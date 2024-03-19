打天下2劇情｜15集播出時間、演員陣容介紹！空手道奧運代表加盟

打天下2劇情｜ViuTV在2020年4月播出的空手道主題劇集《打天下》於前年宣布添食，《打天下2》即將於4月15日晚上9點半播出，這部劇集由歐錦棠身兼監製、編劇兼主演，更親自飛到日本拍攝《打天下2》外景戲，劇集繼續由歐錦棠、談善言、江𤒹生、邱傲然、郭奕芯、鍾舒漫、葉振弘、駱振偉、施瑋延、李潤祺、倪秉郎、黃文慧、龍天生及王頌茵主演，劉慕裳、武田梨奈、宮原華音、小日向優香、郭子龍特別演出，為《ViuTV 2023》節目巡禮之一。