戀愛自由式 1-20集文字劇情 TVB精選劇集精華線上看 破冰轉身迎奧運！
《戀愛自由式》2002年開拍 原本劇情班底有Twins、方力申
在2002年尾播出的劇集巡禮中，《戀愛自由式》預告片人選包括了Twins和方力申，一分鐘的預告交代了三人關係，不過後來因為檔期未能配合，女主角換上了Cookies的傅穎、鄧麗欣。
《戀愛自由式》
第1集 游穎回港尋父姊
一代游泳健將游德與妻離異後，與長女游嫻相依為命，並跟三師兄弟共住。游嫻暗戀大學生湯繼樂多時，卻一直不敢表白，被好友潘小鳳取笑。游德主理的泳會因人數日漸減少兼欠缺佳績，慘遭昊天泳會奪去其泳池使用時段，昊天運用新科技訓練學員，將游德舊式訓練直比下去。游德師弟塗古政經營體育用品公司，因曾答允照顧其年少叔叔塗少磊，加上輩份問題而常被少磊欺負。
少磊於網上結婚，與好友繼樂、江冠傑往機場接其網上妻子游穎，游穎為試驗網上丈夫，使計作弄三人。原來游穎乃游德幼女，遠道來港參與特訓及見父姊，但受表姑媽沙姑影響，答允不與父相認。游嫻為免泳會學員因習泳時段提早而退會，以積極行動來支持游德。繼樂受泳聯所託調查游德泳會，小鳳不知袖裡硬拉游嫻上前自我介紹。游德為了游嫻，決定報名參加泳賽挽回泳會聲譽。泳賽當日，游穎因誤會游德與沐玉露在更衣室內發出淫聲，令游德滑倒。游德因傷影響表現，卻贏得在場所有人士的鼓勵聲，游穎卻認為游德下賤與無能，不屑跟他及游嫻相認。
《戀愛自由式》
第2集 游德健兒醫院重逢
游嫻發現游穎是其親妹，猶豫應否告知游德。游穎對父姊感失望，決定留港挑戰昊天泳會頭號選手洪水晶。昊天教練海明威經計算機分析後，指出遊穎的弱點。游穎正式加入昊天，水晶使計令她不能發揮水準，還慘遭明威懲罰。游德見游嫻、游穎發生齟齬，怒斥游穎沒家教，游穎反唇相譏，游嫻禁止，游德始知游穎是自己幼女。游穎上網咖，竟見少磊等三人要跟自己辦網上離婚。游穎以為繼樂是其網上丈夫，得知他往相親，尾隨並進行破壞，繼樂遂帶她見少磊，不料游穎竟將他推下海中。小鳳與游嫻替游穎向其隊員報復，反連累游穎受罰，游穎怒斥二人無聊。繼樂替游嫻修理計算機磁碟，無意中發現內有泳會賬目記錄。游嫻請繼樂吃豐富早餐，答謝他幫忙，游德等卻以為二人拍拖，不料，游穎到來即喚繼樂做「老公仔」，眾詫異。游嫻請求繼樂協助父妹言和，與眾安排游德英雄救美，卻被游穎發現計謀，怒斥眾人無聊後，拂袖而去，萬料不到，途中遭一群童黨搶去其背囊。眾聞游穎呼叫聲，趕往營救，游德受輕傷，而游嫻為妹搶回背囊被童黨中一女孩推跌受傷，女孩跳下海中逃去無蹤。游穎母水健兒從外國回港時，因哮喘發作送院，恰巧送進游嫻所進醫院，健兒與游德於醫院重逢，二人卻猶如火星撞地球。
為了阿爸游德(艾威)同妹Rain(唐寧)關係和好，游嫻(陳文媛)精心設計一場「英雄救美」嘅大龍鳳，諗住畀機會阿爸展示一下強而有力嘅臂彎，但現實同想像永遠有落差，更何況今次仲要搵錯人扮色魔呢！
《戀愛自由式》
第3集 游穎練成轉身絕技搵錯老公報錯仇
