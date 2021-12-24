《怒火街頭2》劇情｜第1至5集：胡杏兒代靚醫生苟芸慧出頭 點知係鄭嘉穎前妻
《怒火街頭2》劇情簡介
鄭嘉穎胡杏兒攜手再戰江湖：鄭嘉穎為胡杏兒而犯法入獄，胡杏兒受鄭嘉穎啓發放棄名利，肩負起為弱勢社羣爭取法律公義的使命。胡杏兒為街坊討回公道，不惜放下身段跑到街頭上抗爭，因而贏得「女Law霸」的稱號。而出獄後的鄭嘉穎欣然當一個地踎師爺，成為胡杏兒背後的男人。
直至發生「無良顧主恃勢凌人」事件，義憤填膺的鄭嘉穎誓要為弱勢社羣出頭討回公道，於是申請召開大律師公會紀律聆訊，並打動了委員會成員，得以恢復大律師身份和胡杏兒雙劍合璧，繼續為民請命。
情與義間如何抉擇： 鄭嘉穎出獄後，與胡杏兒既是最佳拍檔，又是情侶，看似完美的結合。但漸漸因為二人的行事作風不同，加上生活態度不同，不時產生爭拗撓。行事從容、喜歡用四兩撥千斤的手法解決問題的鄭嘉穎，處理官司時為求令當事人得到最大利益並不介意輸官事。相反，比較理性的胡杏兒則認為當事人若是無辜，便要贏到底。而生活上，一派吊兒郎當、不修邊幅的鄭嘉穎，與整潔有條理的胡杏兒過著半同居生活，更因二人生活習慣上的差距，經常鬧出不少笑話與磨擦。 居於鄭嘉穎對面唐樓單位，立志服務低下層的漂亮醫生苟芸慧，原來是鄭嘉穎的前度女友兼「名義妻子」。
《怒火街頭2》第1集 – 鄭嘉穎胡杏兒為公義再出陣
鄭嘉穎因妨礙司法公正而被判入獄，時光飛逝，轉眼間已到了他服刑期滿的日子。李璨琛與林子善準時到達監獄外等候好友出獄，卻遲遲未見鄭嘉穎的影蹤；林子善急忙找其他出獄的人詢問鄭嘉穎情況，原來鄭嘉穎早已離開監獄。當林子善與李璨琛大感驚愕之際，原來鄭嘉穎正豪邁地坐在監獄附近的士多吃麵；但鄭嘉穎衣衫襤褸的模樣，令士多老闆娘質疑他會吃霸王餐。正當鄭嘉穎被老闆娘留難之際，正在四處尋找鄭嘉穎的李璨琛與林子善出現解圍。
久別重逢 熱情擁吻
因為這天胡杏兒需要為貧苦市民出庭，所以不能親自前往迎接；得到這難得空檔的鄭嘉穎三人，趁機會瞞著胡杏兒到足浴店享受一番。當三人樂不思蜀之際，胡杏兒突然來電；鄭嘉穎為免女朋友吃醋，竟然訛稱自己在茶餐廳吃下午茶，而林子善與李璨琛更機警地現身於視像電話上替鄭嘉穎作證。胡杏兒完成所有工作後，立即趕到鄭嘉穎家準備迎接愛郎回歸。兩人久別重逢，難耐相思之苦，一見面便旁若無人地擁吻起來。
鄭嘉穎取去 曹永廉佩槍
當鄭嘉穎抱著胡杏兒遠離好友回到自己房間，兩人在床上纏綿時，鄭嘉穎竟發現有手扣及槍枝；鄭嘉穎以為是情趣用品，正一臉得意之際，旁邊的棉被內竟傳出男人的聲音。睡得迷糊的曹永廉醒來後發現佩槍竟然在鄭嘉穎手中，立時緊張得從床中跳起；鄭嘉穎以槍指著曹永廉，各人不禁嚇得方寸大亂。胡杏兒與琼嬸途經一街角時，看見眾街坊正聚在一起買楊伯所製的雞蛋仔；楊伯表示曾遭鄰舖的業主要求收取租金，胡杏兒提出若楊伯遇上法律疑難可找她幫助。
