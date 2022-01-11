《怒火街頭2》結局篇劇情｜苟芸慧被車撞至昏迷！麥長青收舊樓引殺人滅口

《怒火街頭2》 第16至20集大結局劇情！Final Boss 麥長青收舊樓引殺人滅口、苟芸慧被車撞至昏迷！胡杏兒手執高球桿被指殺死奸商麥長青，審訊期間鄭嘉穎竟然庭上自認係「真兇」⋯⋯

《怒火街頭2》 第16苟芸慧拒絕金剛 選擇鄭嘉穎

胡杏兒與鄭嘉穎因永強之死而作出討論，胡杏兒認為曹永廉的口供存有可疑，而鄭嘉穎則認為曹永廉此舉可能另有隱衷。兩人於是再召曹永廉詳細問及有關案發的情況，曹永廉終坦白承認自己與輝夾口供，亦自知有錯。曹永廉把永強死前的真實情況一一告知胡杏兒與鄭嘉穎，曹永廉指當時永強欲以樹枝插死輝，才會迫不得已開槍阻止，但鄭嘉穎與胡杏兒聽到樹枝可殺人之事感難以置信。鄭嘉穎相信曹永廉為人，決定繼續擔任他的代表律師。