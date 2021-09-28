把關者們劇情｜第11-15集劇透：陳家樂連累隊友一蹶不振
文：東方新地｜圖：《把關者們》劇照
《把關者們》第1-27集劇情（持續更新）
把關者們｜1-5集劇情劇透 海關精英袁偉豪、王敏奕聯手破案
把關者們｜6-10集劇情劇透：丁子朗、孔德賢和劉穎鏇新人上陣即揭破奸商！
《把關者們》第11集劇情劇透 (09/27) 陳家樂覺得自己大材小用
劉佩玥獲派至毒品調查課，隊員們忙得不可開交。陳家樂則獲派至版權及商標調查課，看着眾人為「放蛇」扮鬼扮馬，心情矛盾；隨後又被安排到街頭派傳單，隱然覺得大材小用。王敏奕欣賞劉佩玥的細心，但對她能否兼顧家庭和事業仍有保留。黃智雯與下屬陳自瑤行動時出意外，C君大為緊張，欲陪陳自瑤到醫院，卻見丁子朗已先行一步。C君質問陳自瑤與丁子朗的關係，惹怒了陳自瑤。胡諾言表示想跟王敏奕重新開始。海師奶提出要在袁偉豪家暫住照顧懷孕的黃智雯，袁偉豪、黃智雯苦惱……
《把關者們》第12集劇情劇透 (09/28) 黃智雯向袁偉豪訴苦
黃智雯吃不消海師奶過於悉心的照顧，向袁偉豪訴苦。同時，王敏奕躊躇是否重新接受胡諾言。袁偉豪與王敏奕跑步時偶遇，小聚談天，心情得以放鬆。陳家樂渴望有所表現，希望袁偉豪答允讓他指揮案件。C君領丁子朗跟陳自瑤開會，丁子朗主意多多獲陳自瑤稱讚，C君看在眼內妒火中燒。劉佩玥於行動中表現細心獲王敏奕稱讚，眾人亦感王敏奕對下屬態度有所轉變。劉佩玥獲丈夫黃庭鋒送贈驚喜禮物，有事拜託陳家樂，劉佩玥有感事業順遂、家庭美滿，還有陳家樂互勵互勉，幸福滿溢。
《把關者們》第13集劇情劇透 (09/29) 丁子朗同陳自瑤同居 C君怒火中燒施襲
C君驚悉丁子朗與陳自瑤同住一屋，怒火中燒施襲。經陳自瑤解釋後，C君恍然誤會一場，但發現陳自瑤原來沒將自己視為男友，內心受傷。袁偉豪、黃智雯相約同事派喜帖，一片喜氣洋洋，袁偉豪、黃智雯看穿C君、陳自瑤有不妥……陳家樂首次擔當案件指揮，袁偉豪一路觀察，滿意之餘亦另有想法。陳家樂率領丁子朗放蛇，以為一切盡在掌握，沒想到竟出了意外。陳家樂自責求功心切累及他人，劉佩玥與陳家樂驅車散心並由衷開解。王敏奕健身時，被男子高偉星搭訕……
《把關者們》第14集劇情劇透 (09/30) 陳家樂一蹶不振
海關毒品調查課查悉偉星是新興勢力「長昇」的頭目，着眾人加緊留意。陳家樂仍對連累同僚一事有愧，失去以往積極，作決定時竟猶豫不決，惹怒袁偉豪。袁偉豪見陳家樂一蹶不振，帶他參觀海關開放日……陳家樂於袁偉豪勉勵下嘗試振作，在一宗冒牌手袋案件中，透過細心觀索洞悉犯人異動，還活用劍擊才能將犯人制服，重拾自信。王敏奕悉心打扮應胡諾言邀約，車子途中拋錨，幸得袁偉豪、黃智雯相助，得以準時赴約。王敏奕看到胡諾言為自己着緊，確信已為之動情……
《把關者們》第15集劇情劇透 (10/01) 王敏奕送黃智雯一套婚紗
「海關聯婚」前夕，袁偉豪父母相當熱切，黃智雯反而沒有當新娘的緊張。大喜之日，王敏奕送上一襲婚紗，黃智雯穿上後終有結婚的實感。婚宴散席，丁子朗送劉穎鏇回家，劉穎鏇腳傷不便，丁子朗二話不說背起她，劉穎鏇暗自心甜。孔德賢、劉穎鏇到健身中心放蛇，二人有默契地破案。孔德賢卻不太高興，擔心劉穎鏇被追求，為近水樓台而搬進丁子朗家。袁偉豪清空書房，意會到將為人父，對邁向新階段有點不知所措，得王敏奕開解。胡諾言新居入伙，向王敏奕提及有結婚成家的打算。