《慶餘年2》第二季Disney+上線！回顧第1季劇情伏線+5大主角懶人包
慶餘年第二季｜上季劇情槪要及4大伏筆上
慶餘年第二季線上看｜劇情伏筆1.範閒變得更全能
《慶餘年第二季》將全面延續上一季劇情，由範閒繼續帶領大家重回「慶國」，展開更大維度的精彩故事。現與大家回顧上季槪要，為下一季預熱。範閒自少在鄉郊地方澹洲長大，一直遭遇各種不同程度的暗殺，同時受到與母親葉輕眉有關係、武功數一數二的高人—五竹師傅保護及教導，所以有人脈、知毒性、懂武功，成為他日後打滾京都的籌碼。
慶餘年第二季線上看｜劇情伏筆2.進入京都後的挑戰
進入京都後，範閒即被捉拿到監查院，又被長公主李雲睿及一眾武俠暗算，但一路上靠機智和「運氣」，加上貴人及時出現而成功解圍。後來才得知這般天時地利人和的巧合，都是令人聞風喪膽的監查院院長陳萍萍所設計好的，更暗地裡出招相助，目的就是把他捧成自己的下一棒，兩人也一見如故開展出情同父子的關係。
慶餘年第二季線上看｜劇情伏筆3.範閒繼續與陳萍萍、慶帝等人交手
與此同時，養父範建也多番動用地位擁護兒子，一切都因他們與範閒親母種下的情義。隨著線索的牽引，範閒深入宮中，更意外得到表面平易近人，實則城府極深的慶帝信任，要他出使敵國北齊。範閒在此揭開更多與母親及自己身世有關的祕密，他與父親範建、一直保護自己周全但心狠手辣的陳萍萍及君心難測的慶帝，及更多心懷鬼胎之人明暗交鋒，而這些火花都將於第二季燃起更大火團。
慶餘年第二季線上看｜劇情伏筆4.「神仙局」未解之謎
另一邊廂，範閒在得知自己竟是慶帝的親生兒子後，兩人之間的關係將不再僅是君與臣，他們究竟是盟友、抑或是互相利用的敵人、還是真心愛護對方的父子？
第一季結局未解之謎，在上一季範閒表面上得到不少貴人撐腰，先有令人生畏的陳萍萍高調扶持，後又得慶帝信任，但伴隨著越多真相披露，可知兩人都是操縱棋局的「老狐狸」，只為得到自己想要的答案。範閒一心完成慶帝交託的任務，以人性弱點成功扳倒北齊權臣瀋重，智救潛伏北齊的慶國間諜言冰雲，結局卻「翻轉再翻轉」爆出幕後主謀竟非反派長公主，而是最不起眼、搞笑為主的二皇子，出兵圍殺言冰雲和範閒！就在觀眾還未來得及消化這一切，範閒被刺，而出劍的正是曾相救的言冰雲，令本身多個未解疑團更耐人尋味，令人更期待第二季預告所示的「神仙局」，將帶來一場如何燒腦的權鬥。究竟範閒要怎樣翻生？他重返京都後會如何掀起驚濤駭浪？他將如何對抗二皇子以及長公主等人的威逼與生死考驗？與林婉兒婚成婚後會迎來怎樣的考驗？他能否實踐母親葉輕眉的理想、或是終於找到自己的人生目標？這一切將在第二季陸續揭曉。
慶餘年第二季角色懶人包
慶餘年第二季｜角色1.範閒 (張若盷 飾)
範閒是南慶戶部尚者範建的養子，實際上是葉輕眉與慶帝的親生兒子。自小被各大武林高手指導，擁有人脈、知毒性、懂武功。他慈悲善良，深藏絕世神功，於京都闖蕩江湖，為尋覓自己身世及母親的祕密。
慶餘年第二季｜角色2.林婉兒 (李沁 飾)
林婉兒是南慶宰相林若甫及長公主的私生女，被慶帝收為義女，深得聖寵。她與範閒結緣於一隻雞髀，因而有「雞髀姑孃」之稱，並掀起「飯碗CP」的狂熱。她對範閒有著無比的支持。
慶餘年第二季｜角色3. 慶帝 (陳道明 飾)
慶帝是南慶皇帝，渴求天下統一。表面寬厚，實則心思慎密，永不讓別人猜透自己的下一步。與範閒的真正關係為親生父子，但不為人所知。對範閒溫和親切，但實則心中大計有待第二季分解。
慶餘年第二季｜角色4.陳萍萍 (吳剛 飾)
陳萍萍是南慶監察院院長，一人之下萬人之上。善謀略而且有魄力，表面心狠手辣，實則猶有餘韻，不遺餘力培養範閒。早年因捉拿北齊間諜大魔王肖恩而廢了雙腳，需以輪椅代步。
慶餘年第二季｜角色5.長公主 (李小冉 飾)
長公主是南慶長公主，林婉兒的生母，內庫主管，權力僅次於慶帝，傾國傾城，心狠手辣，一直視範閒為眼中釘務求剷除。第二季開來，範閒又會遇上不少難關。
慶餘年第二季精彩預告片
慶餘年第二季追劇日曆｜ Disney+香港 & 騰訊視頻上映時間
香港觀眾可於5月16日 (四) 19:30在Disney+收看《慶餘年第二季》，而首播日一口氣上線5集，新集數每晚7:30更新。而其他地區的觀眾可以在騰訊視頻上收看，會員首更4集，周一至周五19:30更新2集，周六日19:30更新1集，而SVIP更可搶先看1集。
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