胡杏兒協助 街坊楊柏
胡杏兒在鄭嘉穎服刑期間已為他申請復牌當回大律師一事作出準備，更要求鄭嘉穎到大律師公會申請紀律聆訊，但鄭嘉穎聽後卻不置可否，一臉滿不在乎的模樣。楊伯的雞蛋仔檔遭到舖王張找人搗亂，胡杏兒收到通知後立即前往協助；張一臉囂張地要求楊伯交租，胡杏兒則以法律常識嚇退張等人。街坊們以為鄭嘉穎出獄後，便可以再為大家維護公義，但鄭嘉穎卻表示自己已遭停牌，遇上疑難可找胡杏兒協助。
胡杏兒要求 鄭嘉穎復牌
胡杏兒、李璨琛及林子善見鄭嘉穎出獄後游手好閒，即板著面質問鄭嘉穎是否不打算申請回復大律師的資格，鄭嘉穎竟坦言指復牌機會渺茫，願意只當師爺。古叔因交通意外遲了回茶餐廳上班，老闆展商竟藉詞對他無理取鬧，最終把古叔辭退。李璨琛看不過展商的行為，提出協助古叔及其他被辭退的老員工追討補償金。鄭嘉穎與李璨琛發起到展商大宅外作抗議示威行動，以圖令展商就範，但盛怒的展商忽然放出狼狗咬傷古叔。
古叔被咬 傷重截肢
古叔被送院求治，展商亦乘勢指古叔示威嚇驚了他的愛犬，令愛犬抓傷了他的下體，亦要求送院檢查。胡杏兒與鄭嘉穎到古叔家中探望，聞得古叔因傷口細胞壞死而需截肢，對古叔一家甚表同情。鄭嘉穎與胡杏兒決定助古叔入稟法院，向展商追討賠償。胡杏兒看見鄭嘉穎仍在乎幫助弱勢社群，心感欣慰。鄭嘉穎卻吊兒郎當地表示，打官司一事將交由胡杏兒負責，因他目前的身分只是一名師爺，把胡杏兒逗得哭笑不得。
《怒火街頭2》第2集 – 胡杏兒代苟芸慧談租價
民間法律中心內，各人正為如何向展商追討賠償一事而忙得不可開交之際，鄭嘉穎卻在街上四處閒逛；胡杏兒對鄭嘉穎一副毫不認真的態度甚為不滿，終忍不住向他大興問罪之師，但鄭嘉穎仍是一副賴皮模樣，令胡杏兒不禁氣煞。索償案開庭，鄭嘉穎重臨高等法院時，竟被同行的律師挖苦揶揄，胡杏兒不甘男友被譏諷，出言反唇相稽。鄭嘉穎到洗手間小解時遇上展商，更故意望向展商的下體，令他惱羞成怒。
展商私下 承認罪行
看見展商既憤怒又心虛的反應，鄭嘉穎乘勢指他其實故意指使狼狗咬人；展商被說中要害，仍毫無懼色地直認不諱，令鄭嘉穎怒火中燒。展商找來江美儀作自己的辯護律師，江美儀的雄辯滔滔，令胡杏兒處於下風，見形勢大好，江美儀更反過來向胡杏兒的一方提出，以展商被狼狗抓傷後不舉為由提出反索償。眾人未料到展商竟有此一舉，不禁為之愕然。鄭嘉穎一氣之下衝動起立為古叔辯護，卻忘記了自己並不是代表古叔的大律師，結果被法官厲色警告。
為展公義 鄭嘉穎發奮
鄭嘉穎一腔怒火無從發洩，竟將自己大律師的名牌重新掛在辦公室外，胡杏兒明白男友將決心復牌，不禁既高興又激動。眾街坊得知鄭嘉穎將要申請復牌後，紛紛為他撰寫求情信，以證明鄭嘉穎的人格操守；看到各人為自己熱心出力，鄭嘉穎甚為感激。胡杏兒為男友申請了大律師公會的紀律聆訊，更要鄭嘉穎專心地留在她家中溫書，以應付評委們的提問。鄭嘉穎不甘寂寞偷偷回去找李璨琛與林子善陪自己玩樂，但竟遭眾人拒諸門外。
