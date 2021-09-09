智能愛人 大結局第30集劇情全文劇透 501個阿寶尋找真愛 李佳芯再度衝擊視后！

《智能愛人》大結局將於9月11日（星期六）晚上播放！李佳芯飾演的智能人「阿寶」備受好評，智能人角色到大結局終極失控，悲喜情緒拿捏到位，難怪被視為有機會「二度衝擊視后」，多姐追捕無效，為了為暫時失明的主人家廉留下最好回憶，阿寶解體的七年後，智能人阿寶量產了501個，家廉（陸永）最終能否找回阿寶相愛？

文：東方新地 圖：TVB.com / mytvsuper