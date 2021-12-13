《怒火街頭》劇情11-15集｜林子善庭上向父親提問！Law霸認愛王思苦
文：東方新地 圖：TVB.com
下一頁：16-20集大結局｜陳敏之當街裸跑之後慘死！竟與石修有關
怒火街頭第11集 – 胡杏兒出招 與鄭嘉穎關係大進
家人提點 胡杏兒不再固執
胡杏兒從鄭嘉穎處得知她的故事後，在母親店中苦苦思索，更與家人討論永良的案情；程可為看到女兒提出欲以潘芳芳在場，有殺人嫌疑之疑點來替永良脱罪，忍不住教訓女兒。
鄭嘉穎獨個兒喝悶酒，邊回想起昔日所犯下的過錯，這時胡杏兒出現，向她説出自己決定改變辯護方向，不再打算要求潘芳芳出庭；鄭嘉穎聽下不禁釋然，更請胡杏兒一起喝酒。因放棄用疑點辯護，眾人只得找證據以證明龔嘉欣之死是意外……
鄭嘉穎胡杏兒 關係大進
鄭嘉穎、胡杏兒與滕麗名再到任家調查，可惜一無所獲；當鄭嘉穎提出不應再打擾之際，滕麗名不願放棄，而胡杏兒發現滕麗名的電筒照過的地方現出反射光，最終發現一幅油畫上插了玻璃碎。審訊再度展開，胡杏兒努力推翻控方指永良對妹妹求愛不遂動殺機的理由，強調是意外的可能；之後胡杏兒把在任家發現的油畫呈堂，指在龔嘉欣身後的油畫也被插上玻璃碎，所以龔嘉欣被玻璃碎意外刺中的可能性亦是存在的。
控方指油畫不是在警方蒐證下的證物，因此法官只將油畫列為輔助證物只作參考。退庭休息時，胡杏兒坦承沒有優勢，要求曾偉權出庭為繼子作證；曾偉權聽到後既感意外又為難，胡杏兒只得動之以情，最後終讓曾偉權首肯答應。曾偉權出庭作供，向陪審員坦白説出自己對繼子的感想……鄭嘉穎提出充滿情感的結案陳詞，法庭最終亦判決永良無罪釋放；看到法庭外滿布記者，鄭嘉穎特意讓出功勞，讓胡杏兒獨個兒接受記者的訪問。
眾人在中心內為鄭嘉穎與胡杏兒慶功，鄭嘉穎當眾讚揚滕麗名，指她的努力下多次為案件查得重要證物；鄭嘉穎玩得興高采烈，竟把蛋糕上的忌廉一手抹在胡杏兒的臉上。當鄭嘉穎以為胡杏兒將為此發怒，想不到胡杏兒突然雙手按着鄭嘉穎的頭，更「面貼面」把忌兼擦回她的臉上，鄭嘉穎被胡杏兒如此親密的行動嚇得完全不懂反應……林子善回家時欲通知滕麗名，宴請眾人到她家中吃飯時，卻發現平時不修遍幅的鄭嘉穎竟在熨衫，原來鄭嘉穎與胡杏兒相約吃晚飯。
鄭嘉穎胡杏兒 聚餐約會
林子善到滕麗名家應約，亦向她交代鄭嘉穎與胡杏兒均有約不能赴會；滕麗名的子女看見林子善的餐桌禮儀大感新鮮更欲模仿，但林子善為了能讓她們輕鬆進食，特意不顧禮儀用手吃蟹。這邊廂胡杏兒為選衫而頭痛，經只心提點後決定以便裝赴約，想不到鄭嘉穎竟帶她到高級餐廳……
