新紮師兄劇情｜經典重播 1-40集 梁朝偉、劉青雲分集劇情角色
《新紮師兄》深夜重播 經典長劇40集劇情
《新紮師兄》第一輯除了在1984首播，之後只有1985年及2003年上午時間重播，今次首度安排於無綫深宵時段播放，是無綫為配合梁朝偉獲《第80屆威尼斯電影節》頒發「終身成就金獅獎」，祝賀影壇巨星梁朝偉獲頒這項至高榮譽，無綫電視安排特備節目《光影裏的梁朝偉》系列。
《新紮師兄》劇情故事大綱：
張偉杰（梁朝偉飾）考進少年警察訓練學校，畢業後在警界平步青雲，卻因 工作而冷落女友謝穎之（張曼玉飾），好友喬志豪（關禮傑飾）更乘虛而入。 張偉杰同父異母的妹妹張家汶（劉嘉玲飾）戀上杰師兄倪峯（劉青雲飾）。倪峯被賊車撞倒，從此跛腳傷殘，被迫退出警界，意志消沉下竟變成亡命殺手…… 《新紮師兄》是一套以警校生活為主題的青春勵志 劇，劇情輕鬆有趣，內容涵蓋家庭、愛情、犯罪等 情節。梁朝偉的學警造型迷倒萬千少女，當年在翡 翠台首播時引起巨大轟動，收視、口碑雙報捷！
新紮師兄｜ 第1集 張偉杰助穎之擊退飛仔
張偉杰與高佬泉投考少年警校，後被取錄。穎之被惡飛非禮，張偉杰助穎之逃脫。劉兆銘扮成經濟拮据模樣，藉此減少給張偉杰零用錢。劉兆銘提出要與蘇杏璇離婚，蘇杏璇拆穿劉兆銘扮窮。夏萍勸蘇杏璇裝扮自己，帶蘇杏璇往電髮，卻遇上羅蘭。
新紮師兄｜ 第2集 吳孟達教學手法嚴厲
張偉杰等進入學堂後，吳孟達教學手法嚴厲，Fit佬態度認真，使眾人叫苦。細昌欺負「好姐」（關禮傑飾） ，張偉杰抱打不平，細昌頓為生畏。張偉杰撞跌穎之，穎之跌爛眼鏡，張偉杰陪她往配新眼鏡。阿義偷出學堂，阿義恐「好姐」 報告給吳孟達，加以恐嚇。
新紮師兄｜ 第3集 張偉杰被家明打傷
Fit佬阻止張偉杰與阿義打架，「好姐」 因受恐嚇而未將真相說出，但吳孟達明察，懲罰阿義。張偉杰獲悉母親與羅蘭打架，家明代母出頭，將張偉杰打傷，張偉杰暈倒，嘉汶救醒他。Fit佬對「好姐」 加倍訓練，張偉杰以為Fit佬存心留難，向Fit佬挑戰。
新紮師兄｜ 第4集 張偉杰挑戰Fit佬失敗
張偉杰向Fit佬挑戰跆拳道，張偉杰不敵，吳孟達懲罰二人。Fit佬知父親因欲偷渡來港而受傷，難過飲泣，張偉杰將此事宣揚。嘉汶誤會張偉杰對自己生愛意，說出自己身份，羅蘭怒斥張偉杰。嘉汶向蘇杏璇查詢羅蘭從前職業，蘇杏璇將真相隱瞞。
新紮師兄｜ 第5集 Fit佬正跟蹤殺人犯阿強
張偉杰獲悉劉兆銘生活富裕，上成家向劉兆銘質詢。細昌欺負「好姐」 為Fit佬發現，細昌向吳孟達誣陷Fit佬，不果。張偉杰與高佬泉等旅行，高佬泉對嘉汶獻殷勤。細昌整蠱Fit佬，Fit佬正跟蹤殺人犯阿強，被細昌等人打草驚蛇，阿強拔槍指向眾人。
新紮師兄｜ 第6集 Fit佬與張偉杰冰釋前嫌
