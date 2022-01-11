《怒火街頭2》結局篇劇情｜苟芸慧被車撞至昏迷！麥長青收舊樓引殺人滅口
《怒火街頭2》 第16至20集大結局劇情！Final Boss 麥長青收舊樓引殺人滅口、苟芸慧被車撞至昏迷！胡杏兒手執高球桿被指殺死奸商麥長青，審訊期間鄭嘉穎竟然庭上自認係「真兇」⋯⋯
《怒火街頭2》 第16苟芸慧拒絕金剛 選擇鄭嘉穎
胡杏兒與鄭嘉穎因永強之死而作出討論，胡杏兒認為曹永廉的口供存有可疑，而鄭嘉穎則認為曹永廉此舉可能另有隱衷。兩人於是再召曹永廉詳細問及有關案發的情況，曹永廉終坦白承認自己與輝夾口供，亦自知有錯。曹永廉把永強死前的真實情況一一告知胡杏兒與鄭嘉穎，曹永廉指當時永強欲以樹枝插死輝，才會迫不得已開槍阻止，但鄭嘉穎與胡杏兒聽到樹枝可殺人之事感難以置信。鄭嘉穎相信曹永廉為人，決定繼續擔任他的代表律師。
胡杏兒指責 男友偏私
程可為發現多日未見陳安瑩的蹤影，遂要胡杏兒陪伴自己一起尋找陳安瑩，結果發現陳安瑩在山坡上為亡弟作路祭。陳安瑩的姊弟情深，令程可為與胡杏兒大為感動，胡杏兒決心要還永強一個公道，迫使警方把曹永廉及輝的調查報告公開，公正地呈上法庭，陳安瑩得知胡杏兒的幫助後感激不已。在警方的搜證報告上指出未能找到曹永廉曾提及那支足以殺人的樹枝，鄭嘉穎得知後甚感沮喪。胡杏兒認為鄭嘉穎不應盲目相信好友的一面之詞而偏私，更堅持為了公義不能認同曹永廉與輝濫用警權。
鄭嘉穎擔心 苟芸慧表白
胡杏兒與鄭嘉穎處於冷戰期，胡杏兒裝作對鄭嘉穎視若無睹，鄭嘉穎大感不是味兒。鄭嘉穎因助曹永廉而成為了不受歡迎人物，遭茶檔伙記冷待，苟芸慧及時出現替鄭嘉穎解窘。得悉苟芸慧與金剛劃清界線與關係，鄭嘉穎深怕苟芸慧會趁機表白，心中暗感不安。苟芸慧坦誠地表示不會強迫鄭嘉穎立即喜歡她和放棄胡杏兒，只希望自己能在鄭嘉穎身邊一直支持他，鄭嘉穎頓感釋懷。胡杏兒傳召陳安瑩與程可為上庭作證，讓陪審員了解永強的為人。
《怒火街頭2》 第17集 – 苟芸慧宣戰 爭奪鄭嘉穎
胡杏兒在庭上的指控對曹永廉十分不利，鄭嘉穎思前想後也不明白為何永強會有殺輝的衝動，最終更迫使曹永廉開槍阻止。李雪瑩突然回憶起永強曾把她迫入後巷一事，更詳細把當時的情況一一道出。鄭嘉穎推斷曹永廉是因為義氣，不願供出輝才是曾虐打永強的真正罪人。曹永廉對死因聆訊一事已不存厚望，終日垂頭喪氣地閒逛。馬蹄露怕曹永廉會胡思亂想，只好一直陪伴在他身旁予以鼓勵。
鄭嘉穎推測 事件真相
鄭嘉穎追問曹永廉警察打傷了永強一事的真相，曹永廉支吾以對，令鄭嘉穎更肯定自己的推斷應是正確的，鄭嘉穎勸曹永廉在庭上供出輝才是打傷永強的真兇。曹永廉顧及輝的家庭負擔，依然不肯讓鄭嘉穎把真相公開，鄭嘉穎不禁百般無奈。曹永廉帶著愛犬Rocky出外散步時，不小心讓Rocky走失了，急得像瘋了般四處尋犬。林子善得悉曹永廉愛犬走失了後，獨自駕車為曹永廉在街頭尋找Rocky，終讓他在天橋附近發現牠。
