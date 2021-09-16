新劇《換命真相》27歲鄧佩儀升呢女一壓力爆煲 頻NG阻全劇組遲收工
新劇《換命真相》將於10月18日播放，鄧佩儀升呢「女一」壓力爆煲！13年參選《國際中華小姐競選》奪冠入行的鄧佩儀，在無綫捱足七年先有機會在劇集《換命真相》（前名《逆襲人生》）首度擔正女一，開心到表明如同中六合彩，但她似乎開心得太早，由於新劇角色複雜感情多層次相當有難度，演技仍未夠班的她，拍攝兩個多月以來，便經常演出失準交唔到戲，不停NG不特止，導演唔收貨，連累兩位男主角要陪佢重拍，搞到全劇組工作人員晚晚超時收工，被拖累密集NG的譚俊彥向友人呻爆帶住她演出非常吃力，男二張頴康更加躁到在片場發火！
撰文、圖片：東方新地
《換命真相》鄧佩儀入行7年機會不斷
加入無綫七年機會不斷的鄧佩儀，多年來拍過唔少TVB重頭劇，雖然一直只演二三線角色，不過，近年有份參演的劇集均有發揮機會，如《鐵探》、《金宵大廈》及《降魔的2.0 》的演出便得到網民不少讚賞，終成功獲監製黃偉聲賞識，安排她在新劇《換命真相》擔演女一。
感情戲連拍兩次有難度 壓力爆煲
第一次擔正做女主角，鄧佩儀早在記者會上興奮報喜：「冇諗過自己可以做呢套劇女主角，有得發揮已經好開心，好似中咗六合彩咁！」不過收到劇本後，鄧佩儀好快由喜變成憂慮。由於在劇中與譚俊彥演一對，兩人甫出場已被安排死去，穿越回到九個月前，劇中譚俊彥要把握時間去拯救鄧佩儀，兩人感情錯綜複雜，劇中有不少感情交集，由於經常穿越時空，兩人的感情戲更經常要連拍兩次，去交代一些變化，相當考演技。據知情者透露：「其實收到劇本之後，Gloria（鄧佩儀）已經好緊張，匿喺屋企研究角色同做筆記，佢從未做過咁深層次嘅感情變化，對佢嚟講真係好大壓力，開拍之後，因為佢嘅戲份好重，每日都有好幾場戲要應付，演出更加力不從心，成日NG，就算拍完啲戲導演都唔收貨，愈緊張就愈做唔到要求！」
譚俊彥、張頴康首當其衝 全劇遲收工
同鄧佩儀最多對手戲的譚俊彥，便首當其衝受拖累，被迫經常重拍。據一名工作人員說：「喺劇入邊Shaun（譚俊彥）同Gloria對手戲好多，知Gloria好大壓力，見Gloria演得唔好而唔開心，都有鼓勵對方，仲專登喺每場戲拍之前同Gloria研究咗先，其實Shaun為咗教佢都搞到自己好大壓力，有時一拍再拍，搞到劇組遲收工，都忍唔住同人呻話要帶住Gloria非常吃力！」而同樣被拖累的還有與鄧佩儀劇中也有不少感情戲的張頴康，因對手失準重拍屢見不鮮，經常被阻遲收工，更試過在片場發火：「唔明點解仲好似新人咁！」被硬捧上女一的鄧佩儀，是禍是福原來只是一線之差！