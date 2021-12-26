《怒火街頭2》劇情｜第6至10集：十年前鄭嘉穎愛上苟芸慧 林秀怡赤裸逃命
《怒火街頭2》 第6集 – 維護老闆 加害鄭子誠
十年前鄭嘉穎因一宗官司而成為了張國強的對手，更被張國強秘密邀約到遊艇上會面；張國強以利益誘使鄭嘉穎故意在官司上讓步，但鄭嘉穎不屑加入張國強的律師團隊而拒絕。張國強有心為難鄭嘉穎，要鄭嘉穎離開在海中心的遊艇，苟芸慧看見鄭嘉穎潚灑地跳入海中，對他甚感佩服。於是駕駛快艇救起海中的鄭嘉穎，令鄭嘉穎對她漸生好感，兩人更迅速發展成為情侶。鄭嘉穎為想了解苟芸慧這十年來的遭遇，遂在網上觀看她的網誌。
苟芸慧癡情 鄭嘉穎內疚
原來苟芸慧為尋找鄭嘉穎而不惜攀山涉水，遠赴不同的地方追尋丈夫的下落；鄭嘉穎得知苟芸慧受過的痛苦與傷害後，既心痛又激動。更責怪自己不應錯信張國強十年前的說話，而決定放棄苟芸慧，終忍不住奔向醫院見苟芸慧。鄭嘉穎由衷地向苟芸慧道歉，令她十分愕然。鄭嘉穎把自己當年突然不辭而別失蹤，到後來回港的種種舊事告知苟芸慧，終令她明白一切皆是天意弄人。
鄭嘉穎苟芸慧 合作守秘
鄭嘉穎坦言自己目前所喜歡的人是胡杏兒，而苟芸慧亦明白感情實在無法勉強，只好放手讓愛。苟芸慧要求鄭嘉穎不要把他倆的往事告知胡杏兒，因不想胡杏兒為此事而有所誤會，鄭嘉穎答允。鄭嘉穎回到胡杏兒家中，胡杏兒即憂心地追問他與苟芸慧的關係，鄭嘉穎只好騙說苟芸慧的丈夫是自己的好朋友。胡杏兒信以為真，大罵苟芸慧的丈夫不負責任。翌日，胡杏兒把苟芸慧遇人不淑一事告知李璨琛等三人，更要求他們不要在苟芸慧面前提及有關她的感情事，以免讓苟芸慧尷尬。
鄭子誠說出 事實真相
鄭嘉穎聽到眾人一起大罵苟芸慧的丈夫，感到有苦自己知。李璨琛雖為小麗開展了「親親小病童」的驗血行動，但仍未能為她找到合適的肝臟作移植，胡杏兒等人惟有寄望鄭子誠的供詞，能幫助小麗在法庭上討回公道。開庭在即，胡杏兒與鄭嘉穎等候鄭子誠的出現，豈料鄭子誠與他的妻子卻成為了張國強一方的證人；胡杏兒得知後不禁心下一沉。鄭嘉穎為胡杏兒找來藥廠生產線的設計圖片，胡杏兒在法庭上質疑鄭子誠，明知會有滋生霉菌的危險，為何仍不停止生產藥物。鄭子誠心怯下把整件事和盤托出，令張國強意外不已。
張國強為主 加害鄭子誠
胡杏兒以為憑自己辯才令鄭子誠就範而大感高興，但鄭嘉穎卻偷偷暗笑；胡杏兒從鄭子誠口中終得知真相，驚覺自己一直是遭鄭嘉穎擺弄，因此氣得對鄭嘉穎不加理睬。小麗的病情變得嚴重，鄭嘉穎帶攝錄機前往探望，並要求小麗說出心中所想，讓他帶短片到法庭上讓法官觀看。小麗的童言感動了陪審團與法官，張國強知大勢已去，為了維護徐老闆而努力把所有的責任都推到鄭子誠身上，鄭子誠不禁大感氣憤。