《怒火街頭2》 第18集 – 賈曉晨陪伴 喪母李璨琛
胡杏兒被苟芸慧公然挑戰後，決定親自製作愛心蛋糕向鄭嘉穎示好，豈料胡杏兒在行經茶檔時，卻看見鄭嘉穎與苟芸慧共享一個蛋撻，不禁氣得丟棄蛋糕轉身離去。另一方面，鄭嘉穎其實亦忍不住思念，特意到花店買花欲送給胡杏兒，希望能與她重修舊好。林子善與李璨琛看見鄭嘉穎拿著花束，即上前捉弄他一番，林子善更教鄭嘉穎唸情詩示愛，眾街坊看見都難忍笑意。
母親不適 李璨琛探望
因胡杏兒仍對鄭嘉穎心中有氣，當黃長興突然出現時，胡杏兒情願選擇與黃長興吃飯也不理睬鄭嘉穎，兩人間的隔膜始終未能除去。民間法律中心因經費不足，而令各工作人員的工作量大增。為不想各人太辛苦，李璨琛情願獨自開夜班工作，讓眾人可以回家休息。李璨琛收到父親的來電，指母親詠秋的身體不適，即放下工作回家探望母親。原來秦煌只是找藉口讓李璨琛與母見面，李璨琛結果發現是虛驚一場。
眾人合力 讓陳安瑩見夫
李璨琛本想與父母共聚天倫，卻突然收到陳安瑩的求助電話，秦煌怪責李璨琛未有時間陪母親，詠秋卻體諒兒子並讓李璨琛離開。李璨琛趕到陳安瑩家，陳安瑩哭著告訴李璨琛有關她丈夫在內地犯了官非一事，原來陳安瑩的丈夫因打鬥而被判死刑，陳安瑩多番到訪監獄亦未能與丈夫見上一面。李璨琛得悉陳安瑩的苦況後，即聯同胡杏兒等人為陳安瑩籌謀對策。陳安瑩丈夫的死期快將執行，胡杏兒認為若從平常的途徑請願示威，恐怕會來不及讓陳安瑩與她丈夫見面。
雖得批文 會見無期
李璨琛遂按照胡杏兒與鄭嘉穎的提議，直接向特首助理遞交請願信，希望能盡快交到特首手上，望他與內地公安機關交涉。最終他的真誠令特首助理接受了他的請願信。未幾民間法律中心果然收到回覆，眾人為此興奮不已。李璨琛帶著批文偕陳安瑩及賈曉晨三人一同到內地監獄，公安看過批文後，卻淡然地表示上方未有下達命令允許陳安瑩與丈夫相見，李璨琛等人聽後不禁心下一沉。
母親病危 李璨琛擔心
這時秦煌致電李璨琛，表示詠秋因心臟動脈閉塞而入院，李璨琛得知母親需要動手術後，答應父親完成手上的工作後會盡快回港。李璨琛著急地為陳安瑩聯絡監獄長，經過多番轉折後，陳安瑩終能趕後及在丈夫行刑前與他見上一面。李璨琛與賈曉晨看見陳安瑩與丈夫兩人情深義重，更覺得就算多辛苦也值得。李璨琛連夜乘車趕回香港，趕到醫院後心急如焚地詢問父親有關母親的情況，但秦煌卻不發一言沒有理會兒子。
秦煌怪子 沒盡孝義
醫生把詠秋過世的消息告知李璨琛，李璨琛聽後如晴天霹靂，悲痛莫名。秦煌沉默地收拾好物品便離開醫院，過程中沒有看過兒子一眼。李璨琛擔心秦煌受不了打擊而欲照顧父親，秦煌終發難，大罵兒子不孝，更不讓李璨琛回家，李璨琛內疚得不懂如何面對。李璨琛喪母又得不到父親的諒解，心情痛苦得如行屍走肉，只懂漫無目的地在街上遊蕩。賈曉晨擔心李璨琛的情況，但又不敢過去騷擾他，只好一直尾隨其後。賈曉晨見李璨琛整夜未睡，終忍不住上前欲勸解他，但卻遭李璨琛無情地驅趕。
《怒火街頭2》 第19集 -麥長青拆主力牆引致舊樓倒塌殺人滅口
