《怒火街頭》劇情1-5集｜鄭嘉穎飾「流氓律師」LAW霸 組成深水埗四大護法
文：東方新地 圖：TVB.com
怒火街頭第1集-古怪大狀 鄭嘉穎助人
業主加租 鄭嘉穎拒之
不修邊幅的鄭嘉穎，睡到日上三竿才起牀。鄭嘉穎深得街坊擁護，他用膳時見根叔被警員誤會他縱容狗只四處便溺，於是為根叔解圍；他向警員表示自己是大律師，警員不信，反指他冒認大律師已犯法。此時鄭嘉穎得知李璨琛有急事找他，於是他飛奔前往，惹來警員誤會，兩人遂展開一場追逐戰。
鄭嘉穎趕到現場，發現李璨琛與街鋪租户，正在和業主唯一兒子理論。原來業主已死，其子成為新業主，並向租户大幅加租；租户表示業主生前曾表示決不加租，鄭嘉穎於是指出死者的口頭協議亦有效三年，而新業主亦要搞好手續才是業權的擁有人，現時仍不到他説三道四，新業主只好性性然離去。
林子善證實 鄭嘉穎身分
官仔骨骨的林子善到場，向警員提供證件，證實了鄭嘉穎大律師的身分，並表示鄭嘉穎已多次被人質疑身分，故見怪不怪。
李璨琛帶了一班租户去到「民間法律中心」，之後眾人去到位於法律中心側鄰的鄭嘉穎大律師樓。雖然鄭嘉穎竭力向眾人解釋他們的法律權力，但眾租户見鄭嘉穎的辦公室非常髒亂，門口又被人淋了紅油，信心正往下沉，幸好根叔到來向鄭嘉穎致謝，又致送他的家鄉靚豆豉，眾人遂決定委託鄭嘉穎和新業主洽商租約。
胡杏兒出手 埋石修堆
胡杏兒和助手張芝芯上庭，胡杏兒為了形象，新添了不少名牌。她為了討好著名大律師石修，不惜讓石修的案件先審。後來胡杏兒在酒吧又刻意討好石修的徒弟黃長興，只為可以成為石修律師團其中一員；黃長興表示如胡杏兒為一單石修負責的case早作準備，可代為引見。
鄭嘉穎、李璨琛、林子善在街上等待任職警員的朋友關禮傑，眾人悶極無聊，竟比鬥「吐核入垃圾桶」，鄭嘉穎不慎因而弄污了胡杏兒的新衫，兩人結怨。鄭嘉穎後來更知道，原來胡杏兒竟是租客之一、車仔麪檔檔主程可為的女兒!
不用加租 街坊慶賀
胡杏兒眼見鄭嘉穎不修邊幅，對他自然不信任；當她知道母親程可為委任鄭嘉穎做法律代表，而不找她這位大律師時，更是為之氣結。新業主上門找程可為要求加租時，被程可為不慎弄傷了他的腳部；程可為表示會負責他的湯藥費，不料事後竟被新業主藉故追討大筆賠償，幸好鄭嘉穎機智，找出當中破綻，令程可為不用賠償。
結果，眾租户不用被新業主加租，而胡杏兒對鄭嘉穎亦另眼相看。眾街坊為了慶功，更在民間法律中心舉行大食會。
怒火街頭第2集 – 不求伸冤 鄭嘉穎疑惑
攀附權貴 無奈失敗
放工後，只心與胡杏兒在會所享受歡樂時光，只心向好友問及她母親店鋪的租約問題，當只心得知業主願意續租後，不禁稱讚鄭嘉穎寶刀未老，但胡杏兒卻不以為然，更指是因為業主耍花招才令鄭嘉穎有機可乘。當石修出現時，胡杏兒急忙抓緊機會上前與她攀談，問她有關之前託黃長興轉交的建議書，想不到這時卻有舊街坊送貨到此，更向胡杏兒打招呼；胡杏兒發現石修聽到街坊談到自己家中是賣魚蛋後，只露出苦笑……
街坊陳榮峻 殺人被捕
