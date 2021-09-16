《星空下的仁醫》落實台慶月播放！有片！星級陣容6大必睇位
文：東方新地 圖：TVB.com
台慶劇《星空下的仁醫》原名《兒童醫院》/《兒科醫生》
《星空下的仁醫》由《法證先鋒IV》監製方浤酌（原名方俊華）操刀、《導火新聞線》潘漫紅編劇，集雙視帝加鍾嘉欣疫情下返香港取景拍攝，今次被安排做台慶劇，立即看看以下必睇位：
必睇一：兩大視帝鄭嘉穎馬國明合體鬥戲
曾兩度榮登視帝寶座的鄭嘉穎時隔四年後再度接拍TVB劇集，更是首度挑戰醫生的角色，令觀眾萬分期待。馬國明飾演一名智商達160的兒科醫生，角色亦正亦邪、鮮明立體，非常有挑戰性。兩位視帝私交甚篤，這次碰頭互相鬥戲必定火花四濺。
鍾嘉欣自爆片場念家落淚、鄭嘉穎催婚馬國明：
鍾嘉欣六年後首次回歸TVB電視劇《星空下的仁醫》做主演,接受訪問時佢話好掛住一對仔女,由於疫情原因唔方便團聚,嘉欣竟然喺片場一度失控落淚。同樣貴為人父嘅鄭嘉穎就同主持人一齊催婚馬國明，仲大讚馬明可愛。張寶兒話片場嘅兒童演員好聽話，羅仲謙則認為有咗BB之後會對細路仔更有耐心。
必睇二：鍾嘉欣時隔多年再度拍劇
鍾嘉欣繼《巨輪II》超煩口音Oh My God、Really之後，相隔6年後再度擔演劇集，飾演獨立果敢的兒科醫生，並與鄭嘉穎發展感情線，新鮮感十足，而且榮升媽媽級的她，在演繹醫治小朋友的戲份時感受更深、演出更具感染力。
《星空下的仁醫》劇集造型曝光：鍾嘉欣飾演心胸肺外科醫生章以芯 ；馬國明飾兒科專科實習醫生況叢昕。（圖片來源：IG：@chungkayanlinda）
必睇三：周家怡再度與TVB合作
久未在TVB露面的周家怡去年憑電影《無雙》首度獲《香港金像獎》最佳女配角提名，演技備受肯定，她時隔九年後再度與TVB合作，大家拭目以待。
馬國明、周家怡 再續戲緣：
馬國明、周家怡兩人合作拍攝新劇《兒科醫生》，原來二人相隔八年再合作，對上一次合作拍劇係on call 36 小時，馬明係醫生，而周家怡就飾演護士仲暗戀馬明添！今次再合作，兩個人都係醫生會唔會又有戀情呢？大家到時睇咪知囉！
必睇四：首度以兒童醫院為題材
本劇由《法證先鋒IV》的監製方浤酌操刀，首度以小兒外科為題材，劇中的小朋友天真爛漫、充滿童心，將由身患不同疾病的病童帶出感動人心的情節，令人為之動容。
必睇五：醫生團隊協助打造逼真場景
本劇得到專業醫生團隊全力協助拍攝，劇中的手術和急救場面細緻度極高，病房和手術室的搭建得特別逼真，恍如實景。
必睇六：超級陣容亮的醫療團隊
醫療團隊的成員還有羅子溢、龔慈恩、郭少芸、海俊傑等。羅子溢當上爸爸後，演繹角色時增添了一份成熟感，他在劇中是飾演醫學院院長的龔慈恩之子，母子之間有關愛、期望、爭執與衝擊，演技大爆發，絕對值得期待。
《兒科醫生》劇組拍住劇歡度中秋
鄭嘉穎、馬國明、周家怡、郭少芸、龔慈恩等一眾演員，近期連日為新劇《兒科醫生》開工拍攝。適逄中秋佳節，嘉穎同嘉怡扲荷包萬歲大宴同事，齊齊歡度中秋！嘉穎同嘉怡都話係為咗大家開開心心，而馬明就話平時自己都有份請大家飲嘢，笑稱自己係「飲品部」咁話。
本劇更有多位年輕新力軍參演，包括郭子豪、何依婷、張寶兒等，青春的配搭展現出讓人驚喜的演技！
終極預告 | 劇集 《星空下的仁醫》海外版搶預告先睇｜
去片：TVB節目巡禮2021 | 劇集 《兒科醫生》預告片
現實中的「香港兒童醫院」榮膺優質建築大獎最高殊榮
2020年度優質建築大獎早前公布結果，由建築署負責設計同興建嘅香港兒童醫院連奪兩項大奬，分別為大會最高殊榮嘅「優質卓越大獎」，以及「香港非住宅項目（新建築物—政府，機構或社區）」優質建築大獎。今次，黃偉綸局長邀請咗建築署署長何永賢、建築署工程策劃總監李翹彥介紹醫院設計同建築特色。