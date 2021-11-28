《怒火街頭》劇情6-10集｜李璨琛出庭指證父親 龔嘉欣疑被車房繼兄所殺
文：東方新地 圖：TVB.com
怒火街頭第6集 – 李璨琛出庭 指證父親
李璨琛不滿 秦煌刻薄
李璨琛駕車時竟以飛車發泄自己對父親的不滿，令坐在車中的鄭嘉穎等人嚇個半死；鄭嘉穎指責李璨琛不理朋友生死，關禮傑替李璨琛説好話，指她做人最為朋友着想；原來李璨琛在讀書時便有機會在酒樓跟隨父親學習打理酒樓，但因她看到秦煌刻薄成性，把廚房工人辭退後竟不發薪水，於是看不過眼的李璨琛而在晚上潛回酒樓爆竊，欲將薪水發還給眾人但事敗。李璨琛被警方逮捕入獄，但秦煌竟沒有聘請律師幫助兒子。
林子善請求 鄭嘉穎出手
關禮傑當時在羈留所遇見李璨琛，看到她滿口歪理，出言指她犯法是「其身不正」，李璨琛為此徹底反省，在獄中努力進修，成功當上了社工。關禮傑指原來秦煌以為兒子出獄後便只得承繼家業，想不到李璨琛竟成為了社工，更多次替被秦煌剝削的員工出頭與父親對着幹，因此父子間的關係一直沒法改善；林子善聽到李璨琛與父親間的問題後，苦笑指李璨琛與自己也是註定讓父親失望的人……
鄭嘉穎在牀上好夢正好酣時，突然被林子善弄醒；林子善以一把沙啞的聲音向鄭嘉穎説出，她因通宵準備替滕麗名上庭的文件而導致失聲，因此要求鄭嘉穎代自己出庭。當鄭嘉穎隨林子善到樓下後，原來一眾好友已在下面等候她，更出言要求林子善不要再耍小手段逃避上庭。案件開審，林子善於庭上緊張地不斷翻閲文件，弄得聲響大作；當林子善盤問秦煌時，竟將證人秦煌稱為犯人，之後更頻頻犯錯，惹來鬨堂大笑。
休庭期間，鄭嘉穎鼓勵好友應繼續嘗試，但林子善已對自己失去信心，最後只得由鄭嘉穎代表她在庭上發言。鄭嘉穎盤問滕麗名時，成功讓大家得知滕麗名情願努力工作也不願領綜援，以免對子女有不良影響的高尚情操。回到中心後，眾人發現滕麗名不停打電話，原來她擔心自己可能入獄，因此欲致電給丈夫要她照顧一對子女及她的母親，可惜卻沒法聯絡上。李璨琛於是使計騙梁風現身，但她竟只怪責妻子犯上官非，更借買煙遁走。
秦煌氣憤 毆打兒子
原來滕麗名一直對家婆梁舜燕隱瞞自己被酒樓辭退並惹上官非之事；梁舜燕發現滕麗名沒有買回自己想吃的水果，竟藉機指責她，令滕麗名忍不住流下淚來。梁舜燕入睡後，滕麗名教子女弄湯圓吃，但滕麗名的大女兒説出知道母親可能入獄……
案件再度開審，當鄭嘉穎傳召李璨琛出庭作供時，秦煌氣得當庭責罵兒子。李璨琛在庭上坦言説出秦煌如何刻薄員工，強迫她們替酒樓銷售各式食品換領券；最終鄭嘉穎替滕麗名洗脱罪名還以清白。離開法庭時，秦煌竟出手毆打兒子，令妻子詠秋心絞痛發作。為了能改善與父親關係，李璨琛特意製作潮式紅桃粿給秦煌吃，可惜無功而返。
怒火街頭第7集 – 當街搜身 陳敏之受辱
李璨琛幫助 無依清潔
李璨琛帶領中心眾人推着鐵車到露宿者集中處，原來李璨琛等人會定時安排讓露宿者清潔身體，並替她們理髮； 看到同事沒法子勸服老露宿者衝身，李璨琛除了好言相勸，更以食物打動她排隊清潔。
當眾露宿者整潔地享受中心安排的飯盒時，突然傳來一陣惡臭，一位滿身污垢的女露宿者出現，她更自稱自己是動畫人物「小忌廉」。李璨琛勸她清潔時，她竟説不想改變形象而拒絕，更慌忙逃去。
