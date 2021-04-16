愛美麗狂想曲｜21-25集劇情劇透 陳豪驚悉將為人父、李佳芯忍痛離場搬走

《愛美麗狂想曲》21-25集劇情劇透：繼《陀槍師姐2021》之後，陳豪又一次因為與前妻糾纏不清搞到女主角忍同離場！今次飾演前妻嘅係姚嘉妮，仲因為同陳豪分開後短敍One Night Stand 搞大個肚，本來唔敢公開戀情的李佳芯要為避與陳豪碰面而搬走⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB