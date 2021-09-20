把關者們劇情｜6-10集劇透：劉穎鏇亂舉配槍、袁偉豪向黃智雯求婚
文：東方新地｜圖：《把關者們》劇照
把關者們｜1-5集劇情劇透 海關精英袁偉豪、王敏奕聯手破案
《把關者們》第六集劇情劇透(09/20) 劉穎鏇犯下大錯
大麻種植場案件善後工作繁重，王敏奕強撐精神應付。袁偉豪得知後試圖開解，但王敏奕堅持己見。劉穎鏇於訓練時犯下大錯，信心盡失，丁子朗、孔德賢在旁鼓勵。教官為督察班與關員班安排友誼籃球賽，關員班於半場被拋離……袁偉豪偕黃智雯探望父母海叔與海師奶，得悉二人陷入冷戰，誤會及後縱化解，惟夫妻間暗湧未平。王敏奕到醫院探望姚宏遠，並表明看法，下屬仍覺她沒變，姚宏遠卻道出當日行動另一面。當晚，王敏奕發現自己被監視，打算查明時卻遇到襲擊……
《把關者們》第七集劇情劇透(09/21)王敏奕重遇前男友胡諾言
王敏奕遇襲時得袁偉豪所救，留院期間與前男友胡諾言重逢。關員班憑努力和互相扶持，測驗順利過關。督察班欠交飯錢，以零食充饑卻導致集體肚痛，互相卸責；及後商討野外訓練行程安排時，各人對劉佩玥分心有微言，整體形同散沙。空郵中心截獲懷疑藏毒的精鋼零件，需拆開檢查，若錯判要作巨額賠償，王敏奕聽取下屬意見，作出果斷決定。袁偉豪、王敏奕與同屆好友聚會，談起當年受訓趣事。王敏奕坦言一直介懷失落最佳學員獎，會繼續視袁偉豪為對手。
《把關者們》第八集劇情劇透(09/22) 劉佩玥不慎受傷
海關毒品調查課與警方毒品調查科同時收到線報，指聯益頭目藍冠超與巴西黑幫合作運毒。雙方聯合行動，王敏奕推斷出藏毒的貨櫃，黃祥興等則預先到交易地點部署，將一干人等一網成擒。東興頭目彭應輝得悉聯益瓦解，大感滿意……關員班考試在即，丁子朗送上御守打氣，劉穎鏇心頭一動。孔德賢試前暈倒，劉穎鏇趕來關心，觸動孔德賢。督察班展開野外訓練，眾人仍各自為政。陳家樂、劉佩玥被安排一組進行野外定向，發現有人遇險，陳家樂獨斷前往救人，劉佩玥求助途中不慎受傷……
《把關者們》第九集劇情劇透(09/23)丁子朗、孔德賢和劉穎鏇揭破奸商
袁偉豪趕至相助劉佩玥、陳家樂，袁偉豪向陳家樂訓言團體合作的重要性，陳家樂銘記於心，並與劉佩玥漸漸凝聚督察班眾人。某商場舉辦大型促銷活動，黃智雯與下屬「放蛇」打擊不當行銷手法，行動中遇丁子朗、孔德賢和劉穎鏇，三人活用學院所學揭破奸商騙局。袁偉豪、黃智雯與馬貫東一同露營，兩人覺得馬貫東跟過往不同。袁偉豪針對學前預備班領軍調查，令他慨嘆家長為人父母，卻助長罪行發生。黃智雯懷疑自己有孕，對能否成為盡責的母親感到猶豫，袁偉豪亦有所忐忑……
《把關者們》第十集劇情劇透(09/24) 黃智雯確定懷孕
陳家樂暗助隊員徐志成挽回失誤，從針鋒相對變成惺惺相惜。黃智雯確定懷孕，袁偉豪承諾與她攜手面對，並順勢求婚。二人的喜訊瞬間廣傳，王敏奕祝福袁偉豪時，反被問及與胡諾言的關係。黃祥興腹部劇痛即時動手術，王敏奕頓感無力與恐懼，嘉倫陪伴在側，並以自身經歷安慰王敏奕。海叔、海師奶得悉黃智雯懷孕即興奮地張羅準備，並明言希望二人辦喜宴。劉佩玥給眾人送結業禮物，陳家樂見她視自己為朋友，心頭一暖。結業典禮過後，各人迎接全新挑戰……