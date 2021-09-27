換命真相｜譚俊彥或成視帝黑馬 時裝穿越台慶劇10月開播

《換命真相》前名《逆襲人生》，據報將於10月18日開播，全劇25集播到11月台慶，由譚俊彥、鄧佩儀及張頴康領銜主演。翻查去年紀錄，王浩信亦是憑台慶前啟播的《踩過界II》奪視帝，今次《換命真相》男主角是狄龍之子譚俊彥，新劇開播前竟然因為Netflix韓劇《魷魚遊戲》成為談論焦點，離奇有運，或者有機會「趕尾班車」做黑馬視帝！

文：東方新地 圖：TVB.com