心靈師｜李㻧琛監製 林明禎做女一與阿Dee有感情戲！

MIRROR即將於10月全面復出！ViuTV在無綫啟動台慶月節目的同一日，發放了全新預告片，以口號「萬鈞劇力 厚積薄發」做宣傳，似乎寓意大把存貨、準備充足有信心重奪焦點！將連接推出五齣「原創劇」排陣包括有Mirror成員主演的《野人老師》、《季前賽》、《百萬同居計劃》、從未曝光的拳擊劇《繩角》，以及李璨琛監製兼主演的《心靈師》。