愛回家之開心速遞｜1513至1519集劇情：Venus被嫌生得矮、若水做色情女主角

《愛回家之開心速遞》第1513至1519集劇情：Venus獲晉升為名牌分店的副店長卻被同事欺負，若水發現有位同事在網上發表職場情色故事，而裡面的角色正好影射著若水與其他女同事，Terry學人萬歲想化解劇組人員怨氣，點知惹出笑話令大龍生蒙羞！瑞輝是想代表接龍參加拳王大賽，原來係想…… (翡翠台逢星期一至日晚上八時播映)