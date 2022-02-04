愛回家之開心速遞｜1500至1506集劇情！金城安分手、大小姐扮雪姨
《愛．回家之開心速遞》第1500集「意料不及的分手事件」 (02/07)
Bonnie與城安分隔兩地，她覺得二人溝通越來越少。城安原本和Bonnie約定抽空回港短暫相聚，但最終打消念頭；Bonnie在公事方面遇上不快經歷，希望跟城安傾訴，城安卻選擇工作而讓她呆等。城安及後雖向Bonnie解釋並道歉，已獲她原諒，尚善卻發現兩人之間出現了感情危機……城安回港約Bonnie見面，怎料約會因為種種原因一再推遲……
《愛．回家之開心速遞》第1501集「蓮的開箱直播」 (02/08)
力蓮、瑞輝出席宴會，瑞輝因對時裝界不熟識而鬧出笑話，遭賈氏姊弟嘲笑。力蓮及後着人購買全城瘋搶的名牌限量福袋，決定進行開箱直播，向賈氏姊弟還以顏色。直播期間，力蓮情緒激動盡失儀態，擔心會成為網民的笑柄，怎料直播片段卻大受好評。敢威着力蓮繼續做福袋的開箱直播，藉此打擊對手……另一邊廂，力蓮懷疑瑞輝不肯帶她出席中學同學的聚會，以為被瑞輝嫌棄……
《愛．回家之開心速遞》第1502集「偉的金色房車」 (02/09)
尚善對潮偉的衣著品味向來不敢恭維，潮偉新購入的一輛金色房車更為她帶來新的衝擊！尚善設法迴避乘搭潮偉的新車，但卻避無可避。潮偉看出尚善鄙視其新車，為此大發脾氣，與尚善鬧得不歡而散。尚善及後聽到不少人讚賞潮偉的新車，相反她的衣著品味卻受到質疑。尚善不禁對自己有所懷疑，並試圖改變自己的固有想法，作出新嘗試……
《愛．回家之開心速遞》第1503集「貪出個禍來」 (02/10)
樹仁對保障個人私隱之事掉以輕心，懷疑因此經常收到不明來歷的宣傳電話。樹仁不肯聽從尚善等人的勸告，安裝過濾廣告電話的應用程式，以為拒接陌生來電便可萬無一失，結果因此犯錯，被力蓮責怪。樹仁決意對經常致電向他宣傳的公司採取非常手段，加以報復……樹仁以為事情告一段落，怎料又收到來電，發現自己竟被財務公司代表找上，聲稱他做了某人的擔保人，要代其清還欠債……
《愛．回家之開心速遞》第1504集「Terry倒轉地球」 (02/11)
力王接拍了一個廣告，卻意外弄傷雙腳，傷癒後一直未有新的拍攝工作。此時潮偉出外公幹，力王已良久沒參與《渣流灘》演出，本想找尚善商量，着她再寫自己的戲份，最終卻打消念頭。家聰發現力士近來經常守候在敢威身邊，着力王也要陪伴敢威出席活動。力王及後得悉力士跟隨敢威左右的真正用意，從中得到啓發，決定依樣畫葫蘆，希望可向尚善刷存在感……
《愛．回家之開心速遞》第1505集「軟飯王大洗底」 (02/12)
家聰經常用朱茜的錢消費，被傳媒選為「十大軟飯王」。家聰大感不悅，遂決意設法洗脫軟飯王的污名，打算利用專業形象來「洗底」；他還決定加入威龍義工隊，希望可樹立好人的形象……另一邊廂，朱茜見家聰為洗脫軟飯王稱號而吃盡苦頭，也想設法幫忙，但卻適得其反。家聰與朱茜及後在商場遇到一名滋事者，他故意挑釁家聰，終令家聰忍無可忍……
《愛．回家之開心速遞》第1506集「大小姐捉姦記」 (02/13)
力蓮與若水、Peter等部門主管開會，會前與瑞輝約定合作做戲，要藉責罵瑞輝來警惕眾人，怎料用詞卻過重，令瑞輝不悅。力蓮及後看到瑞輝疑似跟其他女子約會的照片，遂進行調查，找到一些證據後，決意找出與瑞輝約會的女伴，卻徒勞無功。力蓮與家聰商量此事，家聰懷疑力蓮令瑞輝尊嚴受損，勸她設法補救……力蓮後來懷疑找到目標人物，並發現瑞輝行蹤可疑，決定前往跟蹤……
常見問題
愛回家之開心速遞「大小姐開箱直播」一集的故事取材是？
愛回家之開心速遞「大小姐開箱直播」一集被指取材自雪姨盆菜開箱風波。
愛回家之開心速遞中Bonnie與金城安為何出現了感情危機？
Bonnie與城安分隔兩地，她覺得二人溝通越來越少，城安更多次失約… 詳情