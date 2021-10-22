星空下的仁醫｜台慶劇開播！鄭嘉穎再度「視帝級」爆喊演出

台慶劇《星空下的仁醫》由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢(原名羅仲謙)及周家怡領銜主演落實今年的10月18日開播，全劇25集、香港啟德新落成的「兒童醫院」實地取景，劇集緊接《把關者們》，於晚上9:30時段播映。今年初前有內地版海報流出，劇名由最初《兒童醫院》變成《兒科醫生》，最後定為《星空下的仁醫》！

撰文：東方新地 圖片：《星空下的仁醫》劇照、預告片截圖