撻出愛火花1-15集大結局劇情劇透 謝霆鋒絕招「風火山林」Chok到盡頭
文：東方新地 圖：TVB.com
《撻出愛火花》 第一集劇情
梁藝齡將與馬德鐘結婚，一臉幸福模樣，但不知馬德鐘與女子阿思暗中來往。馬德鐘在柔道比賽中，敗給元華後，以練習柔道為借口把婚期取消，梁藝齡一臉無奈，更以為元華從中作梗所致。
梁藝齡之弟謝霆鋒從外地回來，他知其叔韋家雄喜歡一女子歐倩怡，遂跟蹤他至元華當教練的柔道館，被迫交學費學柔道。元華當眾揭破梁藝齡的婚期取消後，以為她跳海自殺，奮力救她。
梁藝齡之表妹李珊珊游說梁藝齡一同開美容院，位置在元華的柔道館隔籬，剛巧梁藝齡見元華把謝霆鋒摔倒，遂大聲喝止。
謝霆鋒跟梁藝齡回家後，始知元華正是取消婚禮的幕後黑手，決定不再跟他學柔道。謝霆鋒其後再央求元華收他為徒，但未被答允。
《撻出愛火花》第二集劇情
謝霆鋒努力為韋家雄製造機會追歐倩怡，每次卻遭張新悅破壞。
一天，林其欣見美容院的雜物放在柔道館前，遂搬向美容院那裏，無意中把李珊珊困在內，幸得梁藝齡回來解困，二人繼而與林其欣發生口角。梁藝齡終知道馬德鐘移情別戀而對他死心，亦辭退交通警一職。元華知道後心感不安。謝霆鋒和韋家雄與金田柔道館的學生起衝突，幸元華及時趕至解圍。謝霆鋒更仰慕元華，謊稱梁藝齡已答允讓他學柔道。梁藝齡在元華的勸說下，答允讓謝霆鋒學柔道，謝霆鋒欣喜若狂。
美容院開張之日，梁藝齡與一女子吳慧瓊在小巴站發生口角，原來慧瓊是元華之母，她正為元華安排相睇，而相睇的對象竟是梁藝齡。慧瓊不喜歡梁藝齡，在她面前數盡元華的壞習慣，令她非常尷尬。在謝霆鋒安排下，韋家雄約好歐倩怡看戲，但陰差陽錯下竟變成是謝霆鋒與張新悅去看戲，二人再次鬥氣。
另一方面歐倩怡亦拒絕韋家雄對自己的愛意。元華與梁藝齡相處多了，發覺她有溫柔的一面，開始對她產生愛慕之心。元華與梁藝齡相處多了，發覺她有溫柔的一面，開始對她產生愛慕之心。歐倩怡不想接受韋家雄對自己的愛意，想辦法拒絕。在全港青少年柔道錦標賽前，謝霆鋒以白帶的身分摔倒黃帶的對手，元華見之感愕然。劉愷威之母陳嫻回港，二人關係惡劣。
《撻出愛火花》 第三集劇情
元華與梁藝齡相處多了，發覺她有溫柔的一面，開始對她產生愛慕之心。歐倩怡不想接受韋家雄對自己的愛意，想辦法拒絕。在全港青少年柔道錦標賽前，謝霆鋒以白帶的身分摔倒黃帶的對手，元華見之感愕然。
劉愷威之母陳嫻回港，二人關係惡劣。
《撻出愛火花》 第四集劇情
在全港青少年柔道錦標賽前，金田柔道館與一本柔道館先來個友誼賽，謝霆鋒以白帶的身分摔倒黃帶的對手，眾人均感愕然。
謝霆鋒柔道技術表現優異，元華讓他晉升至黃帶，他高興萬分。元華聽張新悅之計，買了鮮花欲約會梁藝齡，卻偏遇上一男子約翰。約翰因昔日曾被梁藝齡救了一命，對她心生愛慕，遂鍥而不捨去追求她，但梁藝齡堅決拒絕，更假裝元華是其男友。
謝霆鋒偷學柔道的招式，被元華責備。元華被約翰灌醉，更被拍下他左擁右抱的照片給梁藝齡看，但她毫不介意。約翰更到柔道館，向元華表示要與他一較高下，希望奪回他心愛的梁藝齡。
約翰與元華決戰，元華終戰勝約翰。他見約翰險些撞牆，更出手相救，約翰深受感動。林其欣積極討好慧瓊，以博取其歡心。
《撻出愛火花》第五集劇情
元華率領眾學生接受比賽前的特訓。眾人接受艱苦的訓練，苦不堪言。劉愷威見張新悅喜愛郊野的小花，遂採下放在她的宿舍內，卻錯放在歐倩怡的床上。