Fit佬與張偉杰等將阿強制服，吳孟達反而懲罰Fit佬與張偉杰，二人因此前嫌冰釋，張偉杰終決定留在警校。警校運動會快將舉行，張偉杰等向塔門社挑戰，敗北而回。吳孟達罰張偉杰不准參賽，其後又答允張偉杰能做一百次掌上壓便讓他出賽。
新紮師兄｜ 第7集 「好姐」 失足跌落山坑
張偉杰終能做一百下掌上壓，但吳孟達卻另出題目考試。Fit佬等陪「好姐」 練習，「好姐」 信心及體力大增。「好姐」 試探各人對他的關懷程度，訛稱有人謀害他，通知各人到後山相救，他卻失足跌落山坑。劉丹要「好姐」 退學，「好姐」 決定留在學堂。
新紮師兄｜ 第8集 Fit佬畢業再與張偉杰鬥體能
舅父東暗戀阿珍，阿珍轉往觀塘工作，舅父東轉往觀塘工作，但阿珍對舅父東全無愛意。Fit佬對嘉汶亦甚有好感，高佬泉看在眼裡，醋意頓生。Fit佬畢業，張偉杰與Fit佬比試體能，Fit佬知張偉杰早有意與自己作比較，遂答應與張偉杰比賽。
新紮師兄｜ 第9集 張偉杰被阻止與穎之來往
張偉杰與Fit佬鬥體能，張偉杰落敗。少玲與夏萍發生爭執，阻止穎之與張偉杰等來往。蘇杏璇老闆挾帶私逃，夏萍出面代蘇杏璇向劉兆銘索錢，劉兆銘諸多推搪，終由「好姐」 向劉丹借錢給張偉杰。舅父東見劉兆銘與羅蘭揮霍購物，搶走劉兆銘之銀包逃去。
新紮師兄｜ 第10集 學警順利畢業
劉兆銘趕往蘇杏璇家向舅父東討回銀包，對蘇杏璇責罵。穎之生日，張偉杰等人狂歡慶祝。經過連串嚴格考試，張偉杰等終順利畢業。張偉杰等人往酒樓慶祝，巧遇劉兆銘與羅蘭，羅蘭向蘇杏璇大事侮辱，夏萍及舅父東等反唇相稽，羅蘭掌摑蘇杏璇。
新紮師兄｜ 第11集 張偉杰親吻穎之
張偉杰情不自禁吻了穎之，少玲看見怒斥穎之，張偉杰提議穎之在嘉汶家度宿。翌晨穎之返家，少玲又惡言相向，穎之決暫住嘉汶家，並四出求職，要過獨立生活。家明投考督察，向張偉杰挑釁，更乘家中無人，欲強吻穎之。
新紮師兄｜ 第12集 高佬泉整蠱家明被退學
家明與穎之糾纏，羅蘭將穎之趕走，穎之暫住杰家。大昌襲警，Fit佬奮勇捉住大昌，嘉汶替Fit佬慶祝，聲稱只當Fit佬為好友。高佬泉不甘家明囂張，設計整蠱，被家明識穿，高佬泉因此被退學。Fit佬認識蕙儀，利用蕙儀刺激嘉汶。
新紮師兄｜ 第13集 張偉杰參加畢業禮
穎之覺嘉汶對Fit佬有情意，嘉汶堅決否定。穎之決意與少玲和好，兩母女和好如初。嘉汶見Fit佬與蕙儀態度親熱，感失落，蕙儀參加玫瑰公主選舉。張偉杰畢業，蘇杏璇及穎之等往觀禮，劉兆銘亦在嘉汶陪同下出席，張偉杰喜出望外。
新紮師兄｜ 第14集 張偉杰駐守新界調查兇案
劉兆銘替張偉杰設宴慶祝，羅蘭反對不果。張偉杰被調派往新界偏僻地區駐守，村長之白痴女兒被姦殺，村長認為是張偉杰所為。張偉杰發現大海形蹤可疑，欲加調查，卻遭村民攔阻。自蕙儀當選後，Fit佬感二人距離漸遠，欲分手。
新紮師兄｜ 第15集 張偉杰破案調回九龍城
