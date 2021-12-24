《怒火街頭2》劇情｜第1至5集：胡杏兒代靚醫生苟芸慧出頭 點知係鄭嘉穎前妻

《怒火街頭2》劇情簡介

鄭嘉穎胡杏兒攜手再戰江湖：鄭嘉穎為胡杏兒而犯法入獄，胡杏兒受鄭嘉穎啓發放棄名利，肩負起為弱勢社羣爭取法律公義的使命。胡杏兒為街坊討回公道，不惜放下身段跑到街頭上抗爭，因而贏得「女Law霸」的稱號。而出獄後的鄭嘉穎欣然當一個地踎師爺，成為胡杏兒背後的男人。