游穎因聞游德泳會將於九月結束訊息，習泳時心不在焉，被明威責罵，並要對她進行特訓，水晶不滿。明威命游穎「片石」來領悟其泳會「片石轉身」的絕技。游嫻本因繼樂前來醫院探望而高興不已，卻從小鳳得知泳會結束傳聞，懷疑遭繼樂出賣。游嫻等為解除泳會危機，招攬新學員，繼樂雖不承認自己出賣泳會，卻願意前來相助。眾伴遊穎「片石」，健兒因見游嫻力氣如自己般，雀躍，游穎見狀大發脾氣。繼樂計算出「片石」的角度與速度配合，方能發揮其功效，游穎略有所悟。游穎終做到「片石轉身」，可惜卻未如水晶發揮得好，不忿，決加倍鍛鍊肌肉。游德認為游穎體格不適合使用以「片石轉身」，遂與游嫻一唱一和，希望令游穎改用其絕招「破冰轉身」，不果，但其實游穎已將其理論深入腦海中。游德擔心游穎強行練習「片石轉身」，找健兒商量，健兒信任游德，勸游穎接受父親意見。水晶與游穎對賽，游穎初以「片石轉身」而落後於她，後改用「破冰轉身」，終超越水晶。游穎雖勝水晶，卻因而拉傷手筋，游嫻遂送上游德的藥酒。游穎要求加速訓練，水晶不甘後人，亦作出同樣要求，卻乘機撞傷游穎，游德見狀欲救愛女，卻被師弟兼情敵洛厚仁搶先一步。游德見厚仁跟健兒、游穎言談甚歡，妒火中燒。
話明網上遊戲，邊個認真便輸了。湯繼樂(蕭正楠)被老友出賣，用佢張相嚟玩網上結婚，搞到被阿Rain(唐寧)放“蛇”大整蠱，今次呢個少爺仔真的被人“鱔”一鑊。
《戀愛自由式》
第4集 游德泳會組成接力隊
游嫻遊說游穎加入游德泳會，游穎借詞游嫻傷愈後亦可參加泳會來推搪她。厚仁與健兒多年後重逢，仍對她有感覺，沙姑遂慫恿他對健兒展開追求。厚仁為Goggles運動用品公司的泳術總監，決定贊助昊天泳會並選出奧運之星，厚仁以水晶品格差為由，趕她離開泳會，明威求情不果，厚仁更他加強對游穎的訓練。游穎得知厚仁是繼樂舅父，興奮告知自己與繼樂的親密關係，煞壞厚仁。游嫻知父因厚仁出現心情煩躁，決繼續上街招募隊員，繼樂相助，曾跟繼樂相睇的沉魚甫見繼樂即拉住他，游嫻遂招攬她入隊，惜無功而還。游嫻接警署館通知為當日劫案認人，但當她重遇當日奪去游穎背囊的溫柔後，竟打算羅致她入泳會，而決定放過她。游嫻、小鳳到酒吧邀請溫柔加入泳隊，卻慘遭她童黨們戲弄。小鳳發現銀包不見了，游嫻遂陪她回酒吧尋找，卻無意中得悉溫柔被父母所逼出國留學，游嫻把握機會，成功羅致溫柔。健兒、游穎不知游嫻天生長短腳，以為意外造成她傷殘，內疚不已。少磊遂利用二人的同情心，使計令游穎加入泳會，惜不成功。厚仁準備於記者會上宣布游穎為其公司的奧運之星，游穎卻另有決定。在眾人努力遊說下，小鳳、沉魚、溫柔及游穎四人，開始接受游德訓練。
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第5集 游嫻謊言被識破
玉露素來鍾情游德，視健兒回歸如臨勁敵，惟有落力討好游德與游嫻。不料，健兒竟決定與游穎搬回遊德家照顧游嫻，氣煞玉露。健兒聲稱將會帶游嫻回美國，游德大表反對。健兒欲看游嫻成長照片，游嫻恐被發現撒謊，不知所措，幸游德及時阻止。游德欲修補與游穎關係，上前攀談，游穎指游德泳術空有理論，雖自小渴望父愛，但現已不再需要，游德難受。游德要求游穎等四人習泳前先打好基礎，游穎不滿只做熱身運動，指游德訓練技術過時，更譏諷他不能與時並進。小鳳製造機會讓游嫻與繼樂獨處，繼樂熱心介紹醫生給游嫻，反令游嫻不安。健兒為游嫻見醫生一事緊張萬分，小鳳借來X光片給游嫻矇混過去，不料醫生竟指游嫻可做手術矯正長短腳，游嫻更感苦惱。游嫻以不欲動手術為由，欲拖延時間，健兒以漂亮鞋子吸引她，而繼樂更以一起跑步來鼓勵她接受手術，令游嫻心花怒放。游穎認為與小鳳等程度有別，跟她們練習會浪費時間，游德即說出遊穎先前所指的外國理論不適合中國人體質，游穎卻不同意。游嫻跟游穎訴說兒時往事，游穎聽得津津有味。玉露欲使計令健兒離開游家，幸被小鳳及溫柔及時發現制止。游嫻為說謊一事忐忑不安，可惜當她打算告知游穎、繼樂真相時，游穎已知一切。