鄭嘉穎胡杏兒 歡喜冤家
法庭判藥廠敗訴，要求藥廠向各受害人及親屬賠償，鄭嘉穎等人為能成功伸張公義而高興不已。張國強因對鄭嘉穎與胡杏兒掉以輕心而輸了官司，對鄭嘉穎更是看不順眼。民間法律中心內熱鬧非常，李璨琛等人正協助各苦主與藥廠簽署賠償和解協議，黃長興欲約會胡杏兒時卻被鄭嘉穎聽見，鄭嘉穎緊張得表明自己才是胡杏兒的男朋友。
《怒火街頭2》 第7集 – 大膽邀約 熟客回家
曹永廉為追求Grace李雪瑩，刻意為自己打扮一番後去約會她，李雪瑩對曹永廉的衣著不太欣賞，結果令曹永廉一臉沒趣。林子善與曹永廉陪伴李雪瑩品嚐深水埗的街頭小食，李雪瑩為此大感高興。苟芸慧新居入伙，大伙兒一起到她家中慶祝，鄭嘉穎乘此機會向胡杏兒示好，希望女友能原諒自己。苟芸慧瞥見鄭嘉穎與胡杏兒在眾人面前公然打情罵俏，心中感到不是味兒，但仍強顏歡笑。
苟芸慧遇險 眾人拯救
大清早李璨琛看見一條電線無故從窗外伸進了洗手間內，不禁大表莫名其妙；眾人叫鄭嘉穎到天台上察看情況，鄭嘉穎赫然發現苟芸慧危站在天台邊安裝天線。苟芸慧一不留神誤踏雜物，整個人連天線一同墮樓，鄭嘉穎驚慌得大叫起來。鄭嘉穎與李璨琛等人看見苟芸慧被天線纏著懸吊在半空，急得用盡九牛二虎之力拯救苟芸慧。在苟芸慧驚恐萬分之際，鄭嘉穎及時緊緊抱擁著苟芸慧，以免她直墮地下。苟芸慧雙手環抱鄭嘉穎之時，內心不禁既激盪又感動。
癮君子亡 苟芸慧自責
胡杏兒在樓下看見苟芸慧那驚險萬分的一幕，立即趕至她家中慰問；胡杏兒責備鄭嘉穎未有好好以長輩的身分照顧苟芸慧，不禁令鄭嘉穎啼笑皆非。癮君子豪到苟芸慧的診所看病，其實只是希望苟芸慧能開出藥物讓自己止毒癮；苟芸慧不肯答允，豪竟自行衝到櫃位處強搶診金。正當苟芸慧與護士馬蹄露出手阻止豪之時，豪卻突然口吐白沫倒地，苟芸慧見狀立即替他進行施救。苟芸慧見豪掙扎了一會便毫無反應，激動得奪門而出離開診所。
丈夫外遇 決意離婚
鄭嘉穎因剛步至診所目擊豪倒地一幕，立即追趕苟芸慧；苟芸慧原來自責身為醫生但竟救不了豪的性命，鄭嘉穎出言開解，終令她釋懷。江美儀發現丈夫山有外遇，即找胡杏兒擔任自己的代表律師，準備與山離婚；山得悉江美儀的決定後，不禁大表愕然。江美儀提出只要兒子的撫養權，但山卻不肯答應而令兩人勢成水火。山找來鄭嘉穎作自己的代表律師，鄭嘉穎明白山的苦況後，答應幫助山一把。鄭嘉穎與胡杏兒在家中討論江美儀與山爭奪兒子撫養權一事，兩人卻有不同意見，最終鄭嘉穎被胡杏兒不留情地趕走。
李璨琛不滿 賈曉晨貪婪
鄭嘉穎被趕走時只身穿短內褲，在街頭閒逛時惹來警察問話，令他大為尷尬。李璨琛得知賈曉晨只是貪心地從苟芸慧診所拿走藥品，但未有作身體檢查後，不禁對賈曉晨大為反感。李璨琛看見賈曉晨貪圖客人送贈給自己的禮物，更答應與客人外出吃飯，即以為賈曉晨會兼職另類副業，擔心沒有看醫生的賈曉晨會把性病傳染出去。李璨琛帶同一眾義工到訪隱蔽家庭時，父親秦煌致電告知李璨琛其母親身體不適，李璨琛急忙回家探望母親詠秋；詠秋多日未有與兒子見面，高興得即時向李璨琛送上愛心湯水。
李璨琛誤會 患病賈曉晨
李璨琛途經涼茶舖時，看見賈曉晨與鳳大談自己身體不適一事，令李璨琛擔心她的性病變得日益嚴重，更會因傳染而令更多人染病，不禁心中忐忑不安。舖王張邀約賈曉晨茶聚，賈曉晨表示自己身體不適不想外出，更熱情地提議舖王張到自己家中作客，舖王張聽後不禁心花怒放。
《怒火街頭2》 第8集 – 夢境訴說 掛念之情
舖王張決定把事情鬧大報警求助，更提出要控告賈曉晨蓄意傷人；舖王張在警員面前指這事是桃色糾紛，但賈曉晨卻怒指舖王張欲強姦自己。李璨琛因此成為了此案的唯一目擊證人，而他更如實地把自己所聽到的對話與所看見的情景說出。曹永廉聽到李璨琛的口供，不禁認定賈曉晨在家中賣淫，賈曉晨得知後大感愕然。李璨琛忍不住說知道賈曉晨患有性病，所以才打算到她家勸她前診所往作身體檢查，令賈曉晨不禁大怒。
賈曉晨不滿 李璨琛歧視
賈曉晨認為錄口供時遭李璨琛等人誣衊，氣得大罵曹永廉與李璨琛歧視她；李璨琛因難以決定舖王張與賈曉晨的說法誰真誰假，結果暫時決定不在口供紙上簽名作實。賈曉晨身心俱疲地離開警署，但李璨琛仍死心不息地纏著她，欲勸賈曉晨改過自新；賈曉晨含冤受屈，怒摑李璨琛洩憤，但李璨琛卻大嘆賈曉晨不可理喻，結果令她拂袖而去。山帶同鄭嘉穎與江美儀見面，把自己患上了血癌一事告知，江美儀聽後既震驚又心痛。
江美儀拒絕 幫助丈夫
山表示願意放棄兒子的撫養權，希望江美儀允許他使用兒子的臍帶血來治病，但想不到江美儀卻決絕地拒絕。江美儀表示山在感情上背叛了自己，不會幫助一個不負責任的丈夫，山聽後難過不已。鄭嘉穎嘗試陪山前往儲存臍帶血的公司，希望憑山是兒子父親的身分拿取臍帶血，但可惜江美儀早著先機，向血庫公司下達指令沒有她的批准，任何人也不能動用兒子的臍帶血。山見江美儀麻木不仁，傷心又失望。
申請法令 阻父子見
山到學校接兒子卻遭老師阻止，山一氣之下強行將兒子帶走；江美儀來不及阻止，只有目送山驅車離去。江美儀到山與出軌對象BoBo的住處找尋兒子，BoBo指山時日無多，只想與兒子好好相處，但江美儀對BoBo的說話卻全聽不進耳。江美儀在沙灘上發現了兒子後，立即要把他帶走，山強硬地指江美儀沒有權阻止他與兒子見面。胡杏兒與鄭嘉穎未能令江美儀與山和解，終要對簿公堂，兩人大感唏噓。江美儀查出山曾到內地醫院作骨髓的檢查，即向法庭提出懷疑山會強迫兒子抽骨髓，更以此為由要求法庭頒發禁制令，阻止山與兒子接觸。
胡杏兒不滿 江美儀絕情
