換命真相劇情｜1-25集劇情預告 逆時穿越100日、人物角色介紹
文：東方新地 圖片及資料來源：TVB.com
《換命真相》劇情大綱
2020年，維利大廈突然倒塌，死傷無數，工程師時光（譚俊彥飾）曾為大廈檢查，因覺得塌樓事件事有蹺蹊而堅持調查，可惜其戀人張旻(鄧佩儀飾)及妹妹歐陽家純（蔣家旻飾）相繼遇害，最後主角譚俊彥亦被滅口⋯⋯面對如此災難，如果「重頭嚟過」係咪可以阻止悲劇發生呢？又會唔會引發預計唔到嘅蝴蝶效應？！及後主角譚俊彥醒來，竟回到塌樓意外未發生前100日，當時主角還未與細妹相認，而女友仍然在生！上天給了他一個重生的機會，譚俊彥決定撥亂反正，阻止所有災難發生！
當日譚俊彥遇害前曾將證據交給師父英耀華(鄭子誠飾)，他認定鄭子誠有陰謀勾結發展商康永仁(林韋辰飾)，並出賣自己。為避免如原時空般連累旻和純， 光決定先不與純相認，亦不與旻發展情侶關係，只在暗處保護二人。旻和純發現好姊妹朱筱筱（陳庭欣飾）致死的原因，竟與光一直尋找的真相殊途同歸……時光逐漸接近真相，在掌握仁的罪證時，仁亦在背後發現光等人的行為， 決定斬草除根！二人來一場正邪對決，究竟光能否挽救一切，將仁繩之於法？
《換命真相》10月18日起播放
播放時間：星期一至五 2030 – 2130 共25集
監製： 黃偉聲
演員：譚俊彥、鄧佩儀、張頴康、劉佩玥、朱敏瀚、蔣家旻、 林韋辰、鄭子誠、林凱恩、 陳庭欣、丘梓謙、蕭徽勇、 王綺琴、樊亦敏
時光(譚俊彥飾) 土木工程師
有才華兼有上進心，辦事效率極高，做事乾淨 俐落。家境優渥，生活無憂無慮。為人正直木 訥、倔強固執，開朗且富有正義感，因一次意 外而回到過去，其後變得圓滑變通，有時為達到目的，不惜違背自己的原則。
袁佑勳(張頴康飾) 土木工程師
為人友善、謙虛和藹，擅長交際、善於察言觀色，處事圓滑、八面玲瓏。注重人際關係，是公司的人氣王。才智出眾卻屢屢受挫、懷才不 遇，無論是工作還是感情都被人當做備胎，長年受盡壓抑。
張旻(鄧佩儀飾) 律師/小小時光咖啡店老闆
樂天知命，積極向上，勤奮努力，認真乖巧。 看似冷漠且不近人情，說話尖酸刻薄、不留情面，其實外冷內熱、口硬心軟。年少時失去雙親，寄人籬下，明白只有自力更生才能自在過 日子。
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楊紫山(劉佩玥飾) 小小時光咖啡店老闆
曾有過兩段婚姻，但兩任丈夫均已去世。說話不經思考，總是衝口而出。外在看似剛烈， 但內心柔軟，不會輕易在人前示弱、暴露弱點。 出生於黑幫世家，父親疏於管教，道德觀比較薄弱，做事我行我素、任性衝動。自小備受寵愛，養成貪玩、做事不顧後果的性格。
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朴寶劍(朱敏瀚飾)事務律師
韓國混血兒，譚俊彥穿越到100日前認識的好友，以為譚是外星人，與歐陽家純有感情線。
歐陽家純(蔣家旻飾)
譚俊彥之妹，於第1集因「維利大廈」倒塌去世，剛與其相認；張旻、楊紫山、容懿筱之中學同學
《換命真相》以穿越為題材
穿越劇一直備受觀眾喜愛，近年的《EU 超時任務》和《超時空男臣》均成功引 起追劇熱潮，備受好評，更被網民譽 為「神劇」。《換命真相》以穿越為題 材，故事講述譚俊彥和其戀人鄧佩儀 及妹妹蔣家旻因一次意外而死亡，譚 俊彥藉著一個回到過去的機會，希望 扭轉自己命運，彌補以往所犯過的錯 誤，避免悲慘結局的發生。透過角色 意想不到的奇遇和宿命，打造出有著 奇幻及浪漫元素的劇集。
鄧佩儀首當女一
鄧佩儀曾參演多套重頭劇集，在《金宵大廈》、《降魔的2.0》和《陀槍師姐2021》的演出都別具發揮空間，表現亮眼，尤其喊戲很具感 染力。今次鄧佩儀首度擔正，與首度合作的譚俊彥飾演一對情侶， 兩人出場幾秒便被安排死去，只能透過夢中和穿越見面，兩人感情 錯綜複雜、感情變化多層次，而且她的角色設定複雜，對於首次擔 綱演出的鄧佩儀來說，是個大考驗，而Gloria 亦把握機會，盡情展 示自己的實力與魅力。
奇幻故事設定
本劇由《十二傳說》的監製黃偉聲和《一屋老友記》的編審馬俊縈製作，兩人擅 長製作奇幻元素的劇集，本劇的故事 設定有如平行時空，譚俊彥的舉動和 決定將引發不同發展及變化，所以譚 俊彥將會在同一場戲拍攝兩個似曾相 識、又有不同變化的橋段，考驗演員 演技之餘，在劇本、故事設定到拍攝 手法都別具特色，令人非常期待！
換命真相FAQ
Q:《換命真相》大結局何時播放？
A:《換命真相》全劇25集，第24集播出後，25集大結局因為19日晚上播放《萬千星輝賀台慶》而調動時間，《換命真相》大結局暫定於11月21日星期日晚上8:30播放 。
Q:《換命真相》在何時拍攝？
A:《換命真相》在2020年7月－11月拍攝。