《怒火街頭》劇情1-5集｜鄭嘉穎飾「流氓律師」LAW霸 組成深水埗四大護法

《怒火街頭》第一、二輯劇情劇透：由鄭嘉穎及胡杏兒領銜主演的2011年劇集《怒火街頭》分上下兩輯，劇情關於深水埗「流氓律師」LAW霸（鄭嘉穎）創辦「法律咨詢中心」，與身任事務律師的表弟米佐治（林子善）、社工丁家富（李燦森）及CID畢直（關禮傑）被街坊尊稱為「深水埗四大護法」⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB.com