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第6集 游嫻勇救繼樂
游穎怒氣沖沖回家收拾行李，更要健兒隨自己離開，健兒得悉游嫻天生缺憾，頓感心亂如麻。健兒與游德終在海邊尋著游嫻，健兒與游嫻互相道歉，游德聽見二人真情對話，感動。健兒打算留港照顧游嫻，厚仁以她有相關經驗，邀請她加入其任職之體育用品公司。游穎離開泳隊，剩下三女無心練習，游德亦感灰心。游嫻見狀，想盡辦法向游穎道歉，希望她可以改變初衷，惜仍無功而還。繼樂與家人上館子晚膳，被游穎看見，既羨且妒。健兒看出遊穎仍醉心游泳，游穎卻死口不認。游穎見厚仁看泳隊練習錄像帶，作出分析，獲厚仁讚賞。小鳳等三人又欲詐病逃避習泳，游德之大師兄湛時庭帶同三位小童來挑戰三人，希望藉此激發三人斗心，可惜弄巧成拙，更遭昊天所組成的魔鬼隊揶揄。游嫻因未獲游穎、繼樂二人原諒，難過。繼樂父湯志偉因投資失利，其酒樓面臨倒閉，志偉更因此失蹤，繼樂欲向父生意上好友求助，不果。游嫻以為繼樂財政緊絀，替他解圍，繼樂自尊受損，當眾憤斥她。繼樂聞世交行蹤，趕往碼頭，惜仍來遲一步，更不慎絆跌墮海，游嫻跟蹤而至，不顧一切躍進海中救他上岸。游嫻致電求救時，游穎至，見繼樂不省人事，上前替他做人工呼吸，游嫻、少磊在旁見狀，愕然。
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第7集 繼樂少爺變平民
眾以為是游穎救繼樂一命，取笑繼樂要以身相許答謝她。志偉為個人投資失利，連累其酒樓樂意軒的夥計而道歉，並表示打算破產解決問題，眾表不滿，時一老茶客七叔至，並要求喝樂意軒所泡的茶，部長遂為他泡最後一壼茶，萬料不到，七叔竟與志偉商量，表示願意沿用舊伙記接手樂意軒，眾喜出望外。繼樂喜見志偉承擔負責任，更因而上了寶貴一課。繼樂跟少磊、冠傑跑到沙灘上賣廣告，賺取第一次薪金。少磊以長輩身分逼古政聘請繼樂，雖然繼樂沒工作經驗，但古政讚賞他誠實，決定聘用。繼樂感激眾人支持自己，小鳳勸游嫻說出救繼樂真相，游嫻遲疑。繼樂經歷家庭巨變後，學懂不憑表面看事物，更自責不明白游嫻善意的謊言，二人冰釋前嫌。繼樂、健兒各為其運動用品公司爭奪代理權，健兒排除萬難，將建議書送至客戶手中，繼樂卻因不敢下船而錯失機會，被古政責罵。游穎知繼樂怕水，決定教他游泳克服心理障礙。魔鬼隊私下挑戰游穎等四人，游穎一口答應，沉魚與溫柔猶豫。繼樂與眾上樂意軒晚膳，感觸良多。小鳳著游嫻借醉當眾說出救繼樂的真相，溫柔聽見，二人遂聯手逼游嫻就範，不果。少磊試探繼樂對游穎心意時，游穎竟突然帶醉向繼樂示愛，游嫻等聽見，呆住。
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第8集 游德捉姦夫婦誤會消除