李璨琛因母親之死而內疚得走到貞貞墳前餐風宿露，只懂不斷借酒澆愁。賈曉晨看見李璨琛變得自暴自棄的模樣，不禁大皺眉頭，她欲替李璨琛拉好衣服遮蔽身體時，李璨琛緊拉風衣不讓賈曉晨觸碰。賈曉晨終按捺不住大罵李璨琛一頓，賈曉晨的說話句句打中了李璨琛心坎，讓他當場崩潰痛哭。李璨琛盡情發洩過後終平復心情，亦答應隨賈曉晨一起回家與秦煌見面。
賈曉晨協助 父子和好
李璨琛看見秦煌孤寂地睡在大廳內，明白父親的傷痛不會比自己輕，心中亦感到悲痛莫名。賈曉晨在廚房內看到詠秋生前早已預備了的飯菜，決定為李璨琛及秦煌煮一頓飯，以慰解他們對詠秋的思念。李璨琛得賈曉晨的真誠幫助，終與秦煌解開了心結，父子兩人終告和好。秦煌與李璨琛收拾好心情，終著手為詠秋辦理身後事，深水埗的街坊們得知李璨琛母親突然離世也紛紛伸出援手協助李璨琛辦理後事。
秦煌了解 兒子努力
在解穢酒宴上，秦煌看到各人的熱心幫助，亦感動容。各街坊正耳語陳安瑩為何沒有出席之時，賈曉晨即看見陳安瑩攙扶著一眾傷殘人士走過，原來陳安瑩希望能延續李璨琛助人的善行，以答謝他幫助自己得與成為死囚的丈夫見面一事。秦煌看見李璨琛做到了以自己的生命影響他人的行徑，終不再介懷兒子因助人而未能趕及見詠秋最後一面的憾事。得父親原諒，李璨琛既感動又感激。賈曉晨與李璨琛的感情日漸加深，但李璨琛還是未能放下心中對貞貞的思念，因此沒有向賈曉晨表白。
胡杏兒鄭嘉穎 誤解加深
胡杏兒在家居意外中受傷，即致電向鄭嘉穎求救，鄭嘉穎以為胡杏兒只是受了輕傷，竟著胡杏兒自行處理，而自己則趕往為苟芸慧解困。原來苟芸慧被一癡情漢所糾纏，更強要苟芸慧接受自己的愛意。苟芸慧明白癡情漢其實患上了思覺失調，所以不敢隨便刺激他。在千鈞一髮之際，鄭嘉穎帶同結婚證書出現，成功把癡情漢勸退。替苟芸慧解困後鄭嘉穎立即趕往醫院，那時鄭嘉穎才得知胡杏兒的傷勢非輕。
賈曉晨表白 李璨琛猶豫
賈曉晨坦白地向李璨琛表白，但李璨琛對是否接受賈曉晨的愛卻猶豫不決。有舊樓突然發現電線短路而引發小火警，李璨琛立即前往察看是否需要協助。鳳與Wing的母親芬直指這事應是地產商麥長青集團所為，是他們因未能順利收購業權而作出的恐嚇行為。李璨琛得知後決定找胡杏兒為街坊出頭，胡杏兒聽取舊樓各業主的意見後，認為暫時只能提高警覺，靜觀其變。
為收舊樓 狠出毒招
麥長青與下屬勇商討有關收購舊樓業權一事，麥長青為要快速實行重建計畫，向勇暗示可使用非法手段以達至目的。Wing的孩子彌月之喜，各街坊高興地到芬家中取薑醋慶賀，眾人樂也融融。勇帶裝修判頭榮到舊樓單位進行工程，更吩咐榮拆除舊樓單位內的主力牆，榮直指做法危險，勇以利誘使榮動工。賈曉晨隨鳳到她家中拿東西時，整座舊樓突然晃動，眾人逃生之際，芬被塌下的大櫃所壓，賈曉晨與鳳只得盡力救人。鳳不捨積蓄折返家中欲取回，卻隨地板一同下墮……
《怒火街頭2》 第20集 – 大結局 (上篇) 1月12日星期三深夜重播
胡杏兒與鄭嘉穎等人剛步至舊樓附近，即目擊塌樓意外，眾人都被嚇得呆若木雞。胡杏兒驚覺程可為與思源亦在舊樓內，心中直墮冰窖。李璨琛與鄭嘉穎衝到瓦礫堆中搜救，曹永廉亦立即通知消防員前來救援。鄭嘉穎從瓦礫中聽見求救之聲，立即以雙手挖開沙石，胡杏兒看見程可為被混凝土重重壓着下半身，不禁心如刀割。李璨琛發現賈曉晨沒有在受傷逃出的街坊行列中，即急得在瓦礫中大叫賈曉晨的名字。
