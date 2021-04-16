愛美麗狂想曲｜21-25集劇情劇透 陳豪驚悉將為人父、李佳芯忍痛離場搬走
文：東方新地 圖：TVB
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文：東方新地
第21集｜蕭正楠和陳瀅簽下婚書
第22集｜陳豪驚悉將為人父
第23集｜陳豪前妻懷孕、李佳芯忍痛離場
第24集｜眾人發現楊詩敏患病
第25集｜譚凱琪與姊妹鬧翻
大結局預告：第26-30集 李佳芯重遇何廣沛 陳豪搞到咁先肯求婚⋯⋯
《愛美麗狂想曲》第21集劇情 蕭正楠和陳瀅簽下婚書
蕭正楠向陳瀅坦白家族生意有危機，需要藍天注資，陳瀅痛心但不得不面對現實。陳瀅請纓為蕭正楠籌備婚禮，眾人傻眼。陳豪與李佳芯飛往馬來西亞查找真相，二人巧遇姚嘉妮與外籍男伴。譚凱琪之母突然來訪，驚覺女兒當上情婦，痛心疾首。譚凱琪找陳瀅訴苦，更直認有陷害Peter。藍嵐和陳瀅吵架後失蹤，蕭正楠誤以為陳瀅對藍嵐不利……眾人欲以假結婚來瞞騙藍天，但被發現。蕭正楠進退兩難，卻接到父親來電。蕭正楠終勇敢反抗，更與陳瀅簽下婚書……
《愛美麗狂想曲》第22集劇情 陳豪驚悉將為人父
蕭正楠為補償與陳瀅匆匆結婚的遺憾，精心準備驚喜。何遠東、于淼公開關係後被眾人圍攻，令陳豪、李佳芯打消公開念頭。陳豪向李佳芯道出自己有點不堪的過去……譚凱琪使計弄病自己，以換取與韓磊片刻溫馨。李佳芯巧遇姚嘉妮，得知她有身孕；陳豪知道後，憶起四個月前發生過一夜情……陳瀅發現蕭正楠為生小孩而偷算其生理期，蕭正楠想完成父親傳宗接代的心願，但知陳瀅不愛小孩，才出此下策。陳豪找姚嘉妮查問孩子父親，姚嘉妮模稜兩可，及後終確認自己是孩子生父！
《愛美麗狂想曲》第23集劇情 陳豪前妻懷孕、李佳芯忍痛離場
陳豪因姚嘉妮懷孕，不知如何面對李佳芯。譚凱琪向楊詩敏爭取升職卻不被認同，譚凱琪心生不滿。曹永廉為移民作準備，朱智賢卻興致缺缺。姚嘉妮太投入工作，引致胎兒情況不穩，陳豪想要照顧她，李佳芯體諒卻又無奈。譚凱琪以為韓磊準備離婚，卻遇韓磊一家和樂融融；譚凱琪一再觸及韓磊底線，韓磊斷然分手。姚嘉妮危站天台，原來她離婚後患上了抑鬱症。李佳芯忍痛離場，讓陳豪專心照顧姚嘉妮母子。陳瀅思前想後，又得知唐父為傳宗接代甘冒險，終答應生子。
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《愛美麗狂想曲》第24集劇情 眾人發現楊詩敏患病
陳豪想為孩子負責，卻怕姚嘉妮有錯誤期望，同時總是對李佳芯情不自禁。譚凱琪失戀買醉，眾姊妹責備譚凱琪，希望她能清醒。陳豪與姚嘉妮約定拋開感情瓜葛，讓孩子平安出生，還安排她搬進自己家中，方便照顧，李佳芯為避與陳豪碰面而搬走。眾人在楊詩敏房中找到錄音機，得知她患有遺傳性疾病。朱智賢想要退讓，楊詩敏反要她承諾照顧曹永廉。朱智賢招攬陳豪為囧皓助選，陳豪有所顧忌，怕要做違心之事。陳瀅、蕭正楠為未能懷孕求診，卻發現陳瀅身體難以成孕！
《愛美麗狂想曲》第25集劇情 譚凱琪與姊妹鬧翻
李佳芯等陪楊詩敏看醫生，楊詩敏情況未如想像般壞，反而陳瀅被多名醫生斷定輸卵管太窄。眾人陪楊詩敏打牌，姚嘉妮無法入睡，陳豪安撫她，二人重溫舊日時光。囧皓要朱智賢幫忙打擊政敵藍天，陳豪有所保留。陳瀅求診神醫不成大發脾氣，蕭正楠帶她到澳門放鬆。楊詩敏盡心盡力準備「明日大澳」的工作，譚凱琪突然請辭。「明日大澳」於關鍵時刻出錯，原來是譚凱琪搞事，姊妹們不齒譚凱琪行為，與她鬧翻。楊詩敏失蹤，曹永廉緊張尋找，終在有二人回憶的地方找到她。