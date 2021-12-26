《怒火街頭2》劇情｜第6至10集：十年前鄭嘉穎愛上苟芸慧 林秀怡赤裸逃命

《怒火街頭2》劇情：胡杏兒代靚醫生苟芸慧出頭，點知係鄭嘉穎前妻。鄭嘉穎胡杏兒攜手再戰江湖：鄭嘉穎出獄後，與胡杏兒既是最佳拍檔，又是情侶，看似完美的結合。但漸漸因為二人的行事作風不同，加上生活態度不同，不時產生爭拗撓⋯⋯