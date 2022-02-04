愛回家之開心速遞｜1500至1506集劇情！金城安分手、大小姐扮雪姨

《愛．回家之開心速遞》突破第1500集！破紀錄的1500集在年初七晚上8時播出，有Bonnie與金城安的劇情「意料不及的分手事件」，之後有大小姐扮雪姨開箱直播搞出笑話！第1504集仲有Terry扮陶大宇「倒轉地球」！ (翡翠台逢星期一至日晚上八時播映)