面對聆訊 鄭嘉穎失落
胡杏兒為了讓鄭嘉穎專心準備，竟下達禁制令要區內的店舖嚴拒鄭嘉穎入內，結果悶得發慌的鄭嘉穎只得回到胡杏兒家中任由差遣。林子善陪伴鄭嘉穎出席內部聆訊，看見聆訊小組的主席人選後鄭嘉穎心裡一沉，更感自己將復牌無望。主席質疑他作為大律師的操守問題，鄭嘉穎只好如實回答自己心中的想法。正當鄭嘉穎與林子善完成答辯準備離去之時，胡杏兒突然出現更要求讀出一封極有影響力的求情信。
鄭嘉穎請求 花王作證
鄭嘉穎到漁農處的狗房，探望展商飼養因咬傷古叔而被扣留的狼狗；獸醫指這頭狼頭十分忠心，當牠得悉遭主人放棄飼養後變得心情低落。鄭嘉穎嘗試與狼狗培養感情，希望能對古叔索償的官司有所幫助。他與李璨琛到展商大宅的門外等候花王出現，希望游說花王出庭作證，可惜還是無功而返；但鄭嘉穎憑與花王的對話，得知展商曾向狼狗展開特殊訓練，決定從這方面作深入調查，以期藉此作出反擊。
江美儀得勢 展商大喜
江美儀在庭上找出多名專業人士作證，指展商的確是因古叔的舉動嚇至愛犬失控下抓傷其下體，最終令他失去性能力。展商在庭上扮作可憐的模樣，更令鄭嘉穎對他反感。江美儀在庭上的表現為展商增添勝訴的機會，展商大讚她出色。靚叻醫生苟芸慧在深水埗物色地舖開設私人診所，竟被業主抬高租金；這時胡杏兒無意中經過聽到兩人對話，即仗義出口助苟芸慧與業主討價還價，終令她以合理價錢租舖，兩人因此成為了朋友……
《怒火街頭2》第3集 – 李璨琛通知鳳姐接受義診
展商在庭上聲淚俱下地表示因性無能而與妻子離婚，令鄭嘉穎與李璨琛決定偷偷跟蹤他，以確定他是否真的變成性無能。兩人跟蹤展商到一大廈前，看見展商遇上了美艷的按摩女郎賈曉晨後便與她搭訕，賈曉晨更即席向展商推介自己公司的按摩服務。鄭嘉穎與李璨琛把此情景看在眼中，即約鳳等妓女詢問有關賈曉晨的底蘊。原來鳳剛巧約了同鄉的賈曉晨一起吃火鍋，鄭嘉穎乘時利誘賈曉晨，請她協助找出展商作假的證據。
賈曉晨幫忙 套取罪證
展商色心起，主動到賈曉晨工作的梳乎履找她作腳底按摩，賈曉晨嬌嗲地向展商查問，是否有興趣到房中作全身按摩，展商聽到後心花怒放。胡杏兒在法庭上將展商作假的證據呈堂，雖令他不能因此向古叔進行反索償，但亦未可為古叔爭取到應有的賠償。而這次因為賈曉晨幫助鄭嘉穎而人氣急升，竟引來了曹永廉與林子善出現偷看其真面目。鄭嘉穎找來李璨琛等人一起到展商的茶餐廳光顧，四人對餐廳食物與服務諸多不滿，引來了展商的關注。
鄭嘉穎復牌 代表出戰
展商明白鄭嘉穎等人其實有心找碴，於是在盛怒下驅趕眾人離開，而鄭嘉穎還賴皮地戲弄展商，令他氣得大聲咆吼。江美儀到達法庭時，看見胡杏兒並未有穿上律師袍，即以為胡杏兒放棄了追討賠償，豈料這時穿上了長袍及假髮的鄭嘉穎出現，原來他將代替胡杏兒為古叔擔任辯護律師。鄭嘉穎要求帶展商咬傷人的狼狗到法庭上作證。展商當下大感不妙，而鄭嘉穎亦在庭上，證明了其惡行。