鄭嘉穎把貨車停在一旁與街坊閒聊時，突然傳來轟隆巨響，原來有東西自高處墮下，更穿過路邊攤檐篷把攤子壓爛；當鄭嘉穎等走近時，卻發現原來是有一女子自高處墮下，胸口更被插上了一把刀。當週遭亂作一團時，鄭嘉穎發現剛自大廈離開的老街坊陳榮峻望向自己，更突然向鄭嘉穎説自己殺了人。
鄭嘉穎與林子善陪同陳榮峻到警署落口供，陳榮峻坦白承認自己殺死了梁政珏，但她卻説是受到老闆娘馬姚嘉妮指使才行兇。
但當警方想進一步瞭解姚嘉妮如何指使陳榮峻，陳榮峻卻突然變得情緒失控不再合作；鄭嘉穎與林子善離開警署時，聽到死者的弟弟春生激動地要求警方逮捕姚嘉妮，指她是主謀。鄭嘉穎與林子善到春生的店鋪探望她，春生向兩人説出姚嘉妮因誤會梁政珏勾引她的丈夫，因此對梁政珏作出各種騷擾，但事實是姚嘉妮丈夫馬生欲追求梁政珏不遂；春生更把早前梁政珏收到的恐嚇信交給鄭嘉穎。另一方面，當傳媒得知命案與名媛姚嘉妮有關後，便不斷追訪她……
當姚嘉妮被記者團團圍困時，胡杏兒突然擋在姚嘉妮面前，出言教訓眾人；胡杏兒隨姚嘉妮進入她的車內，更努力開解她，令姚嘉妮大感安慰。當車子回到姚嘉妮家時，警察出現欲請姚嘉妮回警署協助調查，姚嘉妮便即時聘請胡杏兒成為自己的代表律師。案件正式在法庭審理，胡杏兒遇見鄭嘉穎，發現她衣衫不整，更傳來一陣口氣；案件進行時姚嘉妮因激動過度而暈倒，馬生到醫院探望太太，更詢問妻子是否需要公司的律師團協助，令胡杏兒大為緊張。
鄭嘉穎託友 調查真相
鄭嘉穎與林子善往羈留所探望陳榮峻，鄭嘉穎要她説出真相，但她卻努力維護姚嘉妮，令鄭嘉穎大惑不解，而當鄭嘉穎談到可通知陳榮峻在鄉下患病的妻子時，她突然激動起來。鄭嘉穎與三位好友在茶檔吃東西時，要求關禮傑出手調查有關陳榮峻的事，關禮傑礙於朋友情義只得屈服。街坊在程可為的面檔談到胡杏兒不應助紂為虐幫助姚嘉妮，程可為不禁為了女兒與她們起爭執。胡杏兒在街上遇見街坊，卻被她擲面泄憤，鄭嘉穎突然出現保護胡杏兒。當收到陳榮峻在羈留所自殺的消息後，鄭嘉穎與林子善立即趕往醫院探望。
怒火街頭第3集 – 各為其主 劍拔弩張
作供説出 姐姐慘況
法庭再度開審，陳榮峻沒有出庭作證，胡杏兒取笑鄭嘉穎，指陳榮峻缺席聆訊，或會令陪審團認為她是畏罪自殺，但鄭嘉穎卻松容地反駁她；當春生在法庭上作供時，春生説出姐姐並沒有與老闆馬生有任何不倫關係，只是馬生不斷追求她，但均被梁政珏拒絕。
春生指姚嘉妮誤會梁政珏，更約她見面指責她，之後梁政珏更被來歷不明的電話及信件騷擾。當鄭嘉穎盤問春生時，要求她説出梁政珏的身世……
胡杏兒提出 打賭條件
胡杏兒聽到春生形容的梁政珏，竟與自己十份接近，也是家貧、父親早逝而需要支撐家庭，亦身兼數職苦讀大學，期望將來能改善家人生活，但對於馬生的物質利誘卻毫不動搖；另一方面，鄭嘉穎發現一路聽春生作供的胡杏兒，竟露出對死者同情的神情。晚上胡杏兒與只心在高級餐廳吃飯時，聽到只心同情梁政珏而指責好友，但卻反被只心道破她其實也同情死者。想不到這時鄭嘉穎亦步進餐廳，看到鄭嘉穎被眾人圍繞問候的風光場面，令胡杏兒恨得牙癢癢……