高佬泉覓得護衛員一職。黑仔發現大海私藏手槍，貪玩偷走。大海迫黑仔交回手槍，張偉杰趕至，黑仔誤傷張偉杰，但張偉杰仍能捉住大海，證明大海乃殺人兇手。張偉杰表現突出，被調往九龍城警署。「好姐」 力邀穎之往其公司工作。
新紮師兄｜ 第16集 張偉杰開槍救家明竟遭誣陷
舅父東急切成家立室，向各女同事追求，更因此得罪經理而被辭退。劉丹得悉「好姐」 對穎之有意，將穎之調升為「好姐」 之私人助理。家明煽動陳沙展對張偉杰不滿，一次追捕持械匪徒中，匪徒突從家明身後出現，張偉杰槍傷該匪徒。
新紮師兄｜ 第17集 Fit佬升職為便衣警員
家明誣陷張偉杰胡亂開槍，Fit佬告知警司，警司提升Fit佬為便衣。嘉汶未能進入大學，又以為Fit佬另結新歡，空虛之餘，決往外國留學，高佬泉鼓起勇氣向嘉汶示愛，但知嘉汶仍深愛Fit佬，於是主動撮合二人，Fit佬與嘉汶終和好。
新紮師兄｜ 第18集 張偉杰轉職為便衣警員
張偉杰工作表現優異被轉職為便衣。家明阻止嘉汶與Fit佬來往，要羅蘭嚴加看管嘉汶。嘉汶離家出走，暫住於杰家，蘇杏璇通知羅蘭，誰料羅蘭闖進杰家，打傷蘇杏璇，然後帶走嘉汶。舅父東獲悉蘇杏璇無辜被打，怒闖成家找羅蘭算帳。
新紮師兄｜ 第19集 蘇杏璇答允離婚
舅父東與羅蘭糾纏之際，羅蘭受傷，鬧上警局，家明決意誣告舅父東。蘇杏璇往找羅蘭求情，羅蘭乘機要蘇杏璇與劉兆銘離婚，劉兆銘卻不置可否，蘇杏璇答允離婚。眾人往律師樓辦離婚手續，羅蘭揶揄蘇杏璇，張偉杰誓要創一番事業替蘇杏璇爭氣。
新紮師兄｜ 第20集 張偉杰追賊累Fit佬中槍
佩賢任職之超級市場被打劫，文高之警槍被搶走。Fit佬上成家與羅蘭見面，不歡而散。嘉汶躲往劉兆銘工廠溫書，眾人以為嘉汶失蹤，Fit佬通宵四出尋找，羅蘭覺Fit佬一片清深，批准二人來往。張偉杰追賊時一念之仁導致Fit佬中槍。
新紮師兄｜ 第21集 Fit佬膝蓋斷軔帶辭職
醫生稱Fit佬生還機會甚微，穎之欲開解張偉杰，遭張偉杰惡言相向。張偉杰獨自偵查兇徒下落，警司查出匪蹤，將匪徒包圍，張偉杰卻打草驚蛇，被匪徒逃去，張偉杰亦因此受傷。Fit佬膝蓋軔帶已斷，被調任文職，Fit佬激憤之餘決定辭職。
新紮師兄｜ 第22集 嘉汶出嫁日Fit佬逃婚
Fit佬痛毆張偉杰洩憤，之後自暴自棄。張偉杰發現傷Fit佬之匪徒，匪徒脅持穎之為人質，張偉杰開槍殺死匪徒，穎之見張偉杰置自己生死不顧。Fit佬搬往杰家居住，弄至舅父東等受困擾。嘉汶決定下嫁Fit佬，Fit佬在婚禮舉行當日不辭而別。
新紮師兄｜ 第23集 Fit佬重遇嘉汶
嘉汶因Fit佬逃婚而悲痛後，決重新振作。嘉汶在街上發現Fit佬，自信Fit佬必有一日重投其懷抱。舅父東發現王伯欲誘姦姬蒂，將他拘捕，卻被姬蒂逃去，因而證據不足，放走王伯。Fit佬遇上嘉汶，見嘉汶已回復正常生活，感安慰。
