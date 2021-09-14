把關者們劇情｜1-5集劇透 黑面神王敏奕見死不救、袁偉豪暖男上身

《把關者們》是一個講述香港海關的故事，透過版權及商標調查科高級監督海鋒(袁偉豪飾)、貿易管制處總貿易管制主任關佩欣(黃智雯飾)、海關毒品調查課監督溫芷祺(王敏奕飾)，三人帶領一眾海關菁英及年青新晉，包括有見習督察陳家興(陳家樂飾)，由雞蛋管到原子彈、由奶粉管到白粉，海陸空全天候，展示出智慧海關的新面貌。

文：東方新地｜圖：《把關者們》劇照