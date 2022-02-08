愛回家｜1501集大小姐扮雪姨 直播「Channel 福袋」神還原大口開箱KOL

《愛回家》大小姐扮雪姨開Live，一向口大的林淑敏唔介意誇張演出，繼「倉鼠神預言」之後，年初八（2月8日)星期二晚上第1501集《愛．回家之開心速遞》劇組找來大小姐飾演「開箱KOL」，真係神還原雪姨聖誕開箱的誇張表情！