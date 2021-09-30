把關者們劇情｜第16-20集劇透：黃智雯小產陷崩潰 劉佩玥禮拜尾死老公
文：東方新地｜圖：《把關者們》劇照
《把關者們》第16集劇情 (10/04) 黃智雯小產陷崩潰
袁偉豪、馬貫東佈置育嬰房，袁偉豪一路準備，愈發期待新成員的到來，興奮漸漸取代了不安。黃智雯看到精心陳設的育嬰房，相當感動。此時，黃智雯調查一宗嬰兒車安全帶扣鬆脫引致小朋友受傷的案件，黃智雯感同身受，情緒波動下落淚。陳家樂帶領行動掃蕩夾公仔機的冒牌玩偶，團隊漸見合拍，期間巧遇劉佩玥的兒子進進，進進有事求陳家樂幫忙……美寶見陳家樂喜歡與進進相處，鼓勵他儘快找一位劉佩玥般的好太太。袁偉豪陪黃智雯做產前檢查，得知噩耗……
《把關者們》第17集劇情 (10/05) 劉穎鏇勇救孔德賢
王敏奕主動關心袁偉豪、黃智雯夫婦。王敏奕、胡諾言相約黃祥興，戀人關係更加確定，黃祥興趁機催婚。黃智雯受打擊，瀕崩潰邊緣，袁偉豪無能為力，獨個兒飲酒，剛巧被王敏奕見到。黃智雯及後才知袁偉豪同感傷痛，於是強自振作。上班途中，劉穎鏇勇救孔德賢；孔德賢覺得是天降啟示，拉住丁子朗商量如何表白。海關毒品調查課接連在機場捉到運毒人士，王敏奕懷疑是販毒集團探路，帶隊掃蕩Dino的酒吧，果然有所發現，更在Dino身上搜出疑似毒品！
《把關者們》第18集劇情 (10/06)王敏奕胡諾言感情危機
Dino存心挑釁，似乎早知掃場計劃，原來是應輝有所安排……袁偉豪帶隊突擊巡查市面的冒牌曲奇，及後與應輝冤家路窄，揭出袁偉豪曾重挫東興的往績。袁偉豪得悉馬貫東於應輝公司擔任要職，勸誡他離開應輝，及後得知馬貫東苦衷……黃智雯似無大礙重回工作崗位，處理一宗科技水舉報時卻觸動情緒。王敏奕受袁偉豪所託陪伴黃智雯，言談間竟揭出她們早已認識。黃智雯寄語王敏奕捉緊胡諾言，翌晨王敏奕主動接胡諾言下班。海關毒品調查課繼續監視機場，團隊似有發現！
《把關者們》第十九集劇情 (10/07)胡諾言覺得袁偉豪、王敏奕有嘢
王敏奕派人搜查在機場發現的可疑女子，之後懷疑Dino已改變運毒策略，並著下屬監視相關可疑地點。王敏奕操勞病倒，因藥力發作昏睡在餐廳，後來得悉袁偉豪照顧，胡諾言對袁偉豪與王敏奕的熟落感到介懷。黃智雯為免袁偉豪擔心，逼自己已沒事，每天上班，正常生活……黃庭鋒的生日會上，進進依循陳家樂所教獻上驚喜表演，黃庭鋒感動。粉紅月亮之夜，每對情侶各有際遇。劉穎鏇、孔德賢準備好禮物，打算月下表白……
《把關者們》第二十集劇情 (10/08) 王敏奕被困 劉佩玥老公施救葬身火海
劉穎鏇以親手製作的朱古力向競安表白；另一邊，孔德賢亦向劉穎鏇示愛……海叔與大媽跳辣身舞，海師奶誤會他找外遇，二人鬧翻；袁偉豪、黃智雯從中調解。王敏奕帶隊搗破Dino的卡拉OK藏毒倉庫，現場起火，王敏奕被困。消防員黃庭鋒奉召趕至滅火救人，現場突然爆炸……海關毒品調查課得知Dino指示縱火，動機似在隱瞞某事。黃智雯調查時反應敏捷，得眾人稱讚，亦肯定黃智雯已恢復過來。劉佩玥獲安排做後援工作，及後發現手機接到多次來電……