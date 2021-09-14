把關者們劇情｜1-5集劇透 黑面神王敏奕見死不救、袁偉豪暖男上身
文：東方新地｜圖：《把關者們》劇照
《把關者們》第一集劇情劇透 (09/13)王敏奕視袁偉豪為假想敵
版權及商標調查科高級監督袁偉豪，與下屬策劃搗破一個使用盜版零件的手機工場。海關毒品調查課監督王敏奕亦正調查一宗販運毒品案，行動當日，王敏奕憑敏銳觀察力悉破毒販技倆，未料對方被捕時反抗，幸袁偉豪突然出現相救。袁偉豪縱被打亂部署，幸早有應變計劃，也成功破案。行動結束，王敏奕的下屬對她有微言。王敏奕一直視袁偉豪為假想敵，對被他協助心有不甘。袁偉豪相約下屬慶功，不忘關心女友，任職貿易管制處商品說明課總貿易管制主任的黃智雯。
《把關者們》第二集劇情劇透 (09/14) 丁子朗、孔德賢結伴考海關
一名投訴人舉報商家不當接受付款，最後關頭卻拒作證。黃智雯助投訴人解決其問題，終令其回心轉意。丁子朗與好友孔德賢結伴報讀「投考海關攻略班」時，竟遇不良營商手法調查課行動……袁偉豪與下屬慶功，同場遇上王敏奕開檢討會，兩組氣氛大相逕庭。黃智雯身體不適，仍體貼地勸袁偉豪如常出席海關學院同屆好友們的聚會。王敏奕與任職警察毒品調查科警司的兄長黃祥興一番對話後，改變主意，決定出席聚會。席間袁偉豪成了焦點所在，王敏奕覺得不是味兒……
《把關者們》第三集劇情劇透 (09/15) 王敏奕對跳橋少年見死不救
新一屆海關見習督察和關員遴選展開，投考督察班的陳家樂表現強勢，與親和的劉佩玥各有千秋。投考關員班的丁子朗和孔德賢在體能測試輕易過關，並與勉強合格的劉穎鏇成了朋友。陳家樂的母親江欣燕向海關舉報美容店下屬，失落感慨，陳家樂帶江欣燕騎車開解。袁偉豪父母不停催促他與黃智雯結婚生子，好友大律師馬貫東醒目打圓場。王敏奕跟蹤毒品拆家時，遇到一名神智不清的服毒少年站在橋上企跳，性命危在旦夕。王敏奕為免跟丟拆家，竟不顧而去。
《把關者們》第四集劇情劇透 (09/16) 劉佩玥、陳家樂表現出眾
海關內傳言紛飛，稱王敏奕對跳橋少年見死不救，下屬施立言暗中替王敏奕澄清。海關毒品調查課查出大麻種子與新興勢力「聯益」有關，趁龍頭黑幫「東興」沉寂，在毒品市場分一杯羮。劉佩玥等候面試期間幫助一市民解答疑難，陳家樂對她留下印象，也有考生因而起戒心。袁偉豪、王敏奕擔任考官，對劉佩玥與陳家樂的表現各有評價。袁偉豪放蛇時遇上好友妻子，與黃智雯商討後，合力幫助好友夫婦重修舊好。海關學院入班，新人齊集，準備迎接新挑戰。
《把關者們》第五集劇情劇透 (09/17) 黃智雯悉心照料袁偉豪
面對海關學院訓練嚴格的要求，劉穎鏇、孔德賢備受考驗，得丁子朗等人扶持鼓勵，奮力上進。督察班菁英雲集，表現出色，競爭激烈。袁偉豪率不良營商手法調查課處理一宗裝修公司投訴案，遭無禮對待，袁偉豪靈活應對。一向備受照顧的黃智雯留意到袁偉豪身體不適，在繁忙工作中盡力抽空，為袁偉豪下廚，分擔家務，悉心在旁照料。海關毒品調查課一次大規模行動中，在王敏奕的帶領下，關員天澤意外受傷，下屬不滿王敏奕獨行獨斷，罔顧隊員安全，當面提出抗議。