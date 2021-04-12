《律政強人》劇情劇透：第15-21集分集劇情 方中信被指「 教唆自殺」廖啟智推內鬼落樓梯！

《律政強人》第15-21集文字劇情：方中信捲入廖啟智離婚案，事發竟發展至佢老婆李璧琦心灰輕生，方中信被指「 教唆自殺」；老孤狸鍾景輝今周嚐惡果：先於第19集被廖啟智抓到把柄，栽贓推其秘書落樓梯，後再受廖啟智動議兼被李佳芯為父報仇而被撤去副主席一職！

文：東方新地 圖：TVB.com