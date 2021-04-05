愛美麗狂想曲｜11-15集劇情劇透 蝦頭、曹永廉發生關係；眾人懷疑李佳芯出軌
文：東方新地
《愛美麗狂想曲》11-15集劇情劇透
｜第11集：蝦頭、曹永廉發生關係
｜第12集：李佳芯擔起項目重任感壓力
｜第13集：陳豪教李佳芯踩單車
｜第14集：李佳芯終接受何廣沛
｜第15集：眾人懷疑李佳芯出軌
｜第16-20集：陳豪終於向李佳芯表白
《愛美麗狂想曲》第11集劇情 楊詩敏、曹永廉衝動發生關係
朱智賢為李佳芯叫停項目大造文章，陳豪挺身捍衛她。藍嵐（林凱恩 飾）被蕭正楠拒絕後深受打擊，蕭正楠反思，其實自己亦一直暗戀陳瀅……譚凱琪與內地豬場老闆黃建東分手後，和李佳芯、陳瀅促膝長談，譚凱琪無意中發現李佳芯的年齡秘密。曹永廉發現胖胖之事的實情，深感愧疚。楊詩敏與志華親熱之際，志華的母親突然致電，再次破壞了楊詩敏好事。楊詩敏找曹永廉訴苦，二人卻衝動發生關係……劉溫馨自知與陳豪不會有結果，提出分手。李佳芯以為陳豪會向自己表白，他的說話卻令李佳芯啼笑皆非。
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《愛美麗狂想曲》第12集劇情 李佳芯擔起項目重任大感壓力
李佳芯要到藥廠演講，更要和朱智賢的團隊競爭，令她萬分焦慮。楊詩敏和曹永廉想將一夜情之事拋諸腦後，卻再次忍不住慾望。譚凱琪加班買宵夜時，意外撿到一袋有血跡的現鈔……王林的畫室面臨倒閉，蕭正楠暗中出手相助。何遠東洩露朱智賢團隊的薪酬，引發天睿內部爭端。李佳芯發現「富三代」何廣沛一直迴避自己，知悉原因後，哭笑不得。譚凱琪重遇遺下血鈔的企業家韓磊（黃子恆 飾），二人結下不解之緣。李佳芯的演講表現差勁，打定輸數之際，藥廠董事長鄭維德卻突然出現……
《愛美麗狂想曲》第13集劇情 陳豪教李佳芯踩單車
韓磊吩咐店員定時贈杯麵給譚凱琪，令她心頭一暖。楊詩敏忍受不了志華的性冷感，終於提出分手。蕭正楠與藍嵐（林凱恩 飾）參與相親節目，現實中成了好姊妹。王林（黎振燁 飾）發現事業的曙光其實是由蕭正楠穿針引線，大受打擊。李佳芯忙於為藥廠的電視宣傳，終以親情贏盡掌聲。「富三代」何廣沛邀請李佳芯到遊戲發佈會，但李佳芯還是猶豫。陳豪尋找被劉溫馨偷走的單車，與李佳芯不謀而合找到同一地方。陳豪教李佳芯踏單車，李佳芯此時發現「富三代」何廣沛的手遊女主角，以她為設計藍本。
《愛美麗狂想曲》第14集劇情 李佳芯終接受「富三代」何廣沛
李佳芯得陳豪祝福，終與「富三代」何廣沛成為情侶，陳豪決定將愛意藏起。王林（黎振燁 飾）覺得陳瀅看不起自己，二人關係一落千丈，他更選擇出軌。志華向楊詩敏求婚，成功挽回關係。韓磊（黃子恆 飾）突然出現，以人脈幫譚凱琪解決難題，譚凱琪不禁對他產生傾慕，但韓磊已婚……藍嵐被父親藍天逼她遠赴南非，蕭正楠等人決意拯救。楊詩敏得到曹永廉的祝福，但感到悵然若失，二人偷情時竟碰到……陳豪為單車比賽努力操練，釋放壓力。「富三代」何廣沛和李佳芯交往，卻殺出神秘年輕男子周卓軒（黃庭鋒 飾）。
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《愛美麗狂想曲》第15集劇情 眾人懷疑李佳芯出軌
藍嵐離家出走後被經濟封鎖，唯有學習自理。蕭正楠信口開河向藍天承諾將藍嵐捧紅成明星，但藍嵐根本沒有潛質，眼前危機重重。「富三代」何廣沛帶李佳芯見維德，席間維德提起姊弟戀行不通，令李佳芯有所擔憂。公司同事徐飛拍到李佳芯與卓軒過從甚密，質問她為何出軌。陳豪擔心李佳芯，出言相勸，最終得悉卓軒的身分。真相被揭穿後，李佳芯自行對陳豪坦誠一切，並自揭年齡秘密。王林放縱生活，陳瀅心痛至極。蕭正楠無意中發現王林（黎振燁 飾）出軌，忍不住出手打傷他……
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