溫柔欲逼游嫻向繼樂表白，不果，游嫻卻決定為了游穎，將自己對繼樂的愛意埋藏心底。繼樂父母返內地重新開始，繼樂等送別二人後，游穎鼓勵繼樂加入泳會繼續習泳，少磊為接近游穎，亦表示要加入。游穎有感距離與魔鬼挑戰之日逼近，不願花時間跟繼樂等新成員練基本訓練，游德遂按四女的體格及特質分配泳式。游穎不理游德反對，堅持以美式理論訓練眾人，並自薦做他助教，卻對私鬥一事絕口不提。繼樂因父破產而被取消會所之附屬會借，在客戶朱總及厚仁、健兒面前出醜。健兒欣賞繼樂務實作風，厚仁卻不認同外甥的執著與堅持。游嫻得知繼樂正與健兒在公事上競爭，為了游穎與繼樂，苦思如何助他取悅朱總，及後更藉助健兒之力，讓游穎想到如何貼合朱總的口味，果然，朱總對繼樂的安排及工作態度大表滿意，繼樂大喜，感激游穎相助。玉露以為健兒與厚仁偷情，向游德告密，游德妒火中燒，到酒店捉姦，最終卻演變成鬧劇。健兒、游德回家後當眾互相指摘，游德理虧，重提當年健兒與厚仁的「姦情」，健兒怒不可遏，時庭遂勸二人及玉露將當年誤會說清楚。真相大白，健兒仍感不滿，後經游嫻好言相勸後，準備重新接受游德，可惜游德欲向健兒道歉時，卻有口難言。
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第9集 溫柔供出遊嫻心底秘密
繼樂為新建議書詢問眾人意見，游穎提出意議，眾贊成並為繼樂通宵改良建議書，果然朱總讚賞新建議書有動感與創意，繼樂鼓舞。溫柔突然對游嫻求原諒，游嫻奇怪。原來少磊逼溫柔供出遊嫻的秘密，游嫻知道後即趕往阻止少磊將一切告知繼樂。少磊不堪游嫻苦苦相逼，答允不說出真相，游嫻卻仍未放心。游穎向游嫻展示繼樂所贈新款手提電話，及二人合照，游嫻失落。游嫻誤會遭少磊出賣，泄露秘密，後才發現弄錯。游德無意中得悉溫柔的友伴欲利用她犯法，將真相告知，溫柔終發現被友伴出賣，失望，游德安慰並鼓勵她。游穎等見魔鬼隊秘密訓練，依樣畫葫蘆，游德發現後，訓斥眾人，更列舉眾人的缺點以致未能加強訓練，游穎焦急，險將私鬥一事說出。游德致電往上海公幹的健兒，卻被厚仁使計截去，又令他誤會二人同房，游德妒火中燒。繼樂對與游穎關係感迷惘，少磊提議設計試游穎，不料，游嫻竟不顧一切沖入房救繼樂，而繼樂對游嫻的水晶手鍊觸感與在海中被救時相似，狐疑。游德對剛公幹回港的健兒態度冷淡，健兒奇怪。健兒代古政向厚仁說項，希望其公司將一些無利可圖的國家代理權給古政，厚仁表面答允。游穎等與魔鬼隊私鬥之日，沈魚男友池祖蔭不慎駕車撞傷溫柔，溫柔堅持比賽。
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第10集 游嫻為泳隊出賽
健兒一時口快，被游德等發現私鬥一事，眾即趕往泳池。溫柔因腳傷不能繼續決鬥，更險釀意外，幸游穎及時將她救起。魔鬼隊逼游穎等受懲罰，游德代為出頭。游穎遭游德指摘，深心不忿，更發脾氣不肯與眾一起探望溫柔，獨自習泳，繼樂、少磊苦勸不果。古政被指一橋兩賣，遭客戶索償。古政怒斥健兒出賣自己，游德亦乘機指摘她與厚仁關係曖昧，健兒呼冤，趕往找厚仁了解事件。健兒相信厚仁，回家聞眾為古政張羅籌錢，即告知已將事件交由警方處理，眾半信半疑。繼樂懷疑游嫻才是當日下海救自己的人，遂試探她，不果。健兒同情古政，決將私己錢給游嫻助他解決危機。游嫻發現游穎為改良破冰轉身，暗中進行加強腿部的訓練，遂與小鳳等人一起加入支持她，游德見眾人終現團隊精神，讚賞之餘卻暗自擔憂。游德深知游穎苦練只會適得其反，苦思如何改良破冰轉身，終從游嫻的洋娃娃及健兒身上得著啟發，惜成效未如理想，游穎卻無意中從裝修工人身上，領悟出新方法。全港超霸杯入圍賽當日，溫柔因喝了祖蔭的過期果汁而感不適，未能出賽，繼樂遂建議游嫻出賽，游穎為了比賽亦表支持，但游德與健兒以游嫻感受為前題，寧願放棄比賽。游嫻最後出賽，但因長短腳問題，有游出界外之虞。