新紮師兄｜ 第24集 張偉杰遭插贓誣陷
Fit佬巧遇舅父東，舅父東告知張偉杰。張偉杰往找Fit佬，Fit佬向張偉杰借錢買機票往菲律賓。張偉杰投入工作，冷落了穎之，穎之心灰。張偉杰查到王伯誘姦姬蒂之證據，將王伯繩之於法。「奸仔」為升幫辦，插贓害張偉杰，舅父東假稱目睹「奸仔」插贓。
新紮師兄｜ 第25集 姬蒂墮樓身亡張偉杰內疚
「奸仔」知插贓瞞不過警司，自動辭職，然後使「好姐」 聘為私人助理。張偉杰感冷落了穎之，遂乘放假之便與穎之游水，時姬蒂被惡飛強迫服食迷幻藥，向張偉杰求助，張偉杰置之不理。姬蒂墮樓身亡，張偉杰對穎之不滿，二人感情產生變化。
新紮師兄｜ 第26集 舅父東追求美鳳
張偉杰因知「好姐」 追求穎之而不滿，二人發生爭執。舅父東決心物色結婚對象，並對美鳳展開追求。及後舅父東發現美鳳已結過兩次婚，感不能忍受，欲與美鳳斷絕來往，時山父返鳳家欲偷錢，與小山及慶龍發生糾纏，舅父東趕至相救。
新紮師兄｜ 第27集 葉希欲吞槍自盡
舅父東求婚，美鳳答允。劉丹經濟出現危機，向銀行貸款不果，竟造假數。「奸仔」打聽出真相，乘機向劉丹要脅升職，劉丹無奈答應。葉希被女友拋棄，欲吞槍自盡，張偉杰終救回葉希，自己亦受輕傷，並為與穎之感情日淡傷感。
新紮師兄｜ 第28集 張偉杰忘記穎之生日
張偉杰欲與穎之重修舊好，與穎之往吃糖水，佩賢不甘受冷落。張偉杰為討穎之歡心，勉強改變自己的性格，對穎之體貼入微，更答應升督察後便與穎之結婚，事後頗為後悔。張偉杰忘記了穎之生日，佩賢妒恨之下，故意說錯日子。
新紮師兄｜ 第29集 張偉杰升幫辦唔想結婚
張偉杰升幫辦，履行諾言送戒指與穎之訂婚，卻又感未到結婚階段，向穎之索回。劉丹情急下錯手殺死查數員，「奸仔」助劉丹將查數員屍體藏於地盤，要脅升他為助理總經理。穎之與「好姐」 日久生情。佩賢發現只是穎之替身，終死心。
新紮師兄｜ 第30集 家明欠下巨債
美鳳前夫王建璋答應給予舅父東十萬元作為小山之教育費，原來建璋為「奸仔」收買，替劉丹頂罪，承認殺死查數員。「奸仔」引誘家明賭錢，使家明欠下巨債，藉此要脅家明將建璋逮捕。「奸仔」以小山之性命要脅建璋，迫建璋在獄中自盡。
新紮師兄｜ 第31集 張偉杰發現劉丹戴假髮
佩賢結識新男友，穎之向張偉杰試探，張偉杰語氣冷淡。「奸仔」越權否定「好姐」 計劃書，穎之為自動請纓替「好姐」 重整計劃書，「好姐」 乘機向穎之求婚。張偉杰感家明態度怪異，暗中偵查，無意中被張偉杰發現劉丹戴假髮之秘密。嘉汶巧遇Fit佬。
新紮師兄｜ 第32集 Fit佬已變成職業殺手
徐偉匡準備避往外國，向劉丹勒索，「奸仔」請殺手暗殺偉匡。Fit佬找嘉汶求諒解，二人和好，汶答允下嫁Fit佬。Fit佬原來是職業殺手，被聘殺偉匡，但Fit佬殺死偉匡後，不忍與嘉汶分離。警司命張偉杰暗中調查劉丹公司。
