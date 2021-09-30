我家無難事劇情｜第16-20集劇透 秘密揭穿！鮑起靜保險箱解封

《我家無難事》第16-20集下周大結局！今周劇情劇透：王君馨以為楊明有意婉拒她，決定與他做回普通朋友；唐詩詠全力輔助馬德鐘，並為完成鮑起靜心願；唐詩詠扭傷腳，馬德鐘體貼護佑，想使計令唐詩詠答應跟他同住⋯⋯

文：東方新地｜圖：《我家無難事》劇照