李璨琛與林子善不滿鄭嘉穎因心情大好而洗澡時高聲唱歌，偷偷地拍下出浴片段。陳敏之探訪李璨琛時助她清洗傷口，令她感激不已。李璨琛約陳敏之看戲，兩人最終連續看了三部電影；當李璨琛送陳敏之回家時，竟捲入黑幫打鬥中。
怒火街頭第12集 – 為討公義 披麻帶孝
陳敏之與友 傾吐心事
胡杏兒與陳敏之吃飯後逛街，兩人閒談時胡杏兒提議陳敏之將來開設的法國餐廳應該加入一些原創菜式，更以自己最近吃意大利菜的經驗作例子，但反被陳敏之笑她是因與鄭嘉穎約會而令她覺得難忘。胡杏兒看到陳敏之心情突然轉差，陳敏之説出自己喜歡上李璨琛一事；看到陳敏之因為自己出身而欲斬斷情絲，胡杏兒亦愛莫能助。李璨琛與滕麗名把生活用品送給行動不便的嚴婆婆，在提醒她應定時覆診時，嚴婆婆突然接到警方來電……
鄭嘉穎與友 調查死因
李璨琛與滕麗名扶嚴婆婆到外孫女曲沈卓盈租住的單位，但現場已被警方封鎖；在關禮傑的帶領下，嚴婆婆看見倒斃在牀上的沈卓盈，不禁哭得死去活來；眾人在大廳照顧情緒剛平伏的嚴婆婆時，突然聽到她的手機發出聲響，原來沈卓盈曾發交代後事的短訊到嚴婆婆的手機中，但嚴婆婆卻堅持沈卓盈不會自殺。警方指法醫判斷沈卓盈是酒後服食過量抗抑鬱藥致死，於是把遺物發還給嚴婆婆；嚴婆婆翻看外孫女的日記時，卻發現一張撕破了的照片。
嚴婆婆記得，自己前往探望沈卓盈時，看見她與一男士有親暱的舉動，沈卓盈指他是單位業主；晚上鄭嘉穎、李璨琛、林子善與關禮傑討論案情，李璨琛指業主在有人自殺後一直無露面而感可疑，但關禮傑則指沈卓盈曾有濫藥記錄，所以死因沒有可疑。看見兩人爭論的火藥味漸濃，鄭嘉穎只得出言打圓場，李璨琛接到嚴婆婆電話，嚴婆婆説憶起沈卓盈曾説過，那男性是退休高官；為了讓嚴婆婆安心，鄭嘉穎決定請眾好友分頭調查。
關禮傑向鄭嘉穎及李璨琛分享調查結果，法醫除發現沈卓盈面上有傷痕外，更指她吞下了超過正常藥量五十倍的抗抑鬱藥致死，鄭嘉穎直覺事件並不簡單；眾人等待林子善到田土廳調查業主的資料，但原來林子善一直在門外；這時滕麗名出現，更託林子善把嚴婆婆送來的蛋撻交給鄭嘉穎，亦請他轉交嚴婆婆發現刊有業主照片的剪報。林子善向眾人説自己沒有到田土廳調查，但鄭嘉穎卻發現他緊張不已……
鄭嘉穎主動 質問郭峰
眾人終得知業主竟是林子善的父親，前退休高院法官郭峰。鄭嘉穎要求林子善向郭峰詢問有關情況，但林子善回家後卻始終沒法向敬愛的父親提問；鄭嘉穎與米佈會面，向他查問沈卓盈之死是否與他有關，但卻無功而回。李璨琛為要替沈卓盈伸冤，竟一身披麻帶孝，抬着紙棺木帶領眾人到郭峰家門前示威。林子善跟鄭嘉穎到郊外燒烤時，因收到電話才知父親遇上示威，亦明白鄭嘉穎使計支開自己而大怒。退休名律師Joe Junior帶同徒弟胡杏兒探望被困的郭峰，在胡杏兒的幫助下郭峰離開大宅暫避風頭。另一方面，在秦煌的六十歲壽宴上，眾親友竟在電視中竟看到身穿喪服的李璨琛。
怒火街頭第13集 – 林子善不忿被騙 痛毆李璨琛
林子善發火 與友反目
