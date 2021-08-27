《智能愛人》劇情｜21-25集劇透 陸永馮盈盈分手 阿寶中病毒流落街頭
《智能愛人》21-25集劇透：點收科？古家仔女相繼愛上智能人！麥美恩決定跟Rocky交往，卻捲入兒童智能人陰謀，今周探員謝東閔介入，令到陸永同馮盈盈在第23集分手，阿寶卻因為中了病毒，無奈拒絕主人的愛意⋯⋯
文：東方新地 圖：TVB.com
《智能愛人》第21集劇情 麥美恩決定跟Rocky交往
麥美恩和Rocky在街上遇到警察，為免Rocky被抓，二人躲進密封的貨車上。期間麥美恩缺氧，危急之際，Rocky為她施行人工呼吸。Ali想起馮盈盈趕她走，並說機械人不用穿衣服的情境，竟出現生氣的反應。麥美恩不顧一切要跟Rocky交往，蔣志光知道後極力反對。
《智能愛人》第22集劇情 麥美恩得悉小智秘密
奇點創辦人秦啟維的新病毒透過Rocky迅速蔓延，造成大量不尋常智能人事故，連Ali也被感染……在Ali的提示下，麥美恩知道了小智的真正身分，但仍願意為袁家保守秘密。警方為了調查智能人事故，向奇點尋求意見；馮盈盈隱瞞與負責調查的探員謝東閔見面，令陸永起疑。
《智能愛人》第23集劇情 麥美恩痛失所愛
警方為查出智能人的病毒源頭而四出搜捕，Rocky只能隨麥美恩到處躲避。結果，Rocky終在學校雜技表演期間毒發失控，警方聞訊而至，混亂間麥美恩拾獲Rocky的頭部往找C君求助。C君無能為力，麥美恩痛失所愛……陸永誤會馮盈盈通風報信，二人不歡而散。
《智能愛人》第24集劇情 Ali拒絕陸永愛意
馮盈盈派陸永秘密監察Ali在內的五個強智能人，並公開救人英雄Dan是強智能人，來扭轉公司民意，反AI聯盟Cook Sir另有計策。其他強智能人被暗中呼喚，並逐一中毒。Ali繼續隱瞞已中毒，也因差點傷害陸永而拒絕其愛意。Ali刻意刁難陸永，及後面對蔣志光突然面目猙獰……
《智能愛人》第25集劇情 Ali不辭而別
強智能人製造事端，間接殘害人類，但Ali認為並非所有人類都罪有應得。陸永受馮盈盈所託跟蹤Ali，揭破強智能人的行動，他們要殺死陸永。Ali勇救陸永後，不辭而別。流落街頭期間，Ali竟被人類再三出賣，動搖了她對人類的信心。
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