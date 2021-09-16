新劇《換命真相》27歲鄧佩儀升呢女一壓力爆煲 頻NG阻全劇組遲收工

新劇《換命真相》將於10月18日播放，鄧佩儀升呢「女一」壓力爆煲！13年參選《國際中華小姐競選》奪冠入行的鄧佩儀，在無綫捱足七年先有機會在劇集《換命真相》（前名《逆襲人生》）首度擔正女一，開心到表明如同中六合彩，但她似乎開心得太早，由於新劇角色複雜感情多層次相當有難度，演技仍未夠班的她，拍攝兩個多月以來，便經常演出失準交唔到戲，不停NG不特止，導演唔收貨，連累兩位男主角要陪佢重拍，搞到全劇組工作人員晚晚超時收工，被拖累密集NG的譚俊彥向友人呻爆帶住她演出非常吃力，男二張頴康更加躁到在片場發火！

撰文、圖片：東方新地