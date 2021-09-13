我家無難事｜1-5集劇情劇透 鮑起靜挑戰花紐師 馬德鐘、馬在驤父子檔拍劇！

《我家無難事》由影后級鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠、楊明、車婉婉、王君馨、關禮傑主演。劇情講述鮑起靜獨力養大兒孫，70歲生日前發現各人的煩惱。鮑起靜靠著郭家精神「一定有路行」，團結一家人對抗外敵！

文：東方新地｜圖：《我家無難事》劇照