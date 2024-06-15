懸案追兇劇情劇透｜劇透結局于洋原來係Final Boss 馬浚偉楊思琦合力破案
《懸案追兇》劇情結局劇透？
年青有為的精神科醫生區浩文，是被收養長大的孤兒，養父母無私的愛心令浩文自少培育出樂於助人的性格。浩文從英國回港工作，多年好友周仁卻把浩文帶到一骨灰庵，原來周仁任職殯儀業，無意間發現了兩名跟浩文樣貌極相似、而且出生年月日更是一樣的死者，周仁更對浩文危言聳聽，認定浩文命中有劫，這次可能大難難逃。 浩文開始追查自己跟二人的身世，查出三人同樣是被遺棄被收養的三胞胎兄弟，並且得知二人的女友竟是同一人：宋天心。浩文欲聯絡天心，但卻被其任職大學化學教授的舅父Dr馬所阻，原來天心因感情受到極大打擊，令記憶出現混亂，經療養治理後更將感情記憶強行壓制於腦內深處，Dr馬要求浩文不要再纏著天心。 正當浩文覺得毫無線索之時，身旁卻怪事叢生，浩文不斷收到恐嚇要他即時離開香港，浩文最後查出原來一切是陳桂枝所為。桂枝是浩文的親生母親，浩文奇怪桂枝為何要自己離開香港，桂枝娓娓道出一段往事。原來在廿八年前，浩文父因桃色關係開罪了黑幫頭號人物林金，最後更與林金最愛的情婦跳樓殉情，林金對此事懷恨在心，一定要血債血償，桂枝更被追殺。桂枝逼於無奈遺棄三胞胎兄弟，希望三人能逃過大難，可惜浩文的兩個兄弟最終亦難逃劫數，桂枝認定必是林金所為。 天心得悉自己曾有兩段戀情，希望浩文能幫助自己，喚醒藏於腦內的記憶。浩文替天心治療，二人在不知不覺間發展出感情，Dr馬、桂枝雖大力反對，但卻阻不了愛情的力量。 浩文開始調查林金，期間多次被襲擊，桂枝認定是林金所為，桂枝為保護浩文欲跟林金同歸於盡，幸浩文及時阻止，最後發覺林金並沒追殺浩文，浩文腦內滿是疑問，究竟是誰襲擊自己？又目的何在？ 浩文整理一切線索，覺得兇徒似是衝著天心而來，天心的反應也日漸奇怪。桂枝認定兩個兒子之死，必定跟天心有關，浩文覺得要解開一切問題，答案關鍵必定就在天心身上。浩文、周仁利用天心將襲擊她的兇手Jimmy引出來，原來Jimmy迷戀天心成狂，不欲天心被他人奪去，眾人認定Jimmy正是殺死兩兄弟之兇手，Jimmy畏罪逃走，眾人追捕，Jimmy意外被馬撞倒，身受重傷昏迷不醒。 一切似是水落石出雨過天青，但天心卻因為Jimmy的出現而喚醒一切記憶，認定浩文只是利用自己調查兩兄弟之死，更否定浩文對自己的愛情。浩文欲向天心解釋，但可惜天心的情緒起伏不定，更以死作要脅，浩文最後從天心口中得知兩位兄弟的死竟不約而同地跟孌童扯上關係。Jimmy逃出醫院更擄走天心，Dr馬、浩文大為緊張，認定Jimmy必定會對天心不利。Jimmy欲跟天心殉情，幸Dr馬帶浩文及時趕到，Dr馬最後為救天心將Jimmy殺死，逃過大難。浩文將一切疑點聯想起來，最後用計試出原來兩位兄弟因為知悉Dr馬有孌童異癖而慘遭殺害，Dr馬才是殺二兄弟的真正兇手。Dr馬承認一切並追殺浩文、天心，三人最後展開一場你死我活的困獸鬥。
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無綫電視電影系列重播節目片單：
|播放日期
|片名
|主演
|製作年份/ 片長
|監製
|5/4
|血殺
|陳文媛; 王傑; 向海嵐
|2002年 /
1小時25分
|劉家豪
|5/11
|天降橫財心驚驚
|王喜、張可頤、張兆輝、湯盈盈、羅樂林、夏萍
|2003年 /
1小時25分
|劉家豪、羅永賢
|5/18
|鐵翼驚情
|林保怡、邵美琪、郭羨妮及唐文龍
|2004年2月 /
1小時25分
|戚其義
|5/25
|親子大綁架
|馬浚偉｜吳毅將｜吳綺莉｜鄺文珣｜艾威｜劉丹
|2003年12月 /
1小時25分
|梁材遠
|6/1
|紅杏劫
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|6/8
|冥約
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|6/15
|懸案追兇
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