打天下2

打天下2劇情｜15集播出時間、演員陣容介紹！空手道奧運代表加盟

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打天下2劇情｜ViuTV在2020年4月播出的空手道主題劇集《打天下》於前年宣布添食，《打天下2》即將於4月15日晚上9點半播出，這部劇集由歐錦棠身兼監製、編劇兼主演，更親自飛到日本拍攝《打天下2》外景戲，劇集繼續由歐錦棠、談善言、江𤒹生、邱傲然、郭奕芯、鍾舒漫、葉振弘、駱振偉、施瑋延、李潤祺、倪秉郎、黃文慧、龍天生及王頌茵主演，劉慕裳、武田梨奈、宮原華音、小日向優香、郭子龍特別演出，為《ViuTV 2023》節目巡禮之一。

打天下2劇情介紹

50年前，中日兩大高手比試，勝負難分，最後決定武學心得合著成秘笈，從此惹來江湖風暴。2019年底，莊惠經過苦戰，擊敗日本選手，奪得她人生首個全接觸空手道冠軍郤身受重傷，付出的代價不少。在日本，家族因50年前秘笈事件而遭逢不幸，兼經常受到同門摒棄的如月紗織在深山苦練有成，得知本是宿敵的大師姐早前已敗給莊惠，她決意來港挑戰，並且找尋秘笈之謎。港隊宣佈退出本已延期一年的東京奧運，備戰多時的莊惠頓時晴天霹靂，深感多年努力付諸流水，鑽進牛角尖的她決定隔絕所有和空手道有關的人和事，志浩一直獨力支撐道場，希望能等到莊惠回心轉意。莊惠離開空手道期間，當上了平凡上班族，遇到了上司Darwin。Darwin的悉心照料，令莊惠心中泛起漣漪…莊被通知回體院收拾儲物櫃物件，此時如月到訪，要求與莊比試，隊友天愛代出頭竟被如月一拳擊潰，莊怯於如月勢猛，竟呆在當場，如月向莊留下戰書於比賽較勁。

（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

打天下2演員陣容

角色 演員
歐錦棠 馬剛正
談善言 莊惠
江𤒹生 關志浩
施瑋延 畢立仁
李潤祺 關仁
王頌茵 何善善
劉慕裳（特別演出）
武田梨奈（特別演出） 如月紗織
宮原華音（特別演出）
小日向優香（特別演出） 萌美
邱傲然
郭奕芯
鍾舒漫
葉振弘
駱振偉
倪秉郎
黃文慧
龍天生
李炘頤
元　寶
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歐錦棠邀請了武田梨奈演出《打天下2》，大讚她演技和動作都技驚四座。（圖片來源：IG@歐錦棠 Stephen Au）
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《打天下2》的日本外景戲已在上月完成拍攝，歐錦棠透露日本女星武田梨奈（左）在劇中有不少武打戲份。（圖片來源：FB@歐錦棠 Stephen Au）
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（圖片來源：《打天下2》宣傳片）
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最驚喜係宣傳片入面，見到香港空手道運動員、女子個人形組別排名世界第二的劉慕裳出現。（圖片來源：《打天下2》宣傳片）
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香港空手道運動員、女子個人形組別排名世界第二的劉慕裳，肉緊演出。（圖片來源：《打天下2》宣傳片）
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宣傳片唔少得AK江𤒹生練空手道。（圖片來源：《打天下2》宣傳片）

打天下2｜歐錦棠邀請到「寫真界有村架純」小日向優香參演

去年歐錦棠更在社交網公布邀請到有「寫真界有村架純」之稱的小日向優香參演，仲即場請她做一件事，被網民紛紛取笑他自肥！

事情起源於歐錦棠早前由日本拍完外景返港，但直到近日才整理去日本時的行李，他笑言在「馬剛正」個袋入面，搵到件寫著「萌美」的空手道袍，叫大家估吓邊做「萌美」，引來不少網民猜測「片山萌美」、「林明美」、「馬剛正真身係萌美」、「武田梨奈？」等等。

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歐錦棠在《打天下》系列中飾演空手道師傅「馬剛正」，不過他指「馬剛正」在日本冇著過道袍。（圖片來源：FB@歐錦棠 Stephen Au）
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原來件道袍借咗畀「萌美」著！（圖片來源：FB@歐錦棠 Stephen Au）

小日向優香獻出寶貴第一次

隔了幾日，歐錦棠終於開估，他宣布：「今次《打天下2》日本演員非常強勢！打有打得，戲有好演得，仲要有埋佢，真係唔睇唔得！好開心邀請到小日向優香參演，獻出佢寶貴的第一次 —— 拍電視劇，仲要係香港製作，大家真係要留意！（萌美咪就係佢…）」

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歐錦棠竟然搵來日本人氣寫真女星小日向優香參演《打天下2》，網民都話估佢唔到！（圖片來源：FB@歐錦棠 Stephen Au）

親筆簽名寫真集羨煞一眾網民

同時歐錦棠又分享了幾張和小日向優香拍攝的合照，相中可見他拿著一本小日向優香的性感寫真集向對方索取簽名，羨煞一眾網民，有網民問：「你係咪突登安排馬剛正條感情線同萌美？擺明自肥丫！」歐錦棠就搞笑回答：「真正肥嗰啲你都未睇到！」

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小日向優香親自為寫真集簽名。（圖片來源：FB@歐錦棠 Stephen Au）
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又同棠哥合照。（圖片來源：FB@歐錦棠 Stephen Au）

更多：「3D版有村架純」小日向優香助陣《打天下2》 網民因一事勁酸歐錦棠！

打天下2預告片

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圖片來源：ViuTV資料或影片來源：ViuTV

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