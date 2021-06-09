撻出愛火花1-15集大結局劇情劇透 謝霆鋒絕招「風火山林」Chok到盡頭

《撻出愛火花》劇情劇透：無綫深夜重播2000年1月首播的青春劇《撻出愛火花》，由謝霆鋒、張新悅、元及梁藝齡領銜主演，並由劉愷威、韋家雄、李珊珊及林其欣聯合主演。全劇香港版共有15集，大結局一戰由謝霆鋒決戰洪天明，仲有馬德鐘飾演賤男。

文：東方新地 圖：TVB.com