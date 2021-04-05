愛美麗狂想曲｜16-20集劇情劇透 陳豪終於向李佳芯表白
文：東方新地
《愛美麗狂想曲》16-20集劇情劇透
｜第16集：眾人都同時失戀
｜第17集：陳豪帶病參加單車賽
｜第18集：林凱恩意外爆紅
｜第19集：蕭正楠宣佈訂婚
｜第20集：陳豪終於向李佳芯表白
《愛美麗狂想曲》第16集劇情 眾人都同時失戀
王林求蕭正楠保守出軌秘密，蕭正楠怕陳瀅受傷而掙扎，同時亦為如何捧紅藍嵐苦煞思量。「富三代」何廣沛匯錢給李佳芯要減輕其負擔，李佳芯卻不領情，更覺自己與「富三代」何廣沛的差距。韓磊一再為譚凱琪解困，譚凱琪意亂情迷，卻見韓磊一家和樂，五味雜陳。蕭正楠見陳瀅為王林不惜一切，又知王林再出軌，終爆出秘密，但陳瀅早已原諒王林，蕭正楠氣結。同一個晚上，眾人都經歷失戀，齊集卡拉OK房藉歌發洩。蕭正楠為忘記陳瀅傷害自己，差點被車撞，千鈞一髮間陳瀅擁住了他。
《愛美麗狂想曲》第17集劇情 陳豪隱瞞病情參加單車賽
李佳芯與卓軒因升學一事吵架；她想放棄代筆，被陳豪斥責。「富三代」何廣沛特地為李佳芯安排精彩節目擺脫煩事，李佳芯感疲累多於感動。陳瀅誤會蕭正楠將王林之事傳出去，二人針鋒相對。朱智賢揭露辦公室內各人只顧兒女私情，陳豪向眾人興師問罪。身體出問題的陳豪不理醫生勸告，毅然參加單車賽。眾人發現陳豪隱瞞病情；李佳芯本隨「富三代」何廣沛去見家長，但得知陳豪於單車賽發生意外，緊張趕往現場。李佳芯赫見陳豪躺在擔架上，即撲倒在陳豪身上嚎哭，「富三代」何廣沛看在眼內……
《愛美麗狂想曲》第18集劇情 林凱恩意外爆紅
藍嵐（林凱恩 飾）奮不顧身救狗意外爆紅，她卻沒興趣做明星，只想跟蕭正楠在一起，其父藍天亦屬意蕭正楠當女婿。陳豪、楊詩敏認為曹永廉事業難有突破，勸他轉營酒吧生意。李佳芯一直寫不出文章，以為陳豪要何遠東接手其工作，怎料……「富三代」何廣沛希望李佳芯離開陳豪，為她安排職位卻令李佳芯不悅。朱智賢對曹永廉言語單打，看到他沮喪時，心卻戚戚然。韓磊對譚凱琪欲擒故縱，令譚凱琪更渴求他的愛。王林獲獎，但陳瀅發現他抄襲學生的作品，陳瀅雖失望仍冀盼王林會悔過自首……
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《愛美麗狂想曲》第19集劇情 蕭正楠宣佈訂婚
陳瀅分手，蕭正楠想進一步，但陳瀅只想保持好友身分。蕭正楠突然回鄉，眾人不知就裡。譚凱琪被指疏忽職守，李佳芯、陳瀅為她補位，陳瀅卻因韓磊與譚凱琪吵架。朱智賢為參選立法會的好友余囧皓助選，憶起當年受曹永廉的幫助，二人關係緩和。天睿負責的計劃書網上被公開，朱智賢興師問罪……李佳芯出於內疚想補償「富三代」何廣沛卻弄巧反拙，「富三代」何廣沛終忍不住提出要冷靜。曹永廉與朱智賢獨處，氣氛曖昧。陳瀅弄清對蕭正楠的心意，趕往機場打算表白，卻目睹蕭正楠宣佈訂婚！
《愛美麗狂想曲》第20集劇情 陳豪終於向李佳芯表白
蕭正楠為處理藍嵐的家族生意辭職，陳瀅認為蕭正楠有難言之隱，蕭正楠堅持與藍嵐是真愛。朱智賢將難搞的電影包裝工作丟給陳豪、李佳芯，二人與導演會面後竟遇上「富三代」何廣沛。陳豪感覺李佳芯與何廣沛有異，李佳芯告知與何廣沛在冷靜期。助手找李佳芯到夜店照顧何廣沛，二人坦誠相對，李佳芯對何廣沛坦承心中早有別人……朱智賢意外受傷，視力受損，曹永廉盡心照顧，楊詩敏看在眼內明白曹永廉心意，還決心化身愛神，為身邊朋友製造機會。朱智賢吻向曹永廉，陳豪亦終向李佳芯表白。