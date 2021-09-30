我家無難事劇情｜第16-20集劇透 秘密揭穿！鮑起靜保險箱解封
文：東方新地｜圖：《我家無難事》劇照
《我家無難事》第1-25集劇情 (持續更新)
我家無難事｜1-5集劇情劇透 鮑起靜、馬德鐘飾母子聯手拍劇！關禮傑是黑道中人？
我家無難事｜6-10劇情劇透 鮑起靜在天之靈守護仔女、馬德鐘趕走關禮傑
我家無難事｜11-15集劇情劇透 楊明身世之謎！馬德鐘心灰意冷離港
《我家無難事》第16集劇情劇透 關禮傑幫楊明追王君馨
劉思希的父親白彪不肯出錢，讓劉思希投資楊明等人的婚紗公司，唐詩詠着劉思希暫時保密，再圖後計。馬德鐘懷著雄心壯志發展婚紗公司，楊明、車婉婉不慣他的作風，與他意見不合……唐詩詠不滿被要求調回馬來西亞工作，毅然辭職，到婚紗公司幫忙。王君馨以為楊明有意婉拒她，決定與他做回普通朋友……Sam以為馬德鐘、唐詩詠復合，醉酒後糾纏唐詩詠不放，幸而馬德鐘及時出現……楊明屢屢夢見王君馨，不巧被關禮傑發現，關禮傑更得悉楊明的難言之隱，決心助他解困……
《我家無難事》第17集劇情劇透 楊明搭車有童年陰影
馬德鐘、楊明為公司宣傳方針再起爭執，楊明強烈反對宣傳片中出現電單車，車婉婉懷疑與楊明童年的意外事故有關。唐詩詠全力輔助馬德鐘，並為完成鮑起靜心願，積極在馬德鐘、楊明之間作調解。車婉婉說服正峰租出場地讓客人Julia舉行結婚派對，卻有意想不到的事情發生……劉思希再被男網友欺騙，身陷險境，幸獲黃嘉樂相救……楊明往求醫，心理治療師認為王君馨是令楊明走出童年陰影的關鍵……
《我家無難事》第18集劇情劇透楊明又飲醉酒
楊明為王君馨的問題糾結，關禮傑提醒他與黃嘉樂之親密關係易招人誤會。劉思希突然對黃嘉樂態度轉冷，黃嘉樂不明原因。馬德鐘公事上主動讓步，與楊明有商有量，唐詩詠心感安慰。楊明經心理治療師提醒，確定對王君馨的感覺。胡㻗生日當天向王君馨告白，楊明碰巧看到胡㻗和王君馨在一起……楊明、黃嘉樂同樣受情所困，二人借酒澆愁，楊明坦承愛上王君馨，惜已錯失良機。唐詩詠重拾對馬德鐘的感覺，父親白彪的一通來電，令她陷入兩難……
《我家無難事》第19集劇情劇透 馬德鐘密謀與唐詩詠同居
胡㻗被王君馨拒愛後整天困在房中，車婉婉擔憂不已。另一邊廂，楊明得知王君馨已拒絕胡㻗，決心向王君馨表白……劉思希帶核數師李家俊到婚紗公司核數，黃嘉樂見二人舉止親匿，以為劉思希已變心，劉思希欲挽回與黃嘉樂的關係。唐詩詠扭傷腳，馬德鐘體貼護佑，唐詩詠想起甜蜜往事。馬德鐘聞唐詩詠要另尋覓新居，本想使計令唐詩詠答應跟他同住，卻回想起鮑起靜的教誨……唐詩詠之父白彪回港欲撮合家俊和唐詩詠，原來父女間有秘密約定……
《我家無難事》第20集劇情劇透 鮑起靜保險箱獲解封 關禮傑真正身份揭穿
馬德鐘得知唐詩詠與白彪的約定，二人更珍惜彼此。黃嘉樂誤會家俊追求劉思希，醋意大發。車婉婉努力勸王君馨接受胡㻗，又想出奇招助胡㻗「治療」情傷，胡㻗尷尬震怒……馬德鐘接到銀行通知，鮑起靜的保險箱獲解封，關禮傑終於守不住鮑起靜的秘密……車婉婉反思自己與胡㻗的關係，下定決心修補。關禮傑向楊明等人憶述鮑起靜的經歷，闡明與她的關係。