案件開審前，胡杏兒與鄭嘉穎在庭外遇上，胡杏兒借鄭嘉穎令她打翻咖啡之事，要求與她打賭，如她勝出官司，便要鄭嘉穎將消失了七年之間所發生的事相告，鄭嘉穎聽後不禁失笑，更直接問胡杏兒是否對自己有意……胡杏兒在法庭上引導姚嘉妮作供，姚嘉妮説出曾看見梁政珏衣衫不整地離開丈夫的別墅，才主動約她見面，更打算以錢打發梁政珏離開馬生；姚嘉妮説梁政珏拒絕收下支票，更説會令馬生離婚。
但當鄭嘉穎盤問姚嘉妮時，卻仗着詞鋒敏鋭，令到胡杏兒難以協助姚嘉妮；晚上鄭嘉穎、林子善與李璨琛三人在法律諮詢中心的天台邊調較天線，邊談論陳榮峻不肯上庭指證姚嘉妮的問題時，關禮傑突然現身，原來關禮傑不負眾望，終於查得有關陳榮峻太太的消息，發現她原來一直在香港，更留在私家醫院的高級病房中接受治療。
鄭嘉穎與李璨琛討論如何潛入醫院把陳榮峻太太帶走，林子善出言反對指罔顧陳榮峻太太性命，但鄭嘉穎指早已將陳榮峻太太病歷交給專家醫生研究。
成功帶走 陳榮峻太太
林子善雖反對鄭嘉穎的計劃，但卻不敢向關禮傑舉報兩人；而鄭嘉穎得眾人幫助，成功帶陳榮峻太太離開私家醫院，但拖着病到街上時，卻發現貨車不翼而飛。得知陳榮峻太太被帶走，胡杏兒雖不滿姚嘉妮隱瞞此事，但仍領着眾人到公立醫院欲將陳榮峻太太帶回私家醫院。
眾街坊得知陳榮峻太太到了香港，紛紛送贈補品卻被林子善婉拒。甦醒過來的陳榮峻太太待身體轉好，便到羈留所探望丈夫，並要求她説出真相。當聆訊進行時，陳榮峻因擔心太太的病況，竟在庭上激動地向姚嘉妮求助……
怒火街頭第4集 – 為民請命 受人愛戴
胡杏兒良心 苦惱難安
與胡杏兒一起合租房子的只心，早上看到胡杏兒一臉倦容的走出客廳，便指她為了姚嘉妮是否真正有罪而心情煩躁，雖被好友説穿，但胡杏兒仍死撐不肯承認。另一方面，鄭嘉穎與三好友為法庭上成功令陳榮峻真情流露之事慶祝，但李璨琛突然説出，翌日便是死者梁政珏的生忌；眾人陪陳榮峻太太拜祭梁政珏，但亦遇上了前來掃墓的春生。春生指明白陳榮峻是受人指使，但仍不可能原諒她；當眾人離開時，眼尖的鄭嘉穎看到馬生的蹤影。
胡杏兒得知 姚嘉妮性情
胡杏兒與只心等候姚嘉妮的助理李佩筠載她們與姚嘉妮見面，但當佩筠到達後，卻因發現姚嘉妮欲上庭穿着的衣服欠了一顆鈕釦，便緊張得要求胡杏兒她們自行探望姚嘉妮，而自己則回姚嘉妮家尋回鈕釦；胡杏兒更因此從佩筠口中，得知姚嘉妮是個不喜歡別人犯錯，極嚴厲的人。馬生到羈留所探望妻子，但雙方卻只是冷淡地與對方傾談，馬生更提醒妻子不能讓人看見她的「真面目」，兩人發生爭執，更令姚嘉妮激動得把玻璃窗打破。
胡杏兒與只心在外等候與姚嘉妮見面，亦因此聽到馬生與妻子吵架；當進入羈留室時，更看見被姚嘉妮敲破的玻璃窗。
胡杏兒在辦公室聽取私家偵探有關對姚嘉妮的調查報告，偵探指原來替姚嘉妮工作的工人們都極害怕她，但終從一位已辭職的花王口中，問出了重要的證據；原來在案發當天，花王曾見神色慌張的佩筠自姚嘉妮書房離開。胡杏兒與佩筠等一起再與姚嘉妮見面，而胡杏兒更在姚嘉妮前説出了佩筠努力掩飾的秘密……
姚嘉妮瞭解一切後，要求胡杏兒安排自己與佩筠單獨見面；看到姚嘉妮的表現，胡杏兒與只心也心中有數。姚嘉妮通知胡杏兒，指佩筠答應替自己作證，並有機會替她還以清白。看到胡杏兒在名店內瘋狂購物，只心只得努力勸止好友。
