愛回家｜1501集大小姐扮雪姨 直播「Channel 福袋」神還原大口開箱KOL
《愛回家之開心速遞》第1501集劇情「蓮的開箱直播」 (02/08)
劇情簡介：龍力蓮、送水輝夫婦獲邀出席宴會，送水輝因對時裝界不熟識而鬧出笑話，遭賈名緩姊弟嘲笑。龍力蓮及後着人購買全城瘋搶的「Channel名牌限量福袋」，決定進行開箱直播，向賈氏姊弟還以顏色。
直播期開箱期間，龍力蓮因為福袋內容不如預期情緒激動、盡失儀態，與現實中雪姨不同的是，大小姐本來擔心會成為網民的笑柄，怎料其「真性情」直播片段卻大受好評。大龍生叫龍力蓮繼續做多福袋的開箱直播，藉龍力蓮開箱頻道打擊對手！
另一邊廂，龍力蓮懷疑瑞輝不肯帶她出席中學同學的聚會，以為自己成為「開箱KOL」被送水輝嫌棄……
《愛回家》第1504集「Terry倒轉地球」 (02/11)
力王接拍了一個廣告，卻意外弄傷雙腳，傷癒後一直未有新的拍攝工作。此時潮偉出外公幹，力王已良久沒參與《渣流灘》演出，本想找尚善商量，着她再寫自己的戲份，最終卻打消念頭。家聰發現力士近來經常守候在敢威身邊，着力王也要陪伴敢威出席活動。力王及後得悉力士跟隨敢威左右的真正用意，從中得到啓發，決定依樣畫葫蘆，希望可向尚善刷存在感……
《愛回家》第1505集「軟飯王大洗底」 (02/12)
家聰經常用朱茜的錢消費，被傳媒選為「十大軟飯王」。家聰大感不悅，遂決意設法洗脫軟飯王的污名，打算利用專業形象來「洗底」；他還決定加入威龍義工隊，希望可樹立好人的形象……另一邊廂，朱茜見家聰為洗脫軟飯王稱號而吃盡苦頭，也想設法幫忙，但卻適得其反。家聰與朱茜及後在商場遇到一名滋事者，他故意挑釁家聰，終令家聰忍無可忍……
《愛回家》第1506集「大小姐捉姦記」 (02/13)
力蓮與若水、Peter等部門主管開會，會前與瑞輝約定合作做戲，要藉責罵瑞輝來警惕眾人，怎料用詞卻過重，令瑞輝不悅。力蓮及後看到瑞輝疑似跟其他女子約會的照片，遂進行調查，找到一些證據後，決意找出與瑞輝約會的女伴，卻徒勞無功。力蓮與家聰商量此事，家聰懷疑力蓮令瑞輝尊嚴受損，勸她設法補救……力蓮後來懷疑找到目標人物，並發現瑞輝行蹤可疑，決定前往跟蹤……
重溫：《 愛回家》講倉鼠 神預言再現 大小姐現身回應
政府於上月中公布因為有「倉鼠染疫」，要有關寵物店要交出所有小動物進行人道毁滅，同日《愛·回家之開心速遞》劇情又同倉鼠有關，有冇咁啱？第1482集《Terry奇幻轉世》，講述大小姐(徐淑敏飾)個細佬Terry（李偉健飾）因為演技太差被網民恥笑，所以帶住本《轉世重生自學大法》上山修練，大小姐以為細佬失蹤，誤信神棍將細佬變蜥蜴再變成倉鼠轉世，發展出一場人與倉鼠的感情戲。
倉鼠都識做戲
最後大小姐奮不顧身的走出馬路保護倉鼠，倉鼠在緊急關頭又令大小姐冇畀人呃錢。劇中的灰白色倉鼠被塑造成識得演戲同講嘢，好可愛，大小姐仲話當佢係家人咁照顧，真係好應景！
大小姐為網民解開疑團
網民睇完《愛回家》，提出不少疑問，包括劇中倉鼠的下場及台前幕後接觸過倉鼠是否要檢疫，另外大家都質疑為何倉鼠染疫在前日發生，但《愛回家》可以咁快緊貼事時，如果是巧合，真是神預言再現。林淑敏與許家傑昨日為劇集宣傳時，被問到倉鼠出現有染疫個案，大小姐林淑敏解答了所有疑團，她表示這一集是在較早的時間已拍攝，而倉鼠在完成拍攝後由主人帶回家，所以大家都唔需要擔心。