為得重視 送上宵夜
古叔的案件順利完結，各人為飼養狼狗的問題而煩惱，鄭嘉穎與李璨琛等不斷向曹永廉送高帽，結果令他答應當狼狗的新主人。李璨琛約鄭嘉穎一起回家看足球賽事，鄭嘉穎欲問准女友時，胡杏兒卻一馬當先表示要忙著工作不能相陪，令他心中暗喜。李璨琛等人取笑鄭嘉穎的地位在胡杏兒心中目不及工作，鄭嘉穎只得強笑，更挺女友只是不喜歡侵佔他的私人空間。鄭嘉穎為加強與胡杏兒對自己的重視，特意帶宵夜甜品到胡杏兒家中享二人世界。兩人在大排檔吃早餐時，胡杏兒提及將有一漂亮女醫生在這裏開診。
鄭嘉穎拒見 胡杏兒朋友
正當胡杏兒欲介紹鄭嘉穎與苟芸慧兩人認識時，鄭嘉穎因不想應酬而出言推搪，讓鄭嘉穎與苟芸慧緣慳一面。苟芸慧得胡杏兒幫助，順利開設診所，所以對她甚為感激；胡杏兒提議苟芸慧為區內的妓女作婦科檢查，她亦一口答允幫忙。李璨琛到妓女聚集的地方，向鳳等人推介到苟芸慧的診所作婦科檢查，眾鳳姐本來不情不願，但當得悉是免費檢查後，即爽快地答應將按時到訪。
李璨琛善意 換來掌摑
李璨琛親自到梳乎履找賈曉晨，向她介紹是次活動，要求賈曉晨檢驗是否患上性病，賈曉晨聽後氣得即場掌摑他。檢查活動當天，眾鳳姐踴躍參與，但李璨琛卻不見賈曉晨出現，不禁感到失望；這時賈曉晨一臉貪婪地出現，更問李璨琛可否作全身免費檢查，李璨琛大感哭笑不得。胡杏兒為苟芸慧找到租盤便帶她前往參觀，原來該處正在鄭嘉穎家的隔壁。曹永廉與林子善積極地向苟芸慧獻殷勤，胡杏兒忍不住向各人表示苟芸慧已有丈夫……
《怒火街頭2》 第4集 – 胡杏兒鄭嘉穎公事現分歧
播出日期: 2012.08.02 (四)
林子善將出任暫委法官一職，於是躲在房中整理即將出庭的衣服鞋履，鄭嘉穎等人看見林子善努力打扮的表現，都忍不住掩嘴偷笑。林子善擔心自己當暫委法官時的表現會失準，特意找來鄭嘉穎等人替他作最後練習，但眾人卻趁此機會作弄林子善一番。翌日，林子善誠惶誠恐地步入法庭，開始主理暫委法官的工作；林子善強自鎮定地為不同的案件進行審訊，竟發覺工作比自己想像中來得輕鬆；但當林子善開始放鬆之際，江美儀卻出現代表被告者答辯。
江美儀上庭 林子善大亂
江美儀在庭上以銳利詞鋒為被告人辯護，更要求林子善輕判被告，林子善被她的氣勢壓下，嚇得汗如雨下方寸大亂。回家後將江美儀在庭上的表現告知鄭嘉穎，他即表示林子善作為暫委法官應當讓自己建立威嚴，事實上別人是難以教他如何去做一位稱職的法官。苟芸慧與胡杏兒在大排檔閒聊時，看見一小女孩小麗推著手推車經過，並突然在兩人前暈倒；苟芸慧急忙帶小麗回診所作初步檢查。
胡杏兒苟芸慧 街上救人
苟芸慧發現小麗的皮膚偏黃，心中略過一絲憂慮；小麗醒過來後即表示要回家給母親煮飯，胡杏兒與苟芸慧只得陪小麗回家。胡杏兒發現小麗家境十分貧困，對她甚表同情，但亦難以想像小麗與母親蘭的生活是過得如此艱苦。小麗剛洗澡完畢出來時，即嘔吐大作，胡杏兒等人不禁同感驚愕。小麗被送往醫院作緊急救治，更確認小麗患上急性肝衰竭，蘭聞言即大感憂心，胡杏兒通知李璨琛到醫院協助。
