心靈師｜20集劇情/角色介紹：李㻧琛監製 林明禎擔正做女一
《心靈師》劇情簡介：解憂咖啡店
患上精神與情緒疾病嘅人越來越多，公立醫院不堪負荷，連身為護士嘅姚珈晴（劉蘊晴 飾）都感到壓力超大！呢個時候，咖啡店老闆Sam（李燦琛 飾）決定出手，用獨特方式為病人解憂！仲有咖啡店waiter阿發（何啟華 飾），幫佢哋分擔下呢個解憂任務，三人組成心靈師團隊，為病人大減心理陰影面積！一個屬於心靈師嘅故事，就由boxing day開始，到時一齊拆禮物！
《心靈師》角色介紹
咖啡店老闆Sam（李燦琛 飾）
林明禎將會飾演李燦琛女友嗎？
咖啡店waiter阿發（何啟華 飾）
阿Dee除了飾演咖啡店員工，亦負責幫忙查案，為客人解憂。
護士 – 姚珈晴（劉蘊晴 飾）
微辣Rachel首次出演電視劇，仲擔正重要角色，與男主角李燦琛較多對手戲。
《心靈師》由李璨琛監製 女神林明禎做女一
李璨琛早前在社交網透露由他監製的新劇ViuTV《心靈師》正式開拍，據知這部20集的港產劇已籌備了長達一年，故事圍繞都市常見精神病案例，除了由李璨琛和姜文杰負責主演外，仲搵來ERROR成員阿Dee（何啟華）擔任男二，而兩大女主角之一更有「大馬女神」林明禎，早前一眾演員更加出席記者招待會，陣容正式曝光。
《心靈師》林明禎演憂鬱症病人
在早前的記者會上，林明禎表示自己的角色是一名戰憂鬱症病人，不過同男二阿Dee就完全冇對手戲，難怪阿Dee都大嘆可惜！另一方面，林明禎就話自己近年頻頻馬來西亞、香港、台灣三地穿梭往來，原來已經總共隔離過12次！每次21日，總共經歷過超過200日嘅隔離生活，難怪佢都笑言「可以出書教人」！而李璨琛就率先劇透自己將會與明禎有對手戲兼感情線，被問到會否安排阿女李元元客串新劇時，他就表示疫情關係暫不考慮。
《心靈師》李㻧琛 孖姜文杰拍新劇
這部由李璨琛監製兼主演的新劇《心靈師》，由他和姜文杰、鍾盛遠導演等合資成立的SoulCrew Studios（秀酷製作有限公司）炮製，李璨琛在社交網透露：「呢套20集既劇集故事圍繞都市常見精神病案例，對每一位演員來說都有一定挑戰性。演員陣容我地先賣關子敬請留意，預祝開機大吉，拍攝順利！」而姜文杰更在微博晒出劇本照，當中貼了不少彩色label紙，似乎在劇中戲份甚重。
《心靈師》阿Dee演精神病人
秀酷製作在2020年曾推出過由李璨琛和姜文杰主演的賀歲片《大盜演》，當時阿Dee亦有份參演這部電影，據知今次劇集由李璨琛擔任監製兼男一，飾演一名尚未畢業的心理醫生，為已過身的女友處理她餘下的99位病人，而阿Dee將擔任第二男主角，飾演一名精神病人，共有8個性格。
《心靈師》林明禎與李璨琛鬥戲
劇集有兩大女主角，包括有「大馬女神」林明禎以及微辣的「文青女神」Rachel（劉蘊晴），其中Rachel將會與阿Dee有感情線，而林明禎會與李璨琛有對手戲，而陳嘉倩則是其中一單案例的人物，此外曾拍攝過不少港視劇集的前亞姐鮑康兒，亦在社交網中透露有份參演今次新劇。
《心靈師》陳嘉倩造型充滿少女味
陳嘉倩似乎已為這部新劇開工，她在社交網透露拍劇拍到第2日的凌晨1點幾，雙眼看來浮腫，此外相中的她穿著一身粉紅色造型，充滿少女味。而首次正式拍劇的微辣Rachel，亦在社交網透露已開工開到第3日，仲自我鼓勵話要：「畀D火！」
常見問題
李㻧琛開拍新劇是關於什麼?
李㻧琛將會監制兼主演ViuTV新港產劇《心靈師》，故事將會圍繞…詳情請看
林明禎會於新劇《心靈師》演什麼角色?
林明禎於新劇《心靈師》將會演一名憂鬱症病人，而且劇中會有感情線…詳情請看
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