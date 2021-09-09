智能愛人大結局

智能愛人 大結局第30集劇情全文劇透 501個阿寶尋找真愛 李佳芯再度衝擊視后！

東方新地 - 劇情

《智能愛人》大結局將於9月11日（星期六）晚上播放！李佳芯飾演的智能人「阿寶」備受好評，智能人角色到大結局終極失控，悲喜情緒拿捏到位，難怪被視為有機會「二度衝擊視后」，多姐追捕無效，為了為暫時失明的主人家廉留下最好回憶，阿寶解體的七年後，智能人阿寶量產了501個，家廉（陸永）最終能否找回阿寶相愛？

文：東方新地 圖：TVB.com / mytvsuper

《智能愛人》第30集劇情 Ali病毒終達上限自我了斷！

蔣志光勸服身穿婚紗的阿寶前往見家廉最後一面，阿寶自知病毒指數已達上限，故要求家廉批准她自行毀滅，眼見阿寶在自己眼前將手腳解體，說到悲傷處竟然流下眼淚！家廉萬般不捨只能說出一句「確定」……

《智能愛人》 大結局
穿上婚紗的阿寶病毒即將屆滿100%，在家廉眼前將自己手腳拆件，迫家廉說出一句「確定」，讓她停止運作，阿寶在告別一幕終於流下眼淚。（圖片來源：mytvsuper）
（圖片來源：TVB）
阿寶寫下與家廉的記憶編碼，放入瓶中信 ，漂流到澳洲 ，成為了「復活」的線索！（圖片來源：TVB）
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家廉帶著與阿寶的記憶獨自生活了七年，最終念念不忘，找了一個髮型相同的代替品⋯⋯（圖片來源：TVB）

七年後阿寶量產501個 「失憶出廠」再度出錯

七年後，澳洲有人發現一封瓶中信，經解讀後，發現是阿寶與家廉的甜蜜回憶，因此提供了令阿寶「復活」的契機！在眾多用家要求下，奇點決定把Ali量產化500個，多姐特別為家廉訂製了第501個阿寶，可惜因為出廠其間再度失誤，擁有家廉記憶的阿寶並未啟動就出廠，家廉只能在人海中尋找自己的阿寶⋯⋯

智能愛人大結局
501個阿寶量產！只有一個擁有與家廉的記憶！ （圖片來源：mytvsuper）
家廉終於搵到阿寶！（圖片來源：mytvsuper）
家廉終於搵到阿寶！（圖片來源：mytvsuper）
愛的替身！（圖片來源：mytvsuper）
愛的替身！（圖片來源：mytvsuper）
《智能愛人》大結局
搵到一個似樣嘅，可惜又沒有阿寶的記憶！（圖片來源：mytvsuper）
（圖片來源：mytvsuper）
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《智能愛人》大結局最尾兩節就只有陸永和李佳芯的戲份，一街都係阿寶，家廉反反覆覆尋找自己的「主人」（圖片來源：mytvsuper）
《智能愛人》大結局最尾兩節就只有陸永和李佳芯的戲份，一街都係阿寶，家廉反反覆覆尋找自己的「主人」（圖片來源：mytvsuper）
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