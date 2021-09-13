我家無難事｜1-5集劇情劇透 鮑起靜挑戰花紐師 馬德鐘、馬在驤父子檔拍劇！
文：東方新地｜圖：《我家無難事》劇照
《我家無難事》劇情大綱
中式花紐師傅郭羅美蘭(鮑起靜飾)獨力養大兒孫，70歲生日前發現各人的煩惱。長子郭得勤(馬德鐘飾)生意失敗兼與妻田羽菲(唐詩詠飾)離婚；二女郭得寶(車婉婉飾)與兒子郭景軒(胡㻗飾)關係疏離，又與現任男友分手；幼子郭得明(楊明飾)被得勤所累而失業。美蘭正想幫兒女解決問題，又計劃與愛徒莊致澄(王君馨飾)合作傳承手藝，正在此時得勤與弟妹間的矛盾凸顯，此時黑道中人郭忠石(關禮傑飾)突然出現，聲稱擁有郭家單位一半業權……美蘭留下的郭家精神「一定有路行」，能否團結一家人對抗外敵？
《我家無難事》第一集劇情劇透 (09/13) 馬德鐘、楊明兄弟不和
中式花紐導師鮑起靜年將七十，準備與徒弟王君馨開工作室，傳承手工藝。鮑起靜獨力養大三名子女馬德鐘、車婉婉與楊明，他們已有各自的生活，鮑起靜現與車婉婉之子胡㻗同住。馬德鐘回港與太子女傅嘉莉合作經營時裝生意，鮑起靜以為他背着妻子唐詩詠偷情，馬德鐘解釋誤會，表示夫妻關係和好，詎料鮑起靜及後遇上唐詩詠，發現馬德鐘有所隱瞞。楊明遭馬德鐘連累而失業，兄弟不和。鮑起靜本想在生日與全家去旅行，結果……
《我家無難事》第二集劇情劇透 (09/14) 唐詩詠向馬德鐘提離婚
唐詩詠告知馬德鐘二人是真離婚，從此各行各路，馬德鐘大感震驚。胡㻗巧遇王君馨，心生好感。鮑起靜決定安排資產幫助子女，他們正面對不同狀況。車婉婉因男友Jonathan轉行出現分歧；馬德鐘向傅嘉莉隱瞞已經離婚，以便繼續合作，急需資金與楊明的加盟；楊明多次見工不成，仍堅拒加盟傅嘉莉的公司，鮑起靜發現楊明與拍檔黃嘉樂關係曖昧……鮑起靜設法偕唐詩詠探望馬德鐘，詎料竟看到……
《我家無難事》第三集劇情劇透 (09/15) 鮑起靜氣急倒下
唐詩詠對馬德鐘徹底失望，馬德鐘力挽不果。鮑起靜發現車婉婉疑似有孕，暗中告知Jonathan，想不到竟惹起風波。鮑起靜想通，秘密準備花紐禮物送給子女。楊明和王君馨相遇並發生誤會，對她印象不佳。鮑起靜勸楊明原諒馬德鐘，惜不果。唐詩詠參加聚會難忍傅嘉莉挑釁，坦言已與馬德鐘離婚。馬德鐘欲追回放於唐詩詠名下的錢，唐詩詠稱已將錢交還債主，馬德鐘晴天霹靂，事業陷危機……鮑起靜邀眾人回家吃飯，馬德鐘和楊明再起爭執，鮑起靜氣急攻心，突然倒下……
《我家無難事》第四集劇情劇透 (09/16) 馬德鐘按樓決意團結郭家
車婉婉與Jonathan吵架，搬回郭家，想得到胡㻗的安慰，胡㻗卻怪車婉婉愧對鮑起靜，車婉婉悔疚不已。馬德鐘想盡辦法籌錢，希望能繼續與傅嘉莉合作，卻遭她玩弄，尊嚴受損。馬德鐘找唐詩詠欲挽回男人自尊，卻見她上了同事杜大偉的車。馬德鐘失意之際，獲鮑起靜提醒，決定重新團結郭家，打算按樓集資，率弟妹一起搞生意。關禮傑出現阻止，並說自己有郭家單位的一半業權……
《我家無難事》第五集劇情劇透 (09/17) 關禮傑原是黑道中人
關禮傑自稱跟鮑起靜關係密切，郭家眾人對其身份存疑。王君馨找當警察的兄長譚偉權幫忙，查出關禮傑原是黑道中人……馬德鐘對唐詩詠仍未忘情往找她，唐詩詠卻不值馬德鐘所為，拒絕和好。二人及後憶起相戀經過，倍感唏噓。關禮傑重遇前同門麥源，發現社團和順興已經沒落。車婉婉母子驚覺關禮傑有郭家鎖匙，更持有鮑起靜跟他立下的借據。關禮傑強行進駐郭家，馬德鐘、楊明亦決定搬回老家……郭家眾人受譚偉權啟發，決定尋找關禮傑的犯罪證據，關禮傑悄悄舉槍……