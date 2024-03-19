打天下2劇情｜15集播出時間、演員陣容介紹！空手道奧運代表加盟
打天下2劇情介紹
50年前，中日兩大高手比試，勝負難分，最後決定武學心得合著成秘笈，從此惹來江湖風暴。2019年底，莊惠經過苦戰，擊敗日本選手，奪得她人生首個全接觸空手道冠軍郤身受重傷，付出的代價不少。在日本，家族因50年前秘笈事件而遭逢不幸，兼經常受到同門摒棄的如月紗織在深山苦練有成，得知本是宿敵的大師姐早前已敗給莊惠，她決意來港挑戰，並且找尋秘笈之謎。港隊宣佈退出本已延期一年的東京奧運，備戰多時的莊惠頓時晴天霹靂，深感多年努力付諸流水，鑽進牛角尖的她決定隔絕所有和空手道有關的人和事，志浩一直獨力支撐道場，希望能等到莊惠回心轉意。莊惠離開空手道期間，當上了平凡上班族，遇到了上司Darwin。Darwin的悉心照料，令莊惠心中泛起漣漪…莊被通知回體院收拾儲物櫃物件，此時如月到訪，要求與莊比試，隊友天愛代出頭竟被如月一拳擊潰，莊怯於如月勢猛，竟呆在當場，如月向莊留下戰書於比賽較勁。
打天下2演員陣容
|角色
|演員
|歐錦棠
|馬剛正
|談善言
|莊惠
|江𤒹生
|關志浩
|施瑋延
|畢立仁
|李潤祺
|關仁
|王頌茵
|何善善
|劉慕裳（特別演出）
|武田梨奈（特別演出）
|如月紗織
|宮原華音（特別演出）
|小日向優香（特別演出）
|萌美
|邱傲然
|郭奕芯
|鍾舒漫
|葉振弘
|駱振偉
|倪秉郎
|黃文慧
|龍天生
|李炘頤
|元 寶
打天下2｜歐錦棠邀請到「寫真界有村架純」小日向優香參演
去年歐錦棠更在社交網公布邀請到有「寫真界有村架純」之稱的小日向優香參演，仲即場請她做一件事，被網民紛紛取笑他自肥！
事情起源於歐錦棠早前由日本拍完外景返港，但直到近日才整理去日本時的行李，他笑言在「馬剛正」個袋入面，搵到件寫著「萌美」的空手道袍，叫大家估吓邊做「萌美」，引來不少網民猜測「片山萌美」、「林明美」、「馬剛正真身係萌美」、「武田梨奈？」等等。
小日向優香獻出寶貴第一次
隔了幾日，歐錦棠終於開估，他宣布：「今次《打天下2》日本演員非常強勢！打有打得，戲有好演得，仲要有埋佢，真係唔睇唔得！好開心邀請到小日向優香參演，獻出佢寶貴的第一次 —— 拍電視劇，仲要係香港製作，大家真係要留意！（萌美咪就係佢…）」
親筆簽名寫真集羨煞一眾網民
同時歐錦棠又分享了幾張和小日向優香拍攝的合照，相中可見他拿著一本小日向優香的性感寫真集向對方索取簽名，羨煞一眾網民，有網民問：「你係咪突登安排馬剛正條感情線同萌美？擺明自肥丫！」歐錦棠就搞笑回答：「真正肥嗰啲你都未睇到！」
更多：「3D版有村架純」小日向優香助陣《打天下2》 網民因一事勁酸歐錦棠！
打天下2預告片
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