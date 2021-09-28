把關者們劇情｜第11-15集劇透：陳家樂連累隊友一蹶不振

《把關者們》第11-15集劇情劇透：C君質問陳自瑤與丁子朗的關係，更發現兩人同住一屋，怒火中燒向丁子朗施襲！陳家樂仍對連累同僚一事有愧，失去以往積極，作決定時竟猶豫不決，惹怒袁偉豪。

文：東方新地｜圖：《把關者們》劇照