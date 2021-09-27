換命真相｜譚俊彥或成視帝黑馬 時裝穿越台慶劇10月開播
文：東方新地 圖：TVB.com
《換命真相》緊接《我家無難事》播放，是一齣時裝穿越電視劇，故事講述工程師時光（譚俊彥飾）藉著一個回到從前的機會，希望彌補以往所犯過的錯誤，避免女友張旻（鄧佩儀飾）在「維利大廈」倒塌慘案中去世，悲慘結局能否扭轉？要穿越幾多次先夠？
《換命真相》以穿越為題材
《換命真相》以穿越為題材，故事講述譚俊彥和其戀人鄧佩儀及妹妹蔣家旻因一次意外而死亡，譚俊彥藉著一個回到過去的機會，希望扭轉自己命運，彌補以往所犯過的錯誤，避免悲慘結局的發生，有著奇幻及浪漫元素的劇集。除了譚俊彥、鄧佩儀及張頴康領銜主演，還有蔣家旻、朱敏瀚、鄭子誠、劉佩玥、陳庭欣、林韋辰及林凱恩聯合演出
大廈倒塌案事有蹺蹊 奇幻故事設定
本劇由《十二傳說》的監製黃偉聲和《一屋老友記》的編審馬俊縈製作，兩人擅長製作具奇幻元素的劇集；編審馬俊縈首部編審的劇集是《一屋老友記》，2017年4月完成《愛·回家之開心速遞》首40集劇本創作後離開TVB，今次回巢的《換命真相》獲安排成為台慶劇。本劇的故事設定有如平行時空，譚俊彥的舉動和決定將引發不同發展及變化，所以譚俊彥將會在同一場戲拍攝兩個似曾相識、又有不同變化的橋段，考驗演員演技之餘，故事離奇、情節懸疑，相當燒腦，令人非常期待！
視帝黑馬譚俊彥與《魷魚遊戲》男主角李政宰撞面有運
翻查去年紀錄，王浩信亦是憑台慶前啟播的《踩過界II》奪視帝，今次《換命真相》男主角是狄龍之子譚俊彥，有機會「趕尾班車」！譚俊彥加入無綫已有數年，次次都做男一兼有激情床戲演出，但仍未算大受關注，最近卻因為被喻為「韓版大屠殺」的驚慄韓劇《魷魚遊戲》成為話題！原來《魷魚遊戲》的男主角李政宰被指與譚俊彥「撞樣」，就連譚俊彥本人都覺得好似，套劇依家爆紅，譚俊彥都有so吖！
鄧佩儀首當女一 出場即死無限Loop
鄧佩儀首度擔正，與首度合作的譚俊彥飾演一對情侶，兩人出場幾秒便被安排死去，只能透過夢中和穿越見面，兩人感情錯綜複雜、感情變化多層次，而且她的角色設定複雜，對於首次擔綱演出的鄧佩儀來說，是個大考驗，Gloria將展現她的實力與魅力。
相關文章：新劇《換命真相》27歲鄧佩儀升呢女一壓力爆煲 頻NG阻全劇組遲收工
相關文章：新劇《換命真相》短褲look吸客 32歲劉佩玥靠食素瘦身
TVB節目巡禮2021 | 換命真相
張頴康鄧佩儀鬧不和 當面對質放暗箭?!
有傳張頴康於拍攝新劇《換命真相》時跟拍檔鄧佩儀鬧不和，無綫娛樂新聞台記者找來兩位演員「當面對質」。
https://www.youtube.com/watch?v=sd0PMItxtEY