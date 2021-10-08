《我家無難事》結局劇情｜21-25集劇透 楊明被綁架、郭家合力為關禮傑脫罪
文：東方新地 圖：TVB.com
第二十一集 (10/11)
忠石往醫院探望麥源，意外發現已成植物人的刀爺。得勤和得明、得寶商量，決定合力還錢給家輝。耀山向羽冰表白，二人終成戀人。景軒和損友同住，及後更被連累無辜惹上官非，得寶心痛不已……婚紗公司接到客人Amanda的大額訂單，郭家眾人大感高興，他們及後收到地產商的收購信，但眾人堅決不肯賣樓。麥源向朱銳洩露刀爺行蹤，忠石懷疑朱銳欲謀害刀爺，對他起疑心。朱銳及後約見忠石，忠石無懼危險赴約……
第二十二集 (10/12)
朱銳向忠石指收購郭家單位事在必行，同日忠石得知麥源與刀爺死去，認為事情與朱銳有關，他更從刀爺的情人處得知朱銳當年的所作所為。收購行動升級，郭家天台遭惡意破壞。得明的設計遭人抄襲，Amanda要求賠償違約金……景軒險些遇襲，忠石見危機已逼在眉睫，決定兵行險著……得寶發現正峰藏着何嬌的骨灰甕，誤會何嬌為正峰舊愛。得勤發現得明、得寶已答應賣樓，質疑忠石唆擺二人，矢言絕不賣樓，忠石竟撕破臉向得勤動粗……
第二十三集 (10/13)
忠石利用羽菲脅迫得勤簽下賣樓意向書。得明找忠石理論，忠石表示為錢而存心欺騙他們，還出言侮辱美蘭……得寶不慎透露正峰藏着何嬌的骨灰，淑娥大發雷霆，得寶始知何嬌的真正身份……得明發現致澄與懷疑抄襲其婚紗設計的朋友Lisa來往，怪責致澄，二人感情跌至冰點。得勤與羽菲感情穩定，卻從羽冰口中得知家輝的狀況，決定讓羽菲返回馬來西亞。朱銳見忠石招待台灣黑幫大哥邰哥，要求忠石代為穿針引線……
第二十四集 (10/14)
忠石帶邰哥去看朱銳提供之毒品貨辦，期間出現突發狀況，忠石的表現成功取得朱銳的信任。得寶陪正峰辦理完淑娥身後事，正峰決定帶着淑娥一些骨灰去一次長途旅行，得寶主動幫正峰打理咖啡店。致澄因Lisa盜取婚紗設計惹起軒然大波後決定離港，得明及後得知致澄為他所做的一切，欲趕往機場向致澄道歉……忠石終與邰哥深入朱銳藏毒貨倉進行交易，此時致遠帶隊員前來拉人。朱銳乘亂逃脫，事後派人綁架得明……
第二十五集(大結局) (10/15)
忠石為救得明獨自帶贖金找朱銳，兩人生死搏鬥，得勤、得寶和景軒跟蹤而至，忠石為報仇想對朱銳下殺手……郭家眾人眾志成城經營婚紗公司，努力賺錢，望能為忠石洗脫罪名。另一方面，得勤、羽菲異地相思，渴望重聚；得明在得勤的鼓勵下，決意追回致澄；正峰外遊歸來，得寶得知正峰竟欲賣掉半刻咖啡……