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第11集 天使隊晉身決賽游穎倒戈
在眾人的鼓勵聲中，游嫻終游畢全程，游穎即以獨創的方法將破冰轉身改良，技驚四座，終令泳隊晉身十六強。游嫻先天性缺憾成傳媒焦點，游穎被忽略，不快，繼樂開解她，更表示羨慕她能與家人齊心為比賽，游穎因而得知志偉生辰將至，心有決定。繼樂發現游嫻竟是水晶店常客，起疑。游嫻恐繼樂發現真相，找小鳳傾訴，卻被溫柔及沉魚聽到二人對話。游德接納祖蔭加入泳會，惹游穎不滿。古政因財政問題而解僱繼樂，游嫻開解他時，繼樂險些又墮海，游嫻拉住他時說溜了嘴，繼樂因而得知她才是當日下海救自己的人。朱總看中游嫻的新聞價值，表示願意注資古政的公司，條件是要游嫻做代言人，以及泳隊要在全港超霸杯奪得冠軍，游嫻答允。志偉生日當天，游穎暗中安排繼樂父母來港，卻一直聯絡不上繼樂，幸繼樂終在二人回上海前趕至會面。繼樂感激游穎安排，答允會在任何情況下亦支持她。朱總在記者會上宣布天使隊正式成立，並由游嫻任代言人及隊長，眾愕然，游穎更憤然離開記者會，其後更發現雜誌報導游嫻救繼樂一事。游穎心情欠佳，少磊卻在此時向她示愛，更為了取悅她而被警察警告。游穎不知所終，眾人遂上街找她，不果。眾從電視新聞得悉游穎轉投昊天的魔鬼隊，愕然。
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第12集 嘉年華會賀健兒生辰
游穎獲繼樂的衷心支持，不再計較別人對自己的看法。游嫻自責，竟欲退出泳會，眾以大局為重勸阻她。健兒得悉游穎轉會，即找厚仁商量。厚仁以退為進，令游穎誤會健兒對自己轉會一事向他施壓，一怒之下回家跟健兒起爭執，更指斥游嫻裝可憐博同情，游德忍無可忍，怒摑她並要她向游嫻道歉，游穎不忿拂袖而去。少磊與繼樂開解游穎，游穎終被繼樂說服回家，健兒知道游穎擔心母愛被奪，遂安慰她。厚仁向眾宣布游穎正式重投泳隊，與眾進行艱苦訓練，游穎卻遭隊友排斥。游德與小鳳等三女使計令游嫻重新習泳。繼樂加班工作，游嫻與少磊準備與他往吃宵夜，卻因游穎突然到來而取消。冠傑錯過預訂周末的嘉年華會場地作表演而飲泣，剛巧游穎正為如何替健兒慶祝生辰而苦惱，遂打算再申請在嘉年華會中為她搞派對。厚仁不認同游德對游嫻的訓練方法，健兒擔心游嫻加深傷勢，游德不以為然。健兒無意中發現游德為自己所買的生日禮物，暗喜。冠傑申請嘉年華會場地成功，雀躍。游德欲送生日禮物給健兒時，健兒卻被游穎拉往嘉年華會，在小鳳帶領下，眾人為健兒高歌一曲，健兒高興萬分。正當游德打算送上禮物時，厚仁的速遞生日禮物至，游德恐被比下去，唯有悄悄將禮物收起。
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第13集 健兒吃溫柔的醋
