新聞女王劇情｜1-26集大結局劇透+追劇日曆+線上看
新聞女王劇情｜1-26集大結局劇透
新聞女王劇情｜更新時間追劇行程表
《新聞女王》26集TVB由2023年11月17日上線優酷港劇場全網獨播，優酷會員連更8天，首日5日，之後每天1集。
11月27日起周一至周五每天更新1集，12月14日會員收看第26集大結局；非會員連續更新8天，每天1集，11月27日起周一至周五每天1集。
無綫電視TVB 播放時間則由2023年11月20日起至12月22日每晚8點半播放，有指12月8日可能連播兩集，另一選擇是於12月22日20:30-22:30連播兩集大結局（25及26集）。
新聞女王｜劇情簡介
收視最高的六點半新聞報導是主播的必爭之地。在新聞電視部，資深主播文慧心（佘詩曼飾）和梁景仁（馬國明飾）分成兩派、平分秋色，前者一番興風作浪，終攀上管理層之位。黃金時段女主播的空缺，引發連場風暴！
早、午、晚不同時段的女主播許詩晴（高海寧飾）、張家妍（李施嬅飾）、徐曉薇（何依婷飾），三人為求上位，不顧師徒情誼、新聞道德，在公不擇手段爭取表現，在私互挖瘡疤、互相傷害。最終，有人從「冷宮」中找到戰友，有人跳出主流另尋出路，有人卻成為自己最討厭的人。新人劉艷（王敏奕飾）一腔熱誠，目擊明爭暗鬥，只求不被同化、保持理想。心以為操控結果，便能掌握權力，然而老總監和老闆另有計算，不惜揭開她的不堪往事，拉她下馬，以達成最終的改革計劃。大家只顧爭奪眼前一杯水，卻忘了身後原來有一片汪洋。
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新聞女王劇情｜第11-15集 更詳細劇透：陳若思撞車死 何依婷患精神病
新聞女王劇情｜第11集（12/04）梁景仁被匿名控訴性騷擾
關於元旦寶寶一事，家妍（李施嬅飾）向對方列出全部訴訟費用，希望能說服對方不要打官司；怎料景仁（馬國明飾）引導男方指控慧心（佘詩曼飾）……調查會議上，慧心揭破元旦寶寶的父母存心騙取賠償希望幫孩子治病，卻提出成立基金幫助病患兒童，雙方最終同意和解。事件雖然得到解決，加上有家妍力撐，但最終劉艷（王敏奕飾）還是被調到網誌部。高層會議中，慧心展示一封匿名電郵，內文控訴被電視部男主播性騷擾，矛頭直指景仁！慧心負責調查事件，並約見所有女同事了解……
新聞女王劇情｜第12集（12/05）張家妍與梁景仁當年的戀情曝光
舊區重建在即，家妍（李施嬅飾）故地重遊，憶起多年前曾在此處與景仁（馬國明飾）合作……性騷擾事件持續發酵，慧心（佘詩曼飾）藉機要景仁暫停出任主播。徐曉薇四出尋找性騷擾的投訴者，原來是新聞部的化粧師（鄺潔盈飾演）。梁景仁又再出招，爆出Man姐早就收過關於梁景仁的投訴但作出冷處理，結果新聞部兩大高層也捲入MeToo事件，與此同時網上爆料再升級，家妍與梁景仁浸溫泉私情於討論區被爆，最後驚動方太直闖新聞部了解事件。景仁憶起與家妍交往一事，當時家妍不願介入景仁的婚姻而主動分手。性騷擾事件的調查一直未有結果，飛爺（鄧智堅飾）向慧心施壓要停止調查並讓景仁復任主播。Man姐收到徐曉薇與梁景仁私傳訊息，原來是許詩晴Cathy（高海寧飾）早就將梁景仁的行程公開給Man姐，終於知道徐曉薇與梁景仁的關係。正常Man姐打算帶同徐曉薇對梁景仁作出指控時，
新聞女王｜佘詩曼「釘姐」上身勇鬥悍匪 網民分析陳若思出場好關鍵
新聞女王｜李施嬅扯火鬧爆「Man姐」成黑化伏線 佘詩曼回應馬明
新聞女王劇情｜第13集（12/06）方太太要張家妍當第三股勢力
