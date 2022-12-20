心靈師｜20集劇情/角色介紹：李㻧琛監製 林明禎擔正做女一

李璨琛監製兼主演的《心靈師》即將接檔《百萬同居計劃》於12月26晚首播，由劉蘊晴 、姜文杰（兼任音樂總監／動畫監督）、何啟華、林明禎、陳嘉倩與楊詩敏主演，王延明聯合監製，並由鍾盛遠編劇及導演，出品人魯庭暉。