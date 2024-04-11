打天下2播出時間｜1-5集最新劇情劇透+演員陣容介紹！
歐錦棠大讚AK腹肌夠結實為Tiger度身訂造角色
今次除了MIRROR成員江𤒹生（AK）之外，邱傲然（Tiger）亦會加入一齊對打。歐錦棠坦言拍攝前要求AK需要操練肩膊同手臂，務求接近空手道運動員的身材，更大讚對方的腹肌好靚。而至於Tiger，歐錦棠笑言第一季就已經想與其合作，但可惜當時未有合適的角色。他直言今季的角色是為Tiger度身訂造，稱讚對方的表現十分矚目：「佢動作場面係令人眼前一亮！而且佢有武術底子，一教就識，令我非常有驚喜！」而除了空手道之外，AK今次亦有上MMA訓練，並笑言自己可能是MIRROR成員中最好打。已拍攝了幾套有關不同武術劇集的AK表示現在已感到比以前更得心應手。他透露在劇中將會和Tiger有對打的戲份，開玩笑指：「佢本身有功夫底㗎嘛。我唔會錫住佢喇，佢錫住我就差唔多」。
打天下2劇情｜1-5集最新劇透+播出時間
打天下2劇情｜第1集（4月15日 星期一播出）
莊惠（談善言 飾）排除萬難，終於進軍東京奧運，卻在初賽中遇上強悍的阿根廷選手，奮戰中連連失利……與此同時，在日本深山隱居橫練的空手狂女如月沙織（武田梨奈 飾）亦苦練有成，二人在不同時空之中一同踏上終要一決勝負的宿命之途。莊惠回港，對志浩（江𤒹生 飾）、剛正（歐錦棠 飾）等人態度急轉冷淡。她因多年的努力仿如付諸流水，而感到氣餒……志浩氣急敗壞趕往醫院，探望不知何事陷入昏迷的剛正。而紙皮道場經過努力耕耘下漸漸上了軌道，卻因剛正出了意外而顯得群龍無首，眾人頓感不知所措。
打天下2劇情｜第2集（4月16日 星期二播出）
幾個長者談論50多年前中日武術大師較量的武林傳說。當中一位長者平叔更力證屬實，並相傳有一卷武術秘笈。眾人談得興起之際，惹得沙包天（邱傲然 飾）等人不滿而動粗，在場的志浩見狀出手相助，以一敵三。正陷危機之時，韋陀（元寶飾）出現擺平，卻因此引起禍端。莊惠無意間發現第二回新空手連盟大賽又再舉行，卻因沒被通知參加而埋怨剛正。剛正因某原因不欲莊惠參加，卻又心軟。經過一輪特訓，莊惠從剛正學得絕技出賽，又遇上日本強蠻的對手相川璃亞（宮原華音飾）。對方出招綿密狠辣，莊惠被轟至重傷……
打天下2劇情｜第3集（4月17日 星期三播出）
比賽完畢，換來的是一身重傷，甚至留有後遺症，莊惠覺得代價太大，卻有苦自知。剛正在賽事完結後，收到女友可麗（文頌嫻 飾）已經離開的訊息，頓時晴天霹靂。在迷茫之間，他被馬路上亂竄的客van撞飛，車上的人竟是……休養近月，莊惠仍未回復狀態，又有噩耗傳來。連番受挫的她竟與趕來安慰的善善（王頌茵 飾）起了爭執，酒吧老闆倩庭（鍾舒漫 飾）看在眼裏。日本山梨縣深山，少女獨自苦行修練。纏繞着她的，竟然是一段不幸往事……
打天下2劇情｜第4集（4月18日 星期四播出）
莊惠傷癒後歸隊訓練，天愛（李剛惠 飾）等隊友慶祝她再奪全接觸空手道冠軍。樂極之際，她們得知所屬空手道隊被解散消息，失望至極。關仁（李潤祺 飾）送外賣再碰到沙包天的同黨，被故意留難欺凌。志浩得悉後，憤而上門大打出手。韋陀再次見識到的他身手，心存欣賞。剛正昏迷後，道場學生紛紛退學。志浩獨力難撐，莊惠更被無聊人奚落而感氣憤。
打天下2劇情｜第5集（4月19日 星期五播出）
如月與母親自從家裏遭逢不幸，特意搬到別縣避開壞人追尋。其父生前的好師弟知道她們狀況，有意多加照顧卻惹來如月反感。因為在她心中，死去的父親才是她生存最大動力，也是揮之不去的惡夢。紙皮道場位處劇社的二房租客失蹤，莊惠有感意興闌珊，決定結束道場，眾人黯然。莊母（萬斯敏 飾）發現莊惠醫療報告，同時又因丈夫患上重症而傷心難過。莊惠痛心添加母親壓力，加上最近所遭遇的起伏，決意放棄一切與空手道有關的人與物。剛正甦醒卻失去記憶，不認得志浩等人。某日誤打誤撞下，被關仁帶到倩庭所開的Free Bar……
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