林子善聘滕麗名 皆大歡喜
李璨琛擔心「小忌廉」有精神問題，於是與同事們一起去追截她；想不到小忌廉竟突然失控，更以香腸「要脅」其中一位同事。剛路過的滕麗名發現李璨琛等男同事沒法介入，於是主動與小忌廉攀談，兩人更一起在街上高唱動畫歌。事件順利解決，眾人在中心都稱讚滕麗名的急才，林子善靈光一閃，提出法律諮詢中心可以聘請滕麗名工作；當林子善問李璨琛意見，李璨琛坦言中心資源有限，但鄭嘉穎這時説她將多接律師工作以幫補滕麗名的薪水。
胡杏兒與朋友在法國餐廳吃飯時，發現有食客與自己的舊同學陳敏之十份相似；當胡杏兒走上前時，更聽到陳敏之正稱讚外籍的餐廳老闆，便知眼前的人是自己的老同學。突然有食客高聲叫囂，餐廳老闆前往瞭解，原來食客投訴鄰桌痙攣人士的食相影響自己食慾，因此要求老闆把痙攣人士移到別處。當痙攣人士的母親提出欲與兒子離開時，陳敏之竟走到食客跟前斥責她，指她歧視殘障人士。
胡杏兒與陳敏之相認後談及昔日事，原來當年內向的陳敏之曾被老師冤枉，胡杏兒為了要替陳敏之討回公道，不惜致電到電台節目投訴，更與校長舌戰……胡杏兒問回來香港的陳敏之有何打算，陳敏之説出母親在兩年前已過身，而她打算儲足本錢後便在港開設法國餐廳。陳敏之向二手書檔老闆查詢有沒有法國菜食譜時，剛巧李璨琛到書檔買字典給貧富學生；陳敏之聽後指可將自己的舊英文與法文字典相贈，兩人因此結識。
胡杏兒發現 好友墮落
滕麗名回到中心，向眾人訴苦説被誤會為妓女，眾街坊更指最近區內黃風犯濫；胡杏兒受陳敏之所託到警署協助她，但卻發現原來是眾妓女於警方放蛇後被捕。胡杏兒發現陳敏之成為了妓女，不其然與陳敏之疏遠起來。陳敏之與好友鳳在街上與北姑流鶯當街扭打，CID輝阻止眾人時，認為陳敏之挑釁自己，於是藉詞懷疑陳敏之藏有武器，特意當街搜身令陳敏之受辱。憤憤不平的陳敏之説要投訴輝，而鳳説出看見胡杏兒目睹陳敏之被非禮經過。當陳敏之向胡杏兒求助時竟被她拒絕，但這時鄭嘉穎出現，更説有勝數能控告輝。
怒火街頭第8集 – 鄭嘉穎醉後 自稱殺人
陳敏之未忘 當年理想
陳敏之帶鄭嘉穎到自己的香閨聚舊，更好好服侍了鄭嘉穎一番……陳敏之請鄭嘉穎到自己的私人房間，鄭嘉穎看到小房間仍放滿了法式擺設及法文書，便知道她仍為理想奮鬥。兩人談到投訴輝之事，鄭嘉穎指如胡杏兒不肯協助，的確不容易讓投訴成立。
晚上李璨琛、林子善和關禮傑在鄭嘉穎家中對她殷勤照顧，原來她們都想從鄭嘉穎口中，打探她到「索腿天后」陳敏之香閨後，發生了甚麼豔遇，鄭嘉穎只得否認，更指兩人是舊識……
陳敏之説出 悲慘過去
眾人正亂猜鄭嘉穎是有昔日的把柄被陳敏之所握時，鄭嘉穎向關禮傑説相信陳敏之是被輝藉故非禮，但關禮傑指與輝合作多年，認為輝只是教訓眾妓女讓她們收歛一些，並沒有非禮的意途，結果兩人竟為此發生爭執。關禮傑與輝出更時，輝因賭風欠順向關禮傑借錢，而輝更向關禮傑訴苦，不知是否當天觸摸完妓女後便碰上黴運；關禮傑聽得真相後，氣得一拳打向輝。胡杏兒載只心一起回家時，兩人目睹關禮傑竟在橫巷非禮女性……
胡杏兒一股作氣衝進巷中，更指一定會控告她非禮；這時鄭嘉穎出現，原來一切都是讓胡杏兒明白自己對陳敏之之事帶着有色眼鏡。陳敏之回家時，看到胡杏兒竟從自己所住的舊樓步出；胡杏兒主動説要與陳敏之詳談，兩人回到小時候常到之處後，陳敏之向胡杏兒説出自己其實從沒有移民，自己哪一身光鮮的母親不是經商，而只是個舞小姐。陳敏之更説到母親因染上毒癮而欠下高利貸，為了幫助母親，陳敏之只得下海當上公關小姐。
