《怒火街頭》1 & 2輯分集劇情劇透 重播鄭嘉穎視帝之作 同年即開拍攝續集
文：東方新地 圖：TVB.com
《怒火街頭》劇情簡介
「流氓律師」羅力亞（鄭嘉穎）為改變「法律只是有錢人玩意」的說法，與身任事務律師的表弟米佐治（林子善）、社工丁家富（李燦森）及CID畢直（關禮傑），在龍蛇混雜的深水埗創辦「法律咨詢中心」，幫助貧苦大眾提供一切與法律有關的協助，替他們爭取法律權益，大快人心，四子更被街坊尊稱為「深水埗四大護法」⋯⋯
《怒火街頭》劇情1-5集｜鄭嘉穎飾「流氓律師」LAW霸 組成深水埗四大護法
《怒火街頭》劇情6-10集｜李璨琛出庭指證父親 龔嘉欣疑被車房繼兄所殺
《怒火街頭》第一、二輯人物關係圖
《怒火街頭》男主角「 羅力亞（Law霸） 」原定由林保怡和黃日華飾演， 但因二人檔期問題辭演，最後改由鄭嘉穎飾演，演活街坊律師一角，收視理想之餘，並奪得當年視帝。
《怒火街頭》第一、二輯奸角是誰？（含劇透）
《怒火街頭》第一輯奸角是石修飾演的資深大律師「蔣柏奇」，是法律界「四大名狀」之一，張國強好友、黃長興之師傅，於第19集因威脅何大強認罪被陳敏之發現，因而打死陳敏之，於第20集被胡杏兒設局而暴露罪證，被判監禁20年。
《怒火街頭》第二輯奸角是麥長青飾演作惡多端的地產富商「戴超龍」，於第20集派人開車撞倒苟芸慧，於第21集胡杏兒目睹鄭嘉穎打死麥長青後，胡杏兒打暈鄭嘉穎，再用自己衣服抹走鄭嘉穎的指紋，製作自己是擊殺麥長青的兇手的假象！因此鄭嘉穎最後無因為周志康的供詞和證據幫助下而無罪釋放！
《怒火街頭》第一、二輯相隔多久？角色有何不同？
2022年12月深夜重播的《怒火街頭1》在2011年5月開播，全劇20集深獲好評；續篇《怒火街頭2》同年開拍並於2012年7月開播，曾參演第一輯《怒火街頭》的滕麗名、關禮傑、石修、郭鋒因檔期問題而沒有參演第二輯：
- 滕麗名在首輯飾演失婚師奶、之後自強變Law霸助手兼師爺，第二輯首集交代嫁到新加坡；林子善改為追求李雪瑩
- 關禮傑飾演的畢Sir在第二輯首集交代在東莞做保安生意，戲份交給曹永廉；
- 飾演「索腿天后」的陳敏之在首輯19集被石修殺害，並於第二輯第8、12集客串演出；與其一對的李燦森改為追求按腳女郎錢心心（賈曉晨飾）
《怒火街頭》第1、2輯主題曲
《怒火街頭》主題曲《沒時間後悔》由陳奐仁及歐陽靖合作，兩輯都沿用同一主題曲，配合主角的演出，《怒火街頭》第一、二輯的完整性特別強。
《怒火街頭》第二輯劇情？
鄭嘉穎為胡杏兒而犯法入獄，胡杏兒受鄭嘉穎啓發放棄名利，肩負起為弱勢社羣爭取法律公義的使命。胡杏兒為街坊討回公道，不惜放下身段跑到街頭上抗爭，因而贏得「女Law霸」的稱號。而出獄後的鄭嘉穎欣然當一個「地踎師爺」，成為胡杏兒背後的男人。
鄭嘉穎出獄後，與胡杏兒既是最佳拍檔，又是情侶，看似完美的結合。但漸漸因為二人的行事作風不同，加上生活態度不同，不時產生爭拗撓。行事從容、喜歡用四兩撥千斤的手法解決問題的鄭嘉穎，處理官司時為求令當事人得到最大利益並不介意輸官事。相反，比較理性的胡杏兒則認為當事人若是無辜，便要贏到底。而生活上，一派吊兒郎當、不修邊幅的鄭嘉穎，與整潔有條理的胡杏兒過著半同居生活，更因二人生活習慣上的差距，經常鬧出不少笑話與磨擦。 居於鄭嘉穎對面唐樓單位，立志服務低下層的漂亮醫生苟芸慧，原來是鄭嘉穎的前度女友兼「名義妻子」。
《怒火街頭》主題曲歌詞
作詞：陳奐仁 歐陽靖 作曲：陳奐仁
你問我知唔知自己喺度做乜
我淨係知道如果我想做就做得
今時今日仲有邊個講道德
就算第一次唔成功 So What?
為什麽自卑
幹麽要後梅 YEAH YEAH
就算再多挫折我都不認失敗
拜託 不是三歲小孩
太多 人想看我受害
幫我 口口聲聲的說
到頭來結果 還是一場空
誰說 我不能自己來
成功 用雙手建起來
掌握 好的機會不多
這是我的秀 又幹麽不做
為什麽自卑
幹麽要後梅 YEAH YEAH
就算再多挫折 我都不認失敗
我不會流淚
沒時間後梅 YEAH YEAH
地上再多血跡 我也得站起來
同你講都嘥氣 我真係冇咁得閒
等我好消息 到時你冇得彈
無謂諗得太多嘥時間
就算有困難都向前行
繼續向前行 繼續向前行