塌樓事件 人命傷亡
李璨琛忽然在沙石中看到賈曉晨佩戴的頸鍊，二話不説便發瘋似的向下挖，最後幸得消防員及時趕至，終把程可為與賈曉晨救離險境。Wing抱孩子及時逃出生天，但遲遲卻未見芬的蹤影，不禁大為擔心。未幾，消防員終抬出了芬與鳳的屍體，眾人為此傷心激動。自賈曉晨受傷後李璨琛一直陪伴在側，更勇於面對自己對賈曉晨的愛意。程可為因雙腿被瓦礫壓着太久而變成癱瘓，程可為不能接受自己成為傷殘一事而情緒激動。
鄭嘉穎無法 控告麥長青
死因法庭因塌樓意外召開聆訊，鄭嘉穎與胡杏兒為各苦主擔任代表律師，要麥長青集團為此次事件負責。鄭嘉穎在庭上質疑麥長青集團為收購計畫而故意將大廈變成危樓，最終導致人命傷亡，鄭嘉穎要求麥長青集團為整件事負上全部責任。麥長青找來張國強擔任代表律師，張國強一一反駁鄭嘉穎的指控，令他陷入苦戰之中。判頭榮埋沒良心在庭上未有説出真相，終成功讓麥長青脱罪。
順利脱罪 更獲讚賞
脱罪後的麥長青更假惺惺在法庭上宣佈，會依原來提出的收購價再加補償金收購餘下物業，更因此獲得一眾記者的讚賞。鄭嘉穎與胡杏兒不恥其所為，不禁氣得咬牙切齒。鄭嘉穎在法庭外看見麥長青囂張的嘴臉，竟衝動得以頭撞傷麥長青。麥長青故意留難鄭嘉穎，要求警方拘留鄭嘉穎，再讓自己考慮是否控告鄭嘉穎傷人。胡杏兒找來看護照顧癱瘓了的母親，但程可為覺得自己尊嚴受損，而拒絕讓看護替自己更換成人尿片，胡杏兒看在眼中更感傷心。
程可為癱瘓 了無生趣
程可為乘胡杏兒不察覺時欲跳樓尋死，但最終無法成功。胡杏兒因法律未能懲治麥長青而大感沮喪，鄭嘉穎鼓勵胡杏兒要相信法律的公正，不可隨便動搖信念。鄭嘉穎決定把鳳的骨灰送回她的故鄉，更託人找出判頭榮在內地的藏身之所，希望覓得他後，遊説他回港説出塌樓意外的真相。
殺人滅口 殃及苟芸慧
苟芸慧無意中聽到張國強與麥長青的對話，即通知鄭嘉穎他與榮可能會有生命危險。苟芸慧趕往與鄭嘉穎等會合時，驚見鄭嘉穎的客貨車被撞，苟芸慧情急下以自己的車子阻截，成功為鄭嘉穎擋去一劫。苟芸慧急着下車察看鄭嘉穎之時，竟被麥長青的下屬開車再撞，苟芸慧走避不及，頓時被撞至頭破血流倒地昏迷。判頭榮慘死當場，鄭嘉穎則被困車廂。鄭嘉穎看見沒有了知覺的苟芸慧，馬上從車廂逃出，衝向苟芸慧。經急救後苟芸慧仍然昏迷未醒，鄭嘉穎心情複雜得難以形容。鄭嘉穎自責累及苟芸慧，把一切看在眼中的胡杏兒心中的痛苦也不少於鄭嘉穎。
《怒火街頭2》 第21集 – 大結局 (下篇) 1月13日星期四深夜重播
麥長青被殺 胡杏兒成疑犯
胡杏兒為鼓勵昏迷了的苟芸慧甦醒，竟向她承諾，如果苟芸慧能堅強地甦醒過來，自己便會讓愛，自願退出這段三角關係。周志康得悉苟芸慧被父親害至昏迷，內疚下到醫院探望苟芸慧，豈料卻與鄭嘉穎撞個正著。鄭嘉穎要求周志康助他們搜集麥長青的犯罪證據，周志康不想面對事實而拒絕幫忙。胡杏兒辛苦地找出了麥長青保鑣的藏身地，希望了解鄭嘉穎與苟芸慧被撞的真相，但可惜麥長青早著先機，已游說了保鑣把所有罪名一力承擔，讓胡杏兒撲了個空。
周志康揭示 麥長青罪證
