我家無難事劇情｜6-10集劇透：關禮傑與鮑起靜關係非淺！唐詩詠難頂馬德鐘
文：東方新地｜圖：《我家無難事》劇照
我家無難事｜1-5集劇情劇透 鮑起靜、馬德鐘飾母子聯手拍劇！關禮傑是黑道中人？
《我家無難事》第六集劇情劇透 (09/20) 馬德鐘與關禮傑對簿公堂
馬德鐘欲趕走關禮傑，但車婉婉等人卻同意暫時收留他。關禮傑向法庭申請重新分配郭家單位的業權，馬德鐘決定聘請律師與關禮傑對簿公堂。楊明讓出工作室給黃嘉樂暫住，自己則搬回郭家。各人因生活習慣各異，不斷爭拗……唐詩詠籌備拍攝咖啡廣告，馬德鐘竟前來面試代言人……馬德鐘借題發揮與車婉婉針鋒相對，懷疑關禮傑跟鮑起靜之間的關係，關禮傑道出鮑起靜珍藏的風水石來歷。馬德鐘自我反省，希望可以重獲弟妹的信任。另一邊廂，關禮傑憶起與鮑起靜相識的經過……
《我家無難事》第七集劇情劇透(09/21) 車婉婉與馬海倫成鬥氣冤家
關禮傑似對鮑起靜的事瞭如指掌，楊明獲王君馨幫忙，託致遠調查關禮傑。唐詩詠冷待馬德鐘，馬德鐘想起往事，誓要重拾夫妻感情。楊明借鮑起靜的筆記簿予王君馨，記起鮑起靜原有一位出色的大徒弟，決定去找她。唐詩詠的堂妹劉思希來港，與黃嘉樂發生誤會……車婉婉的老闆徐榮有事離港，託車婉婉照顧其母尹馬海倫。車婉婉與馬海倫成鬥氣冤家，並自作主張在咖啡店辦活動……楊明、馬德鐘監視關禮傑，懷疑他販毒，通知致遠拘捕他。關禮傑及後竟安全回到郭家……
《我家無難事》第八集劇情劇透(09/22) 王君馨對楊明生好感
郭家眾人對關禮傑誤會冰釋，馬德鐘卻不信關禮傑改過自身。關禮傑意外破壞昔日同門何啟南的毒品交易，戴耀明指何啟南或會對他不利。車婉婉照顧馬海倫，發現徐榮為馬海倫犧牲良多。王君馨與胡㻗、楊明去請大師姐戴小玥出山教花紐，雖被她所拒，王君馨卻對楊明更添好感。關禮傑發現馬德鐘險些受騙借下高利貸，暗中阻止反被馬德鐘埋怨，再起爭執。唐詩詠收到馬德鐘醉倒的消息，唯有與Sam送他回家。馬德鐘懷疑關禮傑、戴耀明準備打劫金舖，催促楊明通知致遠捉人……
《我家無難事》第九集劇情劇透(09/23) 關禮傑憶起與鮑起靜相識經過
關禮傑憶起與鮑起靜相識經過，並向車婉婉解釋鮑起靜從沒偏心馬德鐘和楊明，指鮑起靜送贈車婉婉的洋娃娃，背後原有一段故事。車婉婉向徐榮哭訴，多年來誤解了鮑起靜。劉思希乘黃嘉樂的車去見網友，發現對方竟是騙徒，她走進海裡欲冷靜下來，卻險些遇溺，幸得黃嘉樂救回，對他頓生好感。小玥答應將鮑起靜的花紐手藝傳承下去，王君馨感激楊明的幫忙。馬德鐘、Sam爭相找機會親近唐詩詠，馬德鐘後來拍攝咖啡廣告後意外地大受歡迎，以為與唐詩詠終有轉機……
《我家無難事》第十集劇情劇透(09/24) 唐詩詠使計撇甩馬德鐘
唐詩詠被馬德鐘糾纏，使計令他知難而退。馬德鐘與關禮傑針鋒相對，責備力撐關禮傑的楊明。楊明心感不快，關禮傑帶他到拳館練拳發洩。唐詩詠、劉思希被記者跟蹤，馬德鐘幫忙解圍……楊明答應借婚紗予王君馨佈置手作坊，惜因工作無法抽身，胡㻗幫忙代勞並暗中送小禮物予王君馨……劉思希遇上色狼獲黃嘉樂解救，與他傾訴心事，表示希望有朝一日能穿上婚紗以圓心願，黃嘉樂答應將來為她設計婚紗。關禮傑外出遭兇徒追斬，馬德鐘等人恰巧目睹關禮傑遇襲，情勢危急……