溫柔贊游德的鐲子漂亮，游德便訛稱鐲子是拾回來的，將它轉送給溫柔。游德側聞健兒將遇真命天子，即把握機會在她面前出現，可惜事與願違。游穎送上情侶戒指給繼樂，更準備迎接他的吻，繼樂尷尬不已。健兒見溫柔戴上游德所贈的鐲子，疾妒。繼樂不適，游嫻從旁協助他應付工作，又不停奉上果汁給他，繼樂卻懵然不知。繼樂對游穎的愛意，漸感吃不消，甚至不敢回家，遂找少磊商量，少磊決定代他將心意告知游穎，最終卻不忍告之，氣煞繼樂。魔鬼隊隊員Lily不適回家，素來溫婉的隊員Elly竟撒謊指她與男友口角而缺席訓練，厚仁不滿。溫柔見祖蔭節儉成性，使計請他吃大餐，卻令健兒誤會她與游德約會。健兒回家醋意大發，古政指健兒妒忌溫柔，眾卻不以為然。游德與眾人到朱總安排的泳池習泳，祖蔭舊地重遊，欲語還休。小鳳無意中拿起宣傳泳隊的廣告歌來唱，被監製賞識獲試音機會，小鳳卻因童年陰影，不敢接受。冠傑聞言，回家找出童年舊照，被少磊及繼樂發現真相。繼樂加班工作，游嫻購果汁回公司卻被困於升降機內，游穎後至，送來外賣給繼樂。繼樂藉故離開公司，竟發現游嫻剛從升降機救出，二人一路上言談甚歡，繼樂更從游嫻的奇想中得啟發，希望發展適應體形的貼身泳衣，卻完全忘了游穎。
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第14集 小鳳得冠傑相助試音成功
游嫻知道即將有一關於記憶金屬的網上發布會，即致電通知繼樂，可惜剛巧游穎正邀繼樂一起看天文現象九星連珠。游德三師弟汪可強曾在樂壇打滾，請纓帶小鳳試音，可惜小鳳唱起歌來沒有感情，冠傑遂裝扮成她偶像，希望激起她的感情。時庭見眾在池邊找到一彈彈波，即著他們扔掉，並說出駭人舊事，溫柔不以為意，還將彈彈波帶回家，但當遇上連串怪事後，即嚇得跑往游德家避難。Lily怒斥Elly誣衊自己，游穎卻信任Elly，替她出頭。游嫻離家與繼樂一起參與網上發布會找資料，游穎又外出看星，溫柔為免獨自在家，不理游穎反對，硬要隨她外出。繼樂為找資料，失約於游穎。游穎不小心將繼樂整夜所下載的數據磁碟弄壞，繼樂大怒。游嫻企圖用倒立方式將資料背出，不果，卻想到可以用當日的筆記關鍵字匯，再於網上找資料。溫柔怕黑，硬拉游德一起看電視，健兒見二人又在一起，不悅。眾看泳隊宣傳片，游穎感沒趣，離開。冠傑憑另一造型，終令小鳳淺嘗墮入愛河的感覺。眾慶祝小鳳試音成功，可強更雄心勃勃要組織小鳳與冠傑為情侶檔，一闖樂壇。繼樂為達成游嫻夢想，提議一起玩二人三足，二人穿梭大街小巷，好不開心時，為避迎面而來的搬運工人，身軀靠近，二人互感異樣。
《戀愛自由式》
第15集 繼樂憑歌向游嫻示愛
繼樂對游穎的管束，不勝其煩，為令她先提出分手，不惜醜化自己形像，惜事與願違。厚仁宣布安排魔鬼隊入特訓營，並示範「擾（繞）流泳法」，眾羨慕，厚仁卻從明威口中得知游穎成績停滯不前，著他與隊醫用藥量，並加緊訓練。游嫻因腳患，未能發揮破冰轉身，游德、時庭惆悵。溫柔見祖蔭拿著彈彈波對空氣說話，嚇得心驚膽顫，游德安撫她時，又被健兒撞見。游穎見健兒為游德不快，卻因厚仁來電邀約回母校慈善舞會一事，心情實時變佳，鼓勵她接受厚仁。繼樂隨古政洽談套用記憶金屬於泳衣物料上，繼樂為進展順利致電告知游嫻。繼樂得知原來游嫻已留意自己多時，心有決定。繼樂下決心跟游穎說清二人關係，並將情侶戒指歸還，游穎大受打擊，竟遷怒少磊。游嫻雖只是舞會義工，健兒仍為她準備晚裝，游嫻不禁拿出繼樂當日所贈的高跟鞋。游嫻重遇昔日病友技（阿）安，見他雖因股骨發炎導致傷殘，仍能樂觀面對人生。舞會上，繼樂決代替因膽怯失場的小鳳上台唱歌，更憑歌寄意向游嫻示愛，小鳳替好友高興，致電電台訴心聲祝福二人，恰巧被正身在特訓營中的游穎聽到，Elly乘機上前挑撥，慫恿她奪回繼樂。繼樂邀游嫻共舞，卻被其同學發現游嫻缺憾，並取笑他，繼樂受壓，否認跟游嫻拍拖，傷透游嫻的心。