胡杏兒不甚認同江美儀的決絕做事作風，決定不再擔任江美儀的代表律師，江美儀無奈答應。李璨琛到梳乎履找賈曉晨時，竟發現鳳從良轉行作腳底按摩，於是李璨琛即乘賈曉晨不在場時，偷偷在鳳身上打聽賈曉晨平時的為人。李璨琛從鳳口中得悉賈曉晨一直所患的毛病是皮膚敏感，才驚覺自己一直誤會了她。李璨琛在街上遇上患有渴睡症的馮素波婆婆，馮素波跌倒地上受傷，李璨琛立即送她前往苟芸慧的診所醫治，馮素波更大讚李璨琛是位好心人。
無法忘情 墳前追憶
賈曉晨無法接通外婆的電話擔心不已，即趕回家查看馮素波的情況，剛好碰上李璨琛與馮素波一同回家。李璨琛從馮素波口中得知賈曉晨顧家孝順，即決定不在賈曉晨傷害舖王張的口供紙上簽名。李璨琛對死去的貞貞一直未能忘情，更在夢中與貞貞相聚，醒來後的李璨琛決定帶同紅酒到貞貞墳前一訴掛念之情，但卻遇上賈曉晨。李璨琛無意中發現賈曉晨在山野間執拾垃圾廢物，目的竟是不想讓雜物影響野蒲公英的生長。李璨琛對賈曉晨的舉動甚表好奇，原來蒲公英令賈曉晨想起昔日在鄉間與情人的快樂片段。可惜是好景不常，賈曉晨的情人於意外中身亡……
《怒火街頭2》 第9集 – 金剛苟芸慧 宴會相遇
鄭嘉穎為解決舖王張與賈曉晨的糾紛，親自到酒吧找舖王張傾談；鄭嘉穎投其所好，與舖王張言談甚歡，很快便令舖王張和盤託出與賈曉晨那天發生的一切。但舖王張不肯去向警方說出真相，因為怕警方會控告他企圖強姦，令鄭嘉穎無功而回。舖王張到洗手間小解，突然被一男子色迷迷地打量，令他渾身不自在。該男子更以受到舖王張的挑逗為理由企圖性侵犯他，令舖王張嚇得大叫救命。
鄭嘉穎幫忙 還以清白
鄭嘉穎等人押著舖王張到民間法律中心內公審他，提出要賈曉晨出手懲罰他，賈曉晨終可還以清白。江美儀帶兒子出外郊遊，當她回想到與山的舊事時，感到既遺憾又歉疚。鄭嘉穎與江美儀見面，嘗試請江美儀交出兒子的臍帶血來救山，但江美儀仍不肯改變初衷；鄭嘉穎從江美儀口中得知到她的苦衷後，終明白不可能強人所難。鄭嘉穎為了幫助江美儀，特意與山見面更傳遞了一個假消息；鄭嘉穎表示江美儀已答允交出臍帶血，但在運送途中卻意外毀掉，山聽後頹喪不已。
慘被忽視 鄭嘉穎不滿
BoBo聽到山的唯一治病希望亦告失去，竟激動得當場暈倒，需要送院治理。醫生檢查後證實BoBo懷有身孕，山得知後擔心自己時日無多，未能好好照顧BoBo與孩子，但鄭嘉穎勸勉山應要對未來抱有希望。鄭嘉穎睡醒後已是下午時分，胡杏兒忙碌地工作而未有理會男友，令鄭嘉穎大感沒趣；而李璨琛則興奮地向賈曉晨解說平安鐘電話的好處，亦把鄭嘉穎忽略，結果鄭嘉穎氣得自己走到茶檔喝奶茶。
苟芸慧愛意 仍未消減
鄭嘉穎看見苟芸慧經過茶檔，悶得發慌的他拉著苟芸慧陪自己吃下午茶；鄭嘉穎見苟芸慧吃蛋撻時剩下外皮，即毫不介意地取過外皮吃下，苟芸慧不禁又被鄭嘉穎的舉動牽動了內心的感情。苟芸慧向馬蹄露透露自己對鄭嘉穎還有感情，馬蹄露勸她應主動地爭取與鄭嘉穎的感情，但苟芸慧不想破壞鄭嘉穎與胡杏兒間的關係，還是不肯行動。被稱為「護心油王子」的富二代金剛帶了鮮花與果籃到診所探望苟芸慧，苟芸慧才得知眼前人便是當天被她在衝動下把車駕走了的車主；苟芸慧對撞毀了金剛的車子大感抱歉。正當言談甚歡之時，診所外突然發生高空擲下腐蝕性液體之事。