藥中含菌 小麗病重
蘭向苟芸慧及李璨琛表示，小麗最近因感冒而吃過感冒藥，李璨琛提議拿取小麗曾吃過的藥物作化驗；化驗報告顯示小麗急性肝衰竭的原因，是吃了含大量毛霉菌的感冒藥所致。鄭嘉穎得悉後認為可替小麗向藥廠追討賠償。藥廠方面得知所製的藥物含有霉菌後，立即作出相應行動，回收藥物銷毀，藥廠的CEO正洪亦就事件向公眾作出交代。小麗肝衰竭情況繼續惡化，醫生提議小麗要盡快換肝，蘭聞言後大受打擊。
正洪阻止 兒子吃藥
正洪帶兒了外出時，忽然想起受害人小麗就在附近醫院接受治療，於是偷偷前往探望小麗。鄭嘉穎與李璨琛自醫院離開時看到正洪出現，兩人認出正洪是藥廠CEO，即尾隨其後查看他的行動；正洪探望完小麗回到車廂時，看見妻子Nancy正欲餵兒子吃自己藥廠出品的成藥，竟立即把藥物收起，不讓兒子服用，Nancy看見丈夫的舉動不禁莫名其妙。
鄭嘉穎拒收 百萬賠償
藥廠爽快地向蘭賠償一百萬作賠償金，鄭嘉穎與胡杏兒同感疑惑，鄭嘉穎更代表蘭拒絕收取該筆款項。鄭嘉穎等人認為藥廠因即將賣盤，所以不希望藥品有問題的消息被傳媒大肆宣揚，所以才想盡快地解決小麗的賠償金問題。鄭嘉穎與李璨琛找來曹永廉協助竊聽正洪與大老闆徐先生的對話，並成功收錄到兩人之間的對話，顯示出正洪與徐先生早就得悉藥廠生產出現問題；胡杏兒認為可向法庭申請起訴藥廠，為小麗及其他受害人討回公道，但鄭嘉穎則不同意胡杏兒在衝動下所作的決定。
《怒火街頭2》 第5集 – 張國強訴說苟芸慧癡情往事
胡杏兒因與鄭嘉穎在公事上出現分歧而感到生氣，苟芸慧得知後努力關心與安慰她；苟芸慧把自己其實一直與丈夫分開生活的事告知胡杏兒，胡杏兒才明白苟芸慧原來與丈夫已失去聯絡多時。思若認為苟芸慧的丈夫不負責任，勸她忘記這位負心漢，但苟芸慧卻坦言自己還是一直深愛著他。胡杏兒聽了苟芸慧的勸告，明白不應為公事影響私人感情，於是打算向鄭嘉穎讓步。
胡杏兒退讓 鄭嘉穎暗喜
胡杏兒得知鄭嘉穎正在跟藥廠進行第二次談判，即製作奶茶等鄭嘉穎回辦公室，看見胡杏兒有心和解，鄭嘉穎心中暗喜。藥廠不答應提高小麗的賠償金額，使鄭嘉穎願妥協讓胡杏兒進行民事訴訟；藥廠找來城中著名的大律師張國強作辯護律師，看見張國強出現，鄭嘉穎亦感一愕。張國強對鄭嘉穎敵意甚深，但鄭嘉穎卻一副笑罵由人的態度對待他。法官吩咐原訴人律師作開案陳詞時，鄭嘉穎示意請胡杏兒讓他發言。
張國強不屑 薄弱證據
鄭嘉穎以偷錄正洪與徐老闆的錄音作證據，張國強一臉不屑地指鄭嘉穎的證據薄弱，更質疑他的專業能力。張國強在法院門外遇見江美儀，即友善地邀請她加入自己的律師團隊，但卻被江美儀婉拒。李璨琛集合了各受害兒童的家長商量賠償的問題，蘭得知小麗的病情日益嚴重，打算接受藥廠的賠償條款。眾人明白為人父母的心情，亦沒有出言阻止蘭的決定，然而蘭心中其實仍在忐忑猶豫中。張國強得悉女兒苟芸慧放棄了大醫院高薪厚職的工作後，竟搬到深水埗開設小型診所後，氣得親自前去見她。