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第16集 健兒答允與厚仁結婚
游嫻被繼樂傷透心，獨自跑到街上，不肯聽繼樂解釋。游嫻待心情平復後，強裝若無其事接聽繼樂電話，卻指稱他與游穎較為合襯，繼樂苦惱。健兒被厚仁的深情所感動，終答允其婚事。繼樂在公園遇一直留意他與游嫻的晨運客，終想通不應介意他人目光，欲找游嫻說清楚，可惜卻被游穎從中阻撓。健兒高興地告知眾人自己再婚的決定，游德以二人未辦離婚為由，反對，健兒氣極。游德因健兒決定跟厚仁結婚，無心教導眾人，時庭暫代其職。游嫻無意中得悉繼樂母親洛賢突然回港入院訊息，告知繼樂，繼樂因工作請求她代為了解事件，游嫻猶豫之際，游穎自告奮勇往醫院。繼樂趕往醫院只見游穎，失落，遂約游嫻見面。游嫻接受少安的意見，應約跟繼樂說清楚彼此關係，並將他所贈的水晶手鍊歸還。小鳳等擔心游嫻承受不了失戀，以及父母複合無望的雙重打擊，與溫柔、沉魚等輪流相陪，游嫻竟表示會欣然接受父母離異。游德行逛至昔日與健兒約會的戲院，毅然下決定跟她離婚，令健兒大受感動，厚仁卻對他的一番話，甚感不滿。厚仁為免夜長夢多，決定與健兒往印度旅行結婚。眾人在游德家中替健兒慶祝，健兒始知游德視溫柔如女兒，悵然若失。翌日，健兒隨厚仁離港，當途經戲院前，情不自禁下車。
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第17集 繼樂被誤會為商業間諜
健兒突然跑回家，眾錯愕；而厚仁因健兒突然逃婚，大受打擊。厚仁的總公司派來高層人員E.K.Ho來港，二人一起見大客朱總，朱總提議厚仁、古政的泳隊進行比賽，替旗下兩品牌泳衣作宣傳。厚仁為求勝，不惜要明威向游穎下重藥。游穎講解破冰轉身竅門給游嫻聽，游德卻隱覺不妥。Elly正式取代Lily正選之位，厚仁卻從明威口中得悉游穎表現差，決不計後果，要明威對游穎加藥。繼樂找游嫻，游嫻向少安介紹繼樂為游穎男友，又見二人言談甚歡，頓感失落。溫柔以為祖蔭撞邪，與眾一起跟蹤他，見他行蹤怪異，更覺可怖，後被祖蔭發現，知始一場誤會。厚仁從明威口中知道古政正研發人工智慧泳衣。洛賢出院，游穎請纓陪她複診，繼樂不悅，更斥她多管閒事。厚仁發現游穎因與繼樂鬧得不快，卻向少磊發泄，決利用少磊對游穎的感情取古政人工智慧泳衣設計圖。古政找生產商始知其研發布料已被厚仁的公司申請為專利，深信遭繼樂出賣。游嫻以電郵表示信任繼樂。游穎發現繼樂約游嫻見面，搶先應約安慰繼樂，游嫻見二人相擁，黯然離開。繼樂父母從游穎口中知繼樂被誤會，厚仁遂邀繼樂加盟其公司，志偉為避嫌，替繼樂婉拒。游德翻看舊筆記，決創新方法教游嫻，與游穎對賽。
《戀愛自由式》
第18集 厚仁為爭勝放棄游穎
游穎險勝游嫻，後手部發顫，厚仁即慌忙替她掩飾，游德隱隱察覺不妥。眾視繼樂如仇人，少磊雖於心不安，又不敢說出真相。健兒終知道繼樂對游穎無意，卻因游穎好勝，不肯承認。游嫻介紹少安給眾認識，游德見他坐輪椅，不安。小鳳終發現冠傑為自己所做的一切，只是為了補償，既憤怒又傷心，游嫻安慰她。游德、健兒為兩女的感情事苦惱。健兒發現游穎對游嫻陽奉陰違，遂婉言開解她，卻不得要領。游穎為求勝，不斷苦練「擾流泳法」，不果。厚仁暗中接納水晶歸隊，更視她為秘密武器。游穎發現水晶秘密習泳，厚仁決將計就計，希望能激發游穎的鬥志。