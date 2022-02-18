愛回家之開心速遞｜1513至1519集劇情：Venus被嫌生得矮、若水做色情女主角
《愛回家之開心速遞》第1513集劇情 (02/21)Venus被輕蔑、眾人替她出口氣
Venus獲晉升為名牌分店的副店長，心如、壯等人為她慶祝之餘，相約往店舖選購心頭好，卻獲店員不禮貌對待！更發現店員對Venus同樣態度惡劣。Venus認為店員是因她長得矮小而輕蔑她，心如等設法幫她改變形象，Venus及後送貨品到《揸流灘》的片場，受到尚善的啟發……心如、Candy為Venus物色人選與她合作做戲，要向那些店員展現自己不是弱者……
《愛回家之開心速遞》第1514集劇情 (02/22)若水成為鹹濕仔文章的女主角
若水穿短裙上班，樹仁擔心她會惹來公司「鹹濕仔」的遐想，若水卻不以為然。若水及後發現Mike的秘密，原來他以鹹濕仔為筆名，在網上發表職場情色故事，文中角色更似是影射若水、栢菲等人。若水嘗試試探他，確定Mike是在影射她們，決定盡量避免跟Mike接觸……鹹濕仔的文章大受歡迎，若水等蒙上女色狼的污名，忍無可忍下決意聲討Mike……
《愛回家之開心速遞》第1515集劇情 (02/23)Terry學人萬歲惹出笑話
KC教Terry「萬歲」請所有劇組人員吃東西，藉此收買人心，Terry照做卻收不到預期效果，力蓮、瑞輝遂提點Terry。Terry及後拍攝時不停犯錯，劇組人員怨聲載道，Terry卻以萬歲這招來化解眾人怒氣。Terry及後經常萬歲，並取得不少甜頭。大龍生對Terry萬歲的做法大表贊同，還特意出資讓他應酬，Terry卻惹出笑話令大龍生蒙羞。大龍生為挽回面子，請劇組人員品嚐美食，怎料竟有人前來與他相爭……
《愛回家之開心速遞》第1516集劇情 (02/24)瑞輝想做拳王攞金腰帶
力士發現瑞輝近來極得大龍生的歡心，欲搜尋瑞輝犯錯的證據，卻意外發現瑞輝正秘密練拳。力士着玉皎暗中調查，懷疑瑞輝是想代表接龍參加商界舉辦的「慈善拳王大賽」，打算為大龍生贏取拳王金腰帶，以討他歡喜。力士不肯讓瑞輝得逞，決定要與他爭奪代表接龍出賽的機會，並為物色教練而大傷腦筋……力士為了知己知彼，暗中監視瑞輝，希望查出他秘密苦練的招數……
《愛回家之開心速遞》第1517集劇情 (02/25)大龍生向觀音借庫
每年觀音開庫的日子，大龍生都到廟宇向觀音借庫。力蓮、家聰早有準備，保證讓大龍生抽到廟內最高金額的十億元，怎料竟發生意外。大龍生大受打擊，暈倒入院，力蓮、力士等人決定要於借庫期限結束前，讓大龍生成功借到十億，但卻困難重重。力蓮此時看到《渣流難》某個情節，讓她靈機一觸……力蓮安排大龍生往「觀音廟」借庫，並着熊家眾人、各部門的員工一起行動……
《愛回家之開心速遞》第1518集劇情 (02/26)樹根翻版簽名珍藏
已故樂壇天后逝世十五周年，歌迷們打算在新威龍廣場舉辦回顧展。身為粉絲的力蓮決定展出私人珍藏，怎料活動竟鬧雙胞，天后的另一個歌迷會也要舉行回顧展。不容失威下，力蓮着若水、栢菲搜羅更多珍藏。若水從樹根收藏的舊物中，意外找到天后的極罕簽名CD，及後卻發現可能是翻版碟。若水、栢菲不敢向力蓮呈交CD，樹根卻要以藏品持有人的身分出席回顧展，令若水等不知如何是好……
《愛回家之開心速遞》第1519集劇情 (02/27)凌凌璟風與阿壯滅蟲行動
樹根等人居住的大廈近來經常發現蟑螂的蹤影，凌凌、璟風與壯懷疑大廈內有住戶極不注重衛生，令住所變成「曱甴屋」，着樹根跟進此事。樹根召開業主大會，要追查曱甴屋的源頭，卻沒有人願意承認責任，樹根遂決定徹查事件，打算挨家挨戶入屋搜查……凌凌、璟風與壯開始滅蟲行動，打算消滅蟑螂大軍，以為能夠容易消滅牠們，怎料竟是困難重重……
常見問題
愛回家之開心速遞1513至1519集劇情?
Venus獲晉升為名牌分店的副店長卻被同事欺負，若水發現有位同事在網上發表職場情色故事…即睇詳情
愛回家之開心速遞今周有什麼看點?
今周會講到演員許家傑飾演的送水輝想代表接龍參加拳王大賽而秘密練拳，想睇演員許家傑打拳如何，絕不能錯過…即睇詳情