秦煌看到兒子在自己六十大壽當天被拍下當街披麻帶孝，不禁怒不可遏，李璨琛努力解釋反火上加油，最終被秦煌掌摑，黯然離開酒樓。
想不到李璨琛回家不久，帶着拳套的林子善突然出現，更向他飽以老拳；鄭嘉穎欲阻止兩好友，但卻怕殃及池魚。關禮傑看不過眼，只得出手救李璨琛；林子善指李璨琛毀了他父親的清譽，不滿他當眾指責郭峰。兩人各執己見，最後林子善指不會再與眾人同住，拂袖而去。
胡杏兒與滕麗名 分頭蒐證
胡杏兒到Joe Junior的郊外小屋探望郭峰，從Joe Junior口中，胡杏兒得知兩人惺惺相惜的原因，但另一方面胡杏兒亦看到當自己談及沈卓盈之死時，郭峰的神色動作有異；胡杏兒與鄭嘉穎見面，向他説出郭峰有隱瞞沈卓盈死因的可能。鄭嘉穎指欲到現場再蒐集多點證據，但因林子善已搬回米家大宅居住，於是決定要滕麗名出馬；滕麗名到大宅探望林子善，向他説出嚴婆婆欲到沈卓盈死去的單位拜祭她。當林子善帶兩人到單位後便在外面等候，滕麗名則趁機在單位內搜查證據。
另一方面，胡杏兒到米家大宅藉替郭峰取換洗衣物，在大宅中調查，更在衣櫃中發現一件重要的恤衫。鄭嘉穎約林子善到自己的辦公室，在他眼前擺出了所有相關的證據與證物；鄭嘉穎指出種種證據顯示，郭峰應可能與死者有染，林子善聽後大受打擊。迷惘中的林子善回到案發現場，將資料慢慢組成一幅幅原整的圖像；林子善回到辦公室，開始撰寫要求為沈卓盈的死因重新聆訊的公函。
林子善晚上探望父親，向他説出自己已去信律政署，要求替沈卓盈召開死因聆訊；眾人在電視新聞報道上得知律政署將為沈卓盈之死召開死因聆訊，不禁大喜過望，眾街坊亦指林子善為了公義大義滅親，值得尊敬。當林子善躲在遊樂場的大膠管避靜時，鄭嘉穎、關禮傑與李璨琛叁好友帶着手信尋找他；李璨琛主動向林子善道歉，眾人冰釋前嫌。死因庭展開聆訊，鄭嘉穎從法醫口中確認死者臉上有着不知來歷的傷痕時，竟當眾做出了一個奇怪的動作……
郭峰自責 當眾道歉
郭峰正式在庭上宣誓發言，在鄭嘉穎的盤問下，他終説出與沈卓盈的關係；原來最初他與沈卓盈確只是業主與租客的關係，但有一天郭峰發現沈卓盈被丈夫虐打受傷後，便每天也探望她，慢慢兩人便發生了感情。郭峰指當收到管理處電話指單位發出惡臭後，在房間內發現了沈卓盈的屍體，大為傷心及震驚，但當時自己沒有報警，反而將單位內自己使用過的物件統統帶走。郭峰公開承認自己因自私而犯錯，更向嚴婆婆道歉。在郭峰離開法庭時，得知兒子仍支持自己不禁如釋重負。在法庭上，鄭嘉穎指出沈卓盈極有可能是遭人殺死……
怒火街頭第14集 – 胡杏兒石修 庭上較量
楊天經邀請 石修協助
鄭嘉穎在庭上指出沈卓盈之死有多重疑點，更指能不破壞單位門鎖進入，能接近死者而不令她扎掙的人，除了是郭峰外，就是沈卓盈的丈夫楊天經。
