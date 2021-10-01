我家無難事劇情｜第11-15集劇透 馬在驤終於登場 楊明傷腳連環仆街

《我家無難事》第11-15集劇情劇透：楊明意外聽到關禮傑道出與他的驚人秘密，楊明懷疑自已可能係關禮傑個仔…唐詩詠發現馬德鐘的西裝外套藏着戒指，劉思希猜測馬德鐘想向唐詩詠「二次求婚」！

文：東方新地｜圖：《我家無難事》劇照