無私愛心 金剛傾慕
有多名途人被腐蝕性液體濺傷，苟芸慧二話不說立刻帶同藥箱外出為傷者急救，金剛見狀亦參與幫忙。看見苟芸慧無私的愛心觸動了金剛的心靈，令他對苟芸慧好感漸生。林子善在家中不停地擦拭皮鞋，鄭嘉穎即了解他應為了上庭的工作而感到心煩。原來林子善接下了審判前大法官威廉騙取綜援的案件，眾人得知威廉在法律界是位德高望重的人物後，都不禁替林子善擔心。林子善明白若他在判決上有所失誤，便會斷送了自己的法律生涯，心情不自覺變得更沉重。
面對難題 林子善緊張
這時曹永廉故意戴著印有威廉樣貌的面具出現與林子善開玩笑，竟令林子善手足無措。鄭嘉穎提醒林子善作為法官必須建立威嚴，在判決時才能令人信服，但林子善仍感惆悵不已。苟芸慧陪伴張國強出席慈善晚宴，想不到再次與金剛相遇。金剛看見苟芸慧打扮得美麗動人，更是心生傾慕。苟芸慧不喜歡公式的應酬，金剛竟提議兩人到別的地方去，結果把苟芸慧帶到空無一人的球場上。金剛隨手找來木棒與網球，與苟芸慧即興地玩棒球遊戲。兩人玩得起勁時，苟芸慧竟脫下了高跟鞋赤腳在球場上奔跑，兩人充滿童心玩過不亦樂乎。
《怒火街頭2》 第10集 – 被迫運毒 林秀怡竟赤裸逃命
林子善為審理前法官威廉騙取綜援一事而壓力大增，林子善在庭上聽取了各方的發言後，仍未能為威廉的罪行作出合適的判決。辯方律師在庭上遞交了兩名英國大法官的人格擔保信作證，令林子善更為困惱。李雪瑩偷偷在庭上聽審，當她看到林子善為判案而變得垂頭喪氣時，即忍不住出言鼓勵林子善可請示上司意見，林子善大感受用。林子善帶著一臉忐忑回到家中，更表示若錯判此案，自己當法官的仕途將大受影響。
賈曉晨救回 同事一命
這時電視上播出威廉騙綜援一案的新聞，林子善聽得外界對自己判決的反應後雀躍不已。林子善感謝李雪瑩對自己的提點，欲好好答謝她一番，但曹永廉突然在兩人面前出現，破壞了林子善的大計。賈曉晨回到梳乎履準備工作時，竟收到舊同事林秀怡的求救來電。賈曉晨按著林秀怡的指示走到一棟舊樓外，赫然發現林秀怡竟赤裸裸地危站在大廈單位的石壆上，賈曉晨急忙救起林秀怡。
賈曉晨義助 朋友逃難
林秀怡從一獨居婆婆的窗外回到屋內，終成功脫險。林秀怡大難不死，即擁著賈曉晨哭個不停，賈曉晨知事態嚴重，送上數百元予婆婆作答謝後，即匆匆帶林秀怡離開。林秀怡把毒販利用自己懷孕而迫她運毒一事告知賈曉晨，賈曉晨決定要協助她脫離困境。胡杏兒的弟弟思源在街上無意中看到賈曉晨與林秀怡的身影，即尾隨兩人。原來思源曾與林秀怡是情侶，故到賈曉晨的家提出欲與林秀怡聚舊，但賈曉晨竟向思源表示沒有看過林秀怡。
