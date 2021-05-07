擊戰｜第6-10集 挑戰Beyond經典歌 邊位女鼓手會被淘汰？

ViuTV推出的打鼓比賽真人騷節目《擊戰》，由李健宏（KB）、江𤒹生（Anson Kong）及余逸思（Yoshi）擔任主持，並邀請了三位不同風格的專業鼓手導師黃偉勳、張嘉豪及馮卓然，從十位女鼓手中各自挑選學員，進行個人及團隊賽，參賽者需要根據不同題目進行競賽，再由導師及評判團進行評分，最後誕生一名冠軍。

文：東方新地｜圖：ViuTV