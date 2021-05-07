擊戰｜第6-10集 挑戰Beyond經典歌 邊位女鼓手會被淘汰？
文：東方新地｜圖：ViuTV
《擊戰》第6-10集內容：
第6集（播出日期：5月10日）靠兩手向理想揮手
新一輪淘汰戰即將展開，難度亦再升級！今次比賽要打Beyond三首經典歌曲，參賽者除了要為自己而戰，亦要為組員拿得最多分數才可脫離被淘汰的命運，各組又會點施展渾身解數去取勝？
第7集（播出日期：5月11日）圍著欲望與理想 叫嚷
今晚繼續第二輪淘汰戰！輪到三位上一回合都表現麻麻的鼓手出戰，究竟邊一位可以打破大家對她們的印象，發揮超水準演出？
第8集（播出日期：5月12日）可否爭番一口氣？
來到第二輪淘汰戰最後一個回合，份屬好友的Karen、Hei Hei及Fingfing要同場較量！比起兩位，Hei Hei較不擅長重型搖滾，加上肩負Carry隊友的責任，壓力能否轉化成動力？
第9集（播出日期：5月13日）機會斷送給別人
要來的始終要來，第二輪淘汰戰的賽果終於出爐，亦代表會有三位鼓手需要離開《擊戰》的舞台，這回合會是誰被淘汰？而且又會有什麼新挑戰等待著剩餘的六位鼓手？
第10集（播出日期：5月14日）抱緊每一瞬間都已夠
新一輪決戰，參賽者要與三隊當紅樂隊Dear Jane、ToNick、KOLOR夾Band。過往都是自己作賽，今次要完美打出自己的編曲，又要顧兼結他、Bass及主音，難上加難！邊個可以彰顯自己功力，擺脫被淘汰的危機？
導師陣容：
黃偉勳（鼓王勳）
現活躍於主流音樂樂壇，擔任音樂會鼓手一職、巡演及錄音製作等工作，曾參與和合作之歌手音樂人有陳奕迅、容祖兒、何韻詩、盧凱彤、藍奕邦、周國賢、麥浚龍、陳蕾、黃家強、草蜢、黃耀明、吳雨霏、劉德華、林憶蓮、達明一派、鄭秀文、楊千嬅、林一峰、香港小交響樂團、At 17、謝霆鋒、PixelToy、拜金小姐、人山人海、盧冠廷、青山大樂隊、鄭伊健、范曉萱、蔡健雅、Eric Kwok、謝安琪、C AllStar及Robynn and Kendy等等。
張嘉豪（波子）
自幼在父親張建波（知名樂手，曾參與不少天王巨星演唱會及錄音工作）薰陶下熱愛打鼓及音樂，十二歲開始跟隨父親艱苦段練下學習打鼓，直至17歲正式踏上紅館舞台為徐小鳳演唱會擔任鼓手，自此之後開始其音樂生涯活躍於各大演唱會及參與不同唱片錄音工作至今，曾合作歌手包括徐小鳳、劉德華、許冠傑、譚詠麟、郭富城、何韻詩、陳奕迅、張敬軒、林一峰、草蜢等等……，現為樂隊ZolarWind成員。
馮卓然（Anton）
身為樂隊One Promise鼓手，11 歲移民英國，近年回流香港的鼓手。參與不同音樂風格的樂團，包括重金屬音樂門生、數學搖滾tfvsjs。
10位學員資料：
1）Fing Fing （23歲）
現職：爵士鼓導師
參賽歌曲：BLACKPINK-Pretty Savage
打鼓年資及經驗：12歲開始打鼓，曾經去德國音樂節表演
考取級別：Rockschool Grade 8
夢想：想一世都打鼓及巡迴表演
想合作的藝人/Band：Dear Jane
2）Karen Hui（26歲）
現職：影音維修
參賽歌曲：Sayonara Energy
打鼓年資及經驗：18歲開始打鼓
考取級別：Rockschool Grade 8
夢想：想幫容祖兒打鼓
想合作的藝人/Band：容祖兒
3）吳卓曦Hei Hei（35歲）
現職：Slasher
(musician/advertising/video production)
參賽歌曲：GDJYB-Backspace
打鼓年資及經驗：雞蛋蒸肉餅創團鼓手，曾到冰島、美國、日本等音樂節演出
夢想：希望80歲仍是鼓手
4）梁俊文Underdog（24歲）
現職：Start Up 文員(剛辭職全身打鼓)
參賽歌曲：maybeshewilll-To the skies from a hillside
打鼓年資及經驗：中二開始打鼓
考取級別：Grade 8
5）Ande（24歲）
現職：自由工作者
參賽歌曲：JeremyZucker-Comethru
打鼓年資及經驗：近2年才開始打鼓
考取級別：Trinity Grade 8
夢想：希望開心
欣賞鼓手：Anika Nilles
6）朱敏琪（41歲）
現職：言語治療師
參賽歌曲：Toxicity-system of a down
興趣：音樂、舞台劇幕後、義工
打鼓年資及經驗：17年
考取級別：Rockschool 8級
7）王樂欣（27歲）
現職：流行鼓導師
參賽歌曲：我愛Hardpack-Diminish Makdemo
興趣：打鼓
打鼓年資及經驗：12年
考取級別：Rockschool Grade 8
8）崔恩沛（27歲）
現職：補習老師
參賽歌曲：盧凱彤-囂張
興趣：打鼓、彈結他、插花
打鼓年資及經驗：4年
考取級別：Rockschool 5級
9）葉穎欣（32歲）
現職：文書
參賽歌曲：David Guetta-Titanium
興趣：打鼓、唱歌、水上活動、露營
打鼓年資及經驗：5年
10）羅巧頎 Piaf（20歲）
現職：學生
參賽歌曲：Suppermoment-無盡
興趣：寫歌、唱歌、拍攝
打鼓年資及經驗：8年