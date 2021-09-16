《星空下的仁醫》落實台慶月播放！有片！星級陣容6大必睇位

《星空下的仁醫》落實係2021台慶劇！在每年10月初開始至12月中，都係無綫的「台慶月」，台慶劇通常選在10月開播、橫跨11月19日台慶正日，去年11月無綫就推出《使徒行者3》、《踩過界II》作為台慶劇，今年11月檔的劇集尚未公布，但10月18日開播的黃金檔二線劇就落實為《星空下的仁醫》，全劇25集，結局周恰好撞正台慶正日；同樣由馬國明做主角、題材相近的醫療劇《白色強人2》會否因此無緣入選「台慶劇」？

文：東方新地 圖：TVB.com