一。
訪問內容剔走方中信
廖啟智接受傳媒訪問，他指事務所雖然全球排名第五，但他並不高興，因為有兩名委員不能分享他的成果。訪問原本非常順利，但當記者問及方中信的事後，廖啟智立即變臉，並要記者剔走所有提及方中信的問題。 方中信會見商業集團代表霍子聰，對方提出用五億元收購日光報業，當郭少芸等人計算過日光報業總資產不只五億元後，方中信即指無能為力，叫他另聘高明，可是子聰突然願意出雙倍律師費，方中信立即表示有方法處理。郭少芸與何廣沛都知道收購機會微乎其微，但方中信似乎胸有成竹。郭少芸接過電話後臉色一沉，表示為日光打官司的是黃智雯。方中信聽見後若有所思。
廖啟智出言侮辱曹永廉
李璧琦約見廖啟智，請他破壞一宗收購案，廖啟智坦言李璧琦拜託他定會幫忙，但當他知道負責官司的是方中信後，坦言沒有把握破壞它，因為勝負非常難預料。可是，廖啟智答應會用盡一切方法去嘗試。 廖啟智命曹永廉打探方中信處理官司的手法，包括知道方中信所做的每個細節。曹永廉問廖啟智是否仍然不信他，廖啟智直認不諱，並揶揄曹永廉是一頭咬過主人的狗，曹永廉聽見這話後，極度憤怒。
第21集黃智雯收購案技勝方中信
黃智雯返回事務所，張曦雯知道對手是方中信，問黃智雯有沒有信心。黃智雯坦言收購案就好像買賣一樣，只要價錢合理便可以交易。 豈料當她們走到電梯前，即看見新聞報道有大批市民，在日光報業樓下示威，投訴集團刊登兒童色情內容。張曦雯指日光股價一定會大跌，可是黃智雯卻指股價升跌如何，全看她與方中信的會議如何，並非由其他人控制。 廖啟智豪言就算日光報業聲譽受損，股價大跌，亦不會降低賣盤價。曹永廉卻持相反意見，他指傳媒最重要的是公信力，如果日光堅持這個賣價根本白費心機。
黃智雯提高收購價格
黃智雯與方中信討論日光報業的收購案，雙方都找過核數師，核實過日光的總資產肯定超過五億元，但方中信一方卻堅持以五億元來收購。黃智雯強調日光要求的出價是六億五千萬元，方中信非常愕然，因為他沒有想到，黃智雯的出價不跌反升。 何廣沛指將會有未成年的女模特兒開記者招待會，到時日光的股價會再跌，這時黃智雯拿出一份文件，指有公司願意以六億五千萬收購日光，如果方中信不肯開這個數，交易便告吹。 黃智雯令方中信無力還擊，令張曦雯與李佳芯萬分敬佩，李佳芯問她是如何令第三間公司，以高價收購日光，但黃智雯總說是商業秘密。
黃智雯廖啟智平起平坐
曹永廉約見黃智雯，問收購案是否由廖啟智穿針引線，黃智雯不肯回答。曹永廉指所有人都可以信，唯獨廖啟智不可盡信。因為在廖啟智心目中，曹永廉與黃智雯都只是一頭狗。然而黃智雯坦言當日選擇離開，就是了解廖啟智的為人，不再屈居其下，現在二人的關係是平起平坐。 廖啟智見李璧琦，指他找到第三方買家願意出更高的價錢收購日光，所以方中信一定會失敗。李璧琦聽到後非常高興，並感謝他。 蔣志光陪同夏君燕去到律師樓，希望前男友石啟男會撤銷對她的指控，可是李佳芯指出君燕生活奢華，與她本身的收入完全不相稱。君燕指一切都是男朋友所送，而且自稱沒有以結婚作為威脅對方的手段，但張曦雯找到一條影片能證明君燕在說謊。
廖啟智不甘心誓要成為主席
方中信見廖啟智，在廖啟智面前說了一個故事，是關於日光收購的整個來龍去脈。廖啟智直認自己是幕後黑手，並指只要方中信支持他成為主席的話，收購案將會暢通無阻。 方中信指廖啟智為做主席已經到達瘋狂的地步，廖啟智坦言自己從未甘心，因為事務所上下大小事務，都是由他決定，而且眾委員每年所收的鉅額分紅都是由他賺回來的，所以他絕對有資格當上主席。