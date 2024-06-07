戀愛自由式 1-20集文字劇情 TVB精選劇集精華線上看 破冰轉身迎奧運！

《戀愛自由式》全劇20集，是TVB在2003年拍攝的青春偶像電視劇，劇集由陳文媛、蕭正楠、唐寧及黃宗澤領銜主演，並由初出道的楊明、傅穎、鄧麗欣、黎諾懿及陳文靜聯合演出，2024年6月22日起《戀愛自由式》將於周六及周日凌晨時間重播，在此之前TVB官方已經透過社交媒體將劇集精華上載，引爆不少回憶與話題！