SNK內部會議中，張家妍提出要網上直播向公眾解釋辦公室MeToo事件，直播過程中梁景仁直認與徐曉薇的情侶關係，曉薇（何依婷飾）煽動Debbie（鄺潔楹飾）現身指證景仁。直播大會上，劉艷（王敏奕飾）擔任主持，不卑不亢。景仁嘗試澄清與家妍當年情事，更公開與曉薇的戀情……正當大家以為一切告一段落，曉薇卻發現Debbie（鄺潔盈飾演）於雜物室內自殘輕生。慧心在眾人面前力捧詩晴，大家心領神會原來詩晴（高海寧飾）已向慧心投誠。幾經查證，所謂性騷擾其實只是一場誤會。性騷擾事件表面看似解決，但方太已決定另立山頭，培植網誌部同時親自招攬張家妍成為第三方勢力，家妍未有直接答應。梁景仁直接探望化粧師（鄺潔盈飾演），知悉性騷擾原來係一場誤會，部署以此事反擊⋯⋯
新聞女王｜馬國明自嘲似太監大爆結局發展 親回應被批「欠缺氣場」
新聞女王｜編劇翻舊帳影射TVB新聞部前主管 「新聞教父」戰地採訪全港恥笑
新聞女王劇情｜第14集劇透（12/07）曉薇目睹妹妹曉欣出事 不時出現幻覺
曉薇（何依婷飾）當年在同輩壓力下，把垃圾擲向拾荒婦人；她不敢承認，拾荒婦是其母親。詩晴（高海寧飾）跟着警方來到時鐘酒店執行掃黃行動。突然一個疑似援交少女為了逃避警方追捕，竟然逃出大廈外，在逃跑中被汽車撞倒，令所有人震驚。詩晴從蛛絲馬跡中猜到少女可能與曉薇有關，卻故意隱瞞直播室，要曉薇在直播中出醜！曉薇目睹妹妹曉欣（陳若思飾）出事，不懂反應。及後，曉薇被調到網誌部投閒置散，更不時出現幻覺。詩晴成功踢走曉薇，慧心（佘詩曼飾）卻只當她是曉薇的替代品，盡情使喚，詩晴只能忍氣吞聲。
新聞女王劇情｜第15集劇透（12/08）文慧心幫助徐曉薇造假學歷
曉薇（何依婷飾）的高學歷背景原來是慧心（佘詩曼飾）安排，所以慧心一直手握其黑材料。曉薇不時出現幻覺，需要見醫生……國際傳出重大消息，能即時傳譯的家妍（李施嬅飾）再受重用。詩晴（高海寧飾）得悉父親入住的護老院發生疑似虐老事件；詩晴、家妍揭破事件，詩晴將父親接回家中照顧。排球錦標賽即將舉行，萬華女子隊如能順利晉級，將赴韓國繼續賽事。在此緊要關頭，網上卻傳出疑似教練性侵的帖文。劉艷（王敏奕飾）追查萬華排球隊性醜聞一事，怎料卻令隊長廖子姍（何沛珈飾）受傷……
新聞女王劇情｜第16-20集
新聞女王劇情第16-20集將於12月11-15日播出，劇情有待更新。
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新聞女王大結局劇情｜第21-26集
新聞女王劇情第21-26集將於12月18-22日播出，劇情有待更新。
新聞女王劇情｜第1-5集劇透：佘詩曼馬明權鬥何依婷高海寧罵戰
《新聞女王》首周第1-6集劇情劇透：巴士翻側意外，傷亡慘重。佘詩曼與首席男主播馬國明有相同目標，兩派爭奪公司資源，務求搶得獨家消息。有人背後挖角為搶得獨家資料，有人背後爭權奪利⋯⋯何依婷首周將爆發演技，與高海寧化妝間大吵大鬧⋯⋯按此看更多劇情內容
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新聞女王劇情｜第6-10集劇透：佘詩曼被陷害逼離職 王敏奕火場採訪受傷
《新聞女王》第二周第6-10集劇情劇透：文慧心（佘詩曼飾）和張家妍（李施嬅飾）在「思覺大叔」新聞上展現出極佳的合作默契，文慧心希望與張家妍合作，但張家妍堅持中立，專注於新聞本身，拒絕加入辦公室鬥爭。徐曉薇（何依婷飾）與梁景仁（馬國明飾）一夜纏綿，意外發現梁景仁與張家妍兩個人以前是情侶⋯⋯一則起火大爆炸的新聞，又再掀起一場權力戰。按此看更多劇情內容
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