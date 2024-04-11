打天下2播出時間｜1-5集最新劇情劇透+演員陣容介紹！

ViuTV原創劇《打天下2》由下星期一晚（15日）起，逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集延續第一季《打天下》的精神，繼續熱血追尋空手道夢想。劇集來到第二季，歐錦棠預告會有突破，相信一定可以為觀眾帶來驚喜！