少磊不忍見繼樂為學費及生活費做多份兼職，召集眾人想辦法。游穎將健兒的支票交給繼樂，繼樂惟有著少磊轉回給游穎。游穎將繼樂情況告知其父母，繼樂大怒，終在二人面前指游穎只是普通朋友，游穎難受。游穎回家將一腔怒氣發泄在游嫻身上，斥她裝模作樣，游嫻委屈。游穎無意中得悉少磊才是出賣古政的人，上前怒摑他，責他累繼樂受屈。少磊以為游穎會報警，打算請眾人吃飯認罪，沒料游穎為了得智慧型泳衣與水晶作賽，而決定押後揭發他。游穎敗給水晶後，暈倒，厚仁決以水晶取代其位置，游穎至此方看清眾人真面目，大受打擊。
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第19集 游嫻、游穎修好撮合父母
少磊安慰游穎，卻不得要領，游穎突然不知影蹤，少磊無奈向游嫻求救。游穎暈倒送院，醫生指她服用過量藥物，眾擔心。健兒、游德往找厚仁晦氣，責他為私怨害幼女，厚仁厚顏否認。少磊不堪繼樂繼續受屈，終說出真相，古政怒不可遏，繼樂要求將他交給自己處置。游嫻不顧自己發燒，繼續習泳，為了哄游穎更四出買零食給她，卻在途中不支暈倒，經醫生診斷為股骨發炎所致。游穎不但不領游嫻的情，更向她大發脾氣，健兒自責過份縱容她，游德遂教訓她，游穎終向健兒道歉。大賽將至，時庭等指導眾人習泳。游嫻、游穎使計替父母修好。游穎約繼樂見面，說出當日為要跟水晶私鬥，而沒有替他雪冤道歉，又鼓勵他再追求游嫻。游嫻應約見繼樂，卻突感不適暈倒送院，健兒自責沒留意她發燒多日。醫生建議游嫻做手術將受感染的股骨切除，游嫻擔心手術失敗，加上大賽將至，不允。繼樂決定跟父母往義大利。游穎無意中得悉游嫻為手術而擔憂，以出賽與否來鼓勵她接受手術。游穎恢複習泳，但卻發現手腳不協調，令她信心大失。游德決以當日為游嫻所創的「磁浮泳法」教導遊穎，游穎終練成功，取勝有望之際，厚仁卻突然出現，通知游穎轉投游德泳會比賽，違約需作巨額賠償，眾愕然。
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第20集 樂離港游嫻遇車禍(大結局)
眾人為游穎契約上的賠償問題苦惱，祖蔭遂建議買六合彩。游嫻不理醫生勸告習泳，終被眾指摘。少磊使計偷取厚仁的鑰匙，希望盜回遊穎契約，不果，更被拉上警署。祖蔭高興地告知眾人中了六合彩頭獎，溫柔卻看出內有蹊蹺，跟蹤他後，終發現真相。小鳳習泳時心不在焉，游嫻遂說出冠傑的心愿，小鳳決定跟他一起組隊發展歌唱事業。繼樂離港前夕，往找游嫻，卻緣慳一面，遂要求少安代照顧游嫻，少安鼓勵他親自向游嫻說清楚心意。游嫻聽電台廣播，忽聞繼樂透向自己道歉，情不禁淚流滿面。超霸杯賽事當日，游嫻陪少安複診，卻滿懷心事。游嫻忽聞繼樂所乘班機出事，與少安趕往機場，因而交通失事，游嫻重傷昏迷。小鳳等因擔心游嫻，無心作賽，游穎以達成游嫻的心愿來激勵眾人。超霸杯大賽中，水晶使出擾流泳法，干擾其它選手，卻對游穎的磁浮泳法絲毫不起作用，厚仁愕然。眾在大賽後，頹然往醫院，隨後竟見魔鬼隊隊員送院，奇怪，原來厚仁令隊員服違禁藥，終招惡果。沈魚終發現祖蔭為富商之子，並與溫柔發展戀情，氣極。少磊對游穎愛意不減，游穎卻決定回美國繼續學業，二人能否再續網上情緣？繼樂回港，送上專為游嫻設計的高跟鞋，究竟他能否接受坐在輪椅上的游嫻？
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