鄭嘉穎求助 正洪妻子
張國強為以為苟芸慧得知鄭嘉穎住在深水埗而特意到這區工作，卻發現苟芸慧根本不知道自己多年來一直朝思暮想的丈夫就在附近。鄭嘉穎明白控告藥廠的證據不足，希望借助正洪的妻子Nancy勸服丈夫出庭指證藥廠的生產線有問題。另一邊廂，李璨琛發起了親親小病童的活動，幫助市民作簡單的血液測試，希望為受害小童找到合的肝臟作移植。經過李璨琛等人的努力下，傳媒大肆報道有關藥廠事件，令徐先生頭痛不已。
苟芸慧遇上 鄭嘉穎胡杏兒
正洪經不起良心責備，勸老闆停止生產線，但徐先生極不贊同。徐先生利誘正洪隱瞞此事，正洪為了家人無奈就範。Nancy回到家中偷看丈夫的文件後，即以短訊通知鄭嘉穎，指自己將拒絕再幫忙。鄭嘉穎得知Nancy將要離開香港，即要求林子善通知正洪。鄭嘉穎與胡杏兒親熱地在街閒逛之時，竟讓苟芸慧遇個正著；苟芸慧傷心得失控流淚。更把多年來的怨屈發洩出來，令鄭嘉穎不懂反應。
失控駕駛 苟芸慧受傷
苟芸慧失控地走上一輛陌生人的車子，更在駕駛時發生意外受傷。胡杏兒見鄭嘉穎如此緊張，對鄭嘉穎與苟芸慧的關係不禁有所猜測。鄭嘉穎一時間未能向女友清楚地解釋一切，令她更感不安。張國強趕到醫院探望女兒時，看見鄭嘉穎再次出現，憤怒得立即要鄭嘉穎與自己到醫院草地談判。張國強將苟芸慧多年來所發生的事情一一相告，鄭嘉穎才因此得知苟芸慧原來一直對自己一往情深，並沒有忘懷兩人昔日的感情。
《怒火街頭》第一、二輯奸角是誰？（含劇透）
《怒火街頭》第一輯奸角是石修飾演的資深大律師「蔣柏奇」，是法律界「四大名狀」之一，張國強好友、黃長興之師傅，於第19集因威脅何大強認罪被陳敏之發現，因而打死陳敏之，於第20集被胡杏兒設局而暴露罪證，被判監禁20年。
《怒火街頭》第二輯奸角是麥長青飾演作惡多端的地產富商「戴超龍」，於第20集派人開車撞倒苟芸慧，於第21集胡杏兒目睹鄭嘉穎打死麥長青後，胡杏兒打暈鄭嘉穎，再用自己衣服抹走鄭嘉穎的指紋，製作自己是擊殺麥長青的兇手的假象！因此鄭嘉穎最後無因為周志康的供詞和證據幫助下而無罪釋放！
《怒火街頭》第一、二輯相隔多久？角色有何不同？
2022年12月深夜重播的《怒火街頭1》在2011年5月開播，全劇20集深獲好評；續篇《怒火街頭2》同年開拍並於2012年7月開播，曾參演第一輯《怒火街頭》的滕麗名、關禮傑、石修、郭鋒因檔期問題而沒有參演第二輯：
- 滕麗名在首輯飾演失婚師奶、之後自強變Law霸助手兼師爺，第二輯首集交代嫁到新加坡；林子善改為追求李雪瑩
- 關禮傑飾演的畢Sir在第二輯首集交代在東莞做保安生意，戲份交給曹永廉；
- 飾演「索腿天后」的陳敏之在首輯19集被石修殺害，並於第二輯第8、12集客串演出；與其一對的李燦森改為追求按腳女郎錢心心（賈曉晨飾）