聽到好友向自己坦白一切，胡杏兒不禁感到慚愧，更説會協助陳敏之。鄭嘉穎與輝會面，指如果她肯向陳敏之正式道歉，便不會追究事件；但當輝聽到有大律師當陳敏之證人時，仍拒絕道歉。陳敏之到公園欲與流鶯們和解時，卻看到輝正追捕賊人，想不到陳敏之竟主動出手幫助輝。胡杏兒給陳敏之一份禮物以支持她繼續向理想邁進，兩人在海旁喝酒談心時，胡杏兒突然向陳敏之問及有關鄭嘉穎的過去，陳敏之向胡杏兒説出曾聽到醉後的鄭嘉穎説自己殺了人……
車房技工 被指殺妹
陳敏之主動協助李璨琛與滕麗名替行動不便的獨居老人運送生活必需品；李璨琛看見陳敏之悉心替患上糖尿病的嚴婆婆清洗腐爛的傷口，不禁對她漸生好感。鄭嘉穎收到常替她修車的車房技師高永良電話，説自己被指殺害妹妹龔嘉欣。因林子善有事在身，鄭嘉穎決定讓滕麗名臨時成為「師奶師爺」協助自己。永良向鄭嘉穎交代，自己與妹妹爭執過後離開大廳大約十份鍾，但回去時卻發現她已死去，之後自己更失足跌暈。永良的繼父富豪曾偉權請來胡杏兒替兒子辯護。鄭嘉穎與胡杏兒竟為用何種方法替永良辯護而吵個不停。
怒火街頭第9集- 新證出現 嫌疑驟增
林子善協助 滕麗名寫報告
眾人在法律諮詢中心討論永良的案件，大家以不同的角度份析，結果也同樣認為永良不可能殺死妹妹龔嘉欣。鄭嘉穎發現林子善與李璨琛並不瞭解永良的家庭背景，因此滕麗名取出了貼有相關人事照片的「人物關係表」進行解釋；原來永良與母親潘芳芳是深水埗街坊，潘芳芳與富豪曾偉權相戀後結婚，而龔嘉欣則是曾偉權與前妻所生，因此永良與龔嘉欣是沒有血緣的兄妹。永良不想依靠繼父，於是繼續留在車房工作養活自己。
控方突呈 不利證據
鄭嘉穎回到自己的辦公室思索如何處理永良一案，滕麗名被要求替鄭嘉穎作筆記，但她卻發現鄭嘉穎滿口法律術語，不禁暗中叫苦。林子善特意載滕麗名迴天水圍，當她看到滕麗名竟帶了厚厚的法律字典上車，不禁問她原因；滕麗名醒覺律師就在身旁，於是努力向林子善提問鄭嘉穎所用的術語，而林子善亦高興地逐一解答。雖滕麗名婉拒林子善送自己回家，但在她堅持時剛好遇上梁舜燕；梁舜燕終得知媳婦轉工一事，但卻換來一頓冷嘲熱諷。
翌日鄭嘉穎邊趕往法庭，邊翻閲滕麗名所制的報告，對她的認真不禁衷心讚賞；案件開審時，控方除指插於死者頸動脈的玻璃碎片上有永良的指紋時，突然要求加入新的證物；檢控官指死者龔嘉欣的男朋友周家豪剛把一隻CD交給警方，雖鄭嘉穎等強烈反對引用新證物，但法官仍讓CD在庭上播放，原來當中有永良所唱的情歌，而CD盒上更有永良寫上送給龔嘉欣的字跡，及「I LOVE YOU」的貼紙；檢控官更指她戀上妹妹不遂而動了殺機。
曾偉權在庭上得知此事後大表憤怒，更拒與永良見面；在鄭嘉穎與胡杏兒的面前，永良終向她們説出，其實萌生了畸戀的人是龔嘉欣；鄭嘉穎與胡杏兒到大宅探望曾偉權夫婦，鄭嘉穎要求到龔嘉欣房間查看，結果被她尋到龔嘉欣愛上永良的證據……胡杏兒與鄭嘉穎到會所VIP樓層討論案情，看見胡杏兒仍無法接受龔嘉欣是主動的一方，鄭嘉穎欲據理力爭時黃長興突然出現；除言詞中挖苦鄭嘉穎外，她竟借意約會胡杏兒，胡杏兒見狀竟藉機脱身。
得到鼓勵 與父和解
