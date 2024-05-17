《慶餘年2》第二季Disney+上線！回顧第1季劇情伏線+5大主角懶人包

慶餘年第二季｜《慶餘年》自2019年首播以來，迅速成為觀眾心目中的經典，總播放量更是突破160億。這部劇集不僅在中國內地大受歡迎，在香港也擁有大量粉絲。隨著第二季即將於5月16日在Disney+上線，並會一口氣先播5集，隨後新集數每晚更新，讓我們一起回顧第一季的精彩劇情，分析其中的伏線，為新一季的到來做好準備。