聽到只心説出自己對姚嘉妮是否清白的意見後，胡杏兒卻坦言自己已欠下大量卡數，因此無論如何也不能讓官司輸掉。胡杏兒回麪店探望母親，程可為向女兒談到陳榮峻的案情，更向她份享絕不會埋沒良心的做人哲學。
內外夾攻 真相大白
早上胡杏兒與只心一起吃早餐時，只心得悉好友將決定棄暗投明而感高興，想不到馬生竟出現主動與胡杏兒見面，更向她暗示如何處理姚嘉妮的案件。
胡杏兒與只心在佩筠出庭前，與她談到説出真相的重要性，終令她在庭上説出自己的所見所聞。事情告一段落，佩筠在法庭外向胡杏兒道謝，指自己在説出真相後感問心無愧。
鄭嘉穎竟突然到麪店吃麪，更主動向胡杏兒談及自己在七年前所勝出的案件……
怒火街頭第5集 – 林子善請求 鄭嘉穎助滕麗名
胡杏兒成功 更上一層
胡杏兒到會所時，聽到一眾律師正談論有關姚嘉妮的案件；眾人不約同指不明白姚嘉妮為何聘請沒有名氣的胡杏兒當辯護律師，胡杏兒為了聽取別人對她的評價，特意駐足細聽。當眾人發表完意見後始發覺胡杏兒原來一直在旁，都感到尷尬不已。想不到胡杏兒沒有走到她們跟前，反而直接步上會所設於樓上的VIP樓層；侍應欲出言阻止，但胡杏兒竟向她們表示已取得VIP卡，而眼見胡杏兒成功上位的眾律師，不禁既妒且羨。
拒絕合作 氣煞胡杏兒
胡杏兒進入VIP樓層時遇上黃長興與石修，黃長興奇怪胡杏兒竟出現，胡杏兒坦言説約了馬生見面；石修向徒弟解釋胡杏兒已成為馬氏集團的顧問律師，所以已聲價十倍，而石修更公開稱讚馬生是個厲害的老闆，因此她聘請了胡杏兒，證明她是個有能力的人。
胡杏兒得償所願，終可與石修一起喝酒，而席上石修突然向她表示有事相求，原來她想找一個有實力的人合作，胡杏兒聽後不禁大喜過望。
鄭嘉穎與李璨琛在茶檔吃麪時，突然看見胡杏兒坐在自己的面前，不禁面面相覷；原來石修拜託胡杏兒，請她邀約鄭嘉穎與她見面；看到胡杏兒一臉不忿的表情，鄭嘉穎出言拒絕，結果惹來胡杏兒連珠炮發，指鄭嘉穎不識抬舉，最後更拂袖而去。衣衫不整的鄭嘉穎出現在會所，侍應本欲阻止她進入，但得黃長興替她解圍；鄭嘉穎與石修見面，但兩人話不投機，石修雖以「桌球會友」，但鄭嘉穎終以不合作的態度拒絕了石修的合作邀請。
胡杏兒氣沖沖地走到理髮店，指責鄭嘉穎錯失良機，更説有不少人期望有機會與石修合作，但鄭嘉穎竟棄如敝屣；鄭嘉穎説穿了是胡杏兒欲與石修合作，胡杏兒坦言承認，更説出了自己為何苦讀，希望能以知識改變命運的信念。林子善與李璨琛代表中心到街上派飯盒給露宿者及有需要人士，但林子善卻認出有人接連排隊取飯，於是提醒李璨琛；最後林子善發現原來失業了的滕麗名，是為了兒女才去取飯盒。滕麗名向程可為求工，但胡杏兒卻提醒母親應有防人之心。
林子善出手 助滕麗名
林子善與胡杏兒不約而同在法庭外再遇滕麗名，更聽到她放棄讓律師協助；兩律師在庭內旁聽，發現滕麗名被指控搶去前僱主的金錢，結果林子善見義勇為，成為了她的代表律師。滕麗名到鄭嘉穎的辦公室向眾人説出，原來她被突然辭退後，是把月餅券退回給老闆以取回的尾期工資。因擔心自己口吃的習慣連累滕麗名，林子善要求鄭嘉穎成為滕麗名的代表律師，但卻被她拒絕。