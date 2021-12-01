拳王｜1-25集劇情 張振朗爆肌有片！前後close up環迴超立體！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected] USA Official、[email protected] (official)
《拳王》張振朗爆肌劇情大綱（持續更新）
泰拳拳王海正曦(譚俊彥飾)於退役之戰力保不敗，慶功後卻為救醉酒女子與人爭執，不久突然身亡。海正藍(張振朗飾)翻看哥哥正曦的拳賽錄影，發現死因竟跟教練石傲山(黎耀祥飾)有關，認定他害死正曦。傲山發展拳館生意，轉型為成功商人，獲電視台著名主播文善言(賴慰玲飾)訪問。名媛雷堅(姚子羚飾)為了某種目的，努力在泰拳界中要佔一席位，成為搏擊聯會顧問，遇上傲山產生微妙關係。正藍為還亡兄公道，拜拳王葉迎風(黃子恆飾)為師，並得富家女江家晴(蔡潔飾)及兒時好友石子聰(朱敏瀚飾)相助，誓要踏上擂台，追擊傲山……
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《拳王》張振朗爆肌Look解禁
今年1月《拳王》煞科時，張振朗曾收到監製的神祕大禮，原來是一幅他的爆肌照，但為了保密張振朗的爆肌造型，當時訪問影片中，全程都在他的照片上加上了一個「禁」字。張振朗透露為了操出一身肌肉，過程好辛苦，但也很值得。
《拳王》角色/人物介紹：一眾男星密密操
《拳王》日前在社交網放出預告片，首度曝光張振朗苦練出來的朱古力爆肌造型，影片更以環迴立體式多個角度，影盡張振朗只著Boxer短褲的前後側面Body，其中更有close up張振朗前胸肌加腹肌的鏡頭。
張振朗飾海正藍
張振朗曾在訪問中透露自己為了在拍打擂台晒肌場面前keep住爆肌身形，原來每餐都要自備食物開工，餐單只有番薯和雞胸肉，又會用攪碎的雞肉加水加奶粉來飲，一日大概飲兩、三杯，他笑指味道真係好臭。
《拳王》角色/人物介紹：一眾男星密密操
此外劇中一眾男星包括黎耀祥、朱敏翰、黃子恆、許家傑等，都操出了一身Fit爆的肌肉，就連客串演出的譚俊彥，都有為擂台激戰一幕辛苦操肌。
黎耀祥飾石傲山
朱敏瀚飾石子聰
黃子恆飾葉迎風
許家傑飾蔣繼昇
譚俊彥飾海正曦
姚子羚飾雷堅
賴慰玲飾文善言
重溫《拳王》海外版預告：
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《拳王》FAQ
問：《拳王》全劇一共多少集？
答：全劇25集。
問：《拳王》播放時間？
答：《拳王》將於11月23日（周二）晚上9時半至10時半在翡翠台播放。