新紮師兄劇情｜經典重播 1-40集 梁朝偉、劉青雲分集劇情角色

《新紮師兄》全劇40集，安排由9月13日至11月7日逢星期一至五晚上11時55分於翡翠台播出，此劇劇情開倉了TVB紀律部隊青春勵志題材劇種，1984年製作的《新紮師兄》是無綫電視17週年台慶劇，在翡翠台首播時引起巨大轟動，每集平均收視點50點，亦令當時投考皇家香港警察隊人數大增。