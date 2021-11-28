《怒火街頭》1 & 2輯分集劇情劇透 重播鄭嘉穎視帝之作 同年即開拍攝續集

《怒火街頭》第一、二輯劇情劇透：無綫在今年12月開始重播2011年劇集《怒火街頭》上下兩輯，由鄭嘉穎及胡杏兒領銜主演，是鄭嘉穎第二度奪得視帝之作，劇情關於「流氓律師」羅力亞（鄭嘉穎）在深水埗創辦「法律咨詢中心」幫助貧苦大眾，並與希望打進上流社會的王思苦大律師（胡杏兒）發生衝突和感情，上下兩輯分別為20及21集，苟芸慧、賈曉晨、陳敏之和岑麗香都憑此劇得到更多觀眾認識！

文：東方新地 圖：TVB.com