鄭嘉穎發現胡杏兒悶悶不樂，原來胡杏兒不滿眾律師仍將注意力放在鄭嘉穎身上；胡杏兒突然提出要再次與鄭嘉穎打賭，如自己勝出便要鄭嘉穎説出當年經歷，鄭嘉穎只得答應。正被飯店老闆取笑只能吃「寡佬飯」的李璨琛，突然看到陳敏之出現，她更大方地與李璨琛一起吃飯；李璨琛得知陳敏之從鄭嘉穎口中打聽自己的過去，不禁暗暗高興，而陳敏之亦勸李璨琛改善與父親的關係。得陳敏之鼓勵，李璨琛主動回家送上自制雞翼，而當詠秋離開時，更見兒子與陳敏之一起離開。陳敏之回家時被不明人士淋辣椒油；眾人取笑李璨琛，指她得知陳敏之受襲後，便顯得極度關心。
怒火街頭第10集 – 鄭嘉穎説出 當年憾事
為求真相 滕麗名直闖男廁
為了找出事情真相，滕麗名決定孤身與龔嘉欣的男友周家豪見面；林子善查得家豪在卡拉OK唱歌作樂，於是特意載滕麗名到上址。出發前林子善仍關心地提議滕麗名，指鄭嘉穎其實可聘用私家偵探代勞，但滕麗名指自己要學習當師爺，因此很樂意藉此機會練習。林子善忍不住問滕麗名，鄭嘉穎有否教她如何向人套取資料，結果林子善還是把免提電話交給滕麗名，指她會一直向她作出指示。家豪為了避開滕麗名的追問遁入了男廁，但滕麗名竟不顧禮儀直闖入內，向她迫供。
陳敏之説出 被襲原委
滕麗名從家豪口中，得知案發當晚，家豪曾目睹潘芳芳提着垃圾膠袋離家；成功取得重要資料的滕麗名，興奮地猛搖林子善的手臂，令她既尷尬又高興。鄭嘉穎與胡杏兒跟潘芳芳會面，更向她説出各樣發現，潘芳芳只得向眾人説出當晚真相；永良得知兩位律師已知事件與母親拉上關係，堅持不准她們利用母親曾在場的疑點來替自己洗脱罪名，不然就放棄聘用她們。胡杏兒與鄭嘉穎回中心討論案情，但胡杏兒仍欲以潘芳芳有可能是兇手的疑點來替永良辯護。
關禮傑下班後便被李璨琛要求替她保護陳敏之，想不到卻因此惹得女友周家怡誤會；關禮傑只得購買名牌禮物以討回女友的歡心，更讓陳敏之一人回家。當陳敏之快到家時，卻發現被人跟蹤；當來人現身後，竟以鏹水淋向陳敏之，幸李璨琛出現緊抱陳敏之，但李璨琛背部卻被淋個正着；當犯人慾再行兇時關禮傑及時趕到把她逮捕。當得知李璨琛的傷勢沒有大礙後，陳敏之向兩人説出自己與襲擊者之間的關係。
詠秋與秦煌前往醫院探望兒子，但當夫婦兩人遇上陳敏之後，秦煌只把湯火膏交給陳敏之後離開；陳敏之向詠秋道歉，指李璨琛受傷是因為拯救自己，詠秋聽後愕然忍不住問及因由，李璨琛指因不幸遇上精神病患者。
陳敏之把秦煌交託的湯火膏交予李璨琛，並着她致電感謝父親；看到李璨琛在陳敏之前唯命是從，詠秋心中暗喜。鄭嘉穎與胡杏兒在後巷進行實驗，卻無法證明龔嘉欣是死於意外，鄭嘉穎不禁惱煩不已。
鄭嘉穎細説 傷心往事
胡杏兒指説服了家豪擔任辯方證人，並會要求警方檢驗裝有證物的垃圾膠袋；但鄭嘉穎始終不贊同胡杏兒讓永良脱罪的手法。
看見胡杏兒一臉自信，相信自己的做法是為了幫助永良，鄭嘉穎忍不住説出，胡杏兒的做法會讓潘芳芳造成傷害。鄭嘉穎為了讓胡杏兒明白事情的嚴重性，終向她説出，自己在七年前自法律界消失的原因……
當年鄭嘉穎藉指出證人聶展祥愛上了受害者，亦即是展祥自已的親妹妹，成功替兇手脱罪，贏出不可能致勝的官司。一年後，菲律賓警方致電鄭嘉穎，説出在當地自殺的展祥留下了錄像給她……
《怒火街頭》劇情FAQ
Q:《怒火街頭》第一、二輯奸角是誰？
A: 《怒火街頭》第一輯奸角是石修飾演的資深大律師「蔣柏奇」；第二輯奸角是飾演作惡多端的地產富商「戴超龍」，由這位演員飾演⋯⋯按此看詳情
Q:《怒火街頭》第一、二輯相隔多久？角色有何不同？
A: 2022年12月深夜重播的《怒火街頭1》在2011年5月開播，全劇20集深獲好評；續篇《怒火街頭2》同年開拍並於這個時間 開播⋯⋯按此看詳情