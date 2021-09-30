把關者們劇情｜第16-20集劇透：黃智雯小產陷崩潰 劉佩玥禮拜尾死老公

《把關者們》劇情劇透第16-20集：今星期劇情繼續圍繞關員之間的三角感情，幸福的變得不幸、單戀的繼續錯摸⋯⋯新婚黃智雯小產陷崩潰、劉穎鏇本身暗戀丁子朗但唔小心勇救孔德賢、胡諾言覺得袁偉豪王敏奕有嘢、劉佩玥的消防員老公在禮拜尾第二十集遭遇不測陳家樂終於可以⋯⋯

文：東方新地｜圖：《把關者們》劇照