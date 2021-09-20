我家無難事劇情｜6-10集劇透：關禮傑與鮑起靜關係非淺！唐詩詠難頂馬德鐘

《我家無難事》第6-10集劇情劇透：馬德鐘懷疑關禮傑跟鮑起靜之間的關係，欲趕走關禮傑對簿公堂。唐詩詠冷待馬德鐘，馬德鐘想起往事，誓要重拾夫妻感情；楊明、馬德鐘監視關禮傑，懷疑他販毒！ 關禮傑外出遭兇徒追斬，馬德鐘等人恰巧目睹關禮傑遇襲，情勢危急……

文：東方新地｜圖：《我家無難事》劇照