謝霆鋒貪玩，令劉愷威失去晉升啡帶的機會，元華知道後，罰他結紮多個草人。林其欣擅自入營，無意中透露梁藝齡入了醫院。元華借故出營到醫院，得知梁藝齡只有三個月的壽命。
元華有感梁藝齡時日無多，帶她到高級餐廳進膳，更買下戒指向她求婚，後來才知得病者並非梁藝齡，元華尷尬非常。在訓練中，謝霆鋒受盡張新悅的逼迫，叫他砍柴以燒飯，但良久未回。張新悅終找到謝霆鋒，但她不慎弄傷了，由謝霆鋒揹她回營地。
《撻出愛火花》第六集劇情
在多日訓練下，眾人體力已合格，謝霆鋒的成績更是優異。
元華拿出戒指給梁藝齡，她卻給他支票買下戒指。林其欣知元華心中只有梁藝齡，遂設下一連串詭計破壞他們。一天，他們三人在升降機內，升降機內電燈突然熄滅，林其欣即掌摑元華並責備他，元華一臉茫然。
元華無辜被摑，梁藝齡開始懷疑其人格。林其欣多次陷害元華後，被梁藝齡無意中知道元華原來喜歡自己，但她禮貌地拒絕其愛意。劉愷威、張新悅與歐倩怡去遊玩，但不歡而散。
《撻出愛火花》第七集劇情
劉愷威見謝霆鋒送星星給張新悅，以為謝霆鋒欲追求張新悅，頓感失落。謝霆鋒知張新悅要訪問長跑天王黃大偉，遂歷盡千辛萬苦，終感動了黃大偉接受訪問。張新悅知道是謝霆鋒相助，於是帶他回柔道館，教他一招式「雙手割」，二人練習時謝霆鋒被摔倒地上，張新悅也跟著倒地，親密接觸下均感尷尬。
謝霆鋒聽從韋家雄的詭計，一心追求張新悅，令二人的關係比前和諧一點。梁藝齡遇上色魔，努力掙脫逃過大難，第二次遇上時，幸好元華及時出現，梁藝齡感激。李珊珊沉迷占卜，竟被她發現將來的伴侶是韋家雄，但又不願意接受這事實。
一本柔道館舉行選拔賽，要選出種籽代表及主將。韋家雄在李珊珊無心的鼓勵下，振奮起來並勝出。五位代表選出，最後由劉愷威與謝霆鋒爭奪主將，謝霆鋒用張新悅秘密教他的「雙手割」把劉愷威摔倒，眾人嘩然。謝霆鋒以雙手割把劉愷威摔倒，成為主將。
《撻出愛火花》第八集劇情
劉愷威得歐倩怡的鼓勵，向張新悅示愛，卻被拒絕。元華知謝霆鋒實力不足，遂叫他練摔木樁，若不成功便不許他參賽。
元華與梁藝齡被眾人誤會拍拖，梁藝齡矢口否認，言辭間更傷害了元華而感不安。張新悅比賽時幸得一男子廖啓智的提點，終能勝出，張新悅更向謝霆鋒表示此人可能是其失蹤多年的親生父親。柔道錦標賽中，一本柔道館的學生皆落敗，謝霆鋒亦敗在天峰手上。
謝霆鋒打輸後一臉失落。張新悅致電給謝霆鋒，但謝霆鋒不肯接聽，還獨自往鯉魚門，張新悅趕到鯉魚門找他，見他與小朋友打籃球，似忘卻打輸比賽，才感安心。
《撻出愛火花》第九集劇情
林其欣故意對梁藝齡透露約會元華，梁藝齡強裝鎮定，但仍失神地把唇彩塗出界。李珊珊從占卜中認定韋家雄是她的真命天子，但李珊珊見他笨頭笨腦又胸無大志，氣炸。張新悅與廖啓智相見，但廖啓智刻意逃避，不肯相認。
謝霆鋒見張新悅傷心的樣子，替張新悅找廖啓智。廖啓智最後終肯與張新悅相認，父女團聚。謝霆鋒重練柔道，卻又心不在焉，竟輸給新學員。元華與謝霆鋒比試，發現謝霆鋒毫無鬥志，大感失望，把他的黃腰帶扯下。
謝霆鋒和張新悅在酒吧與天峰相遇，天峰侮辱謝霆鋒，又指他練一世柔道也不夠他打。謝霆鋒氣憤之餘，信心盡失。
《撻出愛火花》第十集劇情
張新悅為讓他重拾自信，深夜在沙灘找尋金幣，謝霆鋒被張新悅的舉動感動，決再練柔道，終考獲藍腰帶。
林其欣在美容院故意為梁藝齡介紹男友。梁藝齡無意中把整樽果酸倒落林其欣面上，林其欣指責梁藝齡妒忌她與元華拍拖，才下毒手。張新悅知謝霆鋒玩弄自己的感情而大怒。謝霆鋒本想向張新悅道歉，但言語間卻把張新悅激走。