苟芸慧出手 取出毒品
林秀怡因被毒販強迫吞下了數包毒品在肚中，卻又未能順利排出體外，因此痛苦得不知如何是好。賈曉晨無計可施，只好找來李璨琛幫忙。李璨琛得知事件後急忙帶林秀怡到苟芸慧的診所，苟芸慧決定以灌腸法替林秀怡取出肚內的物品。曹永廉接到線報，指有女子涉嫌販毒逃走，遂依線索追蹤至苟芸慧的診所門外。
屢遇事故 苟芸慧動搖
李璨琛為了拖延時間，與馬蹄露兩人合力阻止曹永廉內進。曹永廉終衝進診室時，卻發現人去樓空，只剩下盤子上的數包毒品。鄭嘉穎得知苟芸慧遇事，即趕至警署為苟芸慧當代表律師，曹永廉沒法從苟芸慧口中套取口供，不禁大為氣結。苟芸慧經過一夜的煎熬，身心疲累，亦因遇上種種的突發事情，開始感到壓力及懷疑自己在深水埗開診所的決定是否正確。李璨琛得知賈曉晨陪伴林秀怡離開診所，翌日即找賈曉晨追問林秀怡的下落，賈曉晨為了義氣不肯與李璨琛合作。
得知慘況 胡杏兒相助
李璨琛把林秀怡的情況告知胡杏兒等人，胡杏兒得悉思源曾與林秀怡是戀人後，即找思源詳談。思源在母親的陪同下，說出當日因琼不喜歡林秀怡複雜的家庭背景，因此阻撓兩人發展，而思源亦無奈下與林秀怡分手。思源自覺有欠林秀怡，所以希望能助她一把。思源憶述林秀怡曾到過的地方，遂帶胡杏兒一同前往尋找她的下落。林秀怡激動下將男朋友威脅自己偷運毒品一事和盤托出，胡杏兒明白後，答應擔任她的辯護律師，更勸林秀怡向警方自首。林秀怡不想肚內嬰孩要在獄中出生，仍感猶豫不決。
《怒火街頭》第一、二輯奸角是誰？（含劇透）
《怒火街頭》第一輯奸角是石修飾演的資深大律師「蔣柏奇」，是法律界「四大名狀」之一，張國強好友、黃長興之師傅，於第19集因威脅何大強認罪被陳敏之發現，因而打死陳敏之，於第20集被胡杏兒設局而暴露罪證，被判監禁20年。
《怒火街頭》第二輯奸角是麥長青飾演作惡多端的地產富商「戴超龍」，於第20集派人開車撞倒苟芸慧，於第21集胡杏兒目睹鄭嘉穎打死麥長青後，胡杏兒打暈鄭嘉穎，再用自己衣服抹走鄭嘉穎的指紋，製作自己是擊殺麥長青的兇手的假象！因此鄭嘉穎最後無因為周志康的供詞和證據幫助下而無罪釋放！
《怒火街頭》第一、二輯相隔多久？角色有何不同？
2022年12月深夜重播的《怒火街頭1》在2011年5月開播，全劇20集深獲好評；續篇《怒火街頭2》同年開拍並於2012年7月開播，曾參演第一輯《怒火街頭》的滕麗名、關禮傑、石修、郭鋒因檔期問題而沒有參演第二輯：
- 滕麗名在首輯飾演失婚師奶、之後自強變Law霸助手兼師爺，第二輯首集交代嫁到新加坡；林子善改為追求李雪瑩
- 關禮傑飾演的畢Sir在第二輯首集交代在東莞做保安生意，戲份交給曹永廉；
- 飾演「索腿天后」的陳敏之在首輯19集被石修殺害，並於第二輯第8、12集客串演出；與其一對的李燦森改為追求按腳女郎錢心心（賈曉晨飾）