思源通知胡杏兒有關程可為失蹤一事，胡杏兒與鄭嘉穎急忙到醫院與思源會合。三人四出搜索卻毫無頭緒之際，竟驚見程可為坐著輪椅自斜路上急衝而下，鄭嘉穎看見程可為嚇得驚呼狂叫，立即衝前把輸椅拉停。此時麥長青的座駕駛過，麥長青更向眾人露出一臉陰險的冷笑。周志康受不了良心的責備，終找鄭嘉穎見面。周志康掏出手機，向鄭嘉穎播出一段麥長青與勇的對話與影像，鄭嘉穎看後驚喜不已。
迷暈鄭嘉穎 胡杏兒犯險
周志康與鄭嘉穎提出交易，要鄭嘉穎利用此片段游說麥長青自首，向警方承認是塌樓意外的主謀。鄭嘉穎奇怪周志康為何不親自游說父親自首，周志康表示自己將與女朋友離開香港，永遠不再與麥長青見面。鄭嘉穎把與周志康見面一事告知胡杏兒，並打算以自己為餌引誘麥長青對付自己，胡杏兒得知後卻偷偷讓鄭嘉穎服下了安眠藥。原來胡杏兒決心替鄭嘉穎完成計畫，親自帶同短片找麥長青見面。
盛怒麥長青 襲擊胡杏兒
鄭嘉穎迷糊中得悉胡杏兒的想法，掙扎起來企圖令自己清醒過來，之後更前往阻止她的妄行。麥長青看過胡杏兒播放的短片後大怒，掐著胡杏兒的頸迫她說出周志康的下落，胡杏兒只有痛苦地拼命掙扎。鄭嘉穎及時出現阻止麥長青，但麥長青以胡杏兒的性命要脅，要鄭嘉穎替自己聯絡周志康，原來麥長青早已派人綁架了程可為，麥長青更殘忍地表示要把程可為虐待至死。
胡杏兒承認 衝動殺麥長青
曹永廉與眾警員接獲通知，趕往麥長青的辦公室，竟發現麥長青已倒臥在血泊之中，而鄭嘉穎則暈倒在地上。曹永廉看見胡杏兒手執高球桿呆立一旁，更承認自己因一時衝動而殺死了麥長青。當鄭嘉穎甦醒過來時，發現自己身處在醫院之內，而頭部則曾遭擊傷。鄭嘉穎沒法記起在麥長青辦公室內所發生的事情，但鄭嘉穎驚聞胡杏兒殺死了麥長青後，臉上不禁露出難以置信的神情。張國強因麥長青加害女兒苟芸慧，決定擔任胡杏兒的辯護律師。
鄭嘉穎庭上 自認真兇
曹永廉等人合力尋找周志康下落，希望他能成為有力證人助胡杏兒打官司，可惜周志康認為鄭嘉穎出賣了自己而斷絕了與他的聯絡，眾人不禁煩惱不已。在迫於無奈下，張國強只好安排馮素波和程可為等人上庭訴說麥長青的恐嚇劣行，希望能助胡杏兒把罪名減至最輕。鄭嘉穎應控方要求出庭作證人，鄭嘉穎把案發時的情況詳細說出，更忽然自認是殺麥長青的真兇。鄭嘉穎與胡杏兒兩人各執一詞，法官決定押後審訊。胡杏兒與鄭嘉穎見面時，坦不言知如何再相信公義，鄭嘉穎卻微笑著開解她一番……
《怒火街頭2》FAQ
《怒火街頭2》播放之後深夜重播哪套劇？
《怒火街頭2》1月13日深夜播放大結局之後，將重播2017年夏季「穿越劇」，按此看劇情⋯⋯
《怒火街頭》第一、二輯相隔多久？角色有何不同？
2022年12月深夜重播的《怒火街頭1》在2011年5月開播，全劇20集深獲好評；續篇《怒火街頭2》同年開拍並於2012年7月開播，曾參演第一輯《怒火街頭》的滕麗名、關禮傑、石修、郭鋒因檔期問題而沒有參演第二輯：
滕麗名在首輯飾演失婚師奶、之後自強變Law霸助手兼師爺，第二輯首集交代嫁到新加坡；林子善改為追求李雪瑩
關禮傑飾演的畢Sir在第二輯首集交代在東莞做保安生意，戲份交給曹永廉；
飾演「索腿天后」的陳敏之在首輯19集被石修殺害，並於第二輯第8、12集客串演出；與其一對的李燦森改為追求按腳女郎錢心心（賈曉晨飾）