元華帶回梁藝齡所者煮的糖水給彬母吃，但林其欣暗中把洗潔精溝進糖水，彬母因而誤會梁藝齡。林其欣見元華與梁藝齡手拖手拍拖，向彬母告狀，指責元華移情別戀。彬母同林其欣找梁藝齡算帳，大罵梁藝齡纏住元華，梁藝齡百詞莫辯。
韋家雄卻向李珊珊表明二人沒有機會發展，但李珊珊指是天意註定。
《撻出愛火花》第十一集劇情
謝霆鋒向張新悅道歉，怎料陰差陽錯，二人再起爭執。
謝霆鋒和張新悅再次鬧翻，互不理睬。林其欣跟蹤元華與梁藝齡睇戲，二人被逼分座，梁藝齡覺二人拍拖像偷情，決定要解決這問題。
劉愷威回來，才知謝霆鋒與張新悅分手，劉愷威借口為父慶祝生日，欲令父母和好，但二人心軟口硬，各不相讓。
余子明暈倒街上，被證實患有老人癡呆症。余子明病情惡化，認不出謝霆鋒一家。眾人發現余子明病發前寫的信，均感心傷，決要繼續經營茶餐，但謝霆鋒所製的菠蘿包水準奇劣，生意一落千丈，謝霆鋒一家欲把茶餐廳出讓。
謝霆鋒決再研製菠蘿包，誓不將茶餐廳出讓，但梁藝齡卻憂心茶餐廳的經濟問題。
《撻出愛火花》第十二集劇情
元華欲把的士牌賣掉，幫助梁藝齡一家度過難關。余子明病情嚴重，但仍經常嚷著要造最好的菠蘿包。謝霆鋒親眼目睹余子明製造菠蘿包，才知道秘訣何在，大喜，終炮製出美味的菠蘿包。劉愷威被逼辭職，父母誤會他欲自殺。
劉愷威將計就計，令父母和好。張新悅陪劉愷威一家吃飯，謝霆鋒誤會張新悅成為劉愷威的女朋友，為逃避張新悅，藉口要幫茶餐廳而退出柔道館。
《撻出愛火花》第十三集劇情
劉愷威獲漫畫社賞識，欲放棄柔道。但元華推薦他與張新悅一起考柔道，劉愷威得張新悅鼓勵，決定考試。李珊珊父母要慶奇辭去茶餐廳工作，但慶奇拒絕，李珊珊深受感動而陪伴左右。劉愷威雖苦練柔道，但仍然落敗，劉愷威向張新悅表白，希望她再給自己機會。元華欲化解母親與梁藝齡之間的矛盾，不果。張新悅幫助哥哥說服媽媽接受梁藝齡。
元華買婚戒時突感不適，經醫生診斷為腦瘤。元華不想拖累梁藝齡，故意謊稱自己有妻兒，還帶梁藝齡去開房，將梁藝齡氣走。林其欣與彬母連手灌醉元華，使梁藝齡誤會元華與林其欣有染。歐倩怡替劉愷威報名參加漫畫大賽，劉愷威在張新悅的鼓勵下通宵趕畫，癡情的歐倩怡陪伴左右，但劉愷威心裡只有張新悅，歐倩怡若有所失。梁藝齡透露已與元華分手，謝霆鋒找元華算賬，元華突感不適，張新悅與謝霆鋒送他入院，始知他患有腦腫瘤。
《撻出愛火花》第十四集劇情
林其欣搬入彬家，還要與元華結婚，但元華顯得滿不在乎。元華到醫院複診，醫生勸他應盡早動手術，但元華擔心手術失敗而拒絕。張新悅向劉愷威坦言只當他是好朋友。劉愷威在漫畫比賽中奪魁，領獎時向歐倩怡道歉並表白了自己的愛情，歐倩怡感動不已。馬德鐘欲與梁藝齡重修舊好，元華從中協助，梁藝齡大怒，要找元華算賬，謝霆鋒忍不住告訴她元華的病情。
梁藝齡質問元華為何隱瞞病情，並逼他戴上婚戒，元華終被感動，決定做手術。而知道元華病情的林其欣則拂袖而去。馬德鐘為了梁藝齡向元華挑戰，元華最終將他擊敗。
《撻出愛火花》第十五集劇情
謝霆鋒憑著堅強的鬥志在全港柔道大賽上將洪天明打敗，獲得冠軍。日本柔道大師諸本先生邀謝霆鋒赴日受訓，張新悅為助謝霆鋒完成心願，故意稱自己是在玩弄他的感情。梁藝齡及家人也鼓勵謝霆鋒珍惜機會。
謝霆鋒得眾人支持，也明白了張新悅對自己的期望和苦心，決心赴日深造。一年半後，劉愷威以漫畫成名，張新悅任新聞記者，菠蘿茶餐廳生意甚佳。元華的手術也相當成功。謝霆鋒得獎後會港，向張新悅表白愛意，二人終能復合。一本柔道館重新開業，謝霆鋒任教練，元華任總教練。