換命真相劇情｜1-25集大結局預告 逆時穿越100日、人物角色介紹

《換命真相》大結局劇情預告：以穿越為題材，透過主角譚俊彥的奇遇和宿命，全劇25集劇情與韓劇《魷魚遊戲》的生死遊戲並不相同，而是一齣奇幻及浪漫元素的劇集。 故事主角重返塌樓災難的100日前，人與事重新改寫，本來無相干的路人甲變成密友、拍住上嘅兄弟卻反目成仇﹗

文：東方新地 圖片及資料來源：TVB.com