新紮師兄｜ 第33集 殺手組織迫Fit佬離港
穎之與佩賢都傳出婚訊，張偉杰心底感慨。嘉汶帶Fit佬回家，在嘉汶調解下，羅蘭終亦原諒Fit佬。殺手組織迫Fit佬立即離開香港，Fit佬遂要求嘉汶陪他往菲律賓定居，嘉汶勉強答允，但Fit佬欲擺脫殺手生涯，決定冒險留在香港。
新紮師兄｜ 第34集 家明被停職調查
家明乘醉拔槍欲殺「奸仔」，永忠等阻止，家明因此被停職調查。羅蘭說出家明是警司之親生子，警司勸家明自動辭職。「好姐」 親上穎之家提親，達成婚事。劉丹因「奸仔」不斷虧空公款，與張偉杰共醉，乘機邀張偉杰加入劉丹，為張偉杰婉拒。
新紮師兄｜ 第35集 穎之妹被軟禁
穎恩認識男友韋家輝，少玲看不起家輝，穎恩離家出走。家輝軟禁穎恩，向「好姐」 勒索，「好姐」 為勝過張偉杰，獨自往付款，家輝捉住「好姐」 ，幸張偉杰將他拘捕。張偉杰常找劉丹調查密情，「好姐」 誤會張偉杰乃親近穎之，惡言相向，穎之責之。
新紮師兄｜ 第36集 「好姐」 欲自殺殉情
「好姐」 欲自殺殉情，穎之許下諾言，終生只與「好姐」 相好。「好姐」 得知劉丹虧空公款真相。家明染上賭癮，硬著頭皮向劉兆銘借錢。家明毆打警司，被拉上差館，但警司卻將家明釋放。舅父東揣測家明乃警司之私生子。家明怒斥羅蘭。
新紮師兄｜ 第37集 Fit佬受託殺家明
羅蘭怪罪蘇杏璇，到她家摑她，反被蘇杏璇所摑。劉兆銘到蘇杏璇家暫住，蘇杏璇張偉杰勸劉兆銘原諒羅蘭。家明獲悉劉丹殺人之秘密，「奸仔」買兇殺家明。Fit佬受託殺家明，無法下手。鹹蛋仔欲殺Fit佬，Fit佬不敵受傷逃去。鹹蛋仔再追殺家明。
新紮師兄｜ 第38集 家明用張偉杰警槍自殺
家明被追殺，Fit佬勸他自首，家明搶去張偉杰警槍，開槍自殺。家明出殯，張偉杰致祭，羅蘭將張偉杰趕走。Fit佬被鹹蛋仔追蹤，Fit佬殺死鹹蛋仔及六姑，獲悉買兇殺人者是劉丹。家明自殺案要開死因研究庭，張偉杰有被告謀殺之可能。
新紮師兄｜ 第39集 嘉汶發現Fit佬是殺手
Fit佬本欲殺「奸仔」，但「奸仔」以嘉汶之性命要脅，Fit佬作罷。庭上羅蘭稱張偉杰為殺家明兇手。嘉汶發現Fit佬是殺手。「奸仔」恐穎之查出真相，迫「好姐」 買兇駕車撞死穎之，幸張偉杰相救。「好姐」 要穎之答應一起自殺才說出真相，替張偉杰脫罪。
新紮師兄｜ 第40集 張偉杰救回穎之並求婚
(大結局)穎之答應「好姐」 要求，更喝下毒酒，「好姐」 臨陣退縮。張偉杰救回穎之，再忍耐不住向穎之求婚，穎之拒絕，張偉杰為證實愛意，將錄音帶毀去。張偉杰決承擔殺家明罪名，Fit佬不忍張偉杰受冤，往警局自首。劉丹與「好姐」 亦自首。
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