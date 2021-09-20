把關者們劇情｜6-10集劇透：劉穎鏇亂舉配槍、袁偉豪向黃智雯求婚

《把關者們》第6-10集劇情劇透：王敏奕遇襲時得袁偉豪所救，留院期間與前男友胡諾言重逢。督察班展開野外訓練，眾人仍各自為政。陳家樂、劉佩玥被安排一組進行野外定向，發現有人遇險，陳家樂獨斷前往救人，劉佩玥求助途中不慎受傷！黃智雯懷疑自己有孕，對能否成為盡責的母親感到猶豫，袁偉豪亦有所忐忑……

文：東方新地｜圖：《把關者們》劇照