陪審員把判決交給法官，結果指沈卓盈之死有着多項疑點，因此法庭將案件發還給警方重新調查；而當楊天經剛離開法庭時，便被重案組的探員截停，把他帶返警署調查。當楊天經在警署被探員盤問時，石修領着黃長興出現，原來楊天經請了他擔任自己的代表律師。
關禮傑發現 多項證據
警方再帶隊到沈卓盈死亡的單位調查，但卻沒有任何收穫；但關禮傑靈光一閃往窗外調查，竟被他看見窗台位置有一個腳印。重案組用搜查令調查楊天經的家，並檢走一批攀山用具；關禮傑在楊天經家看見嚴婆婆，原來自沈卓盈死後，楊天經便請她前來照顧曾孫。當關禮傑欲收隊離開時，外籍傭人主動向關禮傑詢問，當她瞭解事件後把一袋衣物裝備交給關禮傑，指是楊天經在案發翌日所丟棄，她撿起來欲變賣。
另一邊廂，黃智雯發現胡杏兒以工作麻醉自己，更發現胡杏兒似是發燒；胡杏兒不理身體辛苦，要爭取時間向鄭嘉穎證明自己將會比他成功。翌日趕回公司，發現秉晞的父母已在等候自己；當胡杏兒欲與他們討論案情時，秉晞的父親竟把一張支票交給胡杏兒，指將不再聘請她。石修與眾徒弟們出海釣魚，石修明白黃長興心感不滿，問他是否怪責自己主動接觸秉晞父母之事，黃長興擔心法官看出除大強外，四位代表律師全是石修的勢力…… 陳敏之準備開設法國餐廳，於是把門外的「索腿天后」等招牌拆去；眾朋友依依不捨在陳敏之家中與她話別。陳敏之與答應租出部分地方的酒窖業主商量租約，更順道約關禮傑見面；關禮傑到達時發現陳敏之替餐廳的設計，悄悄拍下讓李璨琛看。眾人在中心討論李璨琛與陳敏之之事，得滕麗名提醒，李璨琛決定重新向父母説項；李璨琛回家與秦煌見面時，跪求父母容許自己與陳敏之繼續交往。陳敏之在酒窖廚房量度地方時，竟發現石修與一男性見面。 陳敏之將情況拍下後藉機離開，但被石修發現；陳敏之走到街上後致電李璨琛，指發現石修似進行不法勾當更拍下了影片，李璨琛突然發現通訊中斷。擔心陳敏之的李璨琛請關禮傑陪同往找石修，但卻無功而回；兩人回到酒窖一帶搜索，亦無法覓得任何進展。胡杏兒與鄭嘉穎在法庭外不約而同出現，因大強突然改變口供，將一切罪名揹在身上……眾好友再到酒窖附近搜索，而李璨琛從瘋婦小忌廉口中，得知石修曾尾隨陳敏之的事。
楊天經首度提堂，石修代表他否認控罪，胡杏兒要求法官就案件的特殊性而要求更多時間準備證據，但在石修的反對下失敗。石修與胡杏兒在庭外相見，石修更毫不客氣對她施下馬威。胡杏兒在母親的麵店看見鄭嘉穎吃麵，為了取得鄭嘉穎幫助，胡杏兒只得努力討好他。李璨琛在街上遇上陳敏之，問最近為何總是沒法約她見面，之後更強邀她一起到茶餐廳吃飯；陳敏之努力對李璨琛表現冷淡，但李璨琛卻沒有改變，而陳敏之為與李璨琛保持距離，終在雨中跌傷。
李璨琛得知 陳敏之傷痛
李璨琛揹陳敏之回家，陳敏之欲以好友鳳擋駕，但鳳反替兩人製造機會；陳敏之指自己將不會與李璨琛發展，傷心的李璨琛竟提出與她以金錢交易。看到李璨琛的真心，陳敏之只好向他説出自己曾誤闖情關而受到傷害的往事……為了讓陳敏之明白自己的誠意，李璨琛帶她見秦煌夫婦，在父母面前向陳敏之説出愛的宣言，兩老看見兒子覓得愛侶大感高興。鄭嘉穎與胡杏兒探望嚴婆婆，從沈卓盈的兒子口中聽到母親曾被父親虐打之事；這時石修突然出現，指已申請沈卓盈兒子成為辯方證人，所以鄭嘉穎等再不能接觸他。
怒火街頭第15集 – 鄭嘉穎暗中 幫助胡杏兒
林子善誤會 神女有心
胡杏兒到鄭嘉穎的律師樓，預備資料與石修一戰；但她卻看見鄭嘉穎毫不在意，更把心思集中在乒乓球上；於是胡杏兒為了讓鄭嘉穎認真地協助自己，只得答應與他比拼乒乓球。在晚上終可下班的滕麗名，在法律中心看見林子善也在加班，於是提出先替他製作消夜後才下班；當滕麗名離開後林子善看到她所製的消夜，竟然是一雙心型的「賈曉晨相印」煮蛋，不禁以為滕麗名對自己有意。滕麗名在步向車站時，突然聽到不知哪處傳來的一聲「滕麗名」……
鄰居指證 楊天經狠心
滕麗名接受林子善的好意，讓他載自己回家，途中林子善向滕麗名暗示自己明白她的「心意」，但最終卻得知原來煮蛋是滕麗名替鄭嘉穎與胡杏兒所製，終明白自己表錯情。林子善回到中心，把自己的消夜交給鄭嘉穎與胡杏兒，但卻被他們看穿了自己的醜事，兩人更藉機取笑他。從沈卓盈兒子口中得到的消息，鄭嘉穎與胡杏兒特意請來楊天經的鄰居保叔作證；保叔説因喜歡小孩，所以退休後有空便會到楊天經家與他的兒子玩耍因此與他們熟絡起來。
保叔在庭上指感覺楊天經與沈卓盈的夫妻情冷淡；有天突然收到沈卓盈兒子的求救電話，指母親將快沒命，當保叔趕到楊天經家時，看見楊天經正不停把沈卓盈按到水中。聽到保叔的喝止，楊天經把沈卓盈拉回池邊，更指太太意外跌下泳池遇溺；楊天經把沈卓盈與兒子帶回家，但保叔卻更發現一個旅行袋被拋在地上，更跌出了機票與護照。但當石修盤問保叔時，卻不斷針對保叔並沒有專業資格來判斷當時究竟發生了甚麼事……
當楊天經作供時，竟直接承認自己用工具遊繩潛入沈卓盈家中，但楊天經説出的日期，卻是案發日子的前一天；看見石修遂漸佔優，胡杏兒在中心要通宵工作，鄭嘉穎聽後主動替她按摩，兩人打情罵俏盡在不言中。
鄭嘉穎與胡杏兒到死者住宅天台調查，發現有人曾在該處打翻油漆，而胡杏兒靈光一閃，記起楊天經的證物衣服上曾看過類似的油漆，於是便開始尋找在天台油漆的主人，從而證明油漆的日期是否與楊天經所説的日子一樣。
胡杏兒私下 約見石修
胡杏兒私下與石修見面，指發現了有力證據及證人，請石修勸楊天經認罪；石修往找無牌醫生葉生，原來葉生曾在案發當天替楊天經洗胃，因此石修勸他為楊天經作證。葉生坦言不想因此惹上官非，但石修努力動之以情。雖然胡杏兒成功證明楊天經不斷説謊掩飾罪證，但想不到葉生終決定出庭作證，而他寧願讓自己無牌行醫的事曝光，也為楊天經作證之事，對楊天經極為有利。最後石修以天衣無縫的結案陳詞，成功讓陪審員認為楊天經只是誤殺沈卓盈。當石修師徒離開法庭時，石修向黃長興説出一切的真相……