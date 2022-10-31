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心靈師｜李㻧琛監製 林明禎做女一與阿Dee有感情戲！

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MIRROR即將於10月全面復出！ViuTV在無綫啟動台慶月節目的同一日，發放了全新預告片，以口號「萬鈞劇力 厚積薄發」做宣傳，似乎寓意大把存貨、準備充足有信心重奪焦點！將連接推出五齣「原創劇」排陣包括有Mirror成員主演的《野人老師》、《季前賽》、《百萬同居計劃》、從未曝光的拳擊劇《繩角》，以及李璨琛監製兼主演的《心靈師》。

《心靈師》由李璨琛監製 女神林明禎做女一

李璨琛早前在社交網透露由他監製的新劇ViuTV《心靈師》正式開拍，據知這部20集的港產劇已籌備了長達一年，故事圍繞都市常見精神病案例，除了由李璨琛和姜文杰負責主演外，仲搵來ERROR成員阿Dee（何啟華）擔任男二，而兩大女主角之一更有「大馬女神」林明禎，早前一眾演員更加出席記者招待會，陣容正式曝光。

《心靈師》日前舉辦記招，各演員正式亮相。
《心靈師》日前舉辦記招，各演員正式亮相。（圖片來源：Viu1 娛樂新聞截圖）
心靈師 「微辣」Rachel都有份！
「微辣」Rachel都有份！（圖片來源：Viu1 娛樂新聞截圖）

《心靈師》林明禎演憂鬱症病人

在早前的記者會上，林明禎表示自己的角色是一名戰憂鬱症病人，不過同男二阿Dee就完全冇對手戲，難怪阿Dee都大嘆可惜！另一方面，林明禎就話自己近年頻頻馬來西亞、香港、台灣三地穿梭往來，原來已經總共隔離過12次！每次21日，總共經歷過超過200日嘅隔離生活，難怪佢都笑言「可以出書教人」！而李璨琛就率先劇透自己將會與明禎有對手戲兼感情線，被問到會否安排阿女李元元客串新劇時，他就表示疫情關係暫不考慮。

心靈師 林明禎變咗隔離專家！
林明禎變咗隔離專家！（圖片來源：Viu1 娛樂新聞截圖）
心靈師 阿Dee有機會同林明禎同場對戲，所以投訴隊友193之前搵明禎拍MV又唔預自己！
阿Dee有機會同林明禎同場對戲，所以投訴隊友193之前搵明禎拍MV又唔預自己！（圖片來源：Viu1 娛樂新聞截圖）
心靈師 阿Sam劇透與明禎有感情戲！
阿Sam劇透與明禎有感情戲！（圖片來源：Viu1 娛樂新聞截圖）

《心靈師》李㻧琛 孖姜文杰拍新劇

這部由李璨琛監製兼主演的新劇《心靈師》，由他和姜文杰、鍾盛遠導演等合資成立的SoulCrew Studios（秀酷製作有限公司）炮製，李璨琛在社交網透露：「呢套20集既劇集故事圍繞都市常見精神病案例，對每一位演員來說都有一定挑戰性。演員陣容我地先賣關子敬請留意，預祝開機大吉，拍攝順利！」而姜文杰更在微博晒出劇本照，當中貼了不少彩色label紙，似乎在劇中戲份甚重。

心靈師 李璨琛監製的這部本土新劇由鍾盛遠導演親自負責編劇，已籌備長達一年。
李璨琛監製的這部本土新劇由鍾盛遠導演親自負責編劇，已籌備長達一年。（圖片來源：[email protected]
心靈師 鍾盛遠導演為編劇出身，作品包括有電影《7號差館》、《心寒》和劇集《詠春》、《天才在左 瘋子在右》、《反黑》等。
鍾盛遠導演為編劇出身，作品包括有電影《7號差館》、《心寒》和劇集《詠春》、《天才在左 瘋子在右》、《反黑》等。（圖片來源：[email protected]
李璨琛早前已收到《心靈師》的劇本。
李璨琛早前已收到《心靈師》的劇本。（圖片來源：[email protected]
心靈師 姜文杰更在微博大晒劇本照，似乎戲份甚重。
姜文杰更在微博大晒劇本照，似乎戲份甚重。（圖片來源：微博@姜文杰Benji）
心靈師 姜文杰出身演藝世家，父親為秦沛，妹妹為早前攞到無綫「飛躍進步女藝員」獎的姜麗文。
姜文杰出身演藝世家，父親為秦沛，妹妹為早前攞到無綫「飛躍進步女藝員」獎的姜麗文。（圖片來源：[email protected]
心靈師 有網民以為姜文杰今次係拍ViuTV劇，他回答是「本土小品製作」。
有網民以為姜文杰今次係拍ViuTV劇，他回答是「本土小品製作」。（圖片來源：[email protected]

《心靈師》阿Dee演精神病人

秀酷製作在2020年曾推出過由李璨琛和姜文杰主演的賀歲片《大盜演》，當時阿Dee亦有份參演這部電影，據知今次劇集由李璨琛擔任監製兼男一，飾演一名尚未畢業的心理醫生，為已過身的女友處理她餘下的99位病人，而阿Dee將擔任第二男主角，飾演一名精神病人，共有8個性格。

心靈師 有指李璨琛將在劇中飾演一名未畢業的心理醫生。
有指李璨琛將在劇中飾演一名未畢業的心理醫生。（圖片來源：[email protected]
心靈師 阿Dee有傳將在劇中擔任第二男主角。
阿Dee有傳將在劇中擔任第二男主角。（圖片來源：[email protected]_hkwa）

《心靈師》林明禎與李璨琛鬥戲

劇集有兩大女主角，包括有「大馬女神」林明禎以及微辣的「文青女神」Rachel（劉蘊晴），其中Rachel將會與阿Dee有感情線，而林明禎會與李璨琛有對手戲，而陳嘉倩則是其中一單案例的人物，此外曾拍攝過不少港視劇集的前亞姐鮑康兒，亦在社交網中透露有份參演今次新劇。

心靈師 近日為193拍攝MV的「大馬女神」林明禎，將會在新劇中夥拍李璨琛演出。
近日為193拍攝MV的「大馬女神」林明禎，將會在新劇中夥拍李璨琛演出。（圖片來源：[email protected]
心靈師 前亞姐鮑康兒同李璨琛講「開工見！」似乎有份演出今次新劇。
前亞姐鮑康兒同李璨琛講「開工見！」似乎有份演出今次新劇。（圖片來源：[email protected]
心靈師 現年32歲的鮑康兒曾拍過李璨琛有份主演的港視劇《開腦儆探》。
現年32歲的鮑康兒曾拍過李璨琛有份主演的港視劇《開腦儆探》。（圖片來源：[email protected]

《心靈師》陳嘉倩造型充滿少女味

陳嘉倩似乎已為這部新劇開工，她在社交網透露拍劇拍到第2日的凌晨1點幾，雙眼看來浮腫，此外相中的她穿著一身粉紅色造型，充滿少女味。而首次正式拍劇的微辣Rachel，亦在社交網透露已開工開到第3日，仲自我鼓勵話要：「畀D火！」

心靈師 陳嘉倩拍劇拍到第2日的凌晨1點幾。
陳嘉倩拍劇拍到第2日的凌晨1點幾。（圖片來源：[email protected]
心靈師 微辣Rachel已開工開到第3日。
微辣Rachel已開工開到第3日。（圖片來源：[email protected]_l）
心靈師 微辣Rachel是一位KOL兼創作歌手，2020年曾推出過個人創作EP《雙魚座的優柔寡斷》。
微辣Rachel是一位KOL兼創作歌手，2020年曾推出過個人創作EP《雙魚座的優柔寡斷》。（圖片來源：[email protected]_l）

常見問題

李㻧琛開拍新劇是關於什麼?

李㻧琛將會監制兼主演ViuTV新港產劇《心靈師》，故事將會圍繞…詳情請看

林明禎會於新劇《心靈師》演什麼角色?

林明禎於新劇《心靈師》將會演一名憂鬱症病人，而且劇中會有感情線…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected]_hkwa、[email protected][email protected][email protected]_l、[email protected]、微博@姜文